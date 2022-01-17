В случае вторжения РФ США предоставят Украине летальное оружие, - сенатор Блюменталь
В случае вторжения РФ в Украину США предоставят нашему государству летальное оружие, и Россия заплатит цену.
Об этом заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, Владимир Путин сделал наибольшую ошибку в своей карьере, недооценив, насколько храбро народ Украины будет бороться с ним, если он вторгнется. Мы введем очень болезненные экономические санкции, но еще важнее то, что мы дадим народу Украины летальное оружие, в котором они нуждаются для того, чтобы защищать свои жизни. Будет ли это Javelin или Stinger, или стрелковое оружие, или катера - Россия заплатит цену, будут последствия", - сказал Блюменталь на пресс-брифинге в Киеве в понедельник.
Он подчеркнул, что в таком случае Путин войдет в историю, как пария.
Сенатор Джин Шахин (представительница демократов, Нью-Гэмпшир) указала, что сенаторы хотят, чтобы украинский народ знал, что США - на стороне Украины, поддерживают усилия администрации обеспечить возможность украинскому народу самому решать свое будущее.
"Мы также хотим отправить меседж Владимиру Путину, что он должен понять, что мы стоим с Украиной, и мы притянем его к ответственности, если он будет угрожать суверенитету Украины", - подчеркнула она.
Сенатор Роб Портман (республиканец, штат Огайо) добавил, что республиканцы и демократы в Вашингтоне не всегда во всем соглашаются друг с другом в Вашингтоне.
"Но защита свобода - это то, что нас объединяет и что мы поддерживаем, здесь нет политических границ", - отметил Портман.
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А для раИси, точнее ее "отцов" лучшим подарком будет арест их отпрысков и полное изъятие у них материальных ценностей.
отвоевывание у козлин Донбасса и Крыма это оборонительные действия.
Тут уже Великобританія також хоче совість очистити...
Хто там в нас ще гарант безпеки?
ты- долго спаль.
вторжение было
восемь лет назад.
Америкосы наивні як.....діти. Як що це станеться,а буряти 100% в чоло атакувати НЕ БУДУТЬ,то летальна, чі будь яка інша-не потрібна.Відвагою нашіх бійців,а вони це не одноразово показували,без тяжкого озброення,ворога тяжко буде зупинити.....
Государственный бюджет 2021 года на сектор национальной безопасности и обороны утвержден в размере 267 млрд украинских гривен (5,93 % валового внутреннего продукта). Но расходы предусмотренные только на Министерство обороны составляют 117,5 млрд украинских гривен (4,171 млрд долларов США).