Войска РФ открывали огонь из гранатометов в сторону Песков, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 17 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-центр ОС в Фейсбук.

Так, в сторону Песков противник открывал огонь из подствольных гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - сообщили в штабе.

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Также сообщается, что по состоянию на 7 часов 18 января, нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.