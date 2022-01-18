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Новости Агрессия России против Украины Война
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Глава Минобороны Британии Уоллес раскрыл истинные намерения Путина в отношении Украины, а "агрессию" НАТО против РФ назвал "соломенным чучелом"

Глава Минобороны Британии Уоллес раскрыл истинные намерения Путина в отношении Украины, а

Президент РФ Владимир Путин лжет о НАТО, чтобы оправдать агрессию Кремля против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом написал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своей статье для газеты The Times.

Он назвал "соломенным чучелом" (straw man) обвинение Кремля о якобы агрессии НАТО против РФ. Этот термин используется в английском языке для описания вымышленной претензии, которую кто-то создает, чтобы выиграть или создать спор.

"В последние недели комментарий министра обороны России о том, что США "готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины", сделал из этого "соломенное чучело" еще больше.

Фактически, Кремлю угрожает не диспозиция сил НАТО, а привлекательность его ценностей. Так же, как мы знаем, что его действия действительно связаны с интерпретацией истории президентом Путиным и его незавершенными амбициями в отношении Украины", — пишет министр.

Настоящие намерения Путина Уоллес предлагает искать в пропагандистской статье главы Кремля, вышедшей летом 2021 года.

"То, что выходит из-под пера президента Путина, — это эссе из 7 тыс. слов, которое ставит этнонационализм в центр его амбиций. Не соломенное чучело о вторжении НАТО. Он дает перекошенную и выборочную аргументацию, чтобы оправдать в лучшем случае покорение Украины, а в худшем – принудительное присоединение этой суверенной страны".

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Воллес отмечает, что статьи Путина полностью игнорируют желание граждан Украины, напоминая тот же тип этнонационализма, который существовал в Европе на протяжении веков.

Он добавляет, что читатели будут "не только шокированы тоном статьи, но и удивлены тем, как мало упоминается о НАТО". Ведь фактически Альянсу посвящен лишь один абзац.

"Что касается Украины, то Россия признала ее суверенитет как независимой страны и гарантировала ее территориальную целостность, не только подписав Будапештский меморандум в 1994 году, но и договор о дружбе с Украиной в 1997 году. Это Кремль, а не Запад начали вторжение в эту страну и несколько других в Европе. Кредо Разделяй и властвуй лучше всего сидит на голове Москвы, а не НАТО.

Уоллес отмечает, что Украина была отдельной от России гораздо дольше в своей истории, чем когда-либо эти страны были едиными. А также отмечает, что по версии Путина те, кто не соглашается с Кремлем – являются русофобами.

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Если в одну холодную январскую или февральскую ночь российские военные силы снова перейдут на территорию суверенной Украины, игнорируйте нарративы о "соломенном чучеле" и истории об агрессии НАТО и вспомните слова президента России в том эссе прошлым летом. Вспомните и спросите себя, что это значит не только для Украины, но и для всех нас в Европе", — подытожил он.

Автор: 

НАТО (10000) путин владимир (31321) россия (95671) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+31
У недомерка комплекс Наполеона. А главная суть сруцкого мира, это сидеть по шею в дерьме и затащить всех в свою помойку.
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18.01.2022 09:11
+30
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18.01.2022 09:36
+29
Хоть один сказал правду ! Сколько можно толерантничать с террористом ,педофилом ? К Усаме бен Ладену ,давно пора отправить
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18.01.2022 09:34
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коллективной запад начал что то подозревать на 8 году войны
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18.01.2022 09:10 Ответить
Хоть один сказал правду ! Сколько можно толерантничать с террористом ,педофилом ? К Усаме бен Ладену ,давно пора отправить
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18.01.2022 09:34 Ответить
В пеклі, *****, чорти прогули ставлять, а йоська кАбздон взагалі заскучав
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18.01.2022 11:10 Ответить
У недомерка комплекс Наполеона. А главная суть сруцкого мира, это сидеть по шею в дерьме и затащить всех в свою помойку.
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18.01.2022 09:11 Ответить
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18.01.2022 09:36 Ответить
Болт ***** в рот ,чтобы голова ни качалась а ни Украину !!!
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18.01.2022 09:11 Ответить
Это первый западный действующий политик, который назвал вещи своими именами.
Респект!
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18.01.2022 09:15 Ответить
уже не вывозит, к сожалению! а удача была так близка!
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18.01.2022 09:32 Ответить
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18.01.2022 10:01 Ответить
Всего 18 человек (дети и жены) две недели назад ...... на все консульства и посольства ...... похоже на очередной вброс ... для нагнетания .
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18.01.2022 09:32 Ответить
Опудало у нас уже есть. По-моему хватит.
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18.01.2022 09:17 Ответить
І всі знають, якого кольору.
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18.01.2022 09:48 Ответить
Какой офигительный прогноз : чтобы оправдать в лучшем случае покорение Украины, а в худшем - принудительное присоединение этой суверенной страны". Источник:
Третьего варианта, как Украина останется на своём месте типа нет ....
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18.01.2022 09:32 Ответить
Мова про плани пуйла.
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18.01.2022 10:29 Ответить
Мавзолейній Шизоид предложил еще один У;лтьтиматум,типа мы в Казахстане никого не убивали,то все придумаел Токаев...,отвалите от РАБссии...
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18.01.2022 09:50 Ответить
"Воллес наголошує, що Україна була окремою від Росії набагато довше в своїй історії, ніж коли-небудь була єдиною."

Джерело:

Добре, що про це знають, розуміють впливові люди цивілізованого світу.
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18.01.2022 10:31 Ответить
Взял бы и сказал, что Украина находится под военной защитой Британии, как Польша в 1939г.

Нет договора? Предложи.

Тогда бы русский гитлер сразу замолк. Шпана неспособна к открытым конфронтациям, она наскакивает только на тех, кто молчит, кто слаб.
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18.01.2022 12:52 Ответить
Британия одна не потянет.Нужен тройной союз США-Британия-Украина.
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18.01.2022 14:20 Ответить
В 1939 потянула, просто тогда яйца и честь были настоящими, не виртуальными
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18.01.2022 20:27 Ответить
 
 