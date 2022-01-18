Число случаев COVID-19 в мире превысило 331 млн. Только за сутки заболели более 2 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 января в мире зарегистрировали 2 072 962 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5286 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 331 575 194 случая инфицирования, из них 2 072 962 за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5563834 человека, из них 5286 за минувшие сутки.







Побороли болезнь и вылечились 269,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.







Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 49-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 23-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 20-я в мире и 10-я в Европе.