Российский ультиматум по гарантиям безопасности в НАТО восприняли как "болезненный бред", - Залужный

В НАТО российский ультиматум по поводу "гарантий безопасности" для РФ восприняли как "болезненный бред".

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сложилось такое впечатление, что с такой, сугубо практической точки зрения, коллеги по НАТО воспринимают эти российские ультиматумы как болезненный бред. Союзники дали этим российским предложениям недвусмысленную оценку, в том числе в прямо касающейся части.

Альянс строится совсем на других принципах, которые очень четкие: каждая европейская страна должна сама решать, куда ей вступать или к каким блокам присоединяться. Союзники в НАТО имеют по этому поводу консолидированную и твердую позицию, и это, скажем так, вдохновляет и нас", - отметил генерал.

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