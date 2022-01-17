РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11935 посетителей онлайн
Новости
3 028 14

Из-за регулярных сообщений о минировании в Черкассах и Николаеве решили отправить школы на "дистанционку"

Из-за регулярных сообщений о минировании в Черкассах и Николаеве решили отправить школы на

В Черкассах и Николаеве школы идут на дистанционное обучение из-за того, что регулярные сообщения о "минировании" делают невозможным учебный процесс.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черкасского и Николаевского городского совета.

В городском совете Черкасс рекомендуют начать дистанционное обучение во всех школах города из-за регулярных сообщений о "минировании". Пока неизвестно, как долго будет продолжаться такое обучение.

"Принято решение рекомендовать с сегодняшнего дня организовать в заведениях общего среднего образования образовательный процесс с применением технологий дистанционного обучения. В таком формате обучение будет продолжаться до следующих рекомендаций", - пишет пресс-служба городского совета.

В управлении образования Николаевского городского совета сообщили, что несколько школ также идут на дистанционку.

"В связи с сообщениями о минировании, руководителями 4 учебных заведений (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК имени В. Д. Чайки) принято решение с 18 января 2022 года осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения", - говорится в сообщении.

Автор: 

минирование (1446) Николаев (2155) Черкассы (844) школа (3016) дистанционное обучение (115)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Є у мене підозра, що просто школи немає чим опалювати. Ну, і, типу, вихід знайдено. Дистанційка наше всьо! А як заставити піти на дистанційку, коли ідея з пандемією уже не дуже то й спрацьовує? Правильно! Ну, а для для достовірності, крім шкіл, можна включити ще й парочку метро і торгівельний центр. Це лише мої фантазії, хоча при нинішній владі... 🤔
показать весь комментарий
18.01.2022 01:57
+4
Совида мало - решили придумать новые причины- не учить детей !
показать весь комментарий
17.01.2022 23:44
+4
Избирателям зебарана надо готовится к "удалённому приёму еды"
показать весь комментарий
18.01.2022 00:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну як що ОП мінує станції метро то чому б комусь не помінувати щось інше
показать весь комментарий
17.01.2022 23:33 Ответить
завжди знаходять всіх (мінерів)
даю 100% що тих хто мінував станції метро, або не знайдуть, або знайдуть """добровольця""" типа бомжа. або кому тюрьма, дом родной.
показать весь комментарий
17.01.2022 23:37 Ответить
Совида мало - решили придумать новые причины- не учить детей !
показать весь комментарий
17.01.2022 23:44 Ответить
Скорее против команд ЗЕ кто то портит воздух в городе, кому это на руку
показать весь комментарий
17.01.2022 23:48 Ответить
Малолітні "терористи" свого досягли.
показать весь комментарий
17.01.2022 23:46 Ответить
Кому наступному приготуватись? Продуктові магазини, трц, лікарні, виші, їх теж на дистанційку?
показать весь комментарий
17.01.2022 23:50 Ответить
Избирателям зебарана надо готовится к "удалённому приёму еды"
показать весь комментарий
18.01.2022 00:52 Ответить
Є у мене підозра, що просто школи немає чим опалювати. Ну, і, типу, вихід знайдено. Дистанційка наше всьо! А як заставити піти на дистанційку, коли ідея з пандемією уже не дуже то й спрацьовує? Правильно! Ну, а для для достовірності, крім шкіл, можна включити ще й парочку метро і торгівельний центр. Це лише мої фантазії, хоча при нинішній владі... 🤔
показать весь комментарий
18.01.2022 01:57 Ответить
🎯100%
показать весь комментарий
18.01.2022 08:35 Ответить
Це і є гібридна війна ворог побачив безпоравдність влади і силовиків і продовжує тероризувати ,може потрібні якісь контр заходи ,а не вестись на дешеві провокаціі.
показать весь комментарий
18.01.2022 07:00 Ответить
Міська рада, управління освіти - озабочени мінуванням. Щось монастирських і бакановскіх не чути. Це тероризм, зашугали два великих міста, далі будуть мінувати заводи, фабрики і залізниці. Мож дєрьмак з таратаркіним так рішили ? Учора говорили що манастирский всього навсього почтальйон пєчкін ОПа - МВС,
показать весь комментарий
18.01.2022 07:45 Ответить
Может хватит отвечать на провокации?
Кто-нибудь когда-нибудь обнаруживал взрывчатку после звонков о "минировании" ?!
Нет, такой информации нигде нет за последние 30 лет.
Нужно просто не реагировать на такие звонки и они сами поймут, что это бесполезно.
показать весь комментарий
18.01.2022 09:20 Ответить
 
 