К 2030 году из Украины на заработки может выехать 3 млн трудоспособного населения, - Институт демографии

Минус три миллиона трудоспособного населения Украины до 2030-го года – такие прогнозы Института демографии Национальной академии наук.

А все из-за того, что количество желающих выехать за границу ежегодно увеличивается. Лучшей судьбы украинцы ищут в основном в странах ЕС. И о том, что кроме "соблазнительных" зарплат, стоимость жизни на чужбине также дороже, мало кто задумывается. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"В странах Евросоюза цены вдвое выше – на питание, на бытовую химию, на те же услуги красоты. Несколько месяцев я жила в Польше и могу сказать, что это просто не выгодно. У меня есть знакомый, который работал в Польше год, работал абсолютно легально, но был изнурительный график – по 12 часов, 1 выходной в неделю и плюс ему не заплатили за последний месяц. Даже страшно предположить, что может быть если устроиться нелегально", – рассказывает киевлянка Анастасия Яременко.

И на обещание высоких зарплат обольщаться не стоит. Как правило, на них могут рассчитывать лишь те, кто работает на вредной работе или является высококвалифицированным специалистом, говорит гастарбайтер Андрей Зеланс. В то же время, отмечают специалисты, сейчас уровень оплаты труда для специалистов и представителей рабочих профессий в Украине вполне конкурирует с обещанным за рубежом вознаграждением.