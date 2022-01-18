РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5414 посетителей онлайн
Новости Война
82 015 399

Британские C-17 доставили в Украину противотанковое оружие. Самолетам пришлось облетать Германию

Британские C-17 доставили в Украину противотанковое оружие. Самолетам пришлось облетать Германию

Британские военно-транспортные самолеты Boeing C-17A Globemaster III доставили в Украину противотанковое вооружение в рамках дополнительной военной помощи Соединенного Королевства.

Об этом сообщил журналист издания UK Defence Journal Джордж Эллисон, отметивший, что самолеты Королевских ВВС были вынуждены облететь воздушное пространство Германии, отказавшейся поставлять Украине оборонное оружие, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ukrmilitary.com.

Вчера в аэропорту "Борисполь" совершили посадку два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы.

В то же время, как отметили наблюдатели, британским самолетам пришлось лететь другим путем в обход границ Германии. Автор UK Defense Journal связывает такое усложнение маршрута с тем, что Германия придерживается политики отказа от поставок оружия Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны ЕС в целях безопасности должны предоставить оружие Украине, - Чалый

Британские C-17 доставили в Украину противотанковое оружие. Самолетам пришлось облетать Германию 01

Самолеты доставили "легкое противотанковое вооружение", которое Соединенное Королевство решило передать украинской армии в свете "все более угрожающего" поведения России. Об этом 17 января в Палате общин заявил министр обороны Бен Уоллес во время доклада по ситуации в Украине.

"Это просто грандиозное продвижение для нашей обороноспособности и внешней политики, которое трудно переоценить. Фронт поддержки Украины расширяется. И тут дело даже не в том, что у нас любое вооружение в огромном дефиците, и запасы скромные. Это уже не только США. Не только Турция. Страна НАТО, одна из ведущих держав мира и Европы, где проживают и владеют собственностью самые влиятельные российские олигархи и чиновники, показала, что готова быстро и без долгих церемоний отправить целый самолет современного оружия в Украину - и потом поставить Путина перед фактом. Трудно переоценить данный факт - по сути Лондон показал сегодня Москве, что в случае начала полномасштабных боевых действий Украине будет оказана экстренная помощь вооружением, и по отработанному маршруту транспорты полетят одни за другим. А ведь россияне так любят Лондон... А это значит, что у нас не закончатся боеприпасы", - прокомментировал в своей статье поставку Великобританией вооружения Украине главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Возможность быстрого восполнения боеприпасов и современных систем вооружения - критически важна в случае активизации боевых действий. И это резкое повышение украинских возможностей. Военные технологии НАТО на поколение опережают российские, и в гонке обычных вооружений Россия не имеет никаких шансов превзойти боевую технику стран НАТО" – добавил журналист.

Вместе с тем, Бутусов отмечает, что пока трудно понять, какое именно вооружение передали Украине.

"В категорию "легкое противотанковое вооружение" можно зачислить различные типы гранатометов на вооружении и на складах британской армии. Это определение вряд ли можно отнести к противотанковым ракетным комплексам Javelin и Brimstone, которые состоят на вооружении британской армии, но этого нельзя исключить, смотря что считать "легким". Британцы имеют на складах старые гранатометы LAW80 - отличное оружие, а на вооружении у них выдающиеся образцы противотанковых гранатометов - NLAW/MBT LAW шведского производства. Новейшая модификация MBT весит всего 12 кг и может поражать цель как Джавелин либо прямым выстрелом, либо атакой сверху, боевая часть тандемная", - объяснил он.

"Согласно военной доктрине Великобритании, Россия является одной из главных угроз мировой безопасности, и поставки оружия - это начало реализации этой военной доктрины", – резюмировал Бутусов.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Великобритания экстренно поставит в Украину противотанковое вооружение".

Автор: 

Великобритания (4983) оружие (10223) Бутусов Юрий (4367) Уоллес Бен (184)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+148
немчура уроды двуличные
показать весь комментарий
18.01.2022 10:54
+121
бритам респект за оперативность, оружие надо заранее, а не тогда когда воевать уже некому
показать весь комментарий
18.01.2022 10:55
+111
Германия снимает маски и, почти в открытую, становится союзником х.йла и врагом Украины.
Ни в коем случае они не должны быть посредниками ни в каких форматах
показать весь комментарий
18.01.2022 10:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Чего то все раскудахтались все против Германии. Ну не хочет давать она Украине оружие, её право. Но весь плебс забыл сколько денег Германия дает для поддержки нашего бюджета. А уже забыли, или вы и далее в глаза @б@тесь, когда деньги от МВФ и от той же Германии тупо разворовуются, вопросов своим кончам-заспам задать желания не возникает? Гляньте в зеркало, может таки заметите лапшу на ушах.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:02 Ответить
Разворовуються куди? Чи не в офшорні банки, контрольовані німцями то все виводиться?

Чи пробували ви заявитися на грант від Євросоюзу в Україні? Ні? А ми пробували. І знаєте, на що Євросоюз (читай - німці) дають цей грант? На маркетингові дослідження, на боротьбу за права геїв, на СНІД, на банановірус - але ніяк не на капітальні інвестиції, не на розвиток технологій, і навіть не на розвиток торгівлі - тільки щоб розкрадалося і великий відсоток повертався назад "відмитих" грошей.

Тим самим німота вбиває двох зайців: 1. забезпечує процвітання корупції в Україні (не дає їй розвиватися) і 2. відмиває гроші, зібрані з усього Євросоюзу.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:17 Ответить
А гроші МВФ також спонукають розвитку коррупції в Україні? Може ми тоді взагалі грошей ніде позичати не будемо, бо вони будуть відмиті через Німецькі банки. А як тоді бюджетні гроші?

І я говорив не про гранти, а про макрофінансову допомогу. Ні, не чули? Пряме бюджетування Німеччиною нашого дефіциту.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:20 Ответить
Ой, то Ви вже готові для обрання преЗЕдентом. Такі знання, такі чесноти! Діючій зегниді далко до Вас! А дурні 73 чекають нового рятивника.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:27 Ответить
гроші від МВФ розкрадаються владою, а повертаються нами через високі комунальні тарифи та підвищення цін на енергоносії та агропродукцію
показать весь комментарий
19.01.2022 15:01 Ответить
Німеччині нічого гарного не можу побажати.
Як що там буде якесь лихо, то засмучуватись не стану
показать весь комментарий
18.01.2022 15:02 Ответить
Пиши петицию пусть шмаркля в следующий раз откажется от очередных 200 млн евро условно беспроцентной помощи от Германии.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:04 Ответить
Лахта ви там стєкломоєм ще не поспівались ?
показать весь комментарий
18.01.2022 15:06 Ответить
Только лишнехромосомное такое как ты может сходу в оскорбления бросаться.

И вот тебе пруф: https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-14-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE/a-50588109

У тебя же фактов нет, только фекалии в руках которыми ты кидаешься.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:08 Ответить
Лахта в спам, з кацапами не дискутую.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:10 Ответить
У тебе на такий розумовий процес як дискусія просто мізків не вистачить.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:12 Ответить
В спам кацап
показать весь комментарий
18.01.2022 15:14 Ответить
Заспокойся, ато ще диван обгадиш.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:17 Ответить
Бажати зло не агресору - це не по-українські.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:34 Ответить
рашка - філія німців

Україну завойовує не рашка - вона така сама шлюха німців, як США - ударний кулак Британії.
І дякувати Богу, що ми зараз на правильній стороні.
Єдине зле, що влада в Україні повністю захоплена агентами раші. З іншого боку, Британія не збирається віддавати територію своєї колонії (України) і збирається за цю територію воювати.

Це якраз основний, ключовий сигнал для німців. Не бути їм більше панами-енгельгартами і не бути нам більше у них кріпаками.

Війні бути, на жаль. Бо цією війною (і одночасним початком ще кількох воєн - навколо Тайваню, на Близькому Сході) закуліса виходить з пландемії, переключаючи увагу народів на щось страшніше, хоча здавалося би, куди вже гірше... А гірше може бути тільки війна. От вони її і затівають. Не у 2014-му, а саме зараз. І тепер зрозуміло, чому.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:12 Ответить
шо ви там курите таке цікаве?
показать весь комментарий
18.01.2022 15:29 Ответить
Та у нас таких експертів по половину ТВ показують, інша половина в уряді сидить. Вибачте за тавтологію, але дивно що ви дивуєтесь.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:32 Ответить
В якому плані Україна є колонією Великобританії? Наша країна туди щось постачає?
показать весь комментарий
18.01.2022 16:30 Ответить
А в якому плані бувають колонії? Колонія - вона і в Африці колонія. І за неї б'ються метрополії. Найкраще у них то виходить робити руками тубільців, заодно винищуючи найкращих з них і не даючи народам вийти з колоніального статусу.

У нашому світі є дві метрополії - Німеччина і Британія. Решта так званих країн - їх сателіти, армії або колонії.

У Німеччини є сателіти - Франція, Іспанія, Португалія, Італія, бенілюкс, Угорщина; армія - рашка; колонії - країни в основному у Європі (крім Польщі та України). Колонії Франції по суті є колоніями німців. З тієї ж причини майже вся Південна Америка завуальовано керується німцями (згадайте війну за Фолкленди 1982 року).

У Британії є сателіти - Канада, скандинави, Австралія, Індія; армія - США; колонії - найближчі знайомі нам Польща та Україна, а також купа країн по всьому світу, валюти яких прив'язані до долара.

Наша територія є ареною запеклої битви між Німцями і Британцями, для завершення якої їм не вистачило двох світових, однієї холодної, однієї економічної і однієї пландемічної воєн. Ото мутять третю світову, яка знову може пройти у великій мірі на нашій території, де Німці і Британці будуть битися між собою руками українців проти москалів під девізом "Сам не гам і тобі не дам".

НАТО - фікція. Так само як барановірус, снід або куляста Земля. Рабів треба тримати в матриці, яка нічого спільного не має з реальністю. Згадайте операції НАТО, починаючи з Близького Сходу, Лівії 1986 року, Бурю в пустелі 1991 року і т.д. Де і коли за НАТО воювали німці або хоч якісь військові їх сателітів? Ніколи і ніде. Хіба що у виставкових цілях для підтримки матриці у голові гоя.

Зате саме турбіни Сіменс ідуть в Крим, двигуни до військових кораблів раші з Франції... Я вже не кажу про сраний північний потік, з якого стирчать вуха німців так, що взагалі всі матриці ламаються.

І ще згадайте, чиїми стараннями нам у 2008 нам не дали ПДЧ НАТО - німців і французів, потім у 2014 нам не дали асоціації з ЄС - агресія раші. Потім у 2016 британці і США дотиснули, Яйценюх зі США просто не вилізав...

І тепер. Хто не дає нам зброї і їздить цілуватися з ******? Чию територію вимушені облітати британські літаки, що везуть нам зброю? На чиїй території німці набудували нових заводів після анексії Криму?

Вам повилазило? Ви очевидних речей не бачите? Ви гої срані. Не можете бачити логіки і зробити елементарний аналіз фактів у їх послідовності.
показать весь комментарий
18.01.2022 23:37 Ответить
...про 5G и Билла Гейтса забыл написать А так весь комплект кремлевских пропагандонских штампов

"У Британії є сателіти - Канада" - дальше мог не продолжать. Канада не сателлит а вассал. Генерал-губернатора назначает баба Лиза лично. Тоже самое и в Австралии.
Пеши исчо, набутылочный знаток геополитики
показать весь комментарий
19.01.2022 10:56 Ответить
Німеччина метрополія???
Ніколи не чув нічого більш дотепного....
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
19.01.2022 13:35 Ответить
Від вашого незнання, нерозуміння або змісту методичок світ не поміняється.
показать весь комментарий
19.01.2022 13:55 Ответить
А зараз як? Після заяв німецьких політиків і військових. Ще смішно чи вже ні?
показать весь комментарий
22.01.2022 15:51 Ответить
власть имущих, их детей и наше бабло)
показать весь комментарий
19.01.2022 09:54 Ответить
"LAW80 NLAW/MBT LAW " - якраз те що треба для знищення російської окупаційної армії якщо вона сунеться в міста.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:23 Ответить
скільки ще вбивств у центрі Берліна повинно організувати ГРУ, щоб цим Гансам нарешті дійшла правда про свинорусів ?
показать весь комментарий
18.01.2022 15:28 Ответить
Правда про що? Про те що німці не мають контролю над своєю ресурсною колонією?*? Дуже багато. Їх ж еліта буде думати що це їх внутрішні розборки і хтось із своїх таку команду віддав, що це просто колонія показує свою своєвольність і т.п..
показать весь комментарий
18.01.2022 15:34 Ответить
почему немцы не хотят войны в Европе? все просто они ж понимают что война это расходы, а они не готовы нести расходы, в сытой Европе не кому воевать, нет желающих воевать, и по этой причине они будут тянуть как можно долго момент начала войны, плюс у всех в Европе есть стойкое убеждение, что результатом второй мировой была победа доллара ...
показать весь комментарий
18.01.2022 15:41 Ответить
Охреневшая Германия, купленная с потрохами!
показать весь комментарий
18.01.2022 15:44 Ответить
Германия ничем не обязана Украине. Хватит уже скулить о том, что нам все должны и всем надо вступиться.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:44 Ответить
А скажи, баран, спокойней ли стала чувствовать себя Германия после того как Украина отказалась от ядерного статуса?
показать весь комментарий
18.01.2022 16:46 Ответить
А какое отношение, кретин, имеет Германия к Украине с её хвалёным ЯО?
показать весь комментарий
18.01.2022 17:18 Ответить
А такое, баран, что отказ Украины от ядерного статуса увеличивает безопасность в Европе.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:20 Ответить
И что теперь, кретин? Никаких обязательств при этом немцы на себя не брали. То, что тебе за это внезапно стали должны - закатай язык и утрись.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:24 Ответить
Да, не брали, но нам как-то пофиг, придёт время и немчура своё получит. Кстати, кацап, для уточнения рекогносцировки тебе необходимо пройти на толстый эрегированный предмет.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:39 Ответить
Да я понял, что тебе, упоротому, пофиг на логику и здравый смысл. Ты живёшь в своём манямире, где обязательно всех накажешь, даже непонятно за что.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:05 Ответить
Да, мне пофиг, только не на здравый смысл, а на то что пасущиеся тут кацапы вроде тебя, пытаются нам навязать выгодное для себя положение вещей. Вот тебе хрен по самые помидоры.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:16 Ответить
Да нет, чушка, и на здравый смысл тебе пофиг. Ты больное на голову.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:36 Ответить
А такое, что Германия с одной стороны позиционирует себя как миротворца и регулятора конфликта, а с другой - строит северный поток, преследуя свои собственные геополитические амбиции , при этом они прекрасно понимают, к чему это может привести, просто насрать на пожар в чужом доме. Лицемерие.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:26 Ответить
И как эти две вещи - позиционирование себя как миротворца и регулятора могут сочетаться с поставками вооружения? Второе как раз подчистую отвергает первое. Так что нет никакой непоследовательности.
А касаемо СП-2, так любая страна ставит свои интересы в первую очередь. Я не припомню ни одной страны, ради которой Украина рвала бы на себе рубаху и терпела бы ущерб.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:34 Ответить
Непоставки озброєння - це і є позиція псевдомиротворця. Ці речі не суперечать одне одному і це те, що з "одного боку". Суперечливим в даному контексті є саме СП-2. Бо завдяки ньому вони фактично озброюють агресора. А на рахунок інтересів, то ніхто там про інтереси Німеччини та німців не дбає. Бо Німеччина від того СП-2 ніякого іншого газу, окрім того самого рашкованського (котрий так само чудово може і по українській трубі протікати), не отримає. Єдине, що в такому разі отримує Німеччина - підсилену залежність від гебні. Ну і , звісно, преференції від гебні для всіляких шрьодерів та сіменсів.
показать весь комментарий
18.01.2022 20:12 Ответить
Вот немцы дураки. Вы бы им объяснили, что на самом деле СП-2 им ничего не даёт... а то они и не знали.
показать весь комментарий
18.01.2022 22:03 Ответить
Молодцы англичане. Взяли и дали. 😊
показать весь комментарий
18.01.2022 16:25 Ответить
будем
показать весь комментарий
19.01.2022 03:29 Ответить
зе-чмо б заставити так працювати, як ми! Ну, хочаб однісенькою повісткою., хоча б тиждень у ВОПі, а не в Буковелі!
показать весь комментарий
19.01.2022 08:07 Ответить

Как обычно, ничего личного у немцев, only business
показать весь комментарий
18.01.2022 16:50 Ответить
Німці показали своє нутро.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:00 Ответить
Не німці, а фріци.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:21 Ответить
не фрицы, а фашисты
показать весь комментарий
18.01.2022 23:47 Ответить
фріци.
показать весь комментарий
19.01.2022 17:05 Ответить
Друзі пізнаються в біді!
показать весь комментарий
18.01.2022 17:20 Ответить
---Щира подяка волелюбним БРИТАНЦЯМ за розуміння і допомогу--- це надихає і сповнює надією.що нас голими клешнями кацапидлам НЕ взяти ...Одне тривожить : якби ця . новітня. зброя стараннями ЗЕ-підлоти не перекочувала навздогінці за ВАГНЕРІВЦЯМИ...на .дослідницький полігон- ліліпутіна??? Це вже буде повние ДЖЕВЕЛІНІ !? ...
показать весь комментарий
18.01.2022 17:30 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZU--5n5M1FGmK0hZdXZz5947VURV9LPhmeSdLjIltmtSfFmnwi013z18YeOfLJgmZGQgTjtsl4fM_Eeu-Ci0gNOn9waal0F6ErIWPod5Gu-2DgCT4E5wSBWt6AZfcx87jU&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1521358558236444?__cft__[0]=AZU--5n5M1FGmK0hZdXZz5947VURV9LPhmeSdLjIltmtSfFmnwi013z18YeOfLJgmZGQgTjtsl4fM_Eeu-Ci0gNOn9waal0F6ErIWPod5Gu-2DgCT4E5wSBWt6AZfcx87jU&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·



Боже, храни королеву
показать весь комментарий
18.01.2022 17:33 Ответить
Позитивна сторона Брекзіту: не треба оглядатися та обговорювати з "європейськими партнерами" рішення, які вважають правильними та швидкими.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:59 Ответить
скоріше за все нам дісталися LAW80 бо нова зброя дорого коштує і затосовувати її проти старих радянських танків що на озброєнні у мордору недоцільно.
Скоріше за все буде парне застосування. нові ординські танки будуть палити джевеліни і стугни, а все інше LAW80. А привезли іх нам походу вдосталь бо кожен із
Boeing C-17 Globemaster III везе

56 245 кг - на відстань 5 190 км
76 650 кг - на відстань 4 445 км
показать весь комментарий
18.01.2022 18:21 Ответить
Что за вечное личное превосходство и уничижение возможностей Раши? Можно подумать что их техника сама развалится при виде противотанковых комплексов. Там гораздо больше бабла и возможностей. Нам чет поставляют, но слишком мало. Нужно в десятки раз больше. И нужна ПВО, а это очень дорого. То что есть устарело и не слишком эффективно.
показать весь комментарий
18.01.2022 20:01 Ответить
Проблема а том,что армию надо СТРОИТЬ!Никакой элемент ничего не даёт по отдельности.
показать весь комментарий
18.01.2022 20:07 Ответить
Армія ще з 2014го вистроєна!!! Треба її не тримати на голодій пайці", а озброювати новівтнім й в достатній кількісті! Нажаль, це відбудеться після каденції членограя!
показать весь комментарий
19.01.2022 08:16 Ответить
это Петюня про оружие из Великобритании договорился....вот молодец..))))
показать весь комментарий
19.01.2022 11:22 Ответить
Вы сильно ошибаетесь.Строительство армии процесс бесконечный, но у нас вообще состав и вооружение ни под одну доктрину не проходят.
показать весь комментарий
20.01.2022 09:56 Ответить
Дуже своєчасна допомога і важливий політичний сигнал. А з німцями треба щось робити.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:26 Ответить
Поляки заблокують Білорусь, а Україна все південніше від Білорусі. І хай стурбовані морем крам возять.
показать весь комментарий
18.01.2022 22:13 Ответить
Как и прежде, насчитывать на реальную поддержку можно только от англо-саксов, поляков и страны Балтии. Все остальное "европейское" глубокоозабоченное сообщество это сборище двуликих мерзавцев, удобно устроившихся за спиной Украины.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:27 Ответить
Слава Великобритании, слава англичанам, они и в II не дрогнули перед Гитлером и спасли Мир от немецкого фашизма! Надо ли говорить, что немчура так и осталась пособницей руSSкого фашизма, пусть они горят в Аду!
показать весь комментарий
18.01.2022 19:59 Ответить
Англичанка гадит...Путину.
показать весь комментарий
18.01.2022 20:06 Ответить
Немцы как были пророссийскими проститутками при Меркель, так ими и остались.
показать весь комментарий
18.01.2022 20:13 Ответить
Британцы не кинули! Спасибо!
показать весь комментарий
18.01.2022 20:23 Ответить
Это социал демократы. Я с ними в 2015 общался. Путин для них Бох, он им там башляет.
показать весь комментарий
18.01.2022 20:40 Ответить
Надо Польше им беженцев отправить
показать весь комментарий
18.01.2022 20:41 Ответить
Большинство комментаторов поносит немцев. Понимаете - я сейчас здесь - я наблюдаю у немцев какой-то комплекс вины. Они чувствуют себя виноватыми перед всеми: перед русскими, конечно, перед евреями, перед афганцами, сирийцами, чернокожими, перед кем угодно. Вы ругаете Меркель. А вы знаете, что в 2015-ом Германия приняла не то 1,5, не то 2 миллиона (!) сирийцев? Без документов, без доказательств, массу молодых и здоровых. Путин и Обама на пару устроили кровавую бойню в Сирии, а беженцев принимала Германия в основном. Так вот, их встречали с цветами на вокзале в Берлине простые немцы! Не Меркель. И Германия платит всем без конца.
Германия потратила 2 миллиарда долларов на комплекс приёма газа по СП-2. Плюс шрёдиризация, плюс нежелание конфликтов. Германия построила для своих граждан настоящее социальное государство.
Ні, я не виправдовую Німеччину. Я взагалі не можу уторопати - до чого тут "нормандський формат"? До чого Франція з Німеччиною? Не вони підписали Будапешстський меморандум.
А тепер, шановні українці, подивіться на себе! Хоч би хто покаявся! Ви обрали нікчему на найвищу посаду в державі, при ньому агент Росії Єрмак, купа жадібних непрофесіоналів, брехунів, зрадників. А тепер всі вам винні. Відверто кажучи, я не знаю, чи вистоїть Україна. Дай Бог, щоб набралася розуму та вистояла, стала європейською.
показать весь комментарий
18.01.2022 20:51 Ответить
"купа жадібних непрофесіоналів, брехунів, зрадників.", а я було подумав, що ви пишите про купу німецьких політиків, які отримали посади на московії. Та й миролюбство з почуттям вини у німців якесь одностороннє, в головному на користь торгового партнера. Недивлячись на ембарго без проблем поставляли двигуни та електроніку для московських військових БПЛА.
показать весь комментарий
18.01.2022 22:07 Ответить
"Они чувствуют себя виноватыми перед всеми: перед русскими, конечно, перед евреями, перед афганцами, сирийцами, чернокожими, перед кем угодно"

но только не перед украинцами.
Интересно, почему нас нет в этом прекрасном списке?
Больше всего в ВМВ пострадали украинцы и беларусы, но никак ни кацапы. Но комплекс вины перед ними...с чего бы это??
показать весь комментарий
18.01.2022 23:50 Ответить
"с чего бы это??" - с многолетней пропаганды
показать весь комментарий
19.01.2022 11:40 Ответить
"... шановні українці, подивіться на себе!" А ти ... хто? Халявщик на чужих благах і культурі ("соціальном гасударствє"), зроблених не тобою і не твоїми предками? Унтерменш ти, х-в - був, є і загнешся таким.
показать весь комментарий
19.01.2022 08:52 Ответить
Ярема Стогін: Поперше, не ти, а ви. Подруге, ви - хам. Неосвічених хамів, російських холуїв, ольгінських провокаторів, до яких ви належите, я ігнорую. Крім презирства до вас - нічого.

А я проробив в Україні та в Росії багато десятиріч, і заразт маю право гостювати, де можливо.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:28 Ответить
А за разрушенные до основания города и миллионы убитых (только в Бабьем Яру 200,000 тысяч выкосили) Германия ничего Украине не обязана??
показать весь комментарий
18.01.2022 21:07 Ответить
Там логіка проста: воювали з СРСР; ерефія успадкувала СРСР; значить повертатимемо борги ерефії. А Україну створив чЛенін.
показать весь комментарий
18.01.2022 22:09 Ответить
мы были оккупированы
показать весь комментарий
18.01.2022 23:52 Ответить
так-то так, але хто німцям про це нагадає? Наш МЗС який наполовину обирали у москві?
показать весь комментарий
19.01.2022 14:24 Ответить
Не захищаю німців але, іноді для узгодження прольоту над країною потрібно до двох діб. Британці витратили добу від рішення до поставки. Таким чином, вони продемонстрували що, здатні діяти не повільніше ніж москалі в Казахстані.
Довгих літ королеві!
показать весь комментарий
18.01.2022 21:58 Ответить
А з іншими, виглядає, узгодили.
Встигли.
показать весь комментарий
20.01.2022 05:10 Ответить
німці, мабуть не дочекаються, щоб росія знову поглинула Україну, а тоді вони разом знову, як в 45-м перетрахають усіх німок і німців.
показать весь комментарий
19.01.2022 11:13 Ответить
Пришла пора полякам создать коридор и пропустить всех беженцев в Германию....можно с оружием....пусть у немцев повеселятся...))))
показать весь комментарий
19.01.2022 11:16 Ответить
немцы продажные шкуры!
показать весь комментарий
19.01.2022 15:23 Ответить
По братски, Британцы помогают.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:36 Ответить
Хочеться нагадати дописувачам, що у перед-дні війни треба шукати союзників а не ворогів
показать весь комментарий
19.01.2022 15:37 Ответить
Helgi Sharp: "Зеленский обратился к украинцам по теме сообщений о возможной угрозе полномасштабного нападения на Украину.

Обращение очень интересное.

Владимирссаныч сказал, что постоянные разгоны новостей, что это может случиться «вот-вот», являются ничем иным, как.. дословно «активным нападением на ваши нервы».

Также гарант обратился к СМИ с просьбой не разгонять эту панику. Так как это не только всех нервирует, но и отгоняет инвестиции от нас.

Только один вопрос:

К кому обращался Зеленский, к каким именно СМИ, если наиболее активными вестниками возможного вторжения являются представители иностранных масс-медиа, таких как CNN, Washington Post, NT? Это же они смотрят какие-то снимки со спутников и общаются со своими достоверными источниками. А также цитируют Байдена, Джонсона, директора ЦРУ, министра обороны США...

Можно ли считать данное обращение плевком в лицо нашим западным друзьям, которые, оказывается, без причин нагнетают ситуацию и имеют наглость беспокоиться о безопасности Украины?

Очень интересное обращение - прямо вершина дипломатического искусства и апогей управленческой мысли! Почти Арестович. Почти…

UPD.

Пока Янелох рассказывал, что «в Багдаде всё спокойно», Байден дал пресс-конференцию с противоположным посылом.

В частности, он допустил, что широкомасштабное вторжение в Украину возможно и очень жестко предупредил Путина. По словам президента США, «РФ ждет катастрофа», если вокруг Украины произойдет эскалация. При таком варианте, по словам Байдена, Путина ожидают санкции, которых он "никогда не видел", вплоть до невозможности проводить операции с долларами и торговать с Западом.

Байден уверяет, что Кремль столкнется с последствиями "сразу же, в среднесрочной и долгосрочной перспективе".
показать весь комментарий
20.01.2022 14:53 Ответить
Страница 4 из 4
 
 