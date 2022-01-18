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Информация об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений России из Украины не поступала, - МИД

Информация об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений России из Украины не поступала, - МИД

Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений РФ из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информации об эвакуации работников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины. Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих работников", – отметил он.

Николенко подчеркнул, что со своей стороны, МИД Украины в настоящее время не планирует эвакуировать украинских дипломатов из РФ.

"На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи, в первую очередь, защищать интересы украинских граждан в России", - рассказал спикер МИД.

Напомним, ранее издание The New Yourk Times сообщило, что Россия забирает своих дипломатов и их семьи из Украины.

Позже МИД РФ опроверг информацию об эвакуации дипломатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, - МИД РФ опровергает информацию об эвакуации дипломатов

МИД (6966) посольство (1082) посольство РФ (451) эвакуация (2080) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+12
- Если вы не примите наши условия, то мы нападем на Украину!
- Нападайте, как мы можем вам помешать?
- Вот и нападем!
- Вот и нападайте!
- Ну мы серьезно говорим!
- И мы не шутим: нападайте!
- А вы нам ничего не можете сделать!
- Тем более нападайте: чего ж вам бояться, раз мы ничего не сможем сделать?
- А что вы можете сделать?
- А вот вы нападите, тогда и увидите!
- А вы заранее скажите!
- Нет. Не скажем.
- А почему?
- А по качану. Мы еще сами до конца не решили как мы ответим.
- Вот и мы говорим, что вы будете только болтать, а не ответите никак! Нам опять все сойдет в рук! Верно?
- Не знаем. Может сойдет, а может и нет…
- Сойдет-сойдет. Мы знаем, что сойдет!
- Ну раз так, то нападайте!
- Нет, вы сначала скажите!
- Нет, вы сначала нападите!
- А мы не будем нападать, пока вы не скажете как вы ответите!
- Ну и не нападайте! Дело ваше! Мы же вас не заставляем!
- Вот еще: "заставляем"! Нас заставить невозможно! Мы великая держава!
- А мы вас и не заставляем!
- А че это вы такие хитрые? Вы что-то готовите против нас?
- А вот вы нападите - тогда, может быть и узнаете!
- Фигушки! Мы тогда не будем нападать!
- Ну и не нападайте!
- Ну и не будем! Не очень-то и надо! Подавитесь своей Украиной!
- Вот и славно. Значит не будете нападать?
- Нет, не будем. Вот если бы вы нам заранее сказали, как вы ответите, тогда бы мы вам точно сказали: нападем или нет!
- Нет, заранее мы вам не скажем.
- Ну тогда мы и не будем нападать. Не дождетесь. Нашли дураков, нападать! Ишь чего захотели! Или мы не великая держава?
- Великая, великая! Как не великая? Самая что ни на есть великая. Великее не бывает!
- Вы над нами издеваетесь?
- Нисколько!
- А то смотрите! Мы ведь и напасть можем!
- Кто б сомневался. Вы - можете. Нет сомнений.
- То то же. А то ишь какие храбрые!
- Нет, нет! Что вы! Какие мы храбрые? Так, ничего особенного. Вот вы - храбрые, это точно!
- Хорошо, что вы это понимаете! А то смотрите! Может все-таки напасть?
- Решайте сами.
- Да уж вас не спросимся… А как вы ответите?
- А вы нападите - тогда и узнаете!
…..
Занавес.

Альфред Кох
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18.01.2022 10:18
+7
закрывайте уже это шпионское кодло
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18.01.2022 09:58
+7
Я про те що наша країна зараз подібна до паралітика з приступом епілепсія. Одна рука дьоргається друга тягнеться піна шипить голова відсутня....просто сюр якийсь
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18.01.2022 10:07
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Правила форума Совет форумчан
закрывайте уже это шпионское кодло
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18.01.2022 09:58 Ответить
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18.01.2022 10:26 Ответить
Інформація про інформацію про відходження не надходила...
Чисельність військ на кордоні може зрости до 780 тисяч....
Головне- посадити пороха
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18.01.2022 09:59 Ответить
780 тисяч - це навряд чи. Їх стільки немає, це вже коли почнеться загальна мобілізація, яку проводитимуть у кілька етапів. А загальну мобілізацію проводитимуть лише у випадку прийняття остаточного рішення про вторгнення в Україну.
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18.01.2022 10:01 Ответить
Я про те що наша країна зараз подібна до паралітика з приступом епілепсія. Одна рука дьоргається друга тягнеться піна шипить голова відсутня....просто сюр якийсь
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18.01.2022 10:07 Ответить
Ты обчный паникер, выходи на улиу и кричи во всю глотку, что все пропало!
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18.01.2022 11:36 Ответить
Информация о скрытой мобилизации резервистов в Раще уже была.
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18.01.2022 10:20 Ответить
А подтвердить или опровергнуть вывоз жен и детей рашенских дипломатов автобусами? Просто четко сказать "да" или "нет" не дано?
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18.01.2022 09:59 Ответить
Такий бардак в такий час годі уявити...
Влада тільки одним займається -посадити пороха. Наголошували...
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18.01.2022 10:03 Ответить
Так ведь у нас и скопления кацапов нет у границ согласно официальной информации, у нас же власть наркоманов, а им все до лампочки, они в Израиль улетят сразу
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18.01.2022 10:07 Ответить
Хм а ты давно смотрел официальную статистику ? Или только трансляцию с Петей ) Все есть и все официально подтверждали
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18.01.2022 11:39 Ответить
Зеленский найвелычнишый лидор у всесвити я так понимаю, ахаха
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19.01.2022 06:37 Ответить
А нафіга ми тримаємо за наші кошти стільки дармоїдів на рашкостані? Який від них сенс там? Що вони корисного зробили?
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18.01.2022 10:08 Ответить
мзс предупреждает: до нашего мзс оч долго и тяжело доходит
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18.01.2022 10:11 Ответить
Вы все врете, следите за видосиками ОП и сохраняйте спокойствие!😂😂😂
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18.01.2022 10:15 Ответить
Да етот вражеский штаб будет сидеть и работать в Киеве даже когда росийские самолеты будут бомбить наши города.
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18.01.2022 10:16 Ответить
- Если вы не примите наши условия, то мы нападем на Украину!
- Нападайте, как мы можем вам помешать?
- Вот и нападем!
- Вот и нападайте!
- Ну мы серьезно говорим!
- И мы не шутим: нападайте!
- А вы нам ничего не можете сделать!
- Тем более нападайте: чего ж вам бояться, раз мы ничего не сможем сделать?
- А что вы можете сделать?
- А вот вы нападите, тогда и увидите!
- А вы заранее скажите!
- Нет. Не скажем.
- А почему?
- А по качану. Мы еще сами до конца не решили как мы ответим.
- Вот и мы говорим, что вы будете только болтать, а не ответите никак! Нам опять все сойдет в рук! Верно?
- Не знаем. Может сойдет, а может и нет…
- Сойдет-сойдет. Мы знаем, что сойдет!
- Ну раз так, то нападайте!
- Нет, вы сначала скажите!
- Нет, вы сначала нападите!
- А мы не будем нападать, пока вы не скажете как вы ответите!
- Ну и не нападайте! Дело ваше! Мы же вас не заставляем!
- Вот еще: "заставляем"! Нас заставить невозможно! Мы великая держава!
- А мы вас и не заставляем!
- А че это вы такие хитрые? Вы что-то готовите против нас?
- А вот вы нападите - тогда, может быть и узнаете!
- Фигушки! Мы тогда не будем нападать!
- Ну и не нападайте!
- Ну и не будем! Не очень-то и надо! Подавитесь своей Украиной!
- Вот и славно. Значит не будете нападать?
- Нет, не будем. Вот если бы вы нам заранее сказали, как вы ответите, тогда бы мы вам точно сказали: нападем или нет!
- Нет, заранее мы вам не скажем.
- Ну тогда мы и не будем нападать. Не дождетесь. Нашли дураков, нападать! Ишь чего захотели! Или мы не великая держава?
- Великая, великая! Как не великая? Самая что ни на есть великая. Великее не бывает!
- Вы над нами издеваетесь?
- Нисколько!
- А то смотрите! Мы ведь и напасть можем!
- Кто б сомневался. Вы - можете. Нет сомнений.
- То то же. А то ишь какие храбрые!
- Нет, нет! Что вы! Какие мы храбрые? Так, ничего особенного. Вот вы - храбрые, это точно!
- Хорошо, что вы это понимаете! А то смотрите! Может все-таки напасть?
- Решайте сами.
- Да уж вас не спросимся… А как вы ответите?
- А вы нападите - тогда и узнаете!
…..
Занавес.

Альфред Кох
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18.01.2022 10:18 Ответить
Класс)
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18.01.2022 10:41 Ответить
А зачем им евакуироваться? Они еще и корректировать огонь своей авиации и артиллерии будут а так же давать убежище предателям. Я не удивлюсь если оттуда еще и выйдет рота росийского спецназа и захватят наш штаб.
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18.01.2022 10:19 Ответить
Вопрос не в дипломатах , а в их семьях ! Если семьи дипломатов улепётывают из Украины - значит ....!
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18.01.2022 11:17 Ответить
Польша оштрафовала ГрязьПром на 8 миллиардов долларов а именно Северный потоп Путлера,а точнее ветку газогона OPAL идущую в Польшу...,Ольга ********* в шоке..
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18.01.2022 10:23 Ответить
нехилый такой доход в казну...
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18.01.2022 10:37 Ответить
ОПАЛ через польшу не идет.
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18.01.2022 11:32 Ответить
7 октября 2020 Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на "Газпром" и еще пять компаний французская Engie Energy, германский Uniper, австрийский OMV, голландскo-британский Shell и германский Wintershall, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2". Максимальные штрафы - в $7,6 млрд и $61 млн соответственно, за строительство газопровода без его согласия.

Ho, ЕС, пять компаний и Газпром игнорирует польский антимонопольный регулятор. ОПАЛ не имеет отношения к Польше.
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18.01.2022 11:34 Ответить
В цинке их,сук,эвакуировать
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18.01.2022 10:38 Ответить
Приймаючи до уваги, що наших громадян уже кілька сотень в РФ утримується незаконно, дипломати......" продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи, в первую очередь, защищать интересы украинских граждан в России", - рассказал спикер МИД." Тобто нікого не відпускають і продовжують затримувати, а наші дипломати, все рівно , " не взирая" на таку ситуацію....... продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи, в первую очередь, защищать интересы украинских граждан в России".
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18.01.2022 11:20 Ответить
Наші дипломати захищають свої робочі місця в РФ-ії. Це головний пункт у їхній діяльності.
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18.01.2022 11:26 Ответить
Несмотря на сложные условия, наши дипломаты Источник: Был я в консульстве в Питере- никаких сложностей не увидел....
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18.01.2022 11:29 Ответить
Импотенты, ничего не умеющие, кроме как записывать видосики. У вас граница есть и паспортный контроль! Или ничего уже нет, кроме Буковеля с ЗЕшоу?
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18.01.2022 11:36 Ответить
 
 