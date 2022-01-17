Из-за регулярных сообщений о минировании в Черкассах и Николаеве решили отправить школы на "дистанционку"

В Черкассах и Николаеве школы идут на дистанционное обучение из-за того, что регулярные сообщения о "минировании" делают невозможным учебный процесс.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черкасского и Николаевского городского совета.

В городском совете Черкасс рекомендуют начать дистанционное обучение во всех школах города из-за регулярных сообщений о "минировании". Пока неизвестно, как долго будет продолжаться такое обучение.

"Принято решение рекомендовать с сегодняшнего дня организовать в заведениях общего среднего образования образовательный процесс с применением технологий дистанционного обучения. В таком формате обучение будет продолжаться до следующих рекомендаций", - пишет пресс-служба городского совета.

В управлении образования Николаевского городского совета сообщили, что несколько школ также идут на дистанционку.

"В связи с сообщениями о минировании, руководителями 4 учебных заведений (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК имени В. Д. Чайки) принято решение с 18 января 2022 года осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения", - говорится в сообщении.