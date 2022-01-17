Главные новости 17 января: Порошенко вернулся, Россию передумали отключать от SWIFT
Петр Порошенко вернулся в Украину, и суд не смог избрать ему меру пресечения, США и ЕС передумали отключать Россию от системы платежей SWIFT, Зеленский ответил на петицию по военному учету женщин - главные новости Украины 17 января.
Возвращение Порошенко
Пятый президент прилетел из Польши в аэропорт в Жулянах, где собрались на митинг его поклонники. В страну его пустили не сразу: Порошенко заявил, что "забрали паспорт и проводят какую-то проверку", ГБР объяснило, что сработала система оповещения, ведь политик находился во всеукраинском розыске.
Из аэропорта Порошенко отправился в Печерский суд, где ему целый день выбирали меру пресечения. Прокуратура хочет отправить пятого президента за решетку, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн. Адвокаты Порошенко просят вообще не назначать меру пресечения.
Судья провел в совещательной комнате 5 часов. Единственное решение, которое он вынес – то, что решение о мере пресечения будет объявлено 19 января в 14:00.
Залужный рассказал о противостоянии с миллионной армией РФ
Дело не в том, сколько именно российских воинов стоит сейчас на границе с Украиной, считает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 000, а через неделю – 780 000, – у РФ есть для этого все возможности. Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией РФ, которая сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих", – сказал он.
Залужный добавил, что противотанковых средств для отражения агрессии в Украине при этом хватит для всех.
Лукашенко о "солдатах Нацгвардии" на границах с Беларусью
"Украина продолжает наращивать силу, сосредотачивая подразделения Нацгвардии, а они похлеще солдат НАТО", - рассказывает Лукашенко белорусским генералам. Оппозиционная же "Беларуская праўда" пишет, что территория РБ может быть использована для инсценировки "агрессии Украины", что станет поводом для российского вторжения.
Великобритания предоставит Украине оружие, а Германия - нет
"Мы решили поставить Украине легкие противотанковые оборонные системы... Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать в целях самообороны", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Берлин последовать примеру Лондона не спешит: канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его правительство будет продолжать политику, "которой мудро положила начало предыдущая власть".
США предоставят Украине летальное оружие в случае российского вторжения, - сообщили находящиеся с визитом сенаторы в Киеве.
СМИ сообщают, что России не будут отключать SWIFT
Об этом со ссылкой на источники в германском правительстве пишет Handelsblatt. Вместо отключения от SWIFT, по его данным, теперь готовят адресные экономические санкции против крупнейших российских банков.
Зеленский ответил на петицию о военном учете женщин
Он обратился к министру обороны Резникову с просьбой существенно сократить список профессий, представительницы которых подлежат военному учету.
Арестович уволился
Алексей Арестович ушел с должностей внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и представителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе. Пока это неофициальная информация. Причины такого решения, по его словам – "личные".
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зебілізм це:
...знаючі що Порошенко в Брюсселі - обїявити його у "всеукраїнський рошук"...
Бо їм ссикотно - по Інтерполу, дуже ссикотно, а тут ще й від гідранта квартально тхне "неожиданностью" при кожному згадуванні про Порошенко
класс- лучепёрые
вид- повосемь
https://twitter.com/hay_girls1/status/1482991620727390209 13 ч
Та нє, фігня якась.
Зеленський ж крутий президент, народ його любить.
Не може ж бути, що головного його конкурента (і по факту єдиний адекватний варіант його заміни) люди поїхали безплатно підтримати.
И как у них подгорает - от бессилия и ЗАВИСТИ..
они, зебилы - никто как по одиночке, так и толпой..
толпой всякого ватного недоразумения, которое то януковоща к власти приводит, то по антимайданам шастает, а то и просто как "идиоты"(с древнегреческого - пассивное стадо, которому лень идти на выборы) - только и могут что повторять давно протухшие проросийские фейки.
И сейчас, как и раньше - они видят в ЕС, Братах по зброи, Справе Громад и просто неравнодушных - людей, объединенных одной целью и готовностью к борьбе за Украину.
Видят, завидуют - потому что понимают: ни за зеЛоха квартального, ни за них - никто не выйдет. А сами они - просто балласт, вечно ждущий, недовольный и неспособный на действия..
Свіфт вирішили залишити, щоб німцям не довелось возити бабло за газ фурами.
кто бы сомневался.
Англичане сегодня 2 раза летали и привозили печеньки для украинской армии.
Но ещё больший вопрос, почему они при этом облетают Германию.
Handelsblatt бреше, США не виключають відключення Росії від Swift у разі вторгнення в Україну
https://mobile.twitter.com/26_55847_314159/status/1483184949209583617 48 мин
Глава ДБР только что заявил журналистам, что в случае, если им не удастся "засадить этого барыгу по угольному делу", у них есть ещё одно - по "незаконному восстановлению ПВО Киева летом 14-го с особым цинизмом и дерзостью".
бо - ссыкотно не только тебе и квартальному клоуну, а и ему..
Ибо ... от США Список Порошенко и санкции всех их ждет, незавидная судьба когда они все кто сегодня борзщел над логикой очевидностью законом будут старенькими а мы в ЕС попадут в черный список из страны Украина ни ногой скромное довольствие госпомощь от Украины даже на лечение невыездной будет... для Порошенко присудит ЕСПЧ а в ГААГЕ Бубочке впендюлят лет 15 срок тюрьмы где то в туманно Альбионе... и да загинаем пальцы..
***1 Венедиктовна обязана была подписать Пидозру ..нет такого...
***2 Рада обязана была по процедуре получить документы о недоторканности..нет такого и не будет
3***Порошенко - политическая оппозиция, а с этим мягко говоря не шутят в нормальных странах..а бубочка себя сегодня ввел в одну полочку с Путиным, КНДР, Лукашенко, Вэнэсуэлой, Кубой, Афганистаном, Ираном, Китаем....
Наивные те, кто не понимают что политика - это искусство обмана и манипуляции БОЛЬШИНСТВОМ (ЛОХТОРАТОМ)! Политика не может быть "хорошей" - это всегда наглая ложь в интересах паразитического меньшинства! Но дуракам и и идиотам невозможно это осмыслить в силу отсутствия у них логики, интеллекта, долговременной памяти и способности критически мыслить!