Насморк, головная боль, усталость: в Минздраве назвали основные симптомы штамма "Омикрон"

Штамм коронавируса "Омикрон" может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи.

Об этом в Telegram сообщает прессслужба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных "Омикроном" чаще всего наблюдают:

- насморк (73%)

- головная боль (67,5%)

- усталость (63,5)

- чихание (60%)

- боль в горле (59,6%)", - говорится в сообщении.

В то же время, отметили в Минздраве, не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который в настоящее время доминирует в Украине.

В случае заражения этим штаммом, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.

"Несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COV-19", - подчеркнули в министерстве.

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