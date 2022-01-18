РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4424 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
859 6

Число случаев COVID-19 в мире превысило 331 млн. Только за сутки заболели более 2 млн человек. ИНФОГРАФИКА

Число случаев COVID-19 в мире превысило 331 млн. Только за сутки заболели более 2 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 января в мире зарегистрировали 2 072 962 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5286 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 331 575 194 случая инфицирования, из них 2 072 962 за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5563834 человека, из них 5286 за минувшие сутки.

Число случаев COVID-19 в мире превысило 331 млн. Только за сутки заболели более 2 млн человек 01

Побороли болезнь и вылечились 269,1 млн человек.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 188 человек, зафиксировано 8 558 новых случаев заражения, 5 761 человек выздоровел

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

Число случаев COVID-19 в мире превысило 331 млн. Только за сутки заболели более 2 млн человек 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 49-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 23-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 20-я в мире и 10-я в Европе.

Автор: 

статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Привились и выпали из топа, астанавитесь
показать весь комментарий
18.01.2022 08:26 Ответить
Кто там из топа выпал? Франция 75% дважды проколотых или Италия 76%?
показать весь комментарий
18.01.2022 09:30 Ответить
В Італії летальність 0,34%, У Франції 0,29%. На "скрєпной", вколотій "спутником" 2,18%. В Україні 1,5%. От і можна порівняти ефективність вакцинації - зменшує летальність майже у 10 разів!
показать весь комментарий
18.01.2022 12:00 Ответить
Дадада, прям таки от прививачки эффективность. Во Франции в среднем 270 000 в день, а в скрепной 23 000. Одеваем в нос колокольчик и радуемся
показать весь комментарий
18.01.2022 12:07 Ответить
С математикой плохо совсем? Возьми калькулятор и посчитай сколько миллионов чел составляют 25 процентов не вакцинированых от населения Франции и сколько они могут болеть по кругу, с учётом того болезнь длится 2 недели
показать весь комментарий
21.01.2022 20:03 Ответить
С математекой у меня какраз огого, да и вообще соображалка на уровне недоступном простому ковидобесу с мозгами из телевизора
показать весь комментарий
23.01.2022 13:07 Ответить
 
 