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Войска РФ открывали огонь из гранатометов в сторону Песков, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Войска РФ открывали огонь из гранатометов в сторону Песков, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 17 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-центр ОС в Фейсбук.

Так, в сторону Песков противник открывал огонь из подствольных гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - сообщили в штабе.

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Также сообщается, что по состоянию на 7 часов 18 января, нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.

Войска РФ открывали огонь из гранатометов в сторону Песков, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС 01

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обстрел (27351) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Зате вчора у кацапні мінус один.
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18.01.2022 08:37 Ответить
В честь Дня памяти защитников Донецкого аэропорта военнослужащие из академического ансамбля песни и пляски вооруженных сил Украины и ансамбль студентов Киевской православной богословской академии «Concordium» в Михайловском Златоверхом соборе исполнили «Щедривку».

http://www.facebook.com/watch/?v=4760470677377373 www.facebook.com/watch/?v=4760470677377373

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18.01.2022 19:11 Ответить
 
 