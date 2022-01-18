Резников поблагодарил Великобританию за противотанковое оружие: "Украина высоко ценит это решение"
Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Великобританию за решение предоставить Украине противотанковые системы вооружения.
Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Украина высоко ценит решение Великобритании предоставить новый пакет безопасности с легкими противотанковыми вооруженными системами защиты. Спасибо нашему другу Бену Уоллесу за отличное выступление в Британском парламенте", - написал министр обороны Украины.
17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время выступления в Палате общин британского парламента заявил, что Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонные системы вооружений.
"Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых систем оборонного оружия", – сказал Воллес, добавив, что "они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать для самообороны".
Решение о предоставлении оружия, по словам министра обороны Соединенного Королевства, было ответом на "все более угрожающее поведение со стороны России". А небольшое количество британских военных поможет научить украинские войска использовать это оружие.
В этот же день, 17 января, два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС доставили легкие противотанковые оборонительные системы в аэропорт Борисполь.
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Давно он войска отводил с позиций? Давно стрелять запрещал? Он побоится дать команду на пуск ракет, это же сцыкливый клоун
Кто даст команду на использование всех этих средств и оружия что нам дали союзники?
Хорошо было смеяться с Украины в Юрмале ,козлина хрипатая?