2022 год Украина может пройти без новой программы с МВФ, – "слуга народа" Гетманцев

Украина при отсутствии дополнительных потрясений может пройти второе полугодие 2022 года без срочного заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Так полагает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, нардеп "СН" Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если не будет никаких потрясений, я бы не видел каких-то проблем с обслуживанием госдолга в 2022 году и выполнением наших обязательств – таких проблем, которые бы вынуждали прямо завтра заключать новую программу с МВФ", – сказал он в эфире телеканала "Рада" в понедельник вечером.

"Мы должны подискутировать условия этой программы и заключить соглашение на выгодных для нас условиях", – добавил Гетманцев.

При этом парламентарий выразил уверенность в получении оставшихся двух траншей по $700 млн в рамках текущей программы stand-by, действие которой завершается летом этого года.

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"Если цена газа будет оставаться такой, то я уверен, что мы будет продолжать сдерживать цены на газ. Вернемся к этому вопросу в мае-июне", – отметил Гетманцев.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина после завершения летом 2022 года совместной с МВФ программы stand-by, открытой летом 2020 года, намерена продолжить сотрудничество с фондом в рамках новой программы.

Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей.

Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование длительное время было приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. Лишь в ноябре 2021 года МВФ предоставил Украине второй транш в размере SDR500 млн в эквиваленте $699 млн и решил продлить действие программы до июня 2022 года.