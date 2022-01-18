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Цены на нефть растут: Brent торгуется выше $87 за баррель – на максимуме с октября 2014 г.

Цены на нефть растут: Brent торгуется выше $87 за баррель – на максимуме с октября 2014 г.

Цены на нефть поднимаются во вторник на фоне роста геополитической напряженности, Brent торгуется выше $87 за баррель – на максимуме с октября 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Накануне стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В нанесении этих ударов власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов.

В результате атаки произошел взрыв, нанесший ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Кроме того, пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 18 января составляет 87,3 доллара за баррель, что на 0,82 доллара (0,95%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов 17 января эти контракты подорожали на 0,4 доллара (0,46%) – до 86,48 доллара за баррель.

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Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составляет к этому времени 84,92 доллара за баррель, что на 1,1 доллара (1,32%) выше итогового значения сессии 14 января.

В понедельник основные торги WTI не проводились из-за выходного в США.

"Настроение нефтяного рынка остается конструктивным, и атака на ОАЭ обеспечила дополнительную поддержку цен", - отмечает аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

"Нехватка поставок нефти при сохранении высокого спроса означают, что ситуация на рынке более сложная, чем ожидалось", – приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

нефть (1920) цены (2290) Brent (2)


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Це вже пекельні санкції застосовують проти рашки ,після газу по 1,5к$ ?
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18.01.2022 11:12 Ответить
Зато акции РАБссиянских компаний валятся одна за другой...
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18.01.2022 11:19 Ответить
Причина в том, что США напечатали сильно много ничем не обеспеченных долларов. Это называется инфляция.
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18.01.2022 11:36 Ответить
Свидетель "эвтаназии доллара"?
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18.01.2022 11:49 Ответить
Да, штаты напечатали триллионы долларов..доллар в 14 и в 22 это разные доллары..поэтому дорожает ВСЕ..
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18.01.2022 12:52 Ответить
Так напечатай срубли
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18.01.2022 14:21 Ответить
Як тільки стане 98 мордор влізе в Україну.
Збивши ціну на 40 мордор всю свою срать по кізярнях сховає.
Якось така тенденція. Нафта росте - кількість обстрілів збільшувалася. Нафта падала- аж становилось скучнувато від тиші. Це мої спостереження за 2016-2018 р. В зоні АТО
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18.01.2022 14:21 Ответить
 
 