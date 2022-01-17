Зеленский ответил на петицию о военном учете женщин: Список профессий будет существенно сокращен

Владимир Зеленский дал ответ на петицию по военному учету женщин в Украине. Президент обратился в Министерство обороны, чтобы существенно сократить список профессий, представительницы которых подлежат военному учету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Офиса президента.

Петицию по военному учету для женщин поддержали более 37 тысяч украинцев.

"Учитывая высокое общественное внимание..., я обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос", - говорится в ответе президента.

Глава государства попросил оборонное ведомство уделить особое внимание следующим вопросам:

Существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий с учетом реальных потребностей обороны государства; Внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин при постановке на учет; Урегулирование вопроса о порядке прохождения медицинского осмотра при постановке на военный учет женщин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны о петиции по отмене воинского учета: "Паника и испуг безосновательны - это никак не изменит жизнь женщин"

Кроме того, Зеленский поручил решить вопрос взвешенных подходов к ответственности за несвоевременную постановку женщин на военный учет, пока не завершится процесс урегулирования этой процедуры и определение окончательного перечня профессий и специальностей.

Напомним, 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны с расширенным списком профессий женщин, обязанных стать на военный учет.

В то же время петиция об отмене военного учета для женщин набрала 25 тыс. голосов.