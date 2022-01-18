Музей скифов, "Акварена" и "Олимпийские резервы": В 2022 году в Полтавской области реализуют 19 проектов

В Полтавской области начнут строительство нового корпуса Кременчугского областного онкологического диспансера, в котором разместят рентгенологию и другую диагностику. Также новый корпус появится в Супруновском противотуберкулезном диспансере.

Об этих планах рассказала Полтавская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Появление программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" положило начало концу эпохи долгостроев на Полтавщине и открыло путь к реализации новых масштабных проектов в регионе. Мало кто верил, что завершим реставрацию областной филармонии, достроим областной кардиоцентр – самую технологичную больницу Полтавщины, за год возведем "Акварену" – новый спорткомплекс в Полтаве, достроим первую очередь объездной дороги вокруг Полтавы", - рассказал вр.и.о. главы областной администрации Дмитрий Лунин.



Проєкт Градизького військового ліцею. Фото ОДА.

В этом году запланировано реализовать еще 19 проектов. Кроме двух корпусов диспансеров, будут развивать детские учебные учреждения. Среди них капитальные ремонты, реконструкция и достройка 8 учреждений и создание нового Градижского лицея с усиленной военно-физической подготовкой.

Также большие планы по развитию спортивной инфраструктуры. В Миргороде построят новый бассейн, в Новых Санжарах реконструируют стадион, а в Полтаве реконструируют детско-юношескую школу "Олимпийские резервы" и построят крытую спортивную арену для Полтавского спортивного лицея. В городах и селах появятся новые спортивные площадки.

Обещают не забыть и о культуре. Главным проектом станет создание Музея скифской эпохи в Бельске, где находится городище конца VIII – начала III ст. до н.э. Строительство музея уже началось в прошлом году. Здесь будут выставлять коллекцию из десятков тысяч экземпляров скифской культуры, найденных на раскопках.

Напомним, в Полтавской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" также возводят новый мост в Кременчуге, являющийся одним из 810 мостов и мостовых переходов, которые планируют сделать за следующие 2 года.

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