В случае вторжения РФ США предоставят Украине летальное оружие, - сенатор Блюменталь

В случае вторжения РФ в Украину США предоставят нашему государству летальное оружие, и Россия заплатит цену.

Об этом заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, Владимир Путин сделал наибольшую ошибку в своей карьере, недооценив, насколько храбро народ Украины будет бороться с ним, если он вторгнется. Мы введем очень болезненные экономические санкции, но еще важнее то, что мы дадим народу Украины летальное оружие, в котором они нуждаются для того, чтобы защищать свои жизни. Будет ли это Javelin или Stinger, или стрелковое оружие, или катера - Россия заплатит цену, будут последствия", - сказал Блюменталь на пресс-брифинге в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул, что в таком случае Путин войдет в историю, как пария.

Сенатор Джин Шахин (представительница демократов, Нью-Гэмпшир) указала, что сенаторы хотят, чтобы украинский народ знал, что США - на стороне Украины, поддерживают усилия администрации обеспечить возможность украинскому народу самому решать свое будущее.

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"Мы также хотим отправить меседж Владимиру Путину, что он должен понять, что мы стоим с Украиной, и мы притянем его к ответственности, если он будет угрожать суверенитету Украины", - подчеркнула она.

Сенатор Роб Портман (республиканец, штат Огайо) добавил, что республиканцы и демократы в Вашингтоне не всегда во всем соглашаются друг с другом в Вашингтоне.

"Но защита свобода - это то, что нас объединяет и что мы поддерживаем, здесь нет политических границ", - отметил Портман.