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После совместных военных учений в Беларуси начнется подготовка к таким же в России, - Грызлов

После совместных военных учений в Беларуси начнется подготовка к таким же в России, - Грызлов

Россия планирует провести совместные военные учения с Беларусью и на своей территории, подготовка к которым начнется после окончания учений "Союзная решимость – 2022".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол России в Минске Борис Грызлов интервью ТАСС

"Учения начнутся в феврале и будут называться "Союзная решимость – 2022". Закончится "Союзная решимость – 2022", и начнется подготовка к новым учениям "Щит союза – 2023". И эти учения будут проходить уже на территории России", - сообщил он.

Он отмечает, что это может стать поводом для обвинений РФ.

"При известии о любых наших учениях западная пропагандистская машина активизируется, в ход идут всяческие фейки о разных псевдоугрозах. Так было уже много раз", - заявил Грызлов.

В то же время он заявил, что "российские и белорусские военные четко и слаженно демонстрировали обучение, проводили учения на отлично, после чего возвращались в места постоянной дислокации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты проводят в Крыму учения для командного состава ЧФ

Напомним, 17 января Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что "еще в декабре 2021 года" договорился с президентом России Владимиром Путиным провести внеплановые "солидные военные учения" в феврале.

Автор: 

Беларусь (7900) Грызлов Борис (137) россия (95671) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+10
Нет покоя долбо... бам!!!
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18.01.2022 10:35
+8
******* народ, люди с туалетами на улице, а эти дебилы все руками машут да свой металлолом по стране гоняют.
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18.01.2022 10:39
+4
Банкет за рахунок пенсіонерів,да запросто
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18.01.2022 10:39
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Нет покоя долбо... бам!!!
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18.01.2022 10:35 Ответить
Ну старики уже!
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18.01.2022 10:36 Ответить
"операция спасение союзного горшка Х.ла"... проведите а то как то ваши названия вызывают мягко говоря идиотские вопросы??!!
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18.01.2022 10:47 Ответить
А чего им еще делать. Не уровень жизни для народа поднимать же. Два старых деда-самокоронованых щелкают пальцами и заставляют своих слоников бегать
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18.01.2022 10:46 Ответить
Банкет за рахунок пенсіонерів,да запросто
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18.01.2022 10:39 Ответить
******* народ, люди с туалетами на улице, а эти дебилы все руками машут да свой металлолом по стране гоняют.
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18.01.2022 10:39 Ответить
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18.01.2022 10:40 Ответить
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18.01.2022 10:40 Ответить
А что прошлые учения уже закончились когда двой росийских ушлепков шлепнулись из самолета без парашута? Или у вас одни учения плавно переходят в другие.
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18.01.2022 10:44 Ответить
Баранов Путлера Китай выгнал из Казахстана
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18.01.2022 10:53 Ответить
нам надо повышать военный збор и вводить всеобщую воинскую обязанность... ненадолго, на месяца 3, но научить стрелять ВСЕ население Страны, жрать кашу, какать в лесу....
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18.01.2022 10:57 Ответить
А дітки суддів, поокурорів, усілякі мажори та всяка інша ******* теж запрошені?
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18.01.2022 11:32 Ответить
детки госслужбовцев, должны призываться на 6 месяцев!)
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18.01.2022 11:52 Ответить
росія планує провести спільне навчання "Групповая Оргия - 2022" з білоруссю у неї вдома. Продовження забавки "Shit Союза - 2023" - відбуватимуться вже на території росії...
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18.01.2022 11:05 Ответить
Правильно писать "Shit soyuza"
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18.01.2022 11:07 Ответить
Аби,мати маневр удару
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18.01.2022 11:19 Ответить
У..баны конченные, а возле китайской границы слабо провести такие учения ?
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18.01.2022 11:59 Ответить
Вони вже їх спланували - у Східному Сибіру! Попередньо - повинні прийнять участь дві білоруські бригади (їх у Білорусі всього 4 ) Поки вони там будуть "пабеждать" - "іхтамнєти" проведуть в БРСР "рєперєндум" як в Криму І "сябри повернуться вже в "Саюзнае гасударство" (Якщо ще повернуться" Бо "в рамках саюзнава догавара прадолжат службу на территории Саюзнава гасударства" - десь під Улан-Уде)
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16.02.2022 14:33 Ответить
опять вейшнория нанесёт удар
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18.01.2022 14:21 Ответить
 
 