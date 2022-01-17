Территория Беларуси может быть использована для инсценировки "агрессии Украины", - Беларуская праўда

В свете явно неудачных для России переговоров по "гарантиям безопасности", где по всем пунктам Москва услышала твердое "нет" из уст США и НАТО, в Кремле продолжают изыскивать варианты дальнейшего повышения ставок.

Об этом пишет Беларуская праўда, информирует Цензор.НЕТ.

Так как размещение ракет в Венесуэле и на Кубе является долгой, дорогостоящей и хлопотной задачей, успех выполнения которой Москве до сих пор не ясен, принято решение реанимировать "предновогодние заготовки" по давлению на Запад.

Проблема в том, что Беларусь принимает в них непосредственное участие, отмечается в материале Александра Вланцевича.

При этом, на фоне снижения рисков провокации с химоружием на Донбассе после публичного вскрытия подобных планов Кремля американским разведсообществом и предания их публичности, становится более вероятным использование территории Беларуси для инсценировки акта агрессии со стороны Украины.

Под "актом агрессии" подразумевается либо нападение на военнослужащих Беларуси или дислоцированных в стране военнослужащих РФ, российских военные объекты или дипломатические учреждения.

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Уже сейчас А.Лукашенко озвучивает абсурдные заявления о том, что Украина якобы собирает вдоль границы с Беларусью ударную группировку войск, естественно не поясняя причин такого шага, так как их попросту не существует.

На этом фоне уже объявлено, что в феврале на юге и западе Беларуси состоятся совместные оперативные учения вооруженных сил РБ и РФ под названием "Союзная решимость – 2022".

По словам заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси – начальника главного оперативного управления П.Муравейко, кроме озвученного А.Лукашенко необходимость в учениях связана также с "резонансной провокацией, вызванной так называемым миграционным кризисом" и размещением в связи с этим польских войск на границе с Беларусью.

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В статье подчеркивается, что сценарий инсценировки "терактов", якобы совершенных силами Украины, остается высоким.

Такой инцидент может произойти как раз во время учений "Союзная решимость – 2022", будучи срежиссированным российскими спецслужбами, возможно во взаимодействии с их беларускими коллегами.

События в Беларуси в этом контексте, отмечает автор, могут развиваться по нескольким сценариям.

"Во-первых, этого не случится вообще, потому что "спалились", во-вторых, да, произойдет и позволит совершенно полностью взять под контроль беларуские спецслужбы и, в борьбе с террористической угрозой в рамках союзного государства завести на нашу территорию военный контингент в размерах, при котором о независимости можно будет только вспоминать.

Ну и в-третьих, "casus belli" и война с Украиной, в которой Беларуси так же придется участвовать, хотят этого беларусы или нет", - отмечается в материале.

Автор указывает также на тревожную тенденцию втягивания Беларуси в "постсоветские события", от которых страна ранее дистанцировалась, ярким примером чего является "кремлёвская инсценировка – шоу в Казахстане".

"Лукашенко уже примерил "китель полководца" в ситуации с Казахстаном", и Беларусь может забыть о мирной жизни, если ему это понравилось, делает вывод автор статьи.