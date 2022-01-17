2022 год Украина может пройти без новой программы с МВФ, – "слуга народа" Гетманцев
Украина при отсутствии дополнительных потрясений может пройти второе полугодие 2022 года без срочного заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).
Так полагает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, нардеп "СН" Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если не будет никаких потрясений, я бы не видел каких-то проблем с обслуживанием госдолга в 2022 году и выполнением наших обязательств – таких проблем, которые бы вынуждали прямо завтра заключать новую программу с МВФ", – сказал он в эфире телеканала "Рада" в понедельник вечером.
"Мы должны подискутировать условия этой программы и заключить соглашение на выгодных для нас условиях", – добавил Гетманцев.
При этом парламентарий выразил уверенность в получении оставшихся двух траншей по $700 млн в рамках текущей программы stand-by, действие которой завершается летом этого года.
"Если цена газа будет оставаться такой, то я уверен, что мы будет продолжать сдерживать цены на газ. Вернемся к этому вопросу в мае-июне", – отметил Гетманцев.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина после завершения летом 2022 года совместной с МВФ программы stand-by, открытой летом 2020 года, намерена продолжить сотрудничество с фондом в рамках новой программы.
Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей.
Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование длительное время было приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. Лишь в ноябре 2021 года МВФ предоставил Украине второй транш в размере SDR500 млн в эквиваленте $699 млн и решил продлить действие программы до июня 2022 года.
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Ваш зЕзідент вже "повернув українців додому" чи як?
У 2017-у році Вища кваліфікаційна комісія суддів, та Громадська рада доброчесності відмовили гетманцеву претендувати на посаду судді.
Коли вас з впопуредниками в одну камеру...
бубу понесло
https://www.youtube.com/watch?v=jeSiPb7TlWE
але вже на 23-й рік без кредитів від МВФ точно буде не вижити
Утром стулья (реформы) - вечером деньги.
хотя не смешно... и тук млять жить стало дорого, щас долар пошел набирать
когда там те сраные выборы, парламентские!!!!
Все утверждения Гетьманцева о платежности зеленого бюджета это хорошая мина при плохой игре Акторов. Когда обещали, представлялись солидными партнерами, а когда тратить - ну просто пионеры. То бабушку переведут через дорогу. Совпадение, не думаю.?
Следовать советам китайских коммуняк и запретить покупать товары из-за рубежа по интернету, из-за угрозы заражения ковидлой!
Вы прочли правильно: не во всем мире перестать китайский ширпотреб покупать из-за уханьской летучей мышки, а в Китае запретить покупать американские, европейские и прочие товары.
Если вы думаете, что китайские коммуняки "ку-ку" головой - то вы ошибаетесь.
Просто в Китае закончились запасы валюты.
И потому власти в Китае просто запретили населению ее тратить.
"Власти Китая рекомендовали местным жителям перестать заказывать товары за рубежом для того, чтобы снизить риски распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний Пекина сообщает издание South China Morning Post.
Правительство страны допускает, что новый вариант ковида мог попасть в Пекин с письмом из Канады.
Тем, кто не может отказаться от иностранной почты, орган здравоохранения рекомендовал соблюдать несколько предписаний: вскрывать упаковки необходимо в маске и перчатках за пределами дома, нужно обрабатывать антисептиком отправления из стран, где наблюдается высокий риск заражения «омикроном»." - МК
Жду подобного хода от Слуг Народа, ведь им валюта по программе МВФ не нужна.
И это для козла Гетманцева не потрясения.
Ну и дебил.