Территория Беларуси может быть использована для инсценировки "агрессии Украины", - Беларуская праўда
В свете явно неудачных для России переговоров по "гарантиям безопасности", где по всем пунктам Москва услышала твердое "нет" из уст США и НАТО, в Кремле продолжают изыскивать варианты дальнейшего повышения ставок.
Об этом пишет Беларуская праўда, информирует Цензор.НЕТ.
Так как размещение ракет в Венесуэле и на Кубе является долгой, дорогостоящей и хлопотной задачей, успех выполнения которой Москве до сих пор не ясен, принято решение реанимировать "предновогодние заготовки" по давлению на Запад.
Проблема в том, что Беларусь принимает в них непосредственное участие, отмечается в материале Александра Вланцевича.
При этом, на фоне снижения рисков провокации с химоружием на Донбассе после публичного вскрытия подобных планов Кремля американским разведсообществом и предания их публичности, становится более вероятным использование территории Беларуси для инсценировки акта агрессии со стороны Украины.
Под "актом агрессии" подразумевается либо нападение на военнослужащих Беларуси или дислоцированных в стране военнослужащих РФ, российских военные объекты или дипломатические учреждения.
Уже сейчас А.Лукашенко озвучивает абсурдные заявления о том, что Украина якобы собирает вдоль границы с Беларусью ударную группировку войск, естественно не поясняя причин такого шага, так как их попросту не существует.
На этом фоне уже объявлено, что в феврале на юге и западе Беларуси состоятся совместные оперативные учения вооруженных сил РБ и РФ под названием "Союзная решимость – 2022".
По словам заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси – начальника главного оперативного управления П.Муравейко, кроме озвученного А.Лукашенко необходимость в учениях связана также с "резонансной провокацией, вызванной так называемым миграционным кризисом" и размещением в связи с этим польских войск на границе с Беларусью.
В статье подчеркивается, что сценарий инсценировки "терактов", якобы совершенных силами Украины, остается высоким.
Такой инцидент может произойти как раз во время учений "Союзная решимость – 2022", будучи срежиссированным российскими спецслужбами, возможно во взаимодействии с их беларускими коллегами.
События в Беларуси в этом контексте, отмечает автор, могут развиваться по нескольким сценариям.
"Во-первых, этого не случится вообще, потому что "спалились", во-вторых, да, произойдет и позволит совершенно полностью взять под контроль беларуские спецслужбы и, в борьбе с террористической угрозой в рамках союзного государства завести на нашу территорию военный контингент в размерах, при котором о независимости можно будет только вспоминать.
Ну и в-третьих, "casus belli" и война с Украиной, в которой Беларуси так же придется участвовать, хотят этого беларусы или нет", - отмечается в материале.
Автор указывает также на тревожную тенденцию втягивания Беларуси в "постсоветские события", от которых страна ранее дистанцировалась, ярким примером чего является "кремлёвская инсценировка – шоу в Казахстане".
"Лукашенко уже примерил "китель полководца" в ситуации с Казахстаном", и Беларусь может забыть о мирной жизни, если ему это понравилось, делает вывод автор статьи.
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Бобик тю-тю. А как дышал, как дышал.... Но если серьёзно, то крысы бегут с корабля. И первыми побежали те, у кого чуйка лучше. Интересно, когда Тухлый Лещ сбежит? Судя по его любви к баблу, то он будет последним. ))
Три Зелоха- це охеренна "******* ідіотів"
ну, как говорит то.
я слушаю его - срут шо типо он заЗЕ - да, он поддерживает эту власть, но типо сам себе на уме.
так шо... не сри на Леща!!!!
я слушаю стримы и уже раз десятьт за зарплату отвечал.
и да - там еще кроме него 10 человек с теми же з.п.
реально уже задрали, извини шо на кацапской, так удобней
якого біса при..бались до квартирки?
в принципі, народ у нас такий бл.
я так понял шо ты про фейк сказал шо он типо советник, да? так вот - сам же свежий Лещ не раз опроверг на стримах и в роликах это.
и да - жаль шо Дубинского удалили, а то бы я те ролик выложил где сам Дуб ехидно говорит - да это Бигус еще не все разнюхал(то есть 20 квартир, машин и прочего.... еще не все что Дуб имеет)
а вы блин затр*хали со своими: Ыыыыы, а Лещенко квартиру купиииил, буржуй, ату его!!11
Но мені не однаково коли не фахова людина є в наглядовій раді УЗ на дуже великій зарплаті і не фіга там не робе , да і на роботу толком не ходе , ось за що він владі буде лизати до останнього
Я не раз говорил шо кроме меня в наглядовиках УЗ - еще несколько людей, но только меня изгаживают всякие писуны сетевые и крикуны горлом, как вот и вы. Че, завидно? Контракт перезаключу и вообще попросил шоб з\п урезали, так как(вы задрали уже!)
дальше - дроны к кому летали чуть ли не в окно то? к.анал Ахметки кого обсерал то?
И да, посмотреть Дубинского, с его десятками квартир и машин..... то понятно шо матами крыть должен бы таки Сергей, а не бородатое чучело - Сашка.
я вот помню как он в ролике высрал шо ему перекуп продал Мерс с 7.4 вроде движком(таких в мире - 15 вроде), а потом типо просил - продай мне взад, добавлю 5 косарей.... реально зрителей за тупое быдло считает. блин, жаль не скачал ролик то.... такого наглого звиздежа поискать еще..
хотя, может и правда - один к триллиону, шанс, чо
То що мені цікаво я написав вище - дякую за потужну реформу УЗ (((
не вдаючись у подробиці шо "Порох" наприклад з Мертвечуком..... корєшеньки, ага.
у тебе нема шо сказати - напиши шо питань більше не маєш.
я просто ненавиджу лицемірство. **** накидатись на Леща, якщо є куди більш цікаві для срачу істоти?
сорі якщо образив, просто теж "бісить" шо за квартиру одну чудака обмивають прямо як перед похороном.
я не то шо заЛеща, але тупо заколєбало шо знайшли "мальчіка для биття".
на його місці я би вже посилав як Дубінський.
правда Сашка покрєпче і може дратись, лучше чим Серлещ.... гггг
нє, ну реально. їздить на жінчиній Мазді, а сашка - автопарк такий має шо жаль(Шкода) шо ви не видів роликів про його машини - сам він викладав
круто - Субару Імпреза, Гелік, Мерс, я писав який, далі ще там якісь... круто ващє
эта.... б*же, этот Главвноком, тупо не допетрает до такого.... вы пьян шоле?
(лавочку)
Мир изменится". пес кремля заявил не давно. Лукашенко объявил о создании "тесной связки" с РФ, Украиной и Казахстаном. Лукашенко считает, что в наступившем 2022 году произойдет "объединение народов и государств в союзы", упомянув в этом контексте свою республику, а также Украину, Россию и Казахстан. В то же время глава государства заявил о необходимости возвращения Украины "в лоно нашей настоящей веры".
По словам марионетки кремля Лукашенко, 2022 год "будет непростым" и мир "изменится серьезнейшим образом".
https://focus.ua/politics/502609-mir-izmenitsya-lukashenko-obyavil-o-sozdanii-tesnoy-svyazki-s-rf-ukrainoy-i-kazahstanom
Э, так вы только что публично вскрыли этот коварный план. Значит и риск сразу снизился, не? Или все, что не американская разведка не считается?
козлячих солдат "спиывать" труднее и дороже, а беларусов козлины не считают и за людей белорусов не считают.