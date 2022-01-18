Британские C-17 доставили в Украину противотанковое оружие. Самолетам пришлось облетать Германию
Британские военно-транспортные самолеты Boeing C-17A Globemaster III доставили в Украину противотанковое вооружение в рамках дополнительной военной помощи Соединенного Королевства.
Об этом сообщил журналист издания UK Defence Journal Джордж Эллисон, отметивший, что самолеты Королевских ВВС были вынуждены облететь воздушное пространство Германии, отказавшейся поставлять Украине оборонное оружие, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ukrmilitary.com.
Вчера в аэропорту "Борисполь" совершили посадку два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы.
В то же время, как отметили наблюдатели, британским самолетам пришлось лететь другим путем в обход границ Германии. Автор UK Defense Journal связывает такое усложнение маршрута с тем, что Германия придерживается политики отказа от поставок оружия Украине.
Самолеты доставили "легкое противотанковое вооружение", которое Соединенное Королевство решило передать украинской армии в свете "все более угрожающего" поведения России. Об этом 17 января в Палате общин заявил министр обороны Бен Уоллес во время доклада по ситуации в Украине.
"Это просто грандиозное продвижение для нашей обороноспособности и внешней политики, которое трудно переоценить. Фронт поддержки Украины расширяется. И тут дело даже не в том, что у нас любое вооружение в огромном дефиците, и запасы скромные. Это уже не только США. Не только Турция. Страна НАТО, одна из ведущих держав мира и Европы, где проживают и владеют собственностью самые влиятельные российские олигархи и чиновники, показала, что готова быстро и без долгих церемоний отправить целый самолет современного оружия в Украину - и потом поставить Путина перед фактом. Трудно переоценить данный факт - по сути Лондон показал сегодня Москве, что в случае начала полномасштабных боевых действий Украине будет оказана экстренная помощь вооружением, и по отработанному маршруту транспорты полетят одни за другим. А ведь россияне так любят Лондон... А это значит, что у нас не закончатся боеприпасы", - прокомментировал в своей статье поставку Великобританией вооружения Украине главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Возможность быстрого восполнения боеприпасов и современных систем вооружения - критически важна в случае активизации боевых действий. И это резкое повышение украинских возможностей. Военные технологии НАТО на поколение опережают российские, и в гонке обычных вооружений Россия не имеет никаких шансов превзойти боевую технику стран НАТО" – добавил журналист.
Вместе с тем, Бутусов отмечает, что пока трудно понять, какое именно вооружение передали Украине.
"В категорию "легкое противотанковое вооружение" можно зачислить различные типы гранатометов на вооружении и на складах британской армии. Это определение вряд ли можно отнести к противотанковым ракетным комплексам Javelin и Brimstone, которые состоят на вооружении британской армии, но этого нельзя исключить, смотря что считать "легким". Британцы имеют на складах старые гранатометы LAW80 - отличное оружие, а на вооружении у них выдающиеся образцы противотанковых гранатометов - NLAW/MBT LAW шведского производства. Новейшая модификация MBT весит всего 12 кг и может поражать цель как Джавелин либо прямым выстрелом, либо атакой сверху, боевая часть тандемная", - объяснил он.
"Согласно военной доктрине Великобритании, Россия является одной из главных угроз мировой безопасности, и поставки оружия - это начало реализации этой военной доктрины", – резюмировал Бутусов.
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Великобритания экстренно поставит в Украину противотанковое вооружение".
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Чи пробували ви заявитися на грант від Євросоюзу в Україні? Ні? А ми пробували. І знаєте, на що Євросоюз (читай - німці) дають цей грант? На маркетингові дослідження, на боротьбу за права геїв, на СНІД, на банановірус - але ніяк не на капітальні інвестиції, не на розвиток технологій, і навіть не на розвиток торгівлі - тільки щоб розкрадалося і великий відсоток повертався назад "відмитих" грошей.
Тим самим німота вбиває двох зайців: 1. забезпечує процвітання корупції в Україні (не дає їй розвиватися) і 2. відмиває гроші, зібрані з усього Євросоюзу.
І я говорив не про гранти, а про макрофінансову допомогу. Ні, не чули? Пряме бюджетування Німеччиною нашого дефіциту.
Як що там буде якесь лихо, то засмучуватись не стану
И вот тебе пруф: https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-14-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE/a-50588109
У тебя же фактов нет, только фекалии в руках которыми ты кидаешься.
Україну завойовує не рашка - вона така сама шлюха німців, як США - ударний кулак Британії.
І дякувати Богу, що ми зараз на правильній стороні.
Єдине зле, що влада в Україні повністю захоплена агентами раші. З іншого боку, Британія не збирається віддавати територію своєї колонії (України) і збирається за цю територію воювати.
Це якраз основний, ключовий сигнал для німців. Не бути їм більше панами-енгельгартами і не бути нам більше у них кріпаками.
Війні бути, на жаль. Бо цією війною (і одночасним початком ще кількох воєн - навколо Тайваню, на Близькому Сході) закуліса виходить з пландемії, переключаючи увагу народів на щось страшніше, хоча здавалося би, куди вже гірше... А гірше може бути тільки війна. От вони її і затівають. Не у 2014-му, а саме зараз. І тепер зрозуміло, чому.
У нашому світі є дві метрополії - Німеччина і Британія. Решта так званих країн - їх сателіти, армії або колонії.
У Німеччини є сателіти - Франція, Іспанія, Португалія, Італія, бенілюкс, Угорщина; армія - рашка; колонії - країни в основному у Європі (крім Польщі та України). Колонії Франції по суті є колоніями німців. З тієї ж причини майже вся Південна Америка завуальовано керується німцями (згадайте війну за Фолкленди 1982 року).
У Британії є сателіти - Канада, скандинави, Австралія, Індія; армія - США; колонії - найближчі знайомі нам Польща та Україна, а також купа країн по всьому світу, валюти яких прив'язані до долара.
Наша територія є ареною запеклої битви між Німцями і Британцями, для завершення якої їм не вистачило двох світових, однієї холодної, однієї економічної і однієї пландемічної воєн. Ото мутять третю світову, яка знову може пройти у великій мірі на нашій території, де Німці і Британці будуть битися між собою руками українців проти москалів під девізом "Сам не гам і тобі не дам".
НАТО - фікція. Так само як барановірус, снід або куляста Земля. Рабів треба тримати в матриці, яка нічого спільного не має з реальністю. Згадайте операції НАТО, починаючи з Близького Сходу, Лівії 1986 року, Бурю в пустелі 1991 року і т.д. Де і коли за НАТО воювали німці або хоч якісь військові їх сателітів? Ніколи і ніде. Хіба що у виставкових цілях для підтримки матриці у голові гоя.
Зате саме турбіни Сіменс ідуть в Крим, двигуни до військових кораблів раші з Франції... Я вже не кажу про сраний північний потік, з якого стирчать вуха німців так, що взагалі всі матриці ламаються.
І ще згадайте, чиїми стараннями нам у 2008 нам не дали ПДЧ НАТО - німців і французів, потім у 2014 нам не дали асоціації з ЄС - агресія раші. Потім у 2016 британці і США дотиснули, Яйценюх зі США просто не вилізав...
І тепер. Хто не дає нам зброї і їздить цілуватися з ******? Чию територію вимушені облітати британські літаки, що везуть нам зброю? На чиїй території німці набудували нових заводів після анексії Криму?
Вам повилазило? Ви очевидних речей не бачите? Ви гої срані. Не можете бачити логіки і зробити елементарний аналіз фактів у їх послідовності.
"У Британії є сателіти - Канада" - дальше мог не продолжать. Канада не сателлит а вассал. Генерал-губернатора назначает баба Лиза лично. Тоже самое и в Австралии.
Пеши исчо, набутылочный знаток геополитики
Ніколи не чув нічого більш дотепного....
🤣🤣🤣
А касаемо СП-2, так любая страна ставит свои интересы в первую очередь. Я не припомню ни одной страны, ради которой Украина рвала бы на себе рубаху и терпела бы ущерб.
Как обычно, ничего личного у немцев, only business
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1521358558236444?__cft__[0]=AZU--5n5M1FGmK0hZdXZz5947VURV9LPhmeSdLjIltmtSfFmnwi013z18YeOfLJgmZGQgTjtsl4fM_Eeu-Ci0gNOn9waal0F6ErIWPod5Gu-2DgCT4E5wSBWt6AZfcx87jU&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
Боже, храни королеву
Скоріше за все буде парне застосування. нові ординські танки будуть палити джевеліни і стугни, а все інше LAW80. А привезли іх нам походу вдосталь бо кожен із
Boeing C-17 Globemaster III везе
56 245 кг - на відстань 5 190 км
76 650 кг - на відстань 4 445 км
Германия потратила 2 миллиарда долларов на комплекс приёма газа по СП-2. Плюс шрёдиризация, плюс нежелание конфликтов. Германия построила для своих граждан настоящее социальное государство.
Ні, я не виправдовую Німеччину. Я взагалі не можу уторопати - до чого тут "нормандський формат"? До чого Франція з Німеччиною? Не вони підписали Будапешстський меморандум.
А тепер, шановні українці, подивіться на себе! Хоч би хто покаявся! Ви обрали нікчему на найвищу посаду в державі, при ньому агент Росії Єрмак, купа жадібних непрофесіоналів, брехунів, зрадників. А тепер всі вам винні. Відверто кажучи, я не знаю, чи вистоїть Україна. Дай Бог, щоб набралася розуму та вистояла, стала європейською.
но только не перед украинцами.
Интересно, почему нас нет в этом прекрасном списке?
Больше всего в ВМВ пострадали украинцы и беларусы, но никак ни кацапы. Но комплекс вины перед ними...с чего бы это??
А я проробив в Україні та в Росії багато десятиріч, і заразт маю право гостювати, де можливо.
Довгих літ королеві!
Встигли.
Обращение очень интересное.
Владимирссаныч сказал, что постоянные разгоны новостей, что это может случиться «вот-вот», являются ничем иным, как.. дословно «активным нападением на ваши нервы».
Также гарант обратился к СМИ с просьбой не разгонять эту панику. Так как это не только всех нервирует, но и отгоняет инвестиции от нас.
Только один вопрос:
К кому обращался Зеленский, к каким именно СМИ, если наиболее активными вестниками возможного вторжения являются представители иностранных масс-медиа, таких как CNN, Washington Post, NT? Это же они смотрят какие-то снимки со спутников и общаются со своими достоверными источниками. А также цитируют Байдена, Джонсона, директора ЦРУ, министра обороны США...
Можно ли считать данное обращение плевком в лицо нашим западным друзьям, которые, оказывается, без причин нагнетают ситуацию и имеют наглость беспокоиться о безопасности Украины?
Очень интересное обращение - прямо вершина дипломатического искусства и апогей управленческой мысли! Почти Арестович. Почти…
UPD.
Пока Янелох рассказывал, что «в Багдаде всё спокойно», Байден дал пресс-конференцию с противоположным посылом.
В частности, он допустил, что широкомасштабное вторжение в Украину возможно и очень жестко предупредил Путина. По словам президента США, «РФ ждет катастрофа», если вокруг Украины произойдет эскалация. При таком варианте, по словам Байдена, Путина ожидают санкции, которых он "никогда не видел", вплоть до невозможности проводить операции с долларами и торговать с Западом.
Байден уверяет, что Кремль столкнется с последствиями "сразу же, в среднесрочной и долгосрочной перспективе".