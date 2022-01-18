Эпидзонирование Украины: уже четыре области в "оранжевой" зоне, в Ивано-Франковской области "красный" уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 18 января, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 236. Самый высокий уровень заболеваемости в Ивано-Франковской области (522), Сумской области (412) и Киеве (410). Отметим, что на 14 января заболеваемость в Украине составила 183 случая на 100 тыс. населения.

По данным за 17 января, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 29,4 чел. на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. на 100 тыс. населения.

Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 17 января превышен в Ивано-Франковской области. Также в Ивано-Франковской области два дня подряд – 16 и 17 января – превышен показатель динамики уровня госпитализаций – 54,3% и 72,2% соответственно при определенном показателе 50%.

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Также в Украине занято 23,7% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

По состоянию на 18 января 2022 года, в Ивано-Франковской, Ровенской, Сумской и Черновицкой областях установлен "оранжевый" уровень эпидопасности, остальные регионы находятся на "желтом" уровне.