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ГБР: Порошенко нельзя было просто пустить через границу, потому что он был в розыске

ГБР: Порошенко нельзя было просто пустить через границу, потому что он был в розыске

Пятого президента Украины не могли пропустить через пограничный контроль без остановки, потому что сработала система с информацией о том, что он находится в розыске.

Об этом идет речь в сообщении Государственного бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ.

В ГБР напомнили, что 17 декабря пытались вручить Порошенко повестку о вызове к следователю, а 20 декабря - сообщили его о подозрении и объявили в розыск.

"17 января 2022 года, во время прохождения Порошенко П.А. пограничного контроля, сработала соответствующая информационная система с информацией о том, что данное лицо находится в розыске. О данном факте представители Госпогранслужбы проинформировали сотрудников ГБР. После этого, работники ГБР ввиду того, что рассмотрение меры пресечения в отношении Порошенко П.А. назначен на 11:00 17.01.2022 в Печерском райсуде, пытались вручить повестку о вызове в суд и копии ходатайства с приложениями лично Порошенко П.А. для надлежащего информирования", – говорится в сообщении.

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В ГБР добавили, что по закону не существует никаких устоев для того, чтобы не допустить гражданина Украины на территорию страны.

"Следователи ГБР выполняли свои обязанности по вручению процессуальных документов, однако оцепление Петра Порошенко препятствовали следователю в его законной деятельности и в очередной раз способствовали нарушению подозреваемым возложенных на него обязанностей", - отметили в Бюро.

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Напомним, сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. 

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19606) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+73
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17.01.2022 20:46
+56
Ха ха ха.. ДБР - филиал квартала-95. Такие же тупые и непрофессиональные..)))
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17.01.2022 20:47
+54
Лисуня@OksuMeD



Сьогодні позносили свої твіти ДБР, погранслужба.
СБУ зняло оголошення про розшук Порошенка.
Суддя знявся на больничку.
Фраєра якісь не ті пішли.
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17.01.2022 20:55
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Страница 2 из 2
Ти єврей чи просто працюєш на них?
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17.01.2022 21:54 Ответить
Суд схожий на зйомки якогось гумористичного шоу , студії Квартал 95 .. Там ще не вистачає лисого і Лєнки Кравець ..
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17.01.2022 21:48 Ответить
Дебіли,пля... Це я це смердюче дебеєр маю на увазі.
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17.01.2022 21:52 Ответить
І де ці януковичцькі-зеленські викормиши будуть завтра?
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17.01.2022 22:03 Ответить
вообще левая сруктура уже... еще при Порохе чтото делали, а щас "чего изволите?" эта структура накой не нужна по сути
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17.01.2022 22:15 Ответить
За великим рахунком Порох сам винуватий що приймає участь у цьому фарсі під назвою " суд" з якого сміється весь світ. Ну який може бути суд вночі? Де, в якій країні суддя сидить( спить) 4 години в нарадчій кімнаті. Не може бути НІЯКИХ засідань суду після 22.00! Ну повинен же бути здоровий глузд??!!
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17.01.2022 22:17 Ответить
Потвора соколов вже виспався, люди втомились і розійшлися, - схоже скоро мавпа в мантії почне бубонити" вирок"
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17.01.2022 22:34 Ответить
"ДБР", пора вже бути відвертими, літера "д" не має там існувати, замість "д" повинно бути "зЕ"! До "д" - Держави, ви ні якого відношення ви не маете, наприклад: Чому зЕлох, не у в'язниці??? Скільки ще треба держзрад, щоб ваші слідчі хоть щось побачили? Про тЮзика, краще промовчати, зЕлох заборонив...
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17.01.2022 22:34 Ответить
Ну что тут ещё сказать🤷‍♀️=>с больной «головой» - ногам покоя нет…..
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17.01.2022 22:38 Ответить
в розыске? та зеленые еманутые, а медведчук норм во дворце... ну и сцуки
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17.01.2022 22:43 Ответить
Та мертвечуку тільки і оголошували підозру та закривали канали лише для того, щоб прикрити те саме у випадку Порошенка.
Потім сподівались все відкатити по мертвечуку.
Ось і тримають того поки що вдома.
Смішно буде коли тому оберуть запобіжний захід слабший за П'ятого Президента
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18.01.2022 03:50 Ответить
Суд на 19е перенесли.А гбр вонючее брехло -в розыск они подали сегодня днём и через пару часов удалили)
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17.01.2022 22:44 Ответить
Якби все чисто з юридичної точки зору було, то суд рішення сьогодні прийняв би. 😊 А там такий юридичний треш, що навіть зашквареним суддя Соколов з Печерського!!! суду не зважився виконати волю Зєлєнского/Єрмака/Татарова/Портнова.😊
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17.01.2022 22:48 Ответить
Пи. Си. Я ще тиждень тому тут, на Цензорі писав, що навіть печерні судді після попередження європейців і американців про індивідуальні санкції і список Магнітського за політичне переслідування не ризикнути піти по бєспрєдєлу. 😊 А тут ще Порошенко у своїй промові, звернені начебто до ДБРівців судді про це нагадав. Я уважно спостерігав на екрані за реакцією судді. У нього засіпалось вухо. 😁
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17.01.2022 23:03 Ответить
Внимание!!! Суд перенесли на 19-е!!!
Зассали твари!
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17.01.2022 22:46 Ответить
нельзя было, но пропустили, дырявые....
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17.01.2022 22:50 Ответить
Ох эту ДБР, а особенно его руководство, ждут очень не легкие времена, когда зеленый клован сбежит к хозяевам в *********.
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17.01.2022 22:51 Ответить
тварюки,на водохреще перенесли...хай вас усіх втопить!
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17.01.2022 22:53 Ответить
ДЕБИЛЫ ПРОСТО ДЕБИЛЫ Нема шо казати
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17.01.2022 23:03 Ответить
Те же рыги, только крашенные.
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17.01.2022 23:25 Ответить
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17.01.2022 23:58 Ответить
cdbyjhbkjuj nht,f ksrdsledfnb
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18.01.2022 00:17 Ответить
а вдруг он возвращался как Рetro Incognito....
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18.01.2022 00:36 Ответить
"Скоты", 8-й сезон. Пора закрывать этот гадюшник к Бениной маме.
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18.01.2022 08:24 Ответить
Что ДБР , чТО СБУ во главе с Младшим лейтенантом Бакановым , что предатель-Ермак-Тимофеев, что генпрокурорка Винедиктова и прочая шобла от слуг народа, что сам офшорный президент Зеленский есть дебилы от 95 квартала!!
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18.01.2022 11:43 Ответить
Вот тут некоторые местные Халки кричат, что критика Зели - подрыв стабильности Украины по заданию Путина...
А превращение ГОСУДАРСТВА Украина в клоунский цирк - это не золотой слиток на весы Путина про фейковость Украины как таковой?
Можно обсуждать ошибки Пороха.
Можно даже подозревать продвижение каких-то его материальных интиресов...
НО!
Обосраться перед всем миром, устроив ******** шапито про государственную измену президента??????
Как цивилизованный мир может относиться к "государству", население которого - дегенеративное стадо, верящее в реальность героев комиксов 95-го квартала, а во главе которого стоит гундосая сопля с интеллектом устрицы?
О горе мне!
Горе!
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18.01.2022 12:53 Ответить
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