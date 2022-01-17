Главные новости 17 января: Порошенко вернулся, Россию передумали отключать от SWIFT

Петр Порошенко вернулся в Украину, и суд не смог избрать ему меру пресечения, США и ЕС передумали отключать Россию от системы платежей SWIFT, Зеленский ответил на петицию по военному учету женщин - главные новости Украины 17 января.

Возвращение Порошенко

Пятый президент прилетел из Польши в аэропорт в Жулянах, где собрались на митинг его поклонники. В страну его пустили не сразу: Порошенко заявил, что "забрали паспорт и проводят какую-то проверку", ГБР объяснило, что сработала система оповещения, ведь политик находился во всеукраинском розыске.

Из аэропорта Порошенко отправился в Печерский суд, где ему целый день выбирали меру пресечения. Прокуратура хочет отправить пятого президента за решетку, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн. Адвокаты Порошенко просят вообще не назначать меру пресечения.

Судья провел в совещательной комнате 5 часов. Единственное решение, которое он вынес – то, что решение о мере пресечения будет объявлено 19 января в 14:00.

Залужный рассказал о противостоянии с миллионной армией РФ

Дело не в том, сколько именно российских воинов стоит сейчас на границе с Украиной, считает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 000, а через неделю – 780 000, – у РФ есть для этого все возможности. Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией РФ, которая сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих", – сказал он.

Залужный добавил, что противотанковых средств для отражения агрессии в Украине при этом хватит для всех.

Лукашенко о "солдатах Нацгвардии" на границах с Беларусью

"Украина продолжает наращивать силу, сосредотачивая подразделения Нацгвардии, а они похлеще солдат НАТО", - рассказывает Лукашенко белорусским генералам. Оппозиционная же "Беларуская праўда" пишет, что территория РБ может быть использована для инсценировки "агрессии Украины", что станет поводом для российского вторжения.

Великобритания предоставит Украине оружие, а Германия - нет

"Мы решили поставить Украине легкие противотанковые оборонные системы... Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать в целях самообороны", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Берлин последовать примеру Лондона не спешит: канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его правительство будет продолжать политику, "которой мудро положила начало предыдущая власть".

США предоставят Украине летальное оружие в случае российского вторжения, - сообщили находящиеся с визитом сенаторы в Киеве.

СМИ сообщают, что России не будут отключать SWIFT

Об этом со ссылкой на источники в германском правительстве пишет Handelsblatt. Вместо отключения от SWIFT, по его данным, теперь готовят адресные экономические санкции против крупнейших российских банков.

Зеленский ответил на петицию о военном учете женщин

Он обратился к министру обороны Резникову с просьбой существенно сократить список профессий, представительницы которых подлежат военному учету.

Арестович уволился

Алексей Арестович ушел с должностей внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и представителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе. Пока это неофициальная информация. Причины такого решения, по его словам – "личные".