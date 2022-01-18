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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кулеба и сенаторы США согласовали шаги по сдерживанию российской агрессии, - МИД

Кулеба и сенаторы США согласовали шаги по сдерживанию российской агрессии, - МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 17 января провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Визит сенаторов в Киев подтверждает, что у Украины есть мощная двухпартийная поддержка США на фоне переброски российских войск к государственной границе и на временно оккупированные РФ территории нашего государства", - отметил глава МИД.

Стороны уделили ключевое внимание общим шагам Украины, США и союзников с целью сдерживания России от дальнейшей агрессии и усиления обороноспособности Украины.

Делегация Конгресса США во главе с сенаторами Робертом Портманом и Джин Шахин и при участии сенаторов Эми Клобучар, Криса Мерфи, Ричарда Блюменталя и Роджера Викера подтвердила непреклонную поддержку народа Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности.

Кулеба отметил важную роль Конгресса США в расширении поддержки оборонного сектора Украины. Министр подчеркнул, что сильная Украина является лучшим сдерживающим фактором российской агрессии.

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россия (95671) Кулеба Дмитрий (2880) Сенат США (501)


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Двухпартийная поддержка от Сената и Конгресса США крайне важна для Украиньі !
МЗС респект !
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18.01.2022 10:44 Ответить
Кулеба стримує агресію московитів. А де наш Бубочка?
Що він стримує?
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18.01.2022 10:49 Ответить
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18.01.2022 10:55 Ответить
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18.01.2022 11:09 Ответить
Кулеба відзначив важливу роль Конгресу США у розширенні підтримки оборонного сектору України. Міністр наголосив, що сильна Україна є найкращим фактором стримування російської агресії. Джерело:

Сильная Украина - это оборонный сектор??

К сведению Кулебы и остальных умных Зе.

СССР перед нападением 3-го рейха был самой сильной в военном плане страной в Европе и Азии.
Но если бы не одолжили у партнеров по коалиции тушенки и муки для армии и населения, то всем этим мощным вооружением не было бы кому управлять.

такая вот была "мощь"
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18.01.2022 10:53 Ответить
 
 