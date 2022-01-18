Резников поблагодарил Великобританию за противотанковое оружие: "Украина высоко ценит это решение"

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Великобританию за решение предоставить Украине противотанковые системы вооружения.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Украина высоко ценит решение Великобритании предоставить новый пакет безопасности с легкими противотанковыми вооруженными системами защиты. Спасибо нашему другу Бену Уоллесу за отличное выступление в Британском парламенте", - написал министр обороны Украины.

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17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время выступления в Палате общин британского парламента заявил, что Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонные системы вооружений.

"Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых систем оборонного оружия", – сказал Воллес, добавив, что "они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать для самообороны".

Решение о предоставлении оружия, по словам министра обороны Соединенного Королевства, было ответом на "все более угрожающее поведение со стороны России". А небольшое количество британских военных поможет научить украинские войска использовать это оружие.

В этот же день, 17 января, два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС доставили легкие противотанковые оборонительные системы в аэропорт Борисполь.