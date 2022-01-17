Правительство Германии продолжит политику предыдущей власти в отношении оружия для Украины, - Шольц
Федеральное правительство Германии продолжит политику предшественников в отношении предоставления Украине оборонного вооружения.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нельзя пренебрегать передвижением войск вдоль украинской границы. Они масштабны и представляют угрозу суверенитету Украины", - сказал немецкий канцлер. Шольц акцентировал важность в этой ситуации делать все возможное для недопущения военной интервенции и заявил, что Европа ожидает от России шагов в направлении деэскалации.
Он отметил, что с помощью процессов ОБСЕ было сделано все для обеспечения взаимного признания неприкосновенности границ в Европе. Речь идет об уважении суверенитета и территориальной целостности границ. "Никто не будет снова листать учебники по истории и смотреть, где раньше проходили границы", – заявил Шольц.
Четкий месседж, который правительство в Германии отправляет вместе с союзниками в ЕС и НАТО: любая военная интервенция, любая угроза целостности Украины с помощью военного вторжения будет иметь высокую экономическую и политическую цену, подчеркнул канцлер. Но, добавил он, целью является предотвратить такое развитие, ведь "пострадают все".
На вопрос, не планирует ли федеральное правительство изменить свою позицию и предоставить Украине оборонное вооружение, Шольц ответил, что его правительство будет продолжать политику, "мудро начатую предыдущей властью".
На вопрос о судьбе газопровода "Северный поток-2" в случае дальнейшей агрессии России глава немецкого правительства не ответил вовсе.
Шольц сказал, что ФРГ вместе с Францией пытаются "вдохнуть жизнь" в Нормандский формат и "поддержать европейскую силу" в процессе деэскалации и заявил, что Испания будет работать с ними вместе на этом пути.
Как сообщалось ранее, по данным немецкого издания Bild, эксканцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.
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Эти свиньи всё у Моксвы перенимали.
Концлагеря они у Сралина научились - и то не смогли со Сралиным сравниться по размаху...
Так же как кацапы украли историю и имя Руси, искали у себя арийскую кровь - та нет там её - истоки ариев - Украина (зав.кафедрой генетики Кембриджа).
В общем немецкие свиньи - это ученики и подельники московских свиней.
истоки ариев - Украина
что немцы что моск@ли одинаковы! потомки варваров! Похоже Меркель обеспечила своим отпрыскам безбедное существование лет так 100 или 300... только почему ветка газопровода пришла напрямую в Германию?!! Да и санкции не сильно поддерживают против России...И вопрос а что там в офшорах у нее на счетах и недвижимости остается открытым. Вопросы для внешней разведки.
Германія - кацапський гнійник у Європі!
Та,й, вся євроспільнота!!!
Нам будут помогать только в том случае, если ИМ это будет выгодно.
Дипломат уверен, что из-за отказа считаться интересы Киева часто игнорируются Берлином. Посол похвалил работу дипломатов в ФРГ, которые «смогли мощно заявить» о себе. Именно из-за этого, добавил Мельник, немецкая элита и «журналистский бомонд» знают о существовании Украины.
Мельник считает, что Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной. «Думаю, что в этом - наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», - добавил он. Посол считает, что Украина не получила «политического признания». По мнению Мельника, Киев сейчас вынужден нести «военную дипломатию».
А, не, все как всегда.
Не то что б шредеревская сволота могла исправится, но смазать очко и пустить себя по кругу всего за 3 месяца - это рекорд!
Принимаю ставки, когда немецкие зелёные переобуются и начнут кричать, что газ и нефть - это экологично! До весны или все же на годик их хватит...
Надо бойкотировать немецкие товары в Украине и обьяснять в фб всем кто знает немецкий почему украинцы пошли на бойкот.