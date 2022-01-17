Зеленский обсудил с главой МИД Германии Бербок нормандский формат и транзит газа. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Была предметно обсуждена ситуация безопасности вокруг Украины, ход мирного процесса и подчеркнуто, что дальнейшая эскалация агрессии может предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции. Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности относительно кластерного подхода к выполнению минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в Нормандском формате", - говорится в сообщении.

Значительное внимание во время встречи было уделено вопросам укрепления энергетической безопасности Украины.

"Президент подчеркнул, что "Северный поток – 2" является геополитическим проектом и оружием, направленным как против нашего государства, так и против всей Европы. Было совместно констатировано, что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования", - отмечают в пресс-службе.

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Также была отмечена необходимость совместного осуществления конкретных шагов с целью укрепления энергетической безопасности Украины, среди прочего, гарантирования долгосрочного транзита газа через территорию нашего государства. Отдельное внимание было уделено обсуждению европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отмечена важность закрепления европейской перспективы нашего государства и выражена надежда на соответствующую поддержку со стороны ФРГ", - сообщают в ОП.