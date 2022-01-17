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Зеленский ответил на петицию о военном учете женщин: Список профессий будет существенно сокращен

Зеленский ответил на петицию о военном учете женщин: Список профессий будет существенно сокращен

Владимир Зеленский дал ответ на петицию по военному учету женщин в Украине. Президент обратился в Министерство обороны, чтобы существенно сократить список профессий, представительницы которых подлежат военному учету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Офиса президента.

Петицию по военному учету для женщин поддержали более 37 тысяч украинцев.

"Учитывая высокое общественное внимание..., я обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос", - говорится в ответе президента.

Глава государства попросил оборонное ведомство уделить особое внимание следующим вопросам:

  1. Существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий с учетом реальных потребностей обороны государства;
  2. Внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин при постановке на учет;
  3. Урегулирование вопроса о порядке прохождения медицинского осмотра при постановке на военный учет женщин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны о петиции по отмене воинского учета: "Паника и испуг безосновательны - это никак не изменит жизнь женщин"

Кроме того, Зеленский поручил решить вопрос взвешенных подходов к ответственности за несвоевременную постановку женщин на военный учет, пока не завершится процесс урегулирования этой процедуры и определение окончательного перечня профессий и специальностей.

Напомним, 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны с расширенным списком профессий женщин, обязанных стать на военный учет.

В то же время петиция об отмене военного учета для женщин набрала 25 тыс. голосов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) Минобороны (9363) петиция (356) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+31
Ваccерман Железный @26_55847_314159

https://twitter.com/26_55847_314159/status/1483132118985281542 2 ч



Из-за закрытой двери кабинета судьи послышалось:
- Вас на пять лет выбрали, а меня пожизненно. Вы через два года свалите в свой Ростов, а мне ходить оглядываться до конца жизни? Ну вас нах. Всё. Я заболел.
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17.01.2022 22:36
+25
Царь-благодетель...кумир 45-летних разведенок....
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17.01.2022 22:32
+23
а ленку-скумбрию - на облік взяли?

чі вона як й її "імітатор-нацюцюрника" - теж 4 рази від повісток бігати буде
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17.01.2022 22:36
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Правила форума Совет форумчан
Царь-благодетель...кумир 45-летних разведенок....
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17.01.2022 22:32 Ответить
А я кумир 45-літніх розведенок! … як мед. Саме то!
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17.01.2022 22:37 Ответить
Может ты фанат, а не кумир?..
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17.01.2022 22:38 Ответить
👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏ЗеМРАЗЬ обосралась ,как никогда раньше !!!!Слава Порошенко !
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17.01.2022 22:58 Ответить
скумбрия в списке должна быть первой
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17.01.2022 23:10 Ответить
Ваccерман Железный @26_55847_314159

https://twitter.com/26_55847_314159/status/1483132118985281542 2 ч



Из-за закрытой двери кабинета судьи послышалось:
- Вас на пять лет выбрали, а меня пожизненно. Вы через два года свалите в свой Ростов, а мне ходить оглядываться до конца жизни? Ну вас нах. Всё. Я заболел.
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17.01.2022 22:36 Ответить
Народні депутати "Європейської солідарності" в очікуванні судді співають колядки. Суддя не подає ознак життя з нарадчої кімнати уже п'яту годину.

Людей на вулиці відчутно менше. Метро вже закрили - на "Театральній" оголосили мінування. Ті хто ще стоять - водять хороводи під дощем.

За півгодини буде 12 годин з моменту, коли Порошенки зайшли у приміщення суду. https://t.me/nuts_roses/479 https://t.me/nuts_roses/479

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17.01.2022 22:44 Ответить
насколько достоверна инфа? или так... напоговорить?)
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17.01.2022 23:56 Ответить
а ленку-скумбрию - на облік взяли?

чі вона як й її "імітатор-нацюцюрника" - теж 4 рази від повісток бігати буде
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17.01.2022 22:36 Ответить
В психдиспансер?
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17.01.2022 22:42 Ответить
У ленки будет проХфесия которая не попадет в список
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18.01.2022 09:36 Ответить
прохфесия у нее - жена президента. Точно не попадет в список
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18.01.2022 09:50 Ответить
кловуни і кловуньєтки освобождаются ?
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17.01.2022 22:37 Ответить
Зе End
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17.01.2022 22:37 Ответить
Епідемія, какой мед огляд и електронна постанова без огляду?

Как, как выиграть войну если они за хлеб внутри страны не отвечают, если еда по карточкам? Воюют же не только людьми! Ресурсы армии нужны? Земля, агрокомплекс, армию нужно кормить или продавать зерно без ограничений? Медицина, бензин, одежда.

Речь о том, что здесь все время говорится о непатриотизме тех кто не хочет становится на учёт, а не о том, что без бензина, ресурсов, обеспечения оружием и продуктами выиграть войну нельзя даже если 99% пойдут воевать, а эти распродают маски и зерно и не закупают газ и нет никакого регулирования и планирования вот и все.
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17.01.2022 22:38 Ответить
У них нет никакой стратегии. Вся эта история с газом об этом говорит. Они получили должности и решили что теперь надо просто сидеть и ничего не делать.
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17.01.2022 22:42 Ответить
Сидеть и воровать
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18.01.2022 07:43 Ответить
Сначала воровать а потом сидеть
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18.01.2022 08:38 Ответить
Сидеть, красть и снова сидеть, но уже в другом,менее комфортном месте...
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18.01.2022 12:15 Ответить
тільки не потрібно собі навіювати нісенітниці... Стратегія є, але люди, вперто НЕ хочуть бачити у зе!бені того, що він і робить: зливає державу Україну.
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18.01.2022 11:32 Ответить
Як це, і досі не прозріли?
Їх же ще до виборів цього покидька попереджали хто папа і що буде.
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18.01.2022 11:59 Ответить
це відповідь у стилі: сам собі пишу, сам собі заперечую?
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18.01.2022 13:08 Ответить
Та ні вам написав, але бачу що мабуть даремно.
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18.01.2022 13:37 Ответить
даремно, якщо всовуєте тих, про кого мову не веду (до дупи 73%, бо по факту- це тв-прокладки та обдурені недоумки). Пхнете своїх 5-ть копійок про фігню, а препіЗе!дент- лягли та кличуть ерефію з окурком.
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18.01.2022 21:21 Ответить
👍👍👍
Вы все правильно сказали... не добавить ни убавить!!!!!
Только кому вы это говорите - нашим олигархам - ворам беспредельщикам, или тому обдолбанному дегенерату?
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18.01.2022 11:57 Ответить
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17.01.2022 22:39 Ответить
до речі.. 8 років назад, 18-19 січня - на Майдані:
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 19 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року, за повідомленням https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC BBC , у Києві на Народному Вічі зібралось кілька десятків тисяч мітингувальників, що висловили своє обурення ухваленням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83 «Законів про диктатуру» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD#cite_note-230 [230] . Поступово мирна акція переросла в жорстке протистояння з міліцією та внутрішніми військами.
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17.01.2022 22:42 Ответить
Ничего нового,сначала пи,,,данут,потом думают,но думауют не они,а за них
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17.01.2022 22:41 Ответить
Це як дурні, самі проблему створили, самі намагаються вирішити!!!
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17.01.2022 22:42 Ответить
Все судья слился, давайте следующего, зеле опять насали в глаза. Суд продолжится 19 числа в 14:00
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17.01.2022 22:44 Ответить
Пять часов решал.
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17.01.2022 22:46 Ответить
груповуха была знатная видать, может и татаров кинул палку)
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17.01.2022 23:58 Ответить
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17.01.2022 22:45 Ответить
зебил, сначала срет, потом подгребает... иди колись в синевир, гнида, и не вылазь
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17.01.2022 22:45 Ответить
Суддя всрався !
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17.01.2022 22:46 Ответить
ни ареста,ни залога?
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17.01.2022 22:48 Ответить
Добрый царь одернул злых бояр, классика))
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17.01.2022 22:52 Ответить
все не так,янелоху поводили куем по губах в очередной раз
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17.01.2022 22:55 Ответить
А сколько срача было и побег,розыск,бесплатный адвокат,попытка ареста и сразу в сизо,а так обосраться в самый ответственный момент.

Где работники ботофермы,может вы обьясните,что не так пошло?)
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17.01.2022 22:53 Ответить
Это означает,что впервые ,с 2019го,Печерский суд не выполнил хотелку зекрыс -чувство самосохранения пересилило)
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17.01.2022 23:01 Ответить
в этой ситуации подписать арест за ту муть прокуроров реально стоит быть Дунканом Маклаудом)))
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18.01.2022 00:00 Ответить
C17H21NO4
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18.01.2022 09:30 Ответить
Іскромьотний кавеенівський юмор...
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17.01.2022 22:57 Ответить
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17.01.2022 23:10 Ответить
Давай третюю платежку за газ, гулять так гулять
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17.01.2022 23:14 Ответить
Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок: У мене буде суттєво скорочено.
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17.01.2022 23:15 Ответить
Что там с петицией Стерненко о закрытии НАШей Мураевской помойки?!...
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17.01.2022 23:18 Ответить
Мене бісить ця тупа, а скоріше злочинна і зрадницька зелогіка - СТАВИТИ НА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ЖІНОК, КОЛИ КУПА ЗДОРОВИХ ХЛОПІВ, ЯКІ ГОТОВІ ВОЮВАТИ В СКЛАДІ ТЕРОБОРОНИ НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЕЛЕМЕНТАРНИМ (ЧЕРКАСЬКА, ПОЛТАВСЬКА ТЕРООБОРОНИ ПРОСЯТЬ ВОЛОНТЕРІВ ОПОМОГТИ ХОЧ ЧИМ НЕБУДЬ, БО ДЕРЖАВА НЕ ДАЄ НІЧОГО!!!
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17.01.2022 23:30 Ответить
Они боятся вооружать народ, это просто инстинкт самосохранения.
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18.01.2022 08:53 Ответить
Ага а жінок хочуть на облік ставити? Вони не сповна розуму, моя як псіхоне так виделку в неї треба відбирать, бо когось поране а вірогідніше що себе...
А вони їй, та іншим таким же ємоційним жінкам хочуть автомат дати? 🤣
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18.01.2022 12:10 Ответить
чи диверсія за завданням господарів з кремля
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18.01.2022 13:22 Ответить
когда уже это зеленое безобразие сгинет? беги вова, беги! времени у оно уже почти не осталось! распоряжения оно дает
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18.01.2022 00:01 Ответить
гособоронзаказ сорван 2 года подряд, ВСУ обеспечены зимней солярой по данным Арьева на 18%, броники шлемы при зельке не покупались вообще все почти 3 года, тероборона - тупо голыдьба некормленная, млят все разворовано, а оно женщин на учет ставит цуко
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18.01.2022 00:21 Ответить
и такой типа "ну ладно, телочки, не все...я подумаю кому не обязательно... и не благодарите меня все 5 раз"
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18.01.2022 00:23 Ответить
Ну ладно телочки, а бабы под 60?...
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18.01.2022 12:21 Ответить
ну и ладно.
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18.01.2022 00:22 Ответить
Это такой новый вид дискриминации по профессии? Типа служить должны бедные и убогие?
Почему не по возрасту и все без исключений?
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18.01.2022 00:25 Ответить
Вот не сознательний вы элемент!!! 🤣
Там согласно указа должны встать на учет даже беременные, многодетные а также имеющие на своем попечении малолетних детей!!!!!
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18.01.2022 12:27 Ответить
сначала поведи свою жену на призывной пункт и зарегистрируй...
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18.01.2022 00:52 Ответить
Воооот ! Есть работа ! Пороть херню... А потом её исправлять... И все при деле..
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18.01.2022 01:28 Ответить
Вангую: в первую очередь сократят артистов, певцов и прочих комиков.
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18.01.2022 07:47 Ответить
Непонятно только почему на воинский учёт ставить не всех а исключительно тех кого укажут?
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18.01.2022 10:32 Ответить
ця сволота обрала метод "покращення" ..? Підняли ціну на газ, а тоді ніби трішки опустили, те саме з електроенергією і зі всім. А "їхній"( лохторат) має бути вдячний за зменшення цін. Бидлу галстук на шию і на сонечко.
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18.01.2022 11:05 Ответить
Знову шота вин не то выкакав...
Тема беременных и многодетных призывниц до конца не раскрыта.
О престарелых вапще умолчу, клоун ***** снова жжот...
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18.01.2022 11:49 Ответить
Обезательно бл....й из борделей, вьІчеркните из списка.
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18.01.2022 12:13 Ответить
усюк бл*дук зелених на полігони і Марусю Звіробій головним тренером!
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18.01.2022 13:41 Ответить
Дівчини, жінки, любі, вибачте нас за це зелене непорозуміння. Козаки завжди самі воювали.

https://www.youtube.com/watch?v=8WyI7Fea58Y
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18.01.2022 19:37 Ответить
 
 