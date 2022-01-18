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Новости Агрессия России против Украины Война
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Резников поблагодарил Великобританию за противотанковое оружие: "Украина высоко ценит это решение"

Резников поблагодарил Великобританию за противотанковое оружие:

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Великобританию за решение предоставить Украине противотанковые системы вооружения.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Украина высоко ценит решение Великобритании предоставить новый пакет безопасности с легкими противотанковыми вооруженными системами защиты. Спасибо нашему другу Бену Уоллесу за отличное выступление в Британском парламенте", - написал министр обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британские C-17 доставили в Украину противотанковое оружие. Самолетам пришлось облетать Германию

17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время выступления в Палате общин британского парламента заявил, что Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонные системы вооружений.

"Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых систем оборонного оружия", – сказал Воллес, добавив, что "они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать для самообороны".

Решение о предоставлении оружия, по словам министра обороны Соединенного Королевства, было ответом на "все более угрожающее поведение со стороны России". А небольшое количество британских военных поможет научить украинские войска использовать это оружие.

В этот же день, 17 января, два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС доставили легкие противотанковые оборонительные системы в аэропорт Борисполь.

Автор: 

Великобритания (4983) оружие (10223) Резников Алексей (1170) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+20
Дякуємо Друзі. Зараз такий час,що показує кто дійсно Друг ,а кто посібник врага
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18.01.2022 11:09
+9
Собираем по миру кто что даст ,в то время как Зе провалил оборонный заказ.
Хорошо было смеяться с Украины в Юрмале ,козлина хрипатая?
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18.01.2022 11:40
+4
Шобы хутин сдох... - заказуемо, заказуемо свои побажання для хутина. Новогодние свята еще не закончились . Особенно на водохреща всi забажанки сбываются... АМИНЬ !!!
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18.01.2022 11:16
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ждем "высеров" (идиома) ** сегодня к обеду Раша ТВ-- пропаГАНДОНОВ ну все мы наступаем в (на) Украину за это...
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18.01.2022 11:08 Ответить
Дякуємо Друзі. Зараз такий час,що показує кто дійсно Друг ,а кто посібник врага
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18.01.2022 11:09 Ответить
А вот Германия - парашенская проститутка, т.к. самолет вынужден лететь стороной от Германии, которая запрещает продавать Украине даже снайперские винтовки!!!!
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18.01.2022 11:52 Ответить
Шобы хутин сдох... - заказуемо, заказуемо свои побажання для хутина. Новогодние свята еще не закончились . Особенно на водохреща всi забажанки сбываются... АМИНЬ !!!
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18.01.2022 11:16 Ответить
Это ничего не изменит.Они выберут себе новую нацистскую альфамоль.Вся проблема в гнилом народце.
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18.01.2022 12:30 Ответить
Лёгкое противотанковое это классно ,но Украине нужны ракеты среднего радиуса действия ,чтобы бензоколонка знала ,что если-что то по рылу получат сильно не только в Украине но и на роиссии .
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18.01.2022 11:25 Ответить
Дальние подступы - уже... Ща обеспечиватся ближние...
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18.01.2022 11:31 Ответить
на безрыбье и рак- рыба. дареному коню в зубы не смотрят!
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18.01.2022 11:35 Ответить
Угу с бараном главнокомандующим львы обречены.
Давно он войска отводил с позиций? Давно стрелять запрещал? Он побоится дать команду на пуск ракет, это же сцыкливый клоун
Кто даст команду на использование всех этих средств и оружия что нам дали союзники?
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18.01.2022 13:05 Ответить
Договор в военной сфере между Украиной и Британией был подписан в Одессе,на общую сумму 1,7 ярдов фунтов стерлингов...
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18.01.2022 11:30 Ответить
Да, много сюрпризов ожидают кацапню, пусть только рыпнутся переходит границу.
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18.01.2022 11:32 Ответить
К сожалению могут рыпнуться из-за таких как германия
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18.01.2022 11:54 Ответить
Да легко рыпнутся, зная кто и что наше руководство, и зная что мы по прежнему сидим жопой на диванах и самое страшное оружие каким мы владеем это клавиатура и мышка.
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18.01.2022 13:07 Ответить
Я так вважаю, токабез бэ, если и не чистая, то грязная едреная штучка 4 года назад дала о себе знать, когда трухонуло тока Кривой Рог магнитудой в 4 балла... хорошо там глубоких шахт полно, особо рыться в земле и не надоть, шобы вдуплить , шо и к чему(в этом плане)
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18.01.2022 11:36 Ответить
Интересно, как быстро кацапы назовут противотанковые комплексы наступательным вооружением?
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18.01.2022 11:37 Ответить
Собираем по миру кто что даст ,в то время как Зе провалил оборонный заказ.
Хорошо было смеяться с Украины в Юрмале ,козлина хрипатая?
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18.01.2022 11:40 Ответить
А он говорят за бугор, на экзотические острова, уехал отдыхать, ему некогда.
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18.01.2022 11:42 Ответить
Смылся заранее.
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18.01.2022 12:06 Ответить
Дохлому совку Черчилль тоже поставлял и танки и самолеты и медикаменты со жратвой...
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18.01.2022 11:41 Ответить
Ща самый раз поставить кацапню на счетчик, как не вернувших борг, они же стучат себя в грудь шо преемники СэРэСэР, а значит и по ленд-лизу.
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18.01.2022 11:53 Ответить
А свои чего не производить
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18.01.2022 11:45 Ответить
Спроси у Зеленского-пианиста.
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18.01.2022 11:56 Ответить
папа не велит да и дерьмак не хочет
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18.01.2022 13:10 Ответить
достали бритов русские шпилли-вилли окончательно....
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18.01.2022 11:56 Ответить
 
 