Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, - МИД РФ опровергает информацию об эвакуации дипломатов
В Министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины. Там заявляют, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РИА-Новости заявили в МИД РФ.
"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", – сообщают в МИД РФ.
Напомним, ранее издание The New Yourk Times сообщило, что Россия забирает своих дипломатов и их семьи из Украины.
Топ комментарии
+22 Борменталь Незабаром
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+11 Сергей Кулик #500720
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+9 atv1204 atv
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На смену идёт скрепный маразм с бессмертными дидАми и полками.
Жаль, что ********* мудрому нариду свое государство оказалось ненужным.
Пороха и порохоботов слишком мало...
Надо за ними следить!