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Новости Агрессия России против Украины Война
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Правительство Германии продолжит политику предыдущей власти в отношении оружия для Украины, - Шольц

Правительство Германии продолжит политику предыдущей власти в отношении оружия для Украины, - Шольц

Федеральное правительство Германии продолжит политику предшественников в отношении предоставления Украине оборонного вооружения.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нельзя пренебрегать передвижением войск вдоль украинской границы. Они масштабны и представляют угрозу суверенитету Украины", - сказал немецкий канцлер. Шольц акцентировал важность в этой ситуации делать все возможное для недопущения военной интервенции и заявил, что Европа ожидает от России шагов в направлении деэскалации.

Он отметил, что с помощью процессов ОБСЕ было сделано все для обеспечения взаимного признания неприкосновенности границ в Европе. Речь идет об уважении суверенитета и территориальной целостности границ. "Никто не будет снова листать учебники по истории и смотреть, где раньше проходили границы", – заявил Шольц.

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Четкий месседж, который правительство в Германии отправляет вместе с союзниками в ЕС и НАТО: любая военная интервенция, любая угроза целостности Украины с помощью военного вторжения будет иметь высокую экономическую и политическую цену, подчеркнул канцлер. Но, добавил он, целью является предотвратить такое развитие, ведь "пострадают все".

На вопрос, не планирует ли федеральное правительство изменить свою позицию и предоставить Украине оборонное вооружение, Шольц ответил, что его правительство будет продолжать политику, "мудро начатую предыдущей властью".

На вопрос о судьбе газопровода "Северный поток-2" в случае дальнейшей агрессии России глава немецкого правительства не ответил вовсе.

Шольц сказал, что ФРГ вместе с Францией пытаются "вдохнуть жизнь" в Нормандский формат и "поддержать европейскую силу" в процессе деэскалации и заявил, что Испания будет работать с ними вместе на этом пути.

Как сообщалось ранее, по данным немецкого издания Bild, эксканцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

Автор: 

Германия (6982) оружие (10223) Шольц Олаф (909)


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Топ комментарии
+70
Твари, аморальные, бессовестные твари.
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17.01.2022 21:09
+63
Бггг.. кацапы и немцы - народы братья. У них столько общего - нацизм, две мировые войны, концлагеря и полная беспринципность и жажда наживы))
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17.01.2022 21:10
+45
немецкие свиньи обоссанные
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17.01.2022 21:09
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Страница 2 из 2
Какая нах "высшая раса"?

Эти свиньи всё у Моксвы перенимали.
Концлагеря они у Сралина научились - и то не смогли со Сралиным сравниться по размаху...

Так же как кацапы украли историю и имя Руси, искали у себя арийскую кровь - та нет там её - истоки ариев - Украина (зав.кафедрой генетики Кембриджа).

В общем немецкие свиньи - это ученики и подельники московских свиней.
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18.01.2022 10:38 Ответить
"та нет там её" - немецкие свиньи с арийцами и рядом не стояли - это кельты.

истоки ариев - Украина
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18.01.2022 10:40 Ответить
В Европе можно надеяться на помощь прибалтов, Польши и Британии, а немцы, французы с итальянцами это фуфло.
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17.01.2022 22:42 Ответить
Та й добре. Треба тільки на себе розраховувати. Чи може хочемо потім за чужу допомогу частину країни віддавати? Треба Українську владу вибирати а не баригів чи маланців, тоді і корупцію поборемо і економіку піднімем і ракет зможем клепати більше ніж треба і армію мільйонну найкращу у Європі будем мати і тоді навіть про атом може задуматись. І ніяка кацапня чи німчура нам нічого не не зробить.
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17.01.2022 22:43 Ответить
Нажаль оберуть чергового маланця, а потім кліпатимуть очима, як це ми могли так пролетіти. Нажаль вже 30 років триває це шапіто
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17.01.2022 23:06 Ответить
угу 130.., а перед цим ти обрав брежнева з горбачовим.
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18.01.2022 11:05 Ответить
германия на московской газовой игле - вот и все ...
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17.01.2022 22:47 Ответить
Stinkendes deutsches Schwein.
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17.01.2022 22:51 Ответить
Та, нема,ніякої Германії! Є філія,сатлі ***********! Скорочено Бидляндія
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17.01.2022 23:02 Ответить
Немцы - гниль в теле НАТО.
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17.01.2022 23:02 Ответить
Putinen schweinen!
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17.01.2022 23:03 Ответить
А мне интересно что Шольц будет получать через северный пшик А ГАЗА то НЕТУ
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17.01.2022 23:05 Ответить
Й,цим,курвам конче потрібні Перемовини задля більшого срачу
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17.01.2022 23:05 Ответить
Давно понятно ху из ху ... или кто тут баварская сосиска....
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17.01.2022 23:05 Ответить
Понизить дипломатическое присутствие колбасников и жабоедов в Украине, таким должен быть ответ нашей страны, за их антиукраинскую деятельность на международной арене. Помощи ждать от них нет смысла, они следуют в фарватере московской политики таким образом поощряя агрессора. А санкции, которые они приняли, носят смехотворный характер и никакого урона московии не причиняют, они такие же враги Украины, как и московия.
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17.01.2022 23:15 Ответить
Ох і пики на фото... І дурнями їх не назвеш, і деградація проглядається...
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17.01.2022 23:18 Ответить
Загальна риса будь яких дємократов - американських, німецьких, французьких - кидалово. Нормальні люди в США перестали використовувати слово демократи. Їх називають демони. Демони, що продаються транснаціональним корпораціям та китайським капіталам. Хто більше заплатить за популізм і продаж власної країни.
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17.01.2022 23:22 Ответить
Якщо зелена влада блокує виконання ДОЗ, то які претензії до Німеччини - фактичного союзника росії? Ми самі не хочемо озброювати власні ЗСУ!!!
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18.01.2022 00:33 Ответить
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18.01.2022 00:34 Ответить
Аха, а поставлять моторы для беспилотникам в рф тоже продолжат? Понятно все с вами давно
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18.01.2022 00:57 Ответить
Німеччина підписала собі вирок. Не буде в майбутньому такого політичного утворення.
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18.01.2022 01:02 Ответить
Головна причина - це бізнес. Парша фінансує німецьку і французьку економіки. З Європи на парашу рікою течуть нафто-газо долари і на ці долари параша купує переважно німецьке і французьке. Тобто, долари сплачені за нафту і газ повертаються назад німцям і французам. Подивіться імпорт/експорт між ними. Років 10 тому одна знайома німкеня, яка працювала в банку казала мені, що один кацапський банк Внєшторгбанк проводить через банк в якому вона на той час працювала більше платежів ніж всі українські банки разом узяті. Врахуйте також, що все накрадене російські олігархи ховають у них, купують там нерухомість, машини і дорогі шмотки. Якось один німець мені розказував про українську корупцію, нащо я йому відповів, що вони потурають тій корупції, бо дозволяють переховувати у себе накрадене. Він не розгубився, а відповів, що це ж ви даєте їм красти, то при чому тут ми.
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18.01.2022 01:18 Ответить
Боде, такие правильные слова и таки глде, на цензоре? как вас не забанят?
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18.01.2022 10:52 Ответить
немецкие чиновники давно продались России как проститутки! такие же и франзузы! Это очевидный факт. Бизнес, бабло с Рашкой ничего личного. Ихние немецкие и французкие чинуши работают в Газпромах, Роснефть. Кремль их покупает пачками.
что немцы что моск@ли одинаковы! потомки варваров! Похоже Меркель обеспечила своим отпрыскам безбедное существование лет так 100 или 300... только почему ветка газопровода пришла напрямую в Германию?!! Да и санкции не сильно поддерживают против России...И вопрос а что там в офшорах у нее на счетах и недвижимости остается открытым. Вопросы для внешней разведки.
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18.01.2022 01:30 Ответить
Ихние?
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18.01.2022 09:43 Ответить
вони наївні думають років 100-300 газ качати? Ну, пуйло стільки не протягне...
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18.01.2022 12:00 Ответить
Германія не є суверенною державою!!!
Германія - кацапський гнійник у Європі!
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18.01.2022 01:53 Ответить
У кого-то ещё остались тщетные иллюзии, что Украину в обозримом будущем примут в НАТО? Железный Херр Олаф высказался вполне определённо - ничего кроме глубоких озабоченностей, решительных заявлений о недопустимости и прочей лабуды Украина от Германии не получит. Хуже того, когда заработает "Северный Поток-2", Бундес-Херр Олаф не поморщится, отнявши у Украины последнюю копейку. Оно и понятно - сытый и довольный бюргер - прежде всего. На остальное - НАСРАТЬ!!!
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18.01.2022 03:02 Ответить
1а,й2а Світові війни...
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18.01.2022 06:36 Ответить
Истерикой говноботов удовлетворён!
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18.01.2022 09:44 Ответить
Швабів очікує доля Грозного. Й швабам необхідна повна деіндустріалізація!
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18.01.2022 06:34 Ответить
Прав был лысый сифилитик Ульянов , когда говорил : Капиталисты за тройную норму прибыли , продадут нам веревку на которой мы их и повесим . А ***** когда немецкую элиту скупал оптом и в розницу , обеспечил им даже больше чем тройную норму.
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18.01.2022 07:18 Ответить
Лисий сифіліик Бланк, кобель невідомий!
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18.01.2022 07:38 Ответить
Швабня ,Нам, Повинна платити за оборону!
Та,й, вся євроспільнота!!!
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18.01.2022 07:36 Ответить
Как там на швабре, не жмёт?
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18.01.2022 09:45 Ответить
Масове запліднення німкень "асвабадітєлямі" в 1945 р. приносить свої результати...
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18.01.2022 09:08 Ответить
...і то історичний факт-нікуди від нього не дінешся
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18.01.2022 11:57 Ответить
Кто то ожидал, что Германия подарит нам современное оружие?
Нам будут помогать только в том случае, если ИМ это будет выгодно.
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18.01.2022 09:14 Ответить
Фашисти допомагають кацапським фашистам...
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18.01.2022 09:35 Ответить
твари немецкие..... дождетесь нового штурма берлина
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18.01.2022 09:45 Ответить
Путин там служил, не удивлюсь если он служил и им тоже!
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18.01.2022 09:50 Ответить
Германия не воспринимает Украину как великую культурную европейскую нацию и влиятельный субъект политики, заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник, пишет «Укринформ».

Дипломат уверен, что из-за отказа считаться интересы Киева часто игнорируются Берлином. Посол похвалил работу дипломатов в ФРГ, которые «смогли мощно заявить» о себе. Именно из-за этого, добавил Мельник, немецкая элита и «журналистский бомонд» знают о существовании Украины.

Мельник считает, что Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной. «Думаю, что в этом - наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», - добавил он. Посол считает, что Украина не получила «политического признания». По мнению Мельника, Киев сейчас вынужден нести «военную дипломатию».
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18.01.2022 09:50 Ответить
_Причина не в Украине, а внутри самой гнилой германской власти. Они ровно так же и с Польшей себя ведут - и не только с ней.
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18.01.2022 10:27 Ответить
міг би й надати посилання, але ж не навчився ще, так "казахстанський" повстанцю?
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18.01.2022 11:17 Ответить
Максимум озабоченность, или глубокую озабоченность.
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18.01.2022 10:36 Ответить
.гандоны, однозначно. сейчас бритосы птрк бортами доставляют, так швабов облетают ито те очень озабочены...
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18.01.2022 10:45 Ответить
О, збс, мразияне таки занесли фубли новому канцлеру. А я прям стал уже переживать за немецкую экономику и нацистские скрепы.
А, не, все как всегда.
Не то что б шредеревская сволота могла исправится, но смазать очко и пустить себя по кругу всего за 3 месяца - это рекорд!

Принимаю ставки, когда немецкие зелёные переобуются и начнут кричать, что газ и нефть - это экологично! До весны или все же на годик их хватит...
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18.01.2022 11:16 Ответить
Цей Шольц таке ж гнидотне створіння як і фрау-комсомолка.
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18.01.2022 11:17 Ответить
Видимо немчура ссытся перед кацапами на генетическом уровне, жаль, что они ещё верни этому ***** и чего то ждут от него....
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18.01.2022 11:42 Ответить
А тим часом росія захопила частину Грузії, частину України, розбомбила хімічною зброєю Сирію, надала ядерну зброю Північній Кореї, анексувала Білорусь і т.д.
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18.01.2022 11:42 Ответить
фашисты!!Мало вас в 1941-45 расстеляли !!Пора повторить!!..За куб газа продали честь немцев!!!
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18.01.2022 11:45 Ответить
У них доля в ціні
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18.01.2022 13:36 Ответить
Судячи по всьому, совки таки немало німок згвалтували в 45му... Зайва хромосома передалася
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18.01.2022 11:52 Ответить
Як казав идин, де советский солдат погулял, баби ще можно дивиться, а на заході німеччини це капец
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18.01.2022 13:35 Ответить
Привид Меркель бродить по Європі
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18.01.2022 11:54 Ответить
Кремлівські памперси. Користані.
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18.01.2022 12:07 Ответить
Формируется новый пакт между Россией и Германией. Тогда делили Польшу. Сейчас делят Украину. А украинцы думают, что кто-то о них заботится ))
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18.01.2022 12:13 Ответить
Не думают. И сейчас не 39й
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18.01.2022 13:59 Ответить
Германия пособник России и враг цивилизации это по факту! Де юре лидер ЕС , страна давшая миру Канта, Баха, Шиллера а также корвавых мыслителей Ницше, Маркса, маньяков-нелюдей Гитлера, Гимлера, Гебельса, пособников русского фашизма: Шредера, штанмайера, меркель, шольца....
Надо бойкотировать немецкие товары в Украине и обьяснять в фб всем кто знает немецкий почему украинцы пошли на бойкот.
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18.01.2022 13:11 Ответить
Підтримую
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18.01.2022 13:32 Ответить
Германия скритий союзник России, уже даже самолети с воен. Помощью через свой воздух не пускают бл.ди
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18.01.2022 13:31 Ответить
Ну і хєр з ними
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18.01.2022 13:58 Ответить
А ЯКОГО ТА КОЛИ !!!???
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18.01.2022 14:08 Ответить
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