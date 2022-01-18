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Новости Силовики
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Самолет контрабандистов задержан у границы с Молдовой в Хмельницкой области, - Госпогранслужба. ФОТО

В Хмельницкой области пограничники обнаружили трех граждан Украины и одного гражданина Молдовы, которые с использованием списанного самолета АН-2 готовились к контрабанде подакцизных товаров через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Самолет контрабандистов задержан у границы с Молдовой в Хмельницкой области, - Госпогранслужба 01

"Прекращение подготовки к осуществлению противоправной деятельности произошло благодаря своевременной информации неравнодушных граждан о появлении самолета на сельскохозяйственном поле в непосредственной близости к населенному пункту Хмельницкой области, что в 35 км от украино-молдавской государственной границы", - говорится в сообщении.

Самолет контрабандистов задержан у границы с Молдовой в Хмельницкой области, - Госпогранслужба 02

На месте происшествия пограничники обнаружили вспомогательное оборудование: средства GPS навигации, бочки с горюче-смазочными материалами, фонари для осуществления освещения импровизированной взлетной полосы в ночное время и т.д.

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Решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 281 УК "Нарушение правил воздушных полетов".

Автор: 

Госпогранслужба (6471) контрабанда (2409) Молдова (1876) правоохранительные органы (2970) самолет (3600) силовики (2799) Хмельнитчина (896)


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Топ комментарии
+3
Уточню. Вывез товаров, произведенных в Украине, которые, будучи продаваемыми таким образом, создают рабочие места в Украине, улучшают торговый баланс Украины. Вред от такой контрабанды есть только другим странам, Украине - польза. Так что подколка "Граница на замке" была бы логичной и уместной, если звучала из уст какого-нибудь еврочиновника на закрытой встрече. Мол, "Что же вы, негодяи, для чего вас создали и кормят!? Почему аборигены проникают в закрытую зону?!"

А слышать такое от самого аборигена... Насколько глупым и наивным нужно быть. Хотя, после того, как вы выбрали российского КВНщика (считающего Украину проституткой, смеющегося вместе с бандитами и коллаборационистами над украинскими военными в оккупированной Горловке, персонажа телесериала, мужа наводчицы) президентом Украины, уже ничему не удивляешься
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18.01.2022 06:44
+3
Ну так давайте все в черную работать будем,ведь это только на пользу пойдет
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18.01.2022 07:07
+2
Молодцы, пресекли экспорт украинских товаров в ЕС.

Такое ощущение, что правоохранительные органы Украины созданы только для противодействия гражданам Украины и Украине. Будто, это иностранные какие-то правоохранительные органы. Борются с экспортом в ЕС, борются с экспортом IT услуг из Украины - шмонают колл-центры, вебкамщиц, пиратов и т.д., то есть тех, кто приносит плюс в торговый баланс Украины, сам создаёт свой рабочее место, никаких проблем Украине не создаёт.

И при этом, они никак не противодействуют, к примеру, хакерским атакам против Украины и т.п.

Или ещё пример. В России есть Роскомнадзор. Он блокирует сайты на территории РФ. Допустим, сайт пиратский, бесплатно распространяет фильмы в РФ. Администрируют сайты граждане РФ. Так вот, законодательство РФ никак не воздействует на админов. РКН блокирует сайты на территории страны, но за границей он работает и собирает деньги для российского бюджета, для админов и т.д. Что совершенно логично. Граждане РФ не страдают, кинотеатры деньги не теряют, админы зарабатывают на иностранцах, деньги тратятся в РФ. В Украине же всё наоборот. И главное - всем плевать.

Сегодня, любая российская IT фирма может легко избавиться от украинского конкурента. Достаточно связаться с СБУ и сообщить, что украинская компания "работает на Россию, использует запрещенные в Украине российские платежные системы" и т.д. Смотрите новостную ленту, или введите в поиске "СБУ накрыла..."

Короче говоря, выглядит всё так, будто это правоохранительные органы ЕС, США или РФ, но никак не Украины, имхо
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18.01.2022 05:35
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Дайте ***** мужикам заробити польза тики Україні буде
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18.01.2022 03:40 Ответить
Молодцы, пресекли экспорт украинских товаров в ЕС.

Такое ощущение, что правоохранительные органы Украины созданы только для противодействия гражданам Украины и Украине. Будто, это иностранные какие-то правоохранительные органы. Борются с экспортом в ЕС, борются с экспортом IT услуг из Украины - шмонают колл-центры, вебкамщиц, пиратов и т.д., то есть тех, кто приносит плюс в торговый баланс Украины, сам создаёт свой рабочее место, никаких проблем Украине не создаёт.

И при этом, они никак не противодействуют, к примеру, хакерским атакам против Украины и т.п.

Или ещё пример. В России есть Роскомнадзор. Он блокирует сайты на территории РФ. Допустим, сайт пиратский, бесплатно распространяет фильмы в РФ. Администрируют сайты граждане РФ. Так вот, законодательство РФ никак не воздействует на админов. РКН блокирует сайты на территории страны, но за границей он работает и собирает деньги для российского бюджета, для админов и т.д. Что совершенно логично. Граждане РФ не страдают, кинотеатры деньги не теряют, админы зарабатывают на иностранцах, деньги тратятся в РФ. В Украине же всё наоборот. И главное - всем плевать.

Сегодня, любая российская IT фирма может легко избавиться от украинского конкурента. Достаточно связаться с СБУ и сообщить, что украинская компания "работает на Россию, использует запрещенные в Украине российские платежные системы" и т.д. Смотрите новостную ленту, или введите в поиске "СБУ накрыла..."

Короче говоря, выглядит всё так, будто это правоохранительные органы ЕС, США или РФ, но никак не Украины, имхо
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18.01.2022 05:35 Ответить
А сколько таких самолетов пограничники «не замечают»? И сколько рейсов совершил этот «лайнер» и сколько товаров он вывез? Граница на замке
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18.01.2022 05:45 Ответить
Уточню. Вывез товаров, произведенных в Украине, которые, будучи продаваемыми таким образом, создают рабочие места в Украине, улучшают торговый баланс Украины. Вред от такой контрабанды есть только другим странам, Украине - польза. Так что подколка "Граница на замке" была бы логичной и уместной, если звучала из уст какого-нибудь еврочиновника на закрытой встрече. Мол, "Что же вы, негодяи, для чего вас создали и кормят!? Почему аборигены проникают в закрытую зону?!"

А слышать такое от самого аборигена... Насколько глупым и наивным нужно быть. Хотя, после того, как вы выбрали российского КВНщика (считающего Украину проституткой, смеющегося вместе с бандитами и коллаборационистами над украинскими военными в оккупированной Горловке, персонажа телесериала, мужа наводчицы) президентом Украины, уже ничему не удивляешься
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18.01.2022 06:44 Ответить
Ну так давайте все в черную работать будем,ведь это только на пользу пойдет
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18.01.2022 07:07 Ответить
Так и работаем. Не понимаю как в этой стране можно отдавать 40%+ в налоги и при этом тебе говорят "на пенсию собирайте сами". В Германии налоги такие же, а в некоторых случаях даже меньше, и при этом каждому государство найдет и жилье и медстраховку и бесплатный садик для детей и дороги, и пособия по безработице, и оплатит обучение, и тысяча евро в мес на пенсию минимум. Пока это государство не научится не только отбирать, но и выполнять свои обязанности в элементарном работать тут "вчистую" это быть тупым лохом
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18.01.2022 08:26 Ответить
Вибираймо президентом України українця-патріота (за справами, а не словами) і заживемо як люди. Обираємо інородне бидло-так і живемо (бо вони служать народу-соєму), (пора це усвідомити українцям).
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18.01.2022 11:18 Ответить
Слишком большие ожидания от президента. Даже если он будет идейный, то ничего не поменяется. Надо признать что проблема в обществе.
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18.01.2022 12:43 Ответить
1. Глупость от многих слов не перестает быть глупостью.

2. Напишите об этом "самой проститутке" и бабе Бене.
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18.01.2022 08:02 Ответить
Непогано під санкціями РНБО "розкрутилися" контрабандисти, не прості видно хлопці.
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18.01.2022 07:14 Ответить
Дивився на карту Хмельницької області. Шукав кордон з Молдовою. "Многа куріл"...
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18.01.2022 07:15 Ответить
\\ Хмельницької області, що на відстані 35 км від україно-молдовського державного кордону", - йдеться у повідомленні. \\

Slobozia-Medveja (Молдова) - Гринчук (Украина, Хмельницкая область) расстояние - 15 км

ПЯТЬНАДЦАТЬ
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18.01.2022 10:56 Ответить
Очередное географическое открытие.
То Пуща на Подоле, то Хмельницкая область на границе с Молдовой.
Ничему уже не удивляюсь.
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18.01.2022 07:28 Ответить
\\ Хмельницької області, що на відстані 35 км від україно-молдовського державного кордону", - йдеться у повідомленні. \\

Slobozia-Medveja (Молдова) - Гринчук (Украина, Хмельницкая область) расстояние по прямой - 15 км

ПЯТЬНАДЦАТЬ километров
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18.01.2022 11:00 Ответить
Мусора- сюда входят все ново выдуманные структуры (мало того что они хуже говна) они всегда " накрывают" только тех кто с ними не делится или не хочет платить.
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18.01.2022 07:53 Ответить
Бедные "Кукузники" где их только не применяли..
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18.01.2022 08:08 Ответить
 
 