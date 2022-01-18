Трех рыбаков отнесло на льдине к острову Киевской области, все спасены, - ГСЧС. ФОТО

В Киевском водохранилище вблизи с. Страхолесье Вышгородского района (Киевская обл.) с острова были сняты три рыбака, которые не смогли самостоятельно добраться до берега.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Очередное сообщение от рыбаков в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило 17 января. Заявитель сообщал, что в акватории Киевского водохранилища вблизи села Страхолесье оторвало от берега льдину, на которой находятся люди. На место срочно была направлена ​​группа водолазно-спасательных работ", - говорится в сообщении.



Фото: сайт ГСЧС

По прибытию спасатели выяснили, что льдину прибило на остров. С помощью лодки три рыбака были доставлены на берег и переданы медицинским работникам.

"Несмотря на то, что на водоемах области почти не осталось стойкого льда на номер "101" каждый день поступает несколько сообщений с просьбой о помощи. Но все это не останавливает рыбаков. И ценность нескольких рыбок для таких людей преобладает над безопасностью собственной жизни", - добавили в ГСЧС.

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