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Зеленский обсудил с главой МИД Германии Бербок нормандский формат и транзит газа. ФОТО

Зеленский обсудил с главой МИД Германии Бербок нормандский формат и транзит газа. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Была предметно обсуждена ситуация безопасности вокруг Украины, ход мирного процесса и подчеркнуто, что дальнейшая эскалация агрессии может предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции. Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности относительно кластерного подхода к выполнению минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в Нормандском формате", - говорится в сообщении.

Значительное внимание во время встречи было уделено вопросам укрепления энергетической безопасности Украины.

Зеленский обсудил с главой МИД Германии Бербок нормандский формат и транзит газа 01

"Президент подчеркнул, что "Северный поток – 2" является геополитическим проектом и оружием, направленным как против нашего государства, так и против всей Европы. Было совместно констатировано, что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования", - отмечают в пресс-службе.

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Также была отмечена необходимость совместного осуществления конкретных шагов с целью укрепления энергетической безопасности Украины, среди прочего, гарантирования долгосрочного транзита газа через территорию нашего государства. Отдельное внимание было уделено обсуждению европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отмечена важность закрепления европейской перспективы нашего государства и выражена надежда на соответствующую поддержку со стороны ФРГ", - сообщают в ОП.

Автор: 

Германия (6982) Зеленский Владимир (20493) нормандская четверка (1596) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+23
Хером на рояле играл? сто раз повторил, что он Президент , ВЕРХОВНЫЙ главнокомандующий и не Лох?) А то вдруг немцы не знают с кем дело имеют))
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17.01.2022 21:43
+21
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17.01.2022 21:51
+20
Плювати що та скотина обговорює. Він робить з країни пародію.
Геть його!
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17.01.2022 21:46
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Хером на рояле играл? сто раз повторил, что он Президент , ВЕРХОВНЫЙ главнокомандующий и не Лох?) А то вдруг немцы не знают с кем дело имеют))
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17.01.2022 21:43 Ответить
"Перестаньте вживати наркотики. Ваші дії абсолютно не адекватні " (С)
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17.01.2022 21:48 Ответить
Як ви зелені наркомани достали колитес а вцьому обвинувачуєте патріотів ну один в один як путін, но за Порошенка сьогодні вишли тисячі людей а зелені наркомани жодної демонстраці у підтримку свого головного наркомана не створили
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17.01.2022 21:57 Ответить
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17.01.2022 22:32 Ответить
Это 👍💯💥ПОРОХ - СИЛА ! Членограй - МОГИЛА !
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17.01.2022 23:36 Ответить
В преддверии визита Анналены Бербок в Киев и Москву немецкие эксперты по Восточной Европе, обеспокоенные концентрацией российских войск и боевой техники на границе с Украиной, угрозой военной конфронтации и ультимативными требованиями Путина, обратились с открытым письмом к правительству ФРГ. Они требуют "коренным образом" изменить слишком мягкую, по их мнению, политику Германии в отношении России.
Среди 73 человек, подписавших письмо, - политики и политологи, слависты и историки, журналисты, деятели культуры и профессора университетов. Это, среди прочих, многолетний депутат бундестага от христианских демократов (партии Ангелы Меркель), председатель внешнеполитического комитета парламента Рупрехт Поленц, его коллега из партии "зеленых" Фолькер Бек, Ребекка Хармс, возглавлявшая в Европарламенте делегацию "зеленых", Вернер Шульц, в недавнем прошлом - вице-председатель парламентской комиссии по сотрудничеству ЕС и России, известный историк Карл Шлёгель, профессор Хубертус Ян, заведующий кафедрой истории России и Кавказа в Кембриджском университете, и многие другие. https://www.svoboda.org/a/prekratitj-umirotvorenie-nemetskie-intellektualy-protiv-myagkosti-k-kremlyu/31658081.html
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17.01.2022 22:22 Ответить
Арестович ушел с должности внештатного советника главы Офиса Президента
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17.01.2022 21:45 Ответить
💨💨
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17.01.2022 21:45 Ответить
Плювати що та скотина обговорює. Він робить з країни пародію.
Геть його!
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17.01.2022 21:46 Ответить
А що воно може обговорювати? Зброї, точно, не просить. Натомість, просить не сердити уйла.
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17.01.2022 22:03 Ответить
Чудо-ВаЩе@compdemon

https://twitter.com/compdemon/status/1483133434537160714 1 ч

Походу суддя чекає. поки нарід по максимуму розійдеться. Ну, термосу нема, але кава з парасолькою в наявності.

Нарід під судом стоїть і сильно не розходиться. Не дивно, що суддя сцицця. Прокурори відпетляють, єсі шо (принаймні на першому етапі), а рішення приймати саме судді.

Кот Бергамот@KotikBegemot1

Живу в ордлі. Богом молю - не розходьтеся!
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17.01.2022 21:46 Ответить
Радіо Свобода@radiosvoboda

https://twitter.com/radiosvoboda/status/1483160678349344770 44 мин



Тим часом у Печерському суді так: депутати і журналісти співають колядки в очікування рішення щодо запобіжного заходу Порошенку.
Суддя перебуває в нарадчій кімнаті вже майже 4 години
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17.01.2022 22:19 Ответить
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17.01.2022 21:48 Ответить
Сергій Савка



Прошу врахувати: якщо дотягнуть до 23:00 - поліція захоче заглушити сцену і колонки - бо нічний час і громадський порядок і вот ето вот фсьо... Налагоджуйте комунікацію з підручних засобів. Розбивайтесь на десятки і сотні. Умовні знаки прапорами і т.д. Треба бути готовими до всього!
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17.01.2022 22:24 Ответить
Якщо ми вважаємо весь газ з Росії російським, то весь газ з України треба вважати українським.
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17.01.2022 21:49 Ответить
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17.01.2022 21:51 Ответить
конечно, тогда сватов не будут смотреть и лайкать
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17.01.2022 21:55 Ответить
Слава Украине 25%@SlavaUkraine20

Если судья обдрыстался, то представьте что творится в ОПе

Valerchik@Valerch61109604

Там, кажуть, 4 американця... конгресмени.

Сергій Савка@rs_ssw

Сморід аж до Жулян стоїть!
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17.01.2022 21:56 Ответить
На запитання, чи не планує федеральний уряд змінити свою позицію і надати Україні оборонне озброєння, Шольц відповів, що його уряд продовжуватиме політику, "яку мудро започаткувала попередня влада".

На запитання про долю газопроводу "Північний потік-2" в разі подальшої агресії Росії глава німецького уряду не відповів зовсім.
Шольц сказав, що ФРН разом з Францією намагаються "вдихнути життя" в Нормандський формат і "підтримати європейську силу" в процесі деескалації, та заявив, що Іспанія працюватиме з ними разом на цьому шляху. Джерело:
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17.01.2022 22:03 Ответить
когда успело обговорить... что оно говорило... на каком языке...
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17.01.2022 22:53 Ответить
Та,досраки це чмо! Це не новини! Тріскотня про мудака
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17.01.2022 23:39 Ответить
Зе подсрачник
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17.01.2022 23:42 Ответить
Путин не зря разрешает только Нормандский формат со своими потаскухами Францией и Германией.
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18.01.2022 05:59 Ответить
Путин реально боится Нормандского формата , учите матчасть !😜
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18.01.2022 07:11 Ответить
Германия не воспринимает Украину как великую культурную европейскую нацию и влиятельный субъект политики, заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник, пишет «Укринформ».

Дипломат уверен, что из-за отказа считаться интересы Киева часто игнорируются Берлином. Посол похвалил работу дипломатов в ФРГ, которые «смогли мощно заявить» о себе. Именно из-за этого, добавил Мельник, немецкая элита и «журналистский бомонд» знают о существовании Украины.

Мельник считает, что Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной. «Думаю, что в этом - наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», - добавил он. Посол считает, что Украина не получила «политического признания». По мнению Мельника, Киев сейчас вынужден нести «военную дипломатию». вот так вот
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18.01.2022 09:42 Ответить
 
 