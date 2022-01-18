Британские C-17 доставили в Украину противотанковое оружие. Самолетам пришлось облетать Германию

Британские военно-транспортные самолеты Boeing C-17A Globemaster III доставили в Украину противотанковое вооружение в рамках дополнительной военной помощи Соединенного Королевства.

Об этом сообщил журналист издания UK Defence Journal Джордж Эллисон, отметивший, что самолеты Королевских ВВС были вынуждены облететь воздушное пространство Германии, отказавшейся поставлять Украине оборонное оружие, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ukrmilitary.com.

Вчера в аэропорту "Борисполь" совершили посадку два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы.

В то же время, как отметили наблюдатели, британским самолетам пришлось лететь другим путем в обход границ Германии. Автор UK Defense Journal связывает такое усложнение маршрута с тем, что Германия придерживается политики отказа от поставок оружия Украине.

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Самолеты доставили "легкое противотанковое вооружение", которое Соединенное Королевство решило передать украинской армии в свете "все более угрожающего" поведения России. Об этом 17 января в Палате общин заявил министр обороны Бен Уоллес во время доклада по ситуации в Украине.

"Это просто грандиозное продвижение для нашей обороноспособности и внешней политики, которое трудно переоценить. Фронт поддержки Украины расширяется. И тут дело даже не в том, что у нас любое вооружение в огромном дефиците, и запасы скромные. Это уже не только США. Не только Турция. Страна НАТО, одна из ведущих держав мира и Европы, где проживают и владеют собственностью самые влиятельные российские олигархи и чиновники, показала, что готова быстро и без долгих церемоний отправить целый самолет современного оружия в Украину - и потом поставить Путина перед фактом. Трудно переоценить данный факт - по сути Лондон показал сегодня Москве, что в случае начала полномасштабных боевых действий Украине будет оказана экстренная помощь вооружением, и по отработанному маршруту транспорты полетят одни за другим. А ведь россияне так любят Лондон... А это значит, что у нас не закончатся боеприпасы", - прокомментировал в своей статье поставку Великобританией вооружения Украине главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Возможность быстрого восполнения боеприпасов и современных систем вооружения - критически важна в случае активизации боевых действий. И это резкое повышение украинских возможностей. Военные технологии НАТО на поколение опережают российские, и в гонке обычных вооружений Россия не имеет никаких шансов превзойти боевую технику стран НАТО" – добавил журналист.

Вместе с тем, Бутусов отмечает, что пока трудно понять, какое именно вооружение передали Украине.

"В категорию "легкое противотанковое вооружение" можно зачислить различные типы гранатометов на вооружении и на складах британской армии. Это определение вряд ли можно отнести к противотанковым ракетным комплексам Javelin и Brimstone, которые состоят на вооружении британской армии, но этого нельзя исключить, смотря что считать "легким". Британцы имеют на складах старые гранатометы LAW80 - отличное оружие, а на вооружении у них выдающиеся образцы противотанковых гранатометов - NLAW/MBT LAW шведского производства. Новейшая модификация MBT весит всего 12 кг и может поражать цель как Джавелин либо прямым выстрелом, либо атакой сверху, боевая часть тандемная", - объяснил он.

"Согласно военной доктрине Великобритании, Россия является одной из главных угроз мировой безопасности, и поставки оружия - это начало реализации этой военной доктрины", – резюмировал Бутусов.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Великобритания экстренно поставит в Украину противотанковое вооружение".