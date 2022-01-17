ГБР: Порошенко нельзя было просто пустить через границу, потому что он был в розыске
Пятого президента Украины не могли пропустить через пограничный контроль без остановки, потому что сработала система с информацией о том, что он находится в розыске.
Об этом идет речь в сообщении Государственного бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ.
В ГБР напомнили, что 17 декабря пытались вручить Порошенко повестку о вызове к следователю, а 20 декабря - сообщили его о подозрении и объявили в розыск.
"17 января 2022 года, во время прохождения Порошенко П.А. пограничного контроля, сработала соответствующая информационная система с информацией о том, что данное лицо находится в розыске. О данном факте представители Госпогранслужбы проинформировали сотрудников ГБР. После этого, работники ГБР ввиду того, что рассмотрение меры пресечения в отношении Порошенко П.А. назначен на 11:00 17.01.2022 в Печерском райсуде, пытались вручить повестку о вызове в суд и копии ходатайства с приложениями лично Порошенко П.А. для надлежащего информирования", – говорится в сообщении.
В ГБР добавили, что по закону не существует никаких устоев для того, чтобы не допустить гражданина Украины на территорию страны.
"Следователи ГБР выполняли свои обязанности по вручению процессуальных документов, однако оцепление Петра Порошенко препятствовали следователю в его законной деятельности и в очередной раз способствовали нарушению подозреваемым возложенных на него обязанностей", - отметили в Бюро.
Напомним, сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся в Украину.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
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Потім сподівались все відкатити по мертвечуку.
Ось і тримають того поки що вдома.
Смішно буде коли тому оберуть запобіжний захід слабший за П'ятого Президента
Зассали твари!
А превращение ГОСУДАРСТВА Украина в клоунский цирк - это не золотой слиток на весы Путина про фейковость Украины как таковой?
Можно обсуждать ошибки Пороха.
Можно даже подозревать продвижение каких-то его материальных интиресов...
НО!
Обосраться перед всем миром, устроив ******** шапито про государственную измену президента??????
Как цивилизованный мир может относиться к "государству", население которого - дегенеративное стадо, верящее в реальность героев комиксов 95-го квартала, а во главе которого стоит гундосая сопля с интеллектом устрицы?
О горе мне!
Горе!