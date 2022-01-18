Цены на нефть растут: Brent торгуется выше $87 за баррель – на максимуме с октября 2014 г.

Цены на нефть поднимаются во вторник на фоне роста геополитической напряженности, Brent торгуется выше $87 за баррель – на максимуме с октября 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Накануне стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В нанесении этих ударов власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов.

В результате атаки произошел взрыв, нанесший ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Кроме того, пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 18 января составляет 87,3 доллара за баррель, что на 0,82 доллара (0,95%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов 17 января эти контракты подорожали на 0,4 доллара (0,46%) – до 86,48 доллара за баррель.

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Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составляет к этому времени 84,92 доллара за баррель, что на 1,1 доллара (1,32%) выше итогового значения сессии 14 января.

В понедельник основные торги WTI не проводились из-за выходного в США.

"Настроение нефтяного рынка остается конструктивным, и атака на ОАЭ обеспечила дополнительную поддержку цен", - отмечает аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

"Нехватка поставок нефти при сохранении высокого спроса означают, что ситуация на рынке более сложная, чем ожидалось", – приводит слова эксперта агентство Bloomberg.