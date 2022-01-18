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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 188 человек, зафиксировано 8 558 новых случаев заражения, 5 761 человек выздоровел
За сутки 17 января в Украине зафиксировано 8558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 811, медработников – 304).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Более 15 миллионов украинцев получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19!"
За сутки 17 января в Украине:
- зафиксировано 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 811, медработников – 30);
- 80 921 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 29 847 человек, вторую дозу – 36 223 человека, дополнительную дозу получили 456 человек, бустерную дозу – 14 395 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 125 человек;
- летальных исходов – 188;
- выздоровело - 5 761 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 768 088 человек;
- выздоровело - 3 561 923 человека;
- летальных исходов – 98 549;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 220 495.
С начала вакцинальной кампании привито 15 022 924 человека, из них получили первую дозу – 15 022 922 человека, получили две дозы – 14 306 743 человека, получили дополнительную дозу – 10 073 человека, бустерную дозу – 113 560 человек. Всего проведено 29 453 298 прививок", - рассказали в Минздраве.
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Чи далі будете кричати, що антивакси всі з рашки?
мертві з косами стоять... ))