РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11935 посетителей онлайн
Новости
6 297 63

2022 год Украина может пройти без новой программы с МВФ, – "слуга народа" Гетманцев

2022 год Украина может пройти без новой программы с МВФ, –

Украина при отсутствии дополнительных потрясений может пройти второе полугодие 2022 года без срочного заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Так полагает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, нардеп "СН" Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если не будет никаких потрясений, я бы не видел каких-то проблем с обслуживанием госдолга в 2022 году и выполнением наших обязательств – таких проблем, которые бы вынуждали прямо завтра заключать новую программу с МВФ", – сказал он в эфире телеканала "Рада" в понедельник вечером.

"Мы должны подискутировать условия этой программы и заключить соглашение на выгодных для нас условиях", – добавил Гетманцев.

При этом парламентарий выразил уверенность в получении оставшихся двух траншей по $700 млн в рамках текущей программы stand-by, действие которой завершается летом этого года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин готовит новую программу с МВФ, - Шмыгаль

"Если цена газа будет оставаться такой, то я уверен, что мы будет продолжать сдерживать цены на газ. Вернемся к этому вопросу в мае-июне", – отметил Гетманцев.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина после завершения летом 2022 года совместной с МВФ программы stand-by, открытой летом 2020 года, намерена продолжить сотрудничество с фондом в рамках новой программы.

Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей.

Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование длительное время было приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. Лишь в ноябре 2021 года МВФ предоставил Украине второй транш в размере SDR500 млн в эквиваленте $699 млн и решил продлить действие программы до июня 2022 года.

Автор: 

МВФ (3335) Гетманцев Даниил (410)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+35
2022 год должен пройти без гемнацевых и прочего ЗЕлёного паскудного сброда предателей и казнокрадов.
показать весь комментарий
17.01.2022 21:31
+32
Ну да. Вам нічого не дадуть, тому ви вирішили обібрали українців.
показать весь комментарий
17.01.2022 21:29
+19
А еще они тебе в штаны насрали... А в голову 1+1.. ))
показать весь комментарий
17.01.2022 21:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да. Вам нічого не дадуть, тому ви вирішили обібрали українців.
показать весь комментарий
17.01.2022 21:29 Ответить
А еще они тебе в штаны насрали... А в голову 1+1.. ))
показать весь комментарий
17.01.2022 21:35 Ответить
Ага, почти. Не надоело тупого дурачка из себя здесь корчить?
показать весь комментарий
17.01.2022 21:41 Ответить
Без сумніву. Не війна ж тому причина? І безвіз винен. Сиділи б без нього в Україні і не рипались би.
Ваш зЕзідент вже "повернув українців додому" чи як?
показать весь комментарий
17.01.2022 22:27 Ответить
и многие благодарны Петру Алексеичу за безвиз...заграница за него и голосовала
показать весь комментарий
17.01.2022 22:34 Ответить
Для довідки: Данило Гетманцев під час правління ригів був помічником народного депутата від партії ригів володимира сівковича, мав з ним тісні стосунки. Пам'ятаєте такого (див. фото)?
У 2017-у році Вища кваліфікаційна комісія суддів, та Громадська рада доброчесності відмовили гетманцеву претендувати на посаду судді.
показать весь комментарий
17.01.2022 22:55 Ответить
Додано: Гетманцев - посіпака рига та кгб-ешніка сівковича
показать весь комментарий
17.01.2022 23:35 Ответить
да будет доллар по 35
показать весь комментарий
17.01.2022 21:40 Ответить
Они по наущению Бени за спиной народа договариваются брать деньги у врага - кремля
показать весь комментарий
17.01.2022 21:41 Ответить
МВФ за свої гроші спитає. А українці - ні. Бо
показать весь комментарий
17.01.2022 23:13 Ответить
Правда. Все, що їм треба, а апетити там ростуть, вони вичавлять з українців. Найбільше шкоди Україні насправді робить не Зєлєнскій, і навіть не Єрмак - а цей очкатий поц Гєтманцев. Саме він є архітектором знищення станового хребта української економіки, кілером співпраці з економіка и європейських країн і США, Канади, країн Британської Співдружності. Доки ми боремося із Зєлєнскім, не даючи йому знищити політичну Незалежність, цей очкарик щнищує в тиші кабінетів незалежність економічну, без якої політична не можлива. Це небезпечний, хитрий і цинічний відкритий ворог.
показать весь комментарий
17.01.2022 23:34 Ответить
На подсосе у Руси!!!
показать весь комментарий
17.01.2022 21:30 Ответить
Да ,но нищих надо накормить и тарифы снизить иначе вас будет судить следующая власть ,люди хотят реального улучшения своей жизни .
показать весь комментарий
17.01.2022 21:30 Ответить
Може...
Коли вас з впопуредниками в одну камеру...
показать весь комментарий
17.01.2022 21:30 Ответить
2022 год должен пройти без гемнацевых и прочего ЗЕлёного паскудного сброда предателей и казнокрадов.
показать весь комментарий
17.01.2022 21:31 Ответить
потрясіння бувають тоді, коли дехто дечого нанюхається і https://www.youtube.com/watch?v=3khLxEwnKtQ https://www.youtube.com/watch?v=3khLxEwnKtQ


бубу понесло
показать весь комментарий
17.01.2022 21:31 Ответить
Готуй валізи, москалику, потроху.
показать весь комментарий
17.01.2022 21:32 Ответить
"Якщо не буде жодних потрясінь ..."
показать весь комментарий
17.01.2022 21:32 Ответить
Йому куплети Буби співати
https://www.youtube.com/watch?v=jeSiPb7TlWE
показать весь комментарий
17.01.2022 21:33 Ответить
Хіба що якщо вас не буде
показать весь комментарий
17.01.2022 21:33 Ответить
Оно ведь как - может пройти, а может и нет.. Гетьманцев вам что? Ванга что-ли?) Он же за слова так же, как и она не отвечает))
показать весь комментарий
17.01.2022 21:33 Ответить
Ви перестанете красти? Аплодую стоячи
показать весь комментарий
17.01.2022 21:34 Ответить
ні, з простого люду будуть знімати останню сорочку разом зі шкірою.
показать весь комментарий
17.01.2022 22:01 Ответить
Сраный рыг.
показать весь комментарий
17.01.2022 21:34 Ответить
Шо, зелібоби золото зносити стануть, як в кині?
показать весь комментарий
17.01.2022 21:36 Ответить
да, пора. пусть шлют бочками.
показать весь комментарий
17.01.2022 21:41 Ответить
Ага.Дискутувати воно ще буде.

показать весь комментарий
17.01.2022 21:39 Ответить
АГА... Це вже бачимо... курс євро 32,30 ? А без нових кредитів - 34 на протязі 2 міс... А віддавати чим? З Зе даже хрена його не можна стягнути, бо він ОДИН і прибитий кришкою... Не в робочому стані....
показать весь комментарий
17.01.2022 21:43 Ответить
Зрозуміло, значить треба зливати всю гривню яка є
показать весь комментарий
17.01.2022 21:46 Ответить
Гетманцев враг Украины. Гетманцева на нары! Кто за?
показать весь комментарий
17.01.2022 21:48 Ответить
Но с курсом по 50. Придурковатый Гетманцев.
показать весь комментарий
17.01.2022 21:50 Ответить
Не вірю.Невже може статись чудо і ви не візьмете ще один кредит?
показать весь комментарий
17.01.2022 21:51 Ответить
І цей як нюхне валшебнай пилі від зєлєнскаго - сразу бамбіть починає благамі цивілізації
показать весь комментарий
17.01.2022 22:00 Ответить
2022 рік Україна може обійтись без "Слуг народу" та Гетьманцева! Зелю ГЕТЬ!
показать весь комментарий
17.01.2022 22:05 Ответить
тобто будуть красти, скільки зможуть..
але вже на 23-й рік без кредитів від МВФ точно буде не вижити
показать весь комментарий
17.01.2022 22:13 Ответить
Все по классике:
Утром стулья (реформы) - вечером деньги.
показать весь комментарий
17.01.2022 22:14 Ответить
На скумбрии ?
показать весь комментарий
17.01.2022 22:23 Ответить
Нащо гетманцеву МВФ? Мільярди від грального бізнесу, шалені інвестиції з Оману, реалізація проектів на 300 млрд, презентованих в США,... Ну, на крайняк, запровадять ще один податок для малого бізнесу.
показать весь комментарий
17.01.2022 22:29 Ответить
походу послали Шмыгаля и зеленку в МВФ... да и смысл Бене давать кредит?))))
хотя не смешно... и тук млять жить стало дорого, щас долар пошел набирать
когда там те сраные выборы, парламентские!!!!
показать весь комментарий
17.01.2022 22:37 Ответить
Да без проблем можно прожить 2022 год без МВФ.... при курсе 128.
показать весь комментарий
17.01.2022 22:50 Ответить
Канєшно пройдьот. Со скумбієй по 8 гривень і гречкою по 12... Хоча готувати ці делікатеси треба буде на свіжому повітрі, бо газ стане недоступною розкішшю для простакуватого наріду.
показать весь комментарий
17.01.2022 23:07 Ответить
Хто нездоне від голоду
показать весь комментарий
17.01.2022 23:15 Ответить
Кооператів БЕНЯ-КРЕМЛЬ задачу вовіку поставив вовік виконв - країна в руїнах раком перед Бєнєй та Кремлем
показать весь комментарий
17.01.2022 23:21 Ответить
Це говорить створіння, яке на патріотів говорило фашисти, і за закон про державну мову звинувачував у фашизмі..
показать весь комментарий
17.01.2022 23:22 Ответить
Платежи изза границы налогом облажили. Где валюту брать будете. Дебилы
показать весь комментарий
17.01.2022 23:32 Ответить
Хорошо что гопникам больше нех не дают
показать весь комментарий
17.01.2022 23:34 Ответить
хорошо.
показать весь комментарий
18.01.2022 00:16 Ответить
Везёт Украине в последнее время на судей , экономистов и остальных слуг народа ....
показать весь комментарий
18.01.2022 00:58 Ответить
хотелось бы надеяться, что удастся сбросить с "шеи" населения это ярмо...
показать весь комментарий
18.01.2022 01:10 Ответить
Сивкович в свое время стал известным, когда хвастался, что служил вместе с Путиным в КГБ, в ГСВГ. а после отравления Ющенко бегал даже возле дачи Сацюка и брал свои испражнения на анализы, что бы доказать, что диоксина не было. А.Богдан, всезнайка, уведомлял, что сам Гетьманцев торговал оружием, был помощником оружейного барона Сивковича. Последний владел авиатранспортной компанией. Известнейший персонаж в этой сфере П.Бут, также начинал свою обширную торговлю оружием с Украины, развитый здесь был флот грузоперевозок. А Гетьманцев не прошел отбор в ВС, потому что расходы не подтверждались доходами, более чем скромными. Тогда и Стефанчук, недруг Гетьманцева, тоже не прошел в судьи. Низкая квалификация сказалась.
Все утверждения Гетьманцева о платежности зеленого бюджета это хорошая мина при плохой игре Акторов. Когда обещали, представлялись солидными партнерами, а когда тратить - ну просто пионеры. То бабушку переведут через дорогу. Совпадение, не думаю.?
показать весь комментарий
18.01.2022 01:33 Ответить
Скорее от вас коррупционеров уже устали все...
показать весь комментарий
18.01.2022 06:33 Ответить
Значить будуть грабить.
показать весь комментарий
18.01.2022 07:29 Ответить
Что делать, когда в стране нет запасов валюты?
Следовать советам китайских коммуняк и запретить покупать товары из-за рубежа по интернету, из-за угрозы заражения ковидлой!
Вы прочли правильно: не во всем мире перестать китайский ширпотреб покупать из-за уханьской летучей мышки, а в Китае запретить покупать американские, европейские и прочие товары.
Если вы думаете, что китайские коммуняки "ку-ку" головой - то вы ошибаетесь.
Просто в Китае закончились запасы валюты.
И потому власти в Китае просто запретили населению ее тратить.

"Власти Китая рекомендовали местным жителям перестать заказывать товары за рубежом для того, чтобы снизить риски распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний Пекина сообщает издание South China Morning Post.
Правительство страны допускает, что новый вариант ковида мог попасть в Пекин с письмом из Канады.
Тем, кто не может отказаться от иностранной почты, орган здравоохранения рекомендовал соблюдать несколько предписаний: вскрывать упаковки необходимо в маске и перчатках за пределами дома, нужно обрабатывать антисептиком отправления из стран, где наблюдается высокий риск заражения «омикроном»." - МК

Жду подобного хода от Слуг Народа, ведь им валюта по программе МВФ не нужна.
показать весь комментарий
18.01.2022 07:41 Ответить
шПигель "готовит" программу сотрудничества с МВФ а это рЫговское Уе...ще сцит в очи, уже в 19 "величайший" Нарик "поднял" экономику без МВФ, смело можно сказать одно, этот Сброд переплюнул витю Хама....
показать весь комментарий
18.01.2022 07:49 Ответить
Сериал "тупой, еще тупее" продолжается. В главной роли Гетманцев и Ко. Какие этому идиоту еще нужны потрясения? Внешние инвесторы драпанули во всю из за возможной агрессии. Резервы упали на 300 млн долл за небелю. Вместе с гривной. Доходность по облигациям выросла до 27% годовых.
И это для козла Гетманцева не потрясения.
Ну и дебил.
показать весь комментарий
18.01.2022 08:01 Ответить
эта гидота ще бiгае по свiту.
показать весь комментарий
18.01.2022 08:14 Ответить
Этот ******* и липовый профессор Гетманцев ещё долго будет ставить эксперемпенты над украиной и украинцами!! Суши сухари !!****!!...Недолго тебе и твоему псу зеленскому осталось выкаблучиваться на Банковой!!
показать весь комментарий
18.01.2022 11:39 Ответить
кредиты под 4,5 % годовых не берет только глупец. И хвастаться этим глупо. берите у населения под 4.5 % на руки. С гарантиями возврата в валюте. Валюта и проценты останутся в Украине. Почему так не делают? Принять закон и все!!!
показать весь комментарий
18.01.2022 12:17 Ответить
 
 