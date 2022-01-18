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Трех рыбаков отнесло на льдине к острову Киевской области, все спасены, - ГСЧС. ФОТО

В Киевском водохранилище вблизи с. Страхолесье Вышгородского района (Киевская обл.) с острова были сняты три рыбака, которые не смогли самостоятельно добраться до берега.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Очередное сообщение от рыбаков в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило 17 января. Заявитель сообщал, что в акватории Киевского водохранилища вблизи села Страхолесье оторвало от берега льдину, на которой находятся люди. На место срочно была направлена ​​группа водолазно-спасательных работ", - говорится в сообщении.

Трех рыбаков отнесло на льдине к острову Киевской области, все спасены, - ГСЧС 01
Фото: сайт ГСЧС

По прибытию спасатели выяснили, что льдину прибило на остров. С помощью лодки три рыбака были доставлены на берег и переданы медицинским работникам.

"Несмотря на то, что на водоемах области почти не осталось стойкого льда на номер "101" каждый день поступает несколько сообщений с просьбой о помощи. Но все это не останавливает рыбаков. И ценность нескольких рыбок для таких людей преобладает над безопасностью собственной жизни", - добавили в ГСЧС.

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Автор: 

Киевская область (4151) рыбаки (176) ГСЧС (4983)


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Топ комментарии
+8
Только когда все эти рыбаки и прочие начнут со своего кармана компенсировать затраты на их спасение...только тогда они начнут думать прежде чем куда то лезть...
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18.01.2022 09:36
+2
когда "рыбакам" предъявят счет "за спасение" - дома будет не простой "разбор полетов" с женами))))))))))))))))))))
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18.01.2022 09:59
+2
Три дибіла це є сила.....Пора запровадити штрафи за таку рибалку. Ризикують своїм життям нехай, але чому мають наражати себе на смертельну небезпеку інші... Я б відігрів їх, дав би піз..и і виписав хороший штраф...Щоб інші знали, що їх чекає....
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18.01.2022 10:13
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треба їм була та рибалка
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18.01.2022 09:33 Ответить
Нужно шоп абразованаму чєловєку ну хоть куда ніть но поити.... а вибір невеликий полювання рибалка приборний пошук
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18.01.2022 09:37 Ответить
Только когда все эти рыбаки и прочие начнут со своего кармана компенсировать затраты на их спасение...только тогда они начнут думать прежде чем куда то лезть...
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18.01.2022 09:36 Ответить
Неа, не начнут
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18.01.2022 09:47 Ответить
Нахера выходить на лёд при такой погоде? 2 раза под лёд проваливался пока не поумнел.😁
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18.01.2022 09:38 Ответить
Це все номально. Але чому не прихватили з собою зелю?
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18.01.2022 09:42 Ответить
У Вас кроме по и зели в этой жизни что ни будь есть? Под любой новостью по, зеля, бородатая бабушка с кофе.
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18.01.2022 10:15 Ответить
ну извини..те - оно же медийная натура - вот и терпите
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18.01.2022 10:32 Ответить
Тому,що це Зелене Недоумкувате Лайно вже дістало.
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18.01.2022 10:49 Ответить
когда "рыбакам" предъявят счет "за спасение" - дома будет не простой "разбор полетов" с женами))))))))))))))))))))
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18.01.2022 09:59 Ответить
Три дибіла це є сила.....Пора запровадити штрафи за таку рибалку. Ризикують своїм життям нехай, але чому мають наражати себе на смертельну небезпеку інші... Я б відігрів їх, дав би піз..и і виписав хороший штраф...Щоб інші знали, що їх чекає....
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18.01.2022 10:13 Ответить
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18.01.2022 10:27 Ответить
Таких ніяк не перевиховати - не допоможуть ні штрафи, ні піз...юліна, навіть компенсація витрат на рятування. То навіщо рятувати дурнів, які добровільно і свідомо йдуть на ризик загибелі. Чомусь мисливці це усвідомлюють і не розраховують на допомогу МНС,
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18.01.2022 10:30 Ответить
Штрафы как плата за спасение остановит дятлов.
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18.01.2022 10:38 Ответить
Двох долбодятлів на світлині бачу,а третій де?
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18.01.2022 10:42 Ответить
Пам*ятаю випадок ще з 70-х років, коли один любитель зимової рибалки провалився під лід, та його витягли. Наступного дня знову пішов на лід і втопився...
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18.01.2022 11:19 Ответить
 
 