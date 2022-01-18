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Новости Коронавирус и карантин
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Насморк, головная боль, усталость: в Минздраве назвали основные симптомы штамма "Омикрон"

Насморк, головная боль, усталость: в Минздраве назвали основные симптомы штамма

Штамм коронавируса "Омикрон" может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи.

Об этом в Telegram сообщает прессслужба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных "Омикроном" чаще всего наблюдают:

- насморк (73%)
- головная боль (67,5%)
- усталость (63,5)
- чихание (60%)
- боль в горле (59,6%)", - говорится в сообщении.

В то же время, отметили в Минздраве, не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который в настоящее время доминирует в Украине.

В случае заражения этим штаммом, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.

"Несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COV-19", - подчеркнули в министерстве.

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Минздрав (4901) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Втома, нежить ,чхання .. В мене омікрон з дєтства.
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18.01.2022 10:18
+7
80% симптомов подходит под штамм "зеленский".
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18.01.2022 10:25
+7
Моз пора ізолювати в концтабір для психічно хворих расом з зесранню!
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18.01.2022 10:26
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Втома, нежить ,чхання .. В мене омікрон з дєтства.
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18.01.2022 10:18 Ответить
А в мене зазвичай після зміни на роботі.
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18.01.2022 11:45 Ответить
Все то же что и при обычном гриппе
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18.01.2022 10:18 Ответить
80% симптомов подходит под штамм "зеленский".
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18.01.2022 10:25 Ответить
Моз пора ізолювати в концтабір для психічно хворих расом з зесранню!
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18.01.2022 10:26 Ответить
Короче СкреПОНОС...
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18.01.2022 10:37 Ответить
а вот если бы было доступно тестирование (бесплатное), чтобы понять омикрон или таки простуда..
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18.01.2022 10:38 Ответить
Так оно доступное. Идёшь к своему семейному - он направляет на бесплатный тест.
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18.01.2022 10:42 Ответить
Все правильно, идешь к семейному врачу, там заражаешься в очереди всем подряд и заражаешь других, потом можно и на тест
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18.01.2022 10:45 Ответить
Не ходи. Оно тебе не надо. Антиваксы не болеют.
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18.01.2022 10:53 Ответить
да...это есть...
но у нашего семейного врача талонов на прием до 1 февраля нет (электронная запись)
по электронке направление не выдает (она права, а вдруг действительно только сопли и взвинченное самовнушение)))) - это как бы пример (просто моя хотела попасть на прием, что получить направление к узкому специалисту - ЛОРу... будет терпеть 2 недели?)
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18.01.2022 10:48 Ответить
Да, есть такое. С этой грёбаной медреформой - полная лажа.
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18.01.2022 10:54 Ответить
У цивілізованих країнах можна зробити тест в аптеці, але за €15, антивакси через день роблять ці тести, щоб потрапити на роботу, або каву попити.
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18.01.2022 12:16 Ответить
Нарешті! Антиковідники вже можуть називати омікрон «звичайним грипом» ходити хворими на роботу та з відкритим забралом у супермаркети. Тільки ж не переплутайте омікрон з дельтою, бо від дельти ж антивакси трошки дохнуть.
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18.01.2022 12:13 Ответить
Ой, а я спостерігаю протилежне- тільки вакциновані так роблять, бо вони безсмертні....
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18.01.2022 12:51 Ответить
Основные симптомы штамма "Омикрон": 1) Гнилая власть; 2) Моральные уроды в Минздраве; 3) Повальное обнищание; 4) Повышение налогов, штрафов, тарифов; 5) Нестерпимо "чешутся руки" (главный).
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19.01.2022 08:04 Ответить
 
 