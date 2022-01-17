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Новости Война
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Главные новости 17 января: Порошенко вернулся, Россию передумали отключать от SWIFT

Главные новости 17 января: Порошенко вернулся, Россию передумали отключать от SWIFT

Петр Порошенко вернулся в Украину, и суд не смог избрать ему меру пресечения, США и ЕС передумали отключать Россию от системы платежей SWIFT, Зеленский ответил на петицию по военному учету женщин - главные новости Украины 17 января.

Возвращение Порошенко

Пятый президент прилетел из Польши в аэропорт в Жулянах, где собрались на митинг его поклонники. В страну его пустили не сразу: Порошенко заявил, что "забрали паспорт и проводят какую-то проверку", ГБР объяснило, что сработала система оповещения, ведь политик находился во всеукраинском розыске.

Из аэропорта Порошенко отправился в Печерский суд, где ему целый день выбирали меру пресечения. Прокуратура хочет отправить пятого президента за решетку, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн. Адвокаты Порошенко просят вообще не назначать меру пресечения.

Судья провел в совещательной комнате 5 часов. Единственное решение, которое он вынес – то, что решение о мере пресечения будет объявлено 19 января в 14:00.

Залужный рассказал о противостоянии с миллионной армией РФ

Дело не в том, сколько именно российских воинов стоит сейчас на границе с Украиной, считает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 000, а через неделю – 780 000, – у РФ есть для этого все возможности. Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией РФ, которая сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих", – сказал он.

Залужный добавил, что противотанковых средств для отражения агрессии в Украине при этом хватит для всех.

Лукашенко о "солдатах Нацгвардии" на границах с Беларусью

"Украина продолжает наращивать силу, сосредотачивая подразделения Нацгвардии, а они похлеще солдат НАТО", - рассказывает Лукашенко белорусским генералам. Оппозиционная же "Беларуская праўда" пишет, что территория РБ может быть использована для инсценировки "агрессии Украины", что станет поводом для российского вторжения.

Великобритания предоставит Украине оружие, а Германия - нет

"Мы решили поставить Украине легкие противотанковые оборонные системы... Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать в целях самообороны", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Берлин последовать примеру Лондона не спешит: канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его правительство будет продолжать политику, "которой мудро положила начало предыдущая власть".

США предоставят Украине летальное оружие в случае российского вторжения, - сообщили находящиеся с визитом сенаторы в Киеве.

СМИ сообщают, что России не будут отключать SWIFT

Об этом со ссылкой на источники в германском правительстве пишет Handelsblatt. Вместо отключения от SWIFT, по его данным, теперь готовят адресные экономические санкции против крупнейших российских банков.

Зеленский ответил на петицию о военном учете женщин

Он обратился к министру обороны Резникову с просьбой существенно сократить список профессий, представительницы которых подлежат военному учету.

Арестович уволился

Алексей Арестович ушел с должностей внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и представителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе. Пока это неофициальная информация. Причины такого решения, по его словам – "личные".

Автор: 

женщины (887) Зеленский Владимир (20493) Лукашенко Александр (3613) оружие (10223) Порошенко Петр (19606) россия (95671) военкомат (458) SWIFT (85) Залужный Валерий (658) Арестович Алексей (334)


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Топ комментарии
+13
самое забавное сейчас - наблюдать как ботоферма подоляка попряталась)

И как у них подгорает - от бессилия и ЗАВИСТИ..
они, зебилы - никто как по одиночке, так и толпой..
толпой всякого ватного недоразумения, которое то януковоща к власти приводит, то по антимайданам шастает, а то и просто как "идиоты"(с древнегреческого - пассивное стадо, которому лень идти на выборы) - только и могут что повторять давно протухшие проросийские фейки.

И сейчас, как и раньше - они видят в ЕС, Братах по зброи, Справе Громад и просто неравнодушных - людей, объединенных одной целью и готовностью к борьбе за Украину.

Видят, завидуют - потому что понимают: ни за зеЛоха квартального, ни за них - никто не выйдет. А сами они - просто балласт, вечно ждущий, недовольный и неспособный на действия..
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17.01.2022 23:50
+10
От США уже вышло опровержение е насчёт свифта, все в силе. Ватные ресурсы ноют.
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17.01.2022 23:33
+10
"ДБР пояснило, що спрацювала система сповіщення, адже політик перебував у всеукраїнському розшуку. "

зебілізм це:
...знаючі що Порошенко в Брюсселі - обїявити його у "всеукраїнський рошук"...

Бо їм ссикотно - по Інтерполу, дуже ссикотно, а тут ще й від гідранта квартально тхне "неожиданностью" при кожному згадуванні про Порошенко
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17.01.2022 23:34
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Правила форума Совет форумчан
"ДБР пояснило, що спрацювала система сповіщення, адже політик перебував у всеукраїнському розшуку. "

зебілізм це:
...знаючі що Порошенко в Брюсселі - обїявити його у "всеукраїнський рошук"...

Бо їм ссикотно - по Інтерполу, дуже ссикотно, а тут ще й від гідранта квартально тхне "неожиданностью" при кожному згадуванні про Порошенко
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17.01.2022 23:34 Ответить
Там зеблазню місце і ліпше не висовуватись
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17.01.2022 23:57 Ответить
тип- хордовые
класс- лучепёрые
вид- повосемь
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17.01.2022 23:41 Ответить
ниже смотрят клип про дика
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18.01.2022 00:05 Ответить
Спасибо всем ,❤️💙💛кто сегодня не остался равнодушным и поддерживал лучшего президента -Порошенко !
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17.01.2022 23:54 Ответить
Брат Назиф@hay_girls1

https://twitter.com/hay_girls1/status/1482991620727390209 13 ч



Та нє, фігня якась.
Зеленський ж крутий президент, народ його любить.
Не може ж бути, що головного його конкурента (і по факту єдиний адекватний варіант його заміни) люди поїхали безплатно підтримати.
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17.01.2022 23:25 Ответить
самое забавное сейчас - наблюдать как ботоферма подоляка попряталась)

И как у них подгорает - от бессилия и ЗАВИСТИ..
они, зебилы - никто как по одиночке, так и толпой..
толпой всякого ватного недоразумения, которое то януковоща к власти приводит, то по антимайданам шастает, а то и просто как "идиоты"(с древнегреческого - пассивное стадо, которому лень идти на выборы) - только и могут что повторять давно протухшие проросийские фейки.

И сейчас, как и раньше - они видят в ЕС, Братах по зброи, Справе Громад и просто неравнодушных - людей, объединенных одной целью и готовностью к борьбе за Украину.

Видят, завидуют - потому что понимают: ни за зеЛоха квартального, ни за них - никто не выйдет. А сами они - просто балласт, вечно ждущий, недовольный и неспособный на действия..
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17.01.2022 23:50 Ответить
"Замість відключення від SWIFT тепер готують адресні економічні санкції проти найбільших російських банків."
Свіфт вирішили залишити, щоб німцям не довелось возити бабло за газ фурами.
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17.01.2022 23:26 Ответить
SWIFT это способ контроля всех торговых операций рф. Ни его, ни интернет кацапам не отключат даже после начала ядерной войны.
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17.01.2022 23:33 Ответить
Для того чтоб был газ нужен газопровод, а вот с ним могут возникнуть внезапные неполадки
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17.01.2022 23:46 Ответить
опять германия передумала?
кто бы сомневался.
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17.01.2022 23:31 Ответить
Кёниг фон ***************



Англичане сегодня 2 раза летали и привозили печеньки для украинской армии.
Но ещё больший вопрос, почему они при этом облетают Германию.

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17.01.2022 23:55 Ответить
От США уже вышло опровержение е насчёт свифта, все в силе. Ватные ресурсы ноют.
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17.01.2022 23:33 Ответить
По телеканалу fox представитель нац безопасности.
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17.01.2022 23:36 Ответить
США не могут отключить SWIFT. Они могут просить об этом хозяев SWIFT - европейцев. Но не будут. Причину я написал выше.
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17.01.2022 23:40 Ответить

Handelsblatt бреше, США не виключають відключення Росії від Swift у разі вторгнення в Україну
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17.01.2022 23:54 Ответить
Вовка Оманський сидить на унітазі. У нього діарея.
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17.01.2022 23:36 Ответить
Ваccерман Железный @26_55847_314159·

https://mobile.twitter.com/26_55847_314159/status/1483184949209583617 48 мин



Глава ДБР только что заявил журналистам, что в случае, если им не удастся "засадить этого барыгу по угольному делу", у них есть ещё одно - по "незаконному восстановлению ПВО Киева летом 14-го с особым цинизмом и дерзостью".
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18.01.2022 00:00 Ответить
Якщо відкопаємо в шахтах пару трійку рапторів з летунами я фсьо пращю...
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17.01.2022 23:37 Ответить
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17.01.2022 23:37 Ответить
так то судья ваш убежал, зебил
бо - ссыкотно не только тебе и квартальному клоуну, а и ему..
Ибо ... от США Список Порошенко и санкции всех их ждет, незавидная судьба когда они все кто сегодня борзщел над логикой очевидностью законом будут старенькими а мы в ЕС попадут в черный список из страны Украина ни ногой скромное довольствие госпомощь от Украины даже на лечение невыездной будет... для Порошенко присудит ЕСПЧ а в ГААГЕ Бубочке впендюлят лет 15 срок тюрьмы где то в туманно Альбионе... и да загинаем пальцы..
***1 Венедиктовна обязана была подписать Пидозру ..нет такого...
***2 Рада обязана была по процедуре получить документы о недоторканности..нет такого и не будет
3***Порошенко - политическая оппозиция, а с этим мягко говоря не шутят в нормальных странах..а бубочка себя сегодня ввел в одну полочку с Путиным, КНДР, Лукашенко, Вэнэсуэлой, Кубой, Афганистаном, Ираном, Китаем....
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18.01.2022 00:16 Ответить
А на заборах есть ещё более увлекательные надписи...
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18.01.2022 00:48 Ответить
не знаю передумали или нет но даже на эхо москвы опубликовали опровержение этой "утки" - благодаря этому вбросу рубль сегодня укрепился
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17.01.2022 23:55 Ответить
https://vimeo.com/155089463 Эксклюзив про ДИКА
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17.01.2022 23:55 Ответить
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17.01.2022 23:57 Ответить
Підкажіть будь ласка, хто автор цих шедеврів. Усі до одного просто неймовірні! 😂💥💥
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18.01.2022 00:11 Ответить
https://fill.com.ua/ Філ
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18.01.2022 00:23 Ответить
величезне спасибі!
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18.01.2022 00:27 Ответить
то-то у тебя так подгорает, когда понимаешь что зеленского посадят на пожизненное.. за финансирование свое боишься?
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18.01.2022 00:09 Ответить
Зяблики, вы не устаете поражать своей ТУПОРЫЛОСТЬЮ с БОЛЬШОЙ БУКВЫ...😀
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18.01.2022 01:01 Ответить
Насчёт неотключения SWIFT https://echo.msk.ru/news/2967274-echo.html уже опровергли . Отключат как миленьких.
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18.01.2022 00:16 Ответить
Рассматривать не значит делать. Вы такой наивный.
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18.01.2022 09:30 Ответить
Рассмотрение - уже дело. Путин ёрзает, рубль падает, угроза агрессии снижается, профит.
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18.01.2022 13:16 Ответить
Да хоть удивляйся, кто на это не плюет
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18.01.2022 00:49 Ответить
Война войной, а БАБЛО - это СВЯТОЕ! А что кто-то еще сомневается, что в современном БАРЫЖНОМ и БЕСПРИНЦИПНОМ мире УЗУРПАЦИИ власти ОЛИГАРХАМИ-РАБОВЛАДЕЛЬЦАМИ и БОЛЬШЕВИЗМА РАБОВ может быть как-то иначе?
Наивные те, кто не понимают что политика - это искусство обмана и манипуляции БОЛЬШИНСТВОМ (ЛОХТОРАТОМ)! Политика не может быть "хорошей" - это всегда наглая ложь в интересах паразитического меньшинства! Но дуракам и и идиотам невозможно это осмыслить в силу отсутствия у них логики, интеллекта, долговременной памяти и способности критически мыслить!
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18.01.2022 04:37 Ответить
Дуже многа букав, а хто чий агент - неясно...
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18.01.2022 10:18 Ответить
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18.01.2022 10:15 Ответить
 
 