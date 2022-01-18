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Музей скифов, "Акварена" и "Олимпийские резервы": В 2022 году в Полтавской области реализуют 19 проектов

В Полтавской области начнут строительство нового корпуса Кременчугского областного онкологического диспансера, в котором разместят рентгенологию и другую диагностику. Также новый корпус появится в Супруновском противотуберкулезном диспансере.

Об этих планах рассказала Полтавская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Появление программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" положило начало концу эпохи долгостроев на Полтавщине и открыло путь к реализации новых масштабных проектов в регионе. Мало кто верил, что завершим реставрацию областной филармонии, достроим областной кардиоцентр – самую технологичную больницу Полтавщины, за год возведем "Акварену" – новый спорткомплекс в Полтаве, достроим первую очередь объездной дороги вокруг Полтавы", - рассказал вр.и.о. главы областной администрации Дмитрий Лунин.

Музей скифов, Акварена и Олимпийские резервы: В 2022 году в Полтавской области реализуют 19 проектов 01
Проєкт Градизького військового ліцею. Фото ОДА.

В этом году запланировано реализовать еще 19 проектов. Кроме двух корпусов диспансеров, будут развивать детские учебные учреждения. Среди них капитальные ремонты, реконструкция и достройка 8 учреждений и создание нового Градижского лицея с усиленной военно-физической подготовкой.

Также большие планы по развитию спортивной инфраструктуры.  В Миргороде построят новый бассейн, в Новых Санжарах реконструируют стадион, а в Полтаве реконструируют детско-юношескую школу "Олимпийские резервы" и построят крытую спортивную арену для Полтавского спортивного лицея. В городах и селах появятся новые спортивные площадки.

Обещают не забыть и о культуре. Главным проектом станет создание Музея скифской эпохи в Бельске, где находится городище конца VIII – начала III ст. до н.э. Строительство музея уже началось в прошлом году. Здесь будут выставлять коллекцию из десятков тысяч экземпляров скифской культуры, найденных на раскопках.

Напомним, в Полтавской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" также возводят новый мост в Кременчуге, являющийся одним из 810 мостов и мостовых переходов, которые планируют сделать за следующие 2 года.

Также смотрите: На строительство Кременчугского моста с помощью ледокола привезли новую технику из Турции, - Служба автодорог. ВИДЕО

Музей скифов, Акварена и Олимпийские резервы: В 2022 году в Полтавской области реализуют 19 проектов 02
Музей скифов, Акварена и Олимпийские резервы: В 2022 году в Полтавской области реализуют 19 проектов 03

Автор: 

больница (1440) Большая стройка (728) Полтавская область (1165)


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И винегрет по всему лицу. Обязательно с крутонами.
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18.01.2022 09:18 Ответить


Хліб, яйця, гречка, цукор та масло можуть зникнути з полиць АТБ.

Акварена блин... В музее скифов теперь ищите яйца и масло.
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18.01.2022 09:22 Ответить
Очень актуальная тема и потребности,на фоне вероятности войны и необеспеченной армии!!
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18.01.2022 09:24 Ответить
Надо поставить в Полтаве интерактивные бигборды, на которых будут крутить "Квартал-95" и КВН.
Тогда все будет зашибись. Главное - это позитив.
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18.01.2022 09:28 Ответить
понять восторги Лунина и Ко можно . вялотекущий ручеек спи..женых на строительстве денег превратился в мощную реку
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18.01.2022 09:33 Ответить
особенно после срочных новостей об эвакуации лаптестанского посольства с Украины - как знака надвигающейся войны ..... эта НОВОСТЬ пипец как настраивает на оптимистический лад!!!...
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18.01.2022 09:34 Ответить
Дбають про екскурсійні привабливість для кацапських інтервентів? А побудувати за ці гроші і назвати полтавським топоніма и декілька одиниць важкої бойової техніки некомільфо для потенційних колпборантів?
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18.01.2022 09:39 Ответить
 
 