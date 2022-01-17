Зеленский ответил на петицию о военном учете женщин: Список профессий будет существенно сокращен
Владимир Зеленский дал ответ на петицию по военному учету женщин в Украине. Президент обратился в Министерство обороны, чтобы существенно сократить список профессий, представительницы которых подлежат военному учету.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Офиса президента.
Петицию по военному учету для женщин поддержали более 37 тысяч украинцев.
"Учитывая высокое общественное внимание..., я обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос", - говорится в ответе президента.
Глава государства попросил оборонное ведомство уделить особое внимание следующим вопросам:
- Существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий с учетом реальных потребностей обороны государства;
- Внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин при постановке на учет;
- Урегулирование вопроса о порядке прохождения медицинского осмотра при постановке на военный учет женщин.
Кроме того, Зеленский поручил решить вопрос взвешенных подходов к ответственности за несвоевременную постановку женщин на военный учет, пока не завершится процесс урегулирования этой процедуры и определение окончательного перечня профессий и специальностей.
Напомним, 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны с расширенным списком профессий женщин, обязанных стать на военный учет.
В то же время петиция об отмене военного учета для женщин набрала 25 тыс. голосов.
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https://twitter.com/26_55847_314159/status/1483132118985281542 2 ч
Из-за закрытой двери кабинета судьи послышалось:
- Вас на пять лет выбрали, а меня пожизненно. Вы через два года свалите в свой Ростов, а мне ходить оглядываться до конца жизни? Ну вас нах. Всё. Я заболел.
Людей на вулиці відчутно менше. Метро вже закрили - на "Театральній" оголосили мінування. Ті хто ще стоять - водять хороводи під дощем.
За півгодини буде 12 годин з моменту, коли Порошенки зайшли у приміщення суду. https://t.me/nuts_roses/479 https://t.me/nuts_roses/479
чі вона як й її "імітатор-нацюцюрника" - теж 4 рази від повісток бігати буде
Как, как выиграть войну если они за хлеб внутри страны не отвечают, если еда по карточкам? Воюют же не только людьми! Ресурсы армии нужны? Земля, агрокомплекс, армию нужно кормить или продавать зерно без ограничений? Медицина, бензин, одежда.
Речь о том, что здесь все время говорится о непатриотизме тех кто не хочет становится на учёт, а не о том, что без бензина, ресурсов, обеспечения оружием и продуктами выиграть войну нельзя даже если 99% пойдут воевать, а эти распродают маски и зерно и не закупают газ и нет никакого регулирования и планирования вот и все.
Їх же ще до виборів цього покидька попереджали хто папа і що буде.
Вы все правильно сказали... не добавить ни убавить!!!!!
Только кому вы это говорите - нашим олигархам - ворам беспредельщикам, или тому обдолбанному дегенерату?
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 19 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року, за повідомленням https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC BBC , у Києві на Народному Вічі зібралось кілька десятків тисяч мітингувальників, що висловили своє обурення ухваленням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83 «Законів про диктатуру» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD#cite_note-230 [230] . Поступово мирна акція переросла в жорстке протистояння з міліцією та внутрішніми військами.
Где работники ботофермы,может вы обьясните,что не так пошло?)
А вони їй, та іншим таким же ємоційним жінкам хочуть автомат дати? 🤣
Почему не по возрасту и все без исключений?
Там согласно указа должны встать на учет даже беременные, многодетные а также имеющие на своем попечении малолетних детей!!!!!
Тема беременных и многодетных призывниц до конца не раскрыта.
О престарелых вапще умолчу, клоун ***** снова жжот...
https://www.youtube.com/watch?v=8WyI7Fea58Y