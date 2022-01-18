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ГСЧС предупреждает о значительной снеголавинной опасности в Карпатах и сильных порывах ветра на всей территории Украины

ГСЧС предупреждает о значительной снеголавинной опасности в Карпатах и сильных порывах ветра на всей территории Украины

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям во вторник предупреждает граждан о значительной снеголавинной опасности в украинских Карпатах и сильных порывах ветра, которые будут наблюдаться на всей территории страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"18 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также сообщили о значительной опасности схода лавин в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

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"В связи со снегопадами и вьюгами 18 января на высокогорьях восточной части Закарпатской области ожидается и в Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень)", - отмечается в сообщении.

непогода (817) лавина (109) ГСЧС (4983)


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18.01.2022 10:33 Ответить
зачит верховноглавнокомандующий таки в стране
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18.01.2022 10:34 Ответить
Может гундосого лавиной сметёт ?
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18.01.2022 11:15 Ответить
 
 