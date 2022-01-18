Кулеба и сенаторы США согласовали шаги по сдерживанию российской агрессии, - МИД
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 17 января провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Визит сенаторов в Киев подтверждает, что у Украины есть мощная двухпартийная поддержка США на фоне переброски российских войск к государственной границе и на временно оккупированные РФ территории нашего государства", - отметил глава МИД.
Стороны уделили ключевое внимание общим шагам Украины, США и союзников с целью сдерживания России от дальнейшей агрессии и усиления обороноспособности Украины.
Делегация Конгресса США во главе с сенаторами Робертом Портманом и Джин Шахин и при участии сенаторов Эми Клобучар, Криса Мерфи, Ричарда Блюменталя и Роджера Викера подтвердила непреклонную поддержку народа Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности.
Кулеба отметил важную роль Конгресса США в расширении поддержки оборонного сектора Украины. Министр подчеркнул, что сильная Украина является лучшим сдерживающим фактором российской агрессии.
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МЗС респект !
Що він стримує?
Сильная Украина - это оборонный сектор??
К сведению Кулебы и остальных умных Зе.
СССР перед нападением 3-го рейха был самой сильной в военном плане страной в Европе и Азии.
Но если бы не одолжили у партнеров по коалиции тушенки и муки для армии и населения, то всем этим мощным вооружением не было бы кому управлять.
такая вот была "мощь"