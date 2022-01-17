Правительство Германии продолжит политику предыдущей власти в отношении оружия для Украины, - Шольц

Федеральное правительство Германии продолжит политику предшественников в отношении предоставления Украине оборонного вооружения.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нельзя пренебрегать передвижением войск вдоль украинской границы. Они масштабны и представляют угрозу суверенитету Украины", - сказал немецкий канцлер. Шольц акцентировал важность в этой ситуации делать все возможное для недопущения военной интервенции и заявил, что Европа ожидает от России шагов в направлении деэскалации.

Он отметил, что с помощью процессов ОБСЕ было сделано все для обеспечения взаимного признания неприкосновенности границ в Европе. Речь идет об уважении суверенитета и территориальной целостности границ. "Никто не будет снова листать учебники по истории и смотреть, где раньше проходили границы", – заявил Шольц.

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Четкий месседж, который правительство в Германии отправляет вместе с союзниками в ЕС и НАТО: любая военная интервенция, любая угроза целостности Украины с помощью военного вторжения будет иметь высокую экономическую и политическую цену, подчеркнул канцлер. Но, добавил он, целью является предотвратить такое развитие, ведь "пострадают все".

На вопрос, не планирует ли федеральное правительство изменить свою позицию и предоставить Украине оборонное вооружение, Шольц ответил, что его правительство будет продолжать политику, "мудро начатую предыдущей властью".

На вопрос о судьбе газопровода "Северный поток-2" в случае дальнейшей агрессии России глава немецкого правительства не ответил вовсе.

Шольц сказал, что ФРГ вместе с Францией пытаются "вдохнуть жизнь" в Нормандский формат и "поддержать европейскую силу" в процессе деэскалации и заявил, что Испания будет работать с ними вместе на этом пути.

Как сообщалось ранее, по данным немецкого издания Bild, эксканцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.