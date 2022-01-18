Самолет контрабандистов задержан у границы с Молдовой в Хмельницкой области, - Госпогранслужба. ФОТО

В Хмельницкой области пограничники обнаружили трех граждан Украины и одного гражданина Молдовы, которые с использованием списанного самолета АН-2 готовились к контрабанде подакцизных товаров через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Прекращение подготовки к осуществлению противоправной деятельности произошло благодаря своевременной информации неравнодушных граждан о появлении самолета на сельскохозяйственном поле в непосредственной близости к населенному пункту Хмельницкой области, что в 35 км от украино-молдавской государственной границы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия пограничники обнаружили вспомогательное оборудование: средства GPS навигации, бочки с горюче-смазочными материалами, фонари для осуществления освещения импровизированной взлетной полосы в ночное время и т.д.

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Решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 281 УК "Нарушение правил воздушных полетов".