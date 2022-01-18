После совместных военных учений в Беларуси начнется подготовка к таким же в России, - Грызлов

Россия планирует провести совместные военные учения с Беларусью и на своей территории, подготовка к которым начнется после окончания учений "Союзная решимость – 2022".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол России в Минске Борис Грызлов интервью ТАСС

"Учения начнутся в феврале и будут называться "Союзная решимость – 2022". Закончится "Союзная решимость – 2022", и начнется подготовка к новым учениям "Щит союза – 2023". И эти учения будут проходить уже на территории России", - сообщил он.

Он отмечает, что это может стать поводом для обвинений РФ.

"При известии о любых наших учениях западная пропагандистская машина активизируется, в ход идут всяческие фейки о разных псевдоугрозах. Так было уже много раз", - заявил Грызлов.

В то же время он заявил, что "российские и белорусские военные четко и слаженно демонстрировали обучение, проводили учения на отлично, после чего возвращались в места постоянной дислокации".

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Напомним, 17 января Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что "еще в декабре 2021 года" договорился с президентом России Владимиром Путиным провести внеплановые "солидные военные учения" в феврале.