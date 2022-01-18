Мы не хотим налагать санкции на "Северный поток-2" прямо сейчас, потому что так мы уберем со стола потенциальное оружие против Путина, - сенатор США Шахин

В США не хотят сейчас налагать санкции на газопровод Nord Stream 2, потому что это уберет потенциальное оружие против президента России Путина.

Об этом заявила находящаяся в Киеве в составе делегации Конгресса США американская сенаторка Джин Шахин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что Конгресс противодействует газопроводу и рассматривает его как долговременную энергетическую угрозу для Европы.

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"Однако сейчас приоритет состоит в том, чтобы вместе с нашими союзниками решительно отправить сообщение Владимиру Путину. Мы не хотим налагать санкции на Nord Stream 2 прямо сейчас, потому что таким образом мы уберем со стола потенциальное оружие против Путина. Это также создаст дистанцию ​​между Соединенными Штатами, Германией и нашими союзниками в Европе в то время, когда мы должны быть максимально объединены", - сказала Шахин.

О необходимости координации с партнерами заявила и сенатор Эми Клобучар: "Эти санкции будут самыми эффективными только тогда, когда мы работаем вместе с нашими партнерами".