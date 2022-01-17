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Новости Агрессия России против Украины Война
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Территория Беларуси может быть использована для инсценировки "агрессии Украины", - Беларуская праўда

Территория Беларуси может быть использована для инсценировки

В свете явно неудачных для России переговоров по "гарантиям безопасности", где по всем пунктам Москва услышала твердое "нет" из уст США и НАТО, в Кремле продолжают изыскивать варианты дальнейшего повышения ставок.

Об этом пишет Беларуская праўда, информирует Цензор.НЕТ.

Так как размещение ракет в Венесуэле и на Кубе является долгой, дорогостоящей и хлопотной задачей, успех выполнения которой Москве до сих пор не ясен, принято решение реанимировать "предновогодние заготовки" по давлению на Запад.

Проблема в том, что Беларусь принимает в них непосредственное участие, отмечается в материале Александра Вланцевича.

При этом, на фоне снижения рисков провокации с химоружием на Донбассе после публичного вскрытия подобных планов Кремля американским разведсообществом и предания их публичности, становится более вероятным использование территории Беларуси для инсценировки акта агрессии со стороны Украины.

Под "актом агрессии" подразумевается либо нападение на военнослужащих Беларуси или дислоцированных в стране военнослужащих РФ, российских военные объекты или дипломатические учреждения.

Читайте также: "Украина вдоль границы концентрирует подразделения Нацгвардии, а они похлеще солдат НАТО", - Лукашенко. ВИДЕО

Уже сейчас А.Лукашенко озвучивает абсурдные заявления о том, что Украина якобы собирает вдоль границы с Беларусью ударную группировку войск, естественно не поясняя причин такого шага, так как их попросту не существует.

На этом фоне уже объявлено, что в феврале на юге и западе Беларуси состоятся совместные оперативные учения вооруженных сил РБ и РФ под названием "Союзная решимость – 2022".

По словам заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси – начальника главного оперативного управления П.Муравейко, кроме озвученного А.Лукашенко необходимость в учениях связана также с "резонансной провокацией, вызванной так называемым миграционным кризисом" и размещением в связи с этим польских войск на границе с Беларусью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко анонсировал совместные с Россией военные учения в феврале: отработают противостояние Польше, Украине и странам Балтии

В статье подчеркивается, что сценарий инсценировки "терактов", якобы совершенных силами Украины, остается высоким.

Такой инцидент может произойти как раз во время учений "Союзная решимость – 2022", будучи срежиссированным российскими спецслужбами, возможно во взаимодействии с их беларускими коллегами.

События в Беларуси в этом контексте, отмечает автор, могут развиваться по нескольким сценариям.

"Во-первых, этого не случится вообще, потому что "спалились", во-вторых, да, произойдет и позволит совершенно полностью взять под контроль беларуские спецслужбы и, в борьбе с террористической угрозой в рамках союзного государства завести на нашу территорию военный контингент в размерах, при котором о независимости можно будет только вспоминать.

Ну и в-третьих, "casus belli" и война с Украиной, в которой Беларуси так же придется участвовать, хотят этого беларусы или нет", - отмечается в материале.

Автор указывает также на тревожную тенденцию втягивания Беларуси в "постсоветские события", от которых страна ранее дистанцировалась, ярким примером чего является "кремлёвская инсценировка – шоу в Казахстане".

"Лукашенко уже примерил "китель полководца" в ситуации с Казахстаном", и Беларусь может забыть о мирной жизни, если ему это понравилось, делает вывод автор статьи.

Автор: 

Беларусь (7899) Лукашенко Александр (3613)


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Топ комментарии
+18
Арестович уволился с должности советника дерьмака
Бобик тю-тю. А как дышал, как дышал.... Но если серьёзно, то крысы бегут с корабля. И первыми побежали те, у кого чуйка лучше. Интересно, когда Тухлый Лещ сбежит? Судя по его любви к баблу, то он будет последним. ))
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17.01.2022 20:37
+12
С кремлевскими маньяками и европейскими пи****тарасами все что угодно возможно в етом мире. Я только не понимаю зачем что то инсценировать или искать казуз белли, если можно тупо напасть и ничего от етого не поменяется. Все равно европи***расы закроют глаза и будут молитсья чтобы побыстрей кто с кем разобрался и начать опять газ качать и бабло считать.
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17.01.2022 20:31
+10
снова эти белорусы.. мешают отдыхать в теплой ванне зеленскому!

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17.01.2022 20:30
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легко и ничего не стоит...пара луканоидов с тризубом наперевес..
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17.01.2022 20:28 Ответить
и что серьезно эти дефективные два придурка будут утверждать что Украина с трусом и шавкой Бубочкой... имея Крым ОРЛДО и финансовые экономические потрясения провалы и Бездну и такого оца как Бубочка боящегося собственной тени... и по ЕГО полезет еще в Беляруссию???!! за кого они держат весь мир..... прости Господи! сами то они поди верят в эту фуйню..(идиома)??!!
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17.01.2022 21:52 Ответить
снова эти белорусы.. мешают отдыхать в теплой ванне зеленскому!

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17.01.2022 20:30 Ответить
Так проблема не в том шо ЗЕкловун подставной нанятый шут гороховый не вылазящий с отпусков..проблема в том шо ЗЕбилы это полностью поддерживают. Зато когда Порошенко 1 раз за 5 лет сьездил на Мальдивы за свой счёт, то ЗЕскот просто на гуано изошолся, истеричил как припадочный.
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17.01.2022 20:53 Ответить
мы в **** сегодня, не понятно , это на вас нападут или нас оккупируют. и ваш зеленский. ****. бесит. он , что консерва роSSийская?
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17.01.2022 21:09 Ответить
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17.01.2022 21:39 Ответить
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17.01.2022 22:06 Ответить
С кремлевскими маньяками и европейскими пи****тарасами все что угодно возможно в етом мире. Я только не понимаю зачем что то инсценировать или искать казуз белли, если можно тупо напасть и ничего от етого не поменяется. Все равно европи***расы закроют глаза и будут молитсья чтобы побыстрей кто с кем разобрался и начать опять газ качать и бабло считать.
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17.01.2022 20:31 Ответить
Чтобы облегчить Западу задачу "закрыть глаза".
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17.01.2022 20:42 Ответить
ааааа. фощизъъм, фощизм рассия, караул, ублюдок
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17.01.2022 20:49 Ответить
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17.01.2022 21:02 Ответить
стареешь. старик
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17.01.2022 21:06 Ответить
а зеленскому предъявить не хотите? /Минск
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17.01.2022 21:13 Ответить
Як почнуться БД, перервется траспортування всіх вантажів...робіть висновки
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17.01.2022 21:04 Ответить
нуу, а зеленский тут не при чём? при полном пиндеце он провоцирует внутренние конфликты, противопоставляя себя сша и евросоюзу. он кто? консерва рашкинская?
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17.01.2022 21:12 Ответить
Арестович уволился с должности советника дерьмака
Бобик тю-тю. А как дышал, как дышал.... Но если серьёзно, то крысы бегут с корабля. И первыми побежали те, у кого чуйка лучше. Интересно, когда Тухлый Лещ сбежит? Судя по его любви к баблу, то он будет последним. ))
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17.01.2022 20:37 Ответить
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17.01.2022 20:40 Ответить
та ти шо, так і сказав, що бубочка його "вжарив" як лоха Гордона і Комаровського.
Три Зелоха- це охеренна "******* ідіотів"
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17.01.2022 21:10 Ответить
люся со цветом помады не угадала...
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17.01.2022 20:42 Ответить
Да? В эропорт уже, небось, собирается, курва.
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17.01.2022 20:44 Ответить
Першим ділом треба виставити навколо блок пости щоб не одна потвора не збігла як в 14 😂😂😂
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17.01.2022 20:45 Ответить
Лещ не работает ни на кого.
ну, как говорит то.
я слушаю его - срут шо типо он заЗЕ - да, он поддерживает эту власть, но типо сам себе на уме.
так шо... не сри на Леща!!!!
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17.01.2022 20:47 Ответить
Вірю 🙂 за таку зарплату в УЗ і при графіку хвилин 10 в день , він робить на себе 😂😂😂
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17.01.2022 20:50 Ответить
та заколебали на него срать то.
я слушаю стримы и уже раз десятьт за зарплату отвечал.
и да - там еще кроме него 10 человек с теми же з.п.
реально уже задрали, извини шо на кацапской, так удобней
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17.01.2022 20:53 Ответить
Ну була би вона чесна людина , то не пішов би туди в чому не розуміється
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17.01.2022 20:57 Ответить
б*же я дивився ролики Саші Дубінського.... так блін..... Сірьога просто "ангел", якщо порівняти з цим..(заблоковано за антиарабізм) мужичком.
якого біса при..бались до квартирки?
в принципі, народ у нас такий бл.
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17.01.2022 21:04 Ответить
сбежи* куда??
я так понял шо ты про фейк сказал шо он типо советник, да? так вот - сам же свежий Лещ не раз опроверг на стримах и в роликах это.
и да - жаль шо Дубинского удалили, а то бы я те ролик выложил где сам Дуб ехидно говорит - да это Бигус еще не все разнюхал(то есть 20 квартир, машин и прочего.... еще не все что Дуб имеет)

а вы блин затр*хали со своими: Ыыыыы, а Лещенко квартиру купиииил, буржуй, ату его!!11
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18.01.2022 11:53 Ответить
Успокойся Серьожа( таке враження що ви і є лєщ ) , де я писав за квартиру , якщо він її купив не законо то хай цим займаються компентентни органи , це не моє діло
Но мені не однаково коли не фахова людина є в наглядовій раді УЗ на дуже великій зарплаті і не фіга там не робе , да і на роботу толком не ходе , ось за що він владі буде лизати до останнього
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18.01.2022 13:48 Ответить
Да, это я, привіт, заходьте на мій канал в Ютубі.
Я не раз говорил шо кроме меня в наглядовиках УЗ - еще несколько людей, но только меня изгаживают всякие писуны сетевые и крикуны горлом, как вот и вы. Че, завидно? Контракт перезаключу и вообще попросил шоб з\п урезали, так как(вы задрали уже!)
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18.01.2022 13:54 Ответить
Дякуємо вам і вашим членам в наглядовій раді за потужну реформу на УЗ 🙂
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18.01.2022 13:58 Ответить
послушай на канале - сказано шо Ахметка платит - плюс 5 млрд.
дальше - дроны к кому летали чуть ли не в окно то? к.анал Ахметки кого обсерал то?
И да, посмотреть Дубинского, с его десятками квартир и машин..... то понятно шо матами крыть должен бы таки Сергей, а не бородатое чучело - Сашка.
я вот помню как он в ролике высрал шо ему перекуп продал Мерс с 7.4 вроде движком(таких в мире - 15 вроде), а потом типо просил - продай мне взад, добавлю 5 косарей.... реально зрителей за тупое быдло считает. блин, жаль не скачал ролик то.... такого наглого звиздежа поискать еще..
хотя, может и правда - один к триллиону, шанс, чо
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18.01.2022 14:11 Ответить
Нащо ви мені все це пишите , мені не цікаві висери не лєща ні тім паче собачого роту дубіни
То що мені цікаво я написав вище - дякую за потужну реформу УЗ (((
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18.01.2022 14:25 Ответить
я тобі написав аргументовано!
не вдаючись у подробиці шо "Порох" наприклад з Мертвечуком..... корєшеньки, ага.
у тебе нема шо сказати - напиши шо питань більше не маєш.
я просто ненавиджу лицемірство. **** накидатись на Леща, якщо є куди більш цікаві для срачу істоти?
сорі якщо образив, просто теж "бісить" шо за квартиру одну чудака обмивають прямо як перед похороном.
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18.01.2022 14:31 Ответить
Ще раз я за квартиру ніде не писав - так зрозуміло
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18.01.2022 14:36 Ответить
а, то паралельно писали, вибачаюсь.
я не то шо заЛеща, але тупо заколєбало шо знайшли "мальчіка для биття".
на його місці я би вже посилав як Дубінський.
правда Сашка покрєпче і може дратись, лучше чим Серлещ.... гггг
нє, ну реально. їздить на жінчиній Мазді, а сашка - автопарк такий має шо жаль(Шкода) шо ви не видів роликів про його машини - сам він викладав
круто - Субару Імпреза, Гелік, Мерс, я писав який, далі ще там якісь... круто ващє
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18.01.2022 14:49 Ответить
Виявляється є багаторазові гандони-це наприклад лукашенка...
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17.01.2022 20:43 Ответить
Зеля.... отдал.... приказ.... достать..... хим.оружие....... и .... напасть....... на...... боевиков....... Пацьки(оно же Пукащенок)...... (охотно верю )
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17.01.2022 20:43 Ответить
зеля не отдал, а принял айкос, с травой...
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17.01.2022 20:47 Ответить
вы сарказм понял, нет?
эта.... б*же, этот Главвноком, тупо не допетрает до такого.... вы пьян шоле?
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17.01.2022 20:50 Ответить
Так это и есть зелехиморужие. Этим айкосистом тупин и хочет завоевать Украину. Почему зеля тупой, почему зеля наркот... У боеприпаса рабссиянского одна цель - уничтожить независимую Украину.
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17.01.2022 20:55 Ответить
Очередное МОЖЕТ, сколько можно фантазировать.
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17.01.2022 20:44 Ответить
Пшел вон.
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17.01.2022 21:24 Ответить
Мало Вейшнорії, вже їм Україна "загроза".
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17.01.2022 20:46 Ответить
как быстро беларусь скатилась к подкоцапникам, плацдарм для нападения на нас, и подельникам куйла
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17.01.2022 20:46 Ответить
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17.01.2022 20:47 Ответить
а бацка итак на подтанцовке, но бэк-вокал у него ще ничо, не то, шо у зеленых наркош
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17.01.2022 20:47 Ответить
Триперный лукашеску должен висеть с ****** на одном столбе
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17.01.2022 20:48 Ответить
твари крахмальные, парашка вам дороже, со своим гулагом
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17.01.2022 20:54 Ответить
ну как, расчитали? лука поднял хобот и сцыт всокруг, на нас попадает...
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17.01.2022 22:38 Ответить
если от вас попрут на нас, то это только вы виноваты, мы похожи на коцапов? ты вы упоротые
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17.01.2022 22:41 Ответить
петух, не кукарекай, снимай иапки и на бутылку (лавочку)
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17.01.2022 22:51 Ответить
вы всё те же, как и при хмельницком, который продался московии и для неё нас вырезал массово с вашими , ****, недоказаками. вы в рашу сами вошли, нас оккупировали вырезая многие годы вместе с вашими .... что на это предъявишь укроокацап?
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17.01.2022 23:10 Ответить
Минск
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17.01.2022 23:11 Ответить
если после катаклизмов выживут зе и лу, лу - готовый лицедей для кв95
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17.01.2022 20:56 Ответить
Зачем куйлу нападать на Украину если высшие чиновники в ОП работают на московию и даже не скрывают этого факта ? Слив операции с Вагнеровцами только один громкий эпизод .
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17.01.2022 21:04 Ответить
сегодня ты кроссовки на лавочке снимал, а завтра на соседей десант параши посылал...
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17.01.2022 21:06 Ответить
нудануда, только луку в 2020 поддержали массово украинцы. торговля Украины с лукой с августа 2020 стала ещё круче. ..... терерь еште свою любовь к цыгану полной ложкой. и Беларусы тут не при чём, они вас с 2014 года поддерживали, не вы, в отличии от вас. вы как и ваши братья - роSSияне .... ваш през не встреился с Тихановской, при том что ВСЕ, ВСЕ лидеры европейские и сша с ней встретились и поддержали её и наш народ. вы сдали нас , как тогда , когда ваш хмельницкий нас не просто сдал, а предав нас убивал массово на стороне москалей, если бы не он с вашими казаками, хер бы россия нас оккупировала. вы сами вошли в московию и нас убивали для неё. а вошли вы к нам в ВКЛ сами, после битвы на Синих водах, когда, мы, беларусы=литвины вас освободили от ига, но вы предали , .....
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17.01.2022 23:04 Ответить
и самый первый вопрос - кому это надо (выгодно) ????
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17.01.2022 21:06 Ответить
парашкинские свидоры, тут как тут
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17.01.2022 21:07 Ответить
Треба більше бітуму, соляри, калію, МАЗів, Штадлерів ел.енергії і тд купляти в таракана
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17.01.2022 21:09 Ответить
наконец то нормальный украинец понимающий, моё вам уважение / Минск
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17.01.2022 23:44 Ответить
Старая усатая шлюха будет висеть на осине в Полесье.
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17.01.2022 21:23 Ответить
в Минске
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17.01.2022 23:45 Ответить
А так и будет! с территории Беларусии нападении вполне реальное... и стоит это воспринимать серьезно. Потому нужно быть готовым что будет нападение и со стороны Беларусии и одновремено и с РФ так же.

Мир изменится". пес кремля заявил не давно. Лукашенко объявил о создании "тесной связки" с РФ, Украиной и Казахстаном. Лукашенко считает, что в наступившем 2022 году произойдет "объединение народов и государств в союзы", упомянув в этом контексте свою республику, а также Украину, Россию и Казахстан. В то же время глава государства заявил о необходимости возвращения Украины "в лоно нашей настоящей веры".
По словам марионетки кремля Лукашенко, 2022 год "будет непростым" и мир "изменится серьезнейшим образом".

https://focus.ua/politics/502609-mir-izmenitsya-lukashenko-obyavil-o-sozdanii-tesnoy-svyazki-s-rf-ukrainoy-i-kazahstanom
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17.01.2022 22:09 Ответить
какой то бред. лука цыгано - украинец. /папа-мама/ болен, его снесут белорусы, просто потому, что он им чужд, не смотря на поддержку украинцев, его торговля с вами у него улучшилась с 2020 года.... вы как обычно нас предали как хмельницкий, сам войдя в рашу нас вырезал для раши
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17.01.2022 23:50 Ответить
"При этом, на фоне снижения рисков провокации с химоружием на Донбассе после публичного вскрытия подобных планов Кремля американским разведсообществом и предания их публичности, становится более вероятным использование территории Беларуси для инсценировки акта агрессии со стороны Украины."

Э, так вы только что публично вскрыли этот коварный план. Значит и риск сразу снизился, не? Или все, что не американская разведка не считается?
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17.01.2022 22:12 Ответить
)), вы серьёзно? вы с лукой торгуете не смотря на весь ****** в Беларуси, вы единственные из соседей кто нас не поддержал , а поддержал луку, блэт,всё как тогда, как хмельницкий, вы не меняетесь, вечнопродажные /Минск
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17.01.2022 23:56 Ответить
очень вероятно, что кацапы захотят превратить Беларусь в Лугандон и повоевать руками наемных белорусов.
козлячих солдат "спиывать" труднее и дороже, а беларусов козлины не считают и за людей белорусов не считают.
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17.01.2022 23:13 Ответить
вы бредите? вы, сами вошедшие в московию предав нас. вы со своим хмельницким нас вырезали для рашки, годами, если бы не вы, хер бы нас рашка оккупировала, вы , кого мы освободили от ига в битве на Синих Водах, сами к нам попросившиеся и потом не просто нас сдавшие для рашки, нас вырезавшие..... и даже после оккупации ДВА крупнейших восстания возглавляли беларусы -Костюшко, Калиновский, вы не участвовали, вы были с москалями,
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18.01.2022 00:17 Ответить
ДА ВСЕ ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ НАРОДЫ ТАКИХ СТАРЫХ ПЕРДУНОВ ДОЛЖНЫ ВАЛИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ !!!
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18.01.2022 00:59 Ответить
 
 