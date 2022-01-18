Насморк, головная боль, усталость: в Минздраве назвали основные симптомы штамма "Омикрон"
Штамм коронавируса "Омикрон" может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи.
Об этом в Telegram сообщает прессслужба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
"Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных "Омикроном" чаще всего наблюдают:
- насморк (73%)
- головная боль (67,5%)
- усталость (63,5)
- чихание (60%)
- боль в горле (59,6%)", - говорится в сообщении.
В то же время, отметили в Минздраве, не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который в настоящее время доминирует в Украине.
В случае заражения этим штаммом, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.
"Несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COV-19", - подчеркнули в министерстве.
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но у нашего семейного врача талонов на прием до 1 февраля нет (электронная запись)
по электронке направление не выдает (она права, а вдруг действительно только сопли и взвинченное самовнушение)))) - это как бы пример (просто моя хотела попасть на прием, что получить направление к узкому специалисту - ЛОРу... будет терпеть 2 недели?)