Информация об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений России из Украины не поступала, - МИД

Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений РФ из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информации об эвакуации работников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины. Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих работников", – отметил он.

Николенко подчеркнул, что со своей стороны, МИД Украины в настоящее время не планирует эвакуировать украинских дипломатов из РФ.

"На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи, в первую очередь, защищать интересы украинских граждан в России", - рассказал спикер МИД.

Напомним, ранее издание The New Yourk Times сообщило, что Россия забирает своих дипломатов и их семьи из Украины.

Позже МИД РФ опроверг информацию об эвакуации дипломатов.

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