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Новости Война
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В случае вторжения РФ США предоставят Украине летальное оружие, - сенатор Блюменталь

В случае вторжения РФ США предоставят Украине летальное оружие, - сенатор Блюменталь

В случае вторжения РФ в Украину США предоставят нашему государству летальное оружие, и Россия заплатит цену.

Об этом заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, Владимир Путин сделал наибольшую ошибку в своей карьере, недооценив, насколько храбро народ Украины будет бороться с ним, если он вторгнется. Мы введем очень болезненные экономические санкции, но еще важнее то, что мы дадим народу Украины летальное оружие, в котором они нуждаются для того, чтобы защищать свои жизни. Будет ли это Javelin или Stinger, или стрелковое оружие, или катера - Россия заплатит цену, будут последствия", - сказал Блюменталь на пресс-брифинге в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул, что в таком случае Путин войдет в историю, как пария.

Сенатор Джин Шахин (представительница демократов, Нью-Гэмпшир) указала, что сенаторы хотят, чтобы украинский народ знал, что США - на стороне Украины, поддерживают усилия администрации обеспечить возможность украинскому народу самому решать свое будущее.

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"Мы также хотим отправить меседж Владимиру Путину, что он должен понять, что мы стоим с Украиной, и мы притянем его к ответственности, если он будет угрожать суверенитету Украины", - подчеркнула она.

Сенатор Роб Портман (республиканец, штат Огайо) добавил, что республиканцы и демократы в Вашингтоне не всегда во всем соглашаются друг с другом в Вашингтоне.

"Но защита свобода - это то, что нас объединяет и что мы поддерживаем, здесь нет политических границ", - отметил Портман.

Автор: 

оружие (10222) россия (95671) США (26844) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+46
зброю Україні потрібно було надати ще позавчора...
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17.01.2022 21:40
+24
Кому?
Не можна раще надати зброю, щоб точно не поперли?
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17.01.2022 21:40
+24
Вже треба! Критично важливими є системи ППО та РЕБ.
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17.01.2022 21:47
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или нет, хз короче
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17.01.2022 22:23 Ответить
Оружие нужно было раньше. Его нужно изучить и научиться пользоваться. В случае вторжения, лучше закрыть аэропорты в нормальных странах, чтоб всякие клоуны и из команды туда не успели свалить через полчаса после вторжения.
А для раИси, точнее ее "отцов" лучшим подарком будет арест их отпрысков и полное изъятие у них материальных ценностей.
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17.01.2022 22:24 Ответить
Зброю вже надали і навчили. Ти кацап чи просто ідіот?
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17.01.2022 22:26 Ответить
А счас поставить нельзя, потому что украинцы - не талибы. Тем аж на 80 МИЛЛИАРДОВ перепало. Может, вам надо обрезаться, стать правоверными, и тиранить своих женщин? Тогда точно дадут.
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17.01.2022 22:25 Ответить
Die russian pig.
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17.01.2022 22:26 Ответить
это хорошая новость, но вооружение нужно заранее.
отвоевывание у козлин Донбасса и Крыма это оборонительные действия.
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17.01.2022 22:27 Ответить
Путин может получить разве что заверения, что ПВО и ПРО американских кораблей в Чёрном и Средиземном море будет активирована по любой вражеской цели над территорией Украины.
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17.01.2022 22:27 Ответить
В случае большого шухера наш нелох поедет на лыжню.. И, почему-то, я не буду удивлена.
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17.01.2022 22:27 Ответить
Если вы имели в виду сывочолого Гетьмана, то он здрыснет в Польшу, как неделю назад ))
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18.01.2022 12:18 Ответить
обоє здриснуть в одним екіпажом тільки до ростова або АРК
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18.01.2022 13:56 Ответить
если россия действительно предпримет полномасштабное наступление всеми доступными им средствами то ваше летальное оружие уже будет нужно разве что партизанам - не надо недооценивать силы рф , если вы думаете что они с криками ура и с шашками на голо понесуться на наши окопы то это мнение ошибочно , хотя многие росийские эксперты сходяться во мнении что завоевать они смогут а вот удержать нет
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17.01.2022 22:28 Ответить
партизаны похоронили совок в Афгане и янки во Вьетнаме..
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17.01.2022 23:12 Ответить
да не похоронили они совок вывод войск с Афганистана было решением скорее политическим - не прийди тогда Горбачев к власти война так бы и продолжалась и наши парни гибли бы там не пойми за что а весь на тот момент советский народ платил бы за это
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17.01.2022 23:52 Ответить
Если вас убьют, звоните в милицию.
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17.01.2022 22:29 Ответить
Тогда уже будет поздно, оружие нужно сейчас. Если РФ и планирует военный удар, то только в форме молниеносной быстрой успешной операции. На штурм подготовленных позиций, на долговременную мясорубку они не пойдут, сейчас не 2014г.
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17.01.2022 22:29 Ответить
Почему то кажется, что все необходимое уже есть. И это не прямые поставки. А напр. Из Афгана. Об этом рашка знает или подозревает о чем прозрачно намекнул пИськов. Либо оно будет доставлено в считаные часы. Военослужащие проходили обучение по стандартам НАТО, а это не только тактические занятия. Просто в случае если рашка сорвется с цепи будет законое основание сказать: "А мы предупреждали". Только этим можно объяснить истерию путлера и говорящей лошади. А также бряцанье эскандерами.
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18.01.2022 01:33 Ответить
Научитесь хорошо прыгать в бассейн -напустим воды...
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17.01.2022 22:36 Ответить
А не можна ДО нападу, чи путлєр абідіцца і нападьот?
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17.01.2022 22:37 Ответить
Може путін напасти. Не потрібно провокувати.
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17.01.2022 22:42 Ответить
Стінгери, джавеліни, стрілецька зброя це все добре, а щось серйозніше, типа Петріот?
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17.01.2022 22:48 Ответить
"Петріоти" - коли "кротів" вичистять і реформи проведуть.Так,що не скоро.
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17.01.2022 23:58 Ответить
Лучше уж ядерное.... потому как от авторитета стран подписантов будапештского меморандума осталось только мокрое место.....
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17.01.2022 23:01 Ответить
Обещанное оружие не успеет быть использованным!
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17.01.2022 23:06 Ответить
Да что ты))) ваша свинособачья недоармия на дырку в туалет ходит и собственные танки сжигает, а мы вам в этом ещё и поможем
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18.01.2022 07:04 Ответить
он имел в виду что у нас нет ракетного щита
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20.01.2022 11:06 Ответить
Дали таке, відкупне, щоб совість навроді очистити.
Тут уже Великобританія також хоче совість очистити...
Хто там в нас ще гарант безпеки?
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17.01.2022 23:06 Ответить
Блюменталь !
ты- долго спаль.
вторжение было
восемь лет назад.
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17.01.2022 23:08 Ответить
Надо попросить оружие у талибов. Так будет быстрее.
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17.01.2022 23:09 Ответить
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17.01.2022 23:13 Ответить
Кацапи будуть сходу атакувати авіацією, крилатими ракетами, тактичними і оперативно-тактичними ракетами по стратегічним об'єктам і нам треба їх чимось збивати хоча б третину, а там вже зможемо вистояти. Але влада бавиться чорт знає чим - тільки не обороною і нац. безпекою - Нептуни на початковій стадії, дизпалива для танків лише 29%, з військовозобов'язаними жінками нагнітали ситуацію в холосту, тероборона (Черкаська, Полтавська обл.....) просять волонтерів допомогти хоч чим небудь і т.п. ................
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17.01.2022 23:15 Ответить
Никаких ракет, кроме мультяшных, у москалей нет. Те что есть могут разве что убить пару ишаков в Иране или разрушить что-то в Воронеже.
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17.01.2022 23:20 Ответить
А ми серйозно віримо в реальну загрозу і ще серйозніше і результативніше готуємось ''рєзать казлятіну'' їхнім язиком.
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17.01.2022 23:24 Ответить
Сама рашка это мультек - фантом. Я правда был когдато лет 5 назад в мацкве а потом в киеве, ну хз, хоть оба города тянут ресурсы со всех ссвоих стран, то транспорт и инфраструктура у фантома мацкальского куда посвежее и приятнее.
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18.01.2022 10:51 Ответить
у нас ракетного щита нет, и нас успокаивают тут коментаторы, что Раша не обладает ракетами??? Не верится. Кто тут в теме их ракет разбирается?
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20.01.2022 11:09 Ответить
хороший сон был у сенатора, ведь вторжение уже произошло в 2014
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17.01.2022 23:25 Ответить
Блюменталь со товарищи все это время с Трампом воевал ему было некогда смотреть что в мире делается
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18.01.2022 01:15 Ответить
А что, Лохатое Чмо не здохло еще? Чем оно занимается - анус отбеливает для друга Wlad?
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18.01.2022 11:09 Ответить
Якщо Амерекоси будуть бачити шо українці будуть битися, ЛенлЛіз буде забезпечено,тоді кацапам буде піпец...Головне тисяч десять снайперських гвинтівок..щоб ******* їх з усіх точок, особливо в містах...!
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17.01.2022 23:48 Ответить
Для міста достатньо AR та приціл середньої якості - не топ бренди але і не китайське гівно. Гвинтівка $1000 приціл 4-6 кратний $400 маунт $100. Після тренування в 50 пострілів більшість влучає с 200-300 метрів в тарілку 20см (голову).
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18.01.2022 01:31 Ответить
Ну кіно і німці... Це як з нашим законодавство: "Коли тебе уб'ють, то може відстрілюватися", тільки в цьому випадку те, чим відстрілюватися, ще дочекатися треба.
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18.01.2022 00:19 Ответить
А якщо серйозно, то якого х... Україні давати щось, якщо "українська" влада на всі голоси кричить, що навіть у випадку повномасштабного вторгнення, вони не будуть "провокуватися"? З тим же успіхом те "щось" можна було б Путіну віддати. А якщо побачать реальний спротив, то хз, може й реально допоможуть, але дуже розраховувати на це не варто.
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18.01.2022 00:25 Ответить
Как убьют - обращайтесь!
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18.01.2022 00:27 Ответить
сенатор Блюменталь проспись иди. Когда полномасштабное вторжение случится уже нафиг не будут нужно ваше летальное, поздно все будет! Дорога ложка к обеду, все нужно заранее давать, а не когда все начнется.
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18.01.2022 00:39 Ответить
доктор Блюменталь?
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18.01.2022 02:15 Ответить
Да, он точно не любит Шариковых...
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18.01.2022 13:44 Ответить
God bless the USA!
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18.01.2022 02:21 Ответить
Украинской армии нужны самолёты, вертолёты, танки и бронетранспортёры, а не разные там пукалки.
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18.01.2022 02:45 Ответить
Украине нужен президент ,Верховный главнокомандующий ,для начала.
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18.01.2022 09:22 Ответить
Свидетель величия царя? Кацапская психология. Те тоже верят в силу единого царя
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18.01.2022 12:24 Ответить
Развитие соответствует нику. В чем схожесть?
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18.01.2022 12:40 Ответить
Причем тут вообще главнокомандующий? Тебе нужен вожак, который вскочит на коня, оголит шашку и поведет за собой? Ты вообще в каком веке живёшь? А ник чем не нравится? Слишком широкий для твоего узколобого мышления? ))
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18.01.2022 12:55 Ответить
может он имел в виду что надо людей, которые видят целую картину и имеют мета-план.
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20.01.2022 11:14 Ответить
Прежде всего ПВО и истребительная авиация (F-16), во вторую очередь снаряды для артиллерии. Все остальное и так более-менее есть...
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18.01.2022 13:46 Ответить
Кто-нибудь знает английский, или американский аналог поговорки "Хороша ложка к обеду"?
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18.01.2022 07:02 Ответить
разі вторгнення РФ в Україну США нададуть нашій державі летальну зброю, і Росія заплатить ціну."

Америкосы наивні як.....діти. Як що це станеться,а буряти 100% в чоло атакувати НЕ БУДУТЬ,то летальна, чі будь яка інша-не потрібна.Відвагою нашіх бійців,а вони це не одноразово показували,без тяжкого озброення,ворога тяжко буде зупинити.....
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18.01.2022 07:29 Ответить
Война современная очень скоротечная.Когда и кому они собираются передавать это оружие? Учитывая ,что еще необходимо обучить ,людей им пользоваться,то это просто болтовня.Его надо было ,передать еще пол года назад.
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18.01.2022 09:21 Ответить
Ну гнать мокшанов ло Урала тоже надо будет чем)))
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18.01.2022 15:32 Ответить
вот еще хороший вопрос, в тему! куда же идут деньги налогоплательщиков в бюджете ВСУ

Государственный бюджет 2021 года на сектор национальной безопасности и обороны утвержден в размере 267 млрд украинских гривен (5,93 % валового внутреннего продукта). Но расходы предусмотренные только на Министерство обороны составляют 117,5 млрд украинских гривен (4,171 млрд долларов США).
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18.01.2022 09:53 Ответить
МВД, СБУ, нацгвардія.
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18.01.2022 11:30 Ответить
Нехай дають любу зброю - згадайте Грозний чи Могадішо в Сомалі... Любе українське місто понад 20 тис. жителі може стати для москалів ДАПом.
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18.01.2022 09:54 Ответить
Это не чеченцы,готовые умереть в любой момент,это ленивые оболтусы проголосовавшие за зе!Обороняться сможет несколько часов только армия.И все.
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18.01.2022 10:23 Ответить
На росиянских беспилотниках стоит немецкие американские запчасти, а Украине нельзя, а то нападем на Россию, пиз..ец
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18.01.2022 11:00 Ответить
Ця зброя повинна бути до початку нападу кацапні, а не тоді коли їхні літаки почнуть бомбити територію України. Принаймі вже завтра вона повинна бути на аеродромі Жешува за 2 години льоту до Дніпра, тоді пуйло задумається про втрати кацапів, хоча ... баби єщьо нарожают.
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18.01.2022 11:11 Ответить
Який Трамп не був ідіот, але все більш і більш жалкую що не він президент США бо при ньому Путлер сидів у гівні і боявся щось тявкнути проти америки, а зараз, при цьому старому маразматику старому Джо, Путлер зовсім з катушок поїхав. І до цього призвела беззуба політика демократів які лише потрясають своїми старечими чреслами і обіцяють щось страшне колись, а не сьогодні.
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18.01.2022 11:26 Ответить
Господин Блюменталь наверное на Марсе живет, если не видит что мокшанцьІ вторглись в Украину еще 8 лет тому.
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18.01.2022 12:04 Ответить
"Володимир Путін" - ім'я цього покидька не варте того, щоб його перекладали українською. Пишіть краще "Владімір". А прізвисько самі знаєте яке
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18.01.2022 12:05 Ответить
07:47 Войска РФ открывали огонь из гранатометов в сторону Песков, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС 9732
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18.01.2022 12:37 Ответить
Даже я , простой обыватель, понимаю, что может быть очень поздно. Очень поздно.
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18.01.2022 13:58 Ответить
СНАЧАЛА ЗАБИРАЛИ, ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ, А ТЕПЕРЬ БУДУТ ДАВАТЬ, НО УЖЕ СЛАБЕЕ !?
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18.01.2022 14:10 Ответить
Слава Украине!
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18.01.2022 15:39 Ответить
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