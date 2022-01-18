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Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, - МИД РФ опровергает информацию об эвакуации дипломатов

Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, - МИД РФ опровергает информацию об эвакуации дипломатов

В Министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины. Там заявляют, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РИА-Новости заявили в МИД РФ.

"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", – сообщают в МИД РФ.

Напомним, ранее издание The New Yourk Times сообщило, что Россия забирает своих дипломатов и их семьи из Украины.

Читайте: Россия вывозит своих дипломатов и их семьи из Украины, - NYT

Автор: 

МИД РФ (1668) посольство РФ (451) россия (95671) эвакуация (2080) дипломаты (637)


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Топ комментарии
+22
нет уж, валите, утырки! и попов своих заберите!
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18.01.2022 09:29
+11
Похоже, зележопому маразму осталось неделя-другая.

На смену идёт скрепный маразм с бессмертными дидАми и полками.

Жаль, что ********* мудрому нариду свое государство оказалось ненужным.
Пороха и порохоботов слишком мало...
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18.01.2022 09:39
+9
почему они в Украине? ещё в 2014 их должны были выставить, когда рф начала военную агрессию в Украине, убийство украинцев и оккупацию территорий..
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18.01.2022 09:39
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нет уж, валите, утырки! и попов своих заберите!
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18.01.2022 09:29 Ответить
виявляється американці також тролити вміють
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18.01.2022 09:29 Ответить
Ти віриш русскім??
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18.01.2022 09:31 Ответить
Я вірю любій ***** що мені скаже мій щирий друг, ні, справжній брат з Нью Йорка, він дуже переживає за мене. На зло клятим москалям стану дебілом.
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18.01.2022 10:17 Ответить
Федорович, вірю "русскім покійникам"
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18.01.2022 23:57 Ответить
почему они в Украине? ещё в 2014 их должны были выставить, когда рф начала военную агрессию в Украине, убийство украинцев и оккупацию территорий..
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18.01.2022 09:39 Ответить
та да
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18.01.2022 09:53 Ответить
Похоже, зележопому маразму осталось неделя-другая.

На смену идёт скрепный маразм с бессмертными дидАми и полками.

Жаль, что ********* мудрому нариду свое государство оказалось ненужным.
Пороха и порохоботов слишком мало...
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18.01.2022 09:39 Ответить
Ещё остались дураки которые верят расеянам?)...
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18.01.2022 09:41 Ответить
Ну ведь зеленскому верят😂
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18.01.2022 10:08 Ответить
Путлер стягує війська, організує кібератаки, евакуює своїх дипломатів, Єрмак з Татаровим ганяються за Порохом а що ж Бубочка ? -" Я в домікє!"
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18.01.2022 09:46 Ответить
Да кто вам верит,кроме кацапов? Уроды моральные.
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18.01.2022 09:46 Ответить
Когда станут на лыжи кацапские попы, рванут на "Мерсах" с Лавры - тогда точно начнут наступать...
Надо за ними следить!
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18.01.2022 09:46 Ответить
Попи залізуть в нори у Лаврі😜
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18.01.2022 09:48 Ответить
Краще слідкуйте за димарями тієї паскудної установи, хоча можуть і тільки шредером обійтися
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18.01.2022 12:33 Ответить
Обычная плановая ротация.
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18.01.2022 09:53 Ответить
NYT повідомило, що забирають дружин та дітей. Тому кацапи поки не брешуть, але й усій правди теж не кажуть. Це дуже притаманно істотам, які дуже схожі на людей.
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18.01.2022 09:59 Ответить
Посла РАБссии в Украине нет...,Зурабов сбежал еще 2014 году...
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18.01.2022 09:59 Ответить
Давно пора розірвати дипломатичні відносини та вислати нах.й це шпигунське кодло.
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18.01.2022 10:02 Ответить
Спасибо за информацию из первых уст.Успокоили.А то я думал верить США.Война со дня на день.Два отмороженных деда готовят вторжение со многих направлений,и из Беларуси тоже.
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18.01.2022 10:05 Ответить
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18.01.2022 10:10 Ответить
Это съезд с темы. Посольство может работать в штатном режиме без семей и детей дипломатов.... Вопрос касался вывоза семей а не работы Посольства.
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18.01.2022 10:23 Ответить
Зачем Байден делает эти вбросы. Не просто же так.
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18.01.2022 10:24 Ответить
А почему это дипломаты должны эвакуироваться? Даже если нападут они спокойно будут сидеть в Киеве.. ждать своих.
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18.01.2022 10:26 Ответить
Брехня
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18.01.2022 11:17 Ответить
 
 