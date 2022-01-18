Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, - МИД РФ опровергает информацию об эвакуации дипломатов

В Министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины. Там заявляют, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РИА-Новости заявили в МИД РФ.

"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", – сообщают в МИД РФ.

Напомним, ранее издание The New Yourk Times сообщило, что Россия забирает своих дипломатов и их семьи из Украины.

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