Самолет контрабандистов задержан у границы с Молдовой в Хмельницкой области, - Госпогранслужба. ФОТО
В Хмельницкой области пограничники обнаружили трех граждан Украины и одного гражданина Молдовы, которые с использованием списанного самолета АН-2 готовились к контрабанде подакцизных товаров через государственную границу Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Прекращение подготовки к осуществлению противоправной деятельности произошло благодаря своевременной информации неравнодушных граждан о появлении самолета на сельскохозяйственном поле в непосредственной близости к населенному пункту Хмельницкой области, что в 35 км от украино-молдавской государственной границы", - говорится в сообщении.
На месте происшествия пограничники обнаружили вспомогательное оборудование: средства GPS навигации, бочки с горюче-смазочными материалами, фонари для осуществления освещения импровизированной взлетной полосы в ночное время и т.д.
Решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 281 УК "Нарушение правил воздушных полетов".
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Такое ощущение, что правоохранительные органы Украины созданы только для противодействия гражданам Украины и Украине. Будто, это иностранные какие-то правоохранительные органы. Борются с экспортом в ЕС, борются с экспортом IT услуг из Украины - шмонают колл-центры, вебкамщиц, пиратов и т.д., то есть тех, кто приносит плюс в торговый баланс Украины, сам создаёт свой рабочее место, никаких проблем Украине не создаёт.
И при этом, они никак не противодействуют, к примеру, хакерским атакам против Украины и т.п.
Или ещё пример. В России есть Роскомнадзор. Он блокирует сайты на территории РФ. Допустим, сайт пиратский, бесплатно распространяет фильмы в РФ. Администрируют сайты граждане РФ. Так вот, законодательство РФ никак не воздействует на админов. РКН блокирует сайты на территории страны, но за границей он работает и собирает деньги для российского бюджета, для админов и т.д. Что совершенно логично. Граждане РФ не страдают, кинотеатры деньги не теряют, админы зарабатывают на иностранцах, деньги тратятся в РФ. В Украине же всё наоборот. И главное - всем плевать.
Сегодня, любая российская IT фирма может легко избавиться от украинского конкурента. Достаточно связаться с СБУ и сообщить, что украинская компания "работает на Россию, использует запрещенные в Украине российские платежные системы" и т.д. Смотрите новостную ленту, или введите в поиске "СБУ накрыла..."
Короче говоря, выглядит всё так, будто это правоохранительные органы ЕС, США или РФ, но никак не Украины, имхо
А слышать такое от самого аборигена... Насколько глупым и наивным нужно быть. Хотя, после того, как вы выбрали российского КВНщика (считающего Украину проституткой, смеющегося вместе с бандитами и коллаборационистами над украинскими военными в оккупированной Горловке, персонажа телесериала, мужа наводчицы) президентом Украины, уже ничему не удивляешься
2. Напишите об этом "самой проститутке" и бабе Бене.
Slobozia-Medveja (Молдова) - Гринчук (Украина, Хмельницкая область) расстояние - 15 км
ПЯТЬНАДЦАТЬ
То Пуща на Подоле, то Хмельницкая область на границе с Молдовой.
Ничему уже не удивляюсь.
Slobozia-Medveja (Молдова) - Гринчук (Украина, Хмельницкая область) расстояние по прямой - 15 км
ПЯТЬНАДЦАТЬ километров