Зеленский обсудил с главой МИД Германии Бербок нормандский формат и транзит газа. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Была предметно обсуждена ситуация безопасности вокруг Украины, ход мирного процесса и подчеркнуто, что дальнейшая эскалация агрессии может предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции. Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности относительно кластерного подхода к выполнению минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в Нормандском формате", - говорится в сообщении.
Значительное внимание во время встречи было уделено вопросам укрепления энергетической безопасности Украины.
"Президент подчеркнул, что "Северный поток – 2" является геополитическим проектом и оружием, направленным как против нашего государства, так и против всей Европы. Было совместно констатировано, что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования", - отмечают в пресс-службе.
Также была отмечена необходимость совместного осуществления конкретных шагов с целью укрепления энергетической безопасности Украины, среди прочего, гарантирования долгосрочного транзита газа через территорию нашего государства. Отдельное внимание было уделено обсуждению европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отмечена важность закрепления европейской перспективы нашего государства и выражена надежда на соответствующую поддержку со стороны ФРГ", - сообщают в ОП.
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Среди 73 человек, подписавших письмо, - политики и политологи, слависты и историки, журналисты, деятели культуры и профессора университетов. Это, среди прочих, многолетний депутат бундестага от христианских демократов (партии Ангелы Меркель), председатель внешнеполитического комитета парламента Рупрехт Поленц, его коллега из партии "зеленых" Фолькер Бек, Ребекка Хармс, возглавлявшая в Европарламенте делегацию "зеленых", Вернер Шульц, в недавнем прошлом - вице-председатель парламентской комиссии по сотрудничеству ЕС и России, известный историк Карл Шлёгель, профессор Хубертус Ян, заведующий кафедрой истории России и Кавказа в Кембриджском университете, и многие другие. https://www.svoboda.org/a/prekratitj-umirotvorenie-nemetskie-intellektualy-protiv-myagkosti-k-kremlyu/31658081.html
Геть його!
https://twitter.com/compdemon/status/1483133434537160714 1 ч
Походу суддя чекає. поки нарід по максимуму розійдеться. Ну, термосу нема, але кава з парасолькою в наявності.
Нарід під судом стоїть і сильно не розходиться. Не дивно, що суддя сцицця. Прокурори відпетляють, єсі шо (принаймні на першому етапі), а рішення приймати саме судді.
Кот Бергамот@KotikBegemot1
Живу в ордлі. Богом молю - не розходьтеся!
https://twitter.com/radiosvoboda/status/1483160678349344770 44 мин
Тим часом у Печерському суді так: депутати і журналісти співають колядки в очікування рішення щодо запобіжного заходу Порошенку.
Суддя перебуває в нарадчій кімнаті вже майже 4 години
Прошу врахувати: якщо дотягнуть до 23:00 - поліція захоче заглушити сцену і колонки - бо нічний час і громадський порядок і вот ето вот фсьо... Налагоджуйте комунікацію з підручних засобів. Розбивайтесь на десятки і сотні. Умовні знаки прапорами і т.д. Треба бути готовими до всього!
Если судья обдрыстался, то представьте что творится в ОПе
Valerchik@Valerch61109604
Там, кажуть, 4 американця... конгресмени.
Сергій Савка@rs_ssw
Сморід аж до Жулян стоїть!
На запитання про долю газопроводу "Північний потік-2" в разі подальшої агресії Росії глава німецького уряду не відповів зовсім.
Шольц сказав, що ФРН разом з Францією намагаються "вдихнути життя" в Нормандський формат і "підтримати європейську силу" в процесі деескалації, та заявив, що Іспанія працюватиме з ними разом на цьому шляху. Джерело:
Дипломат уверен, что из-за отказа считаться интересы Киева часто игнорируются Берлином. Посол похвалил работу дипломатов в ФРГ, которые «смогли мощно заявить» о себе. Именно из-за этого, добавил Мельник, немецкая элита и «журналистский бомонд» знают о существовании Украины.
Мельник считает, что Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной. «Думаю, что в этом - наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», - добавил он. Посол считает, что Украина не получила «политического признания». По мнению Мельника, Киев сейчас вынужден нести «военную дипломатию». вот так вот