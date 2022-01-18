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К 2030 году из Украины на заработки может выехать 3 млн трудоспособного населения, - Институт демографии

Минус три миллиона трудоспособного населения Украины до 2030-го года – такие прогнозы Института демографии Национальной академии наук.

А все из-за того, что количество желающих выехать за границу ежегодно увеличивается. Лучшей судьбы украинцы ищут в основном в странах ЕС. И о том, что кроме "соблазнительных" зарплат, стоимость жизни на чужбине также дороже, мало кто задумывается. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"В странах Евросоюза цены вдвое выше – на питание, на бытовую химию, на те же услуги красоты. Несколько месяцев я жила в Польше и могу сказать, что это просто не выгодно. У меня есть знакомый, который работал в Польше год, работал абсолютно легально, но был изнурительный график – по 12 часов, 1 выходной в неделю и плюс ему не заплатили за последний месяц. Даже страшно предположить, что может быть если устроиться нелегально", – рассказывает киевлянка Анастасия Яременко.

И на обещание высоких зарплат обольщаться не стоит. Как правило, на них могут рассчитывать лишь те, кто работает на вредной работе или является высококвалифицированным специалистом, говорит гастарбайтер Андрей Зеланс. В то же время, отмечают специалисты, сейчас уровень оплаты труда для специалистов и представителей рабочих профессий в Украине вполне конкурирует с обещанным за рубежом вознаграждением.

Автор: 

трудовая миграция (247) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+12
Такий маячня, що навіть у голові не вкладається. Це щось із репертуару 95го кварталу?? Хто їм ці дебільні тексти пише??? Охочих виїхати за кордон щоразу більшає = тому що в країні ЖЕПА.
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18.01.2022 11:19
+12
Что, даже школьные учителя возьмут и бросят скумбрию по 8 грн и зарплаты по 4000 долларов? Совсем разбаловал их Бубочка...
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18.01.2022 11:19
+12
А вы 73% ПРИДУРКОВ С РЫНКОВ,почаще голосуйте за таких ********* как Зеленский и будете жить ещё хуже И КАЖДЫЙ ДЕНЬ УЛЫБАТЬСЯ ДЕБИЛЬНЫМ ВИДОСИКАМ !!
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18.01.2022 11:25
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Страница 3 из 3
Я Давно говорил .Украину спасут иммигранты..Если на нас будут трудиться миллионы иммигрантов -Украина возродится.Как США.или ФРГ,Британия,Франция.Вопрос ,кого мы готовы принимать в качестве иммигрантов?Я - за вьетнамцев,лаосцев.бирманцев и других азиатских народов.Время назрело. А на уезжающей молодежи я бы не зацикливался.Это нормальный процесс. Те же индийцы.Тоже неплохо.
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18.01.2022 12:04 Ответить
НИГЕРОВ,МАРАКАНЦЕВ,ИНДУСОВ-коров Любят пипец!А ЛУЧШЕ КАДЫРОВЦЕВ!)
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18.01.2022 12:07 Ответить
А что им делать?, где работать?
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18.01.2022 12:16 Ответить
В украинском it сейчас вакансий для хороших специалистов выше крыши. Чистыми на руки можно больше зарабатывать чем во многих странах ЕС. Но, плять, это ж надо браться за ум. Много читать, проходить курсы и тренинги, годы работать, бросить ежедневно бухать - а это колосальный труд для подавляющего большинства наших граждан. Лучше бухнуть двухлитровую баклашку пивка из атб, открыть цензор и срать в коментах, что проклятая у нас страна и не дает люмпенам богатеть сидя возле телевизора.
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18.01.2022 14:36 Ответить
Как же вы безбожно лжете! Как вы вообще можете так бессовестно лгать, вы думаете что только вы такой успешный и все в этой стране норм, а остальные все прям алкаши? Мне вас даже жаль, у вас старость пришла а ум потерялся((
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18.01.2022 16:28 Ответить
В чем вранье? В том, что едущие мыть польские сортиры в макдональдс за 17 злотых в час - это элита нации? Или те, кто готов епашить 6 дней в неделю по 12 часов в сутки при этом жить в 7 местном бараке - это не рабы?!! Где тут вранье? Просто когда раскрываеш глаза людям, что их мнимый успех - это дерьмо, они почему-то обижаются.
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18.01.2022 22:42 Ответить
Текст Мосійчучка писала?
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18.01.2022 12:13 Ответить
А где делись украинские заводы? Почему Россия продолжает строить более миллиона автомобилей в год, больше нескольких сотен вертолётов и самолётов, а Украина НОЛЬ?
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18.01.2022 12:15 Ответить
потому, что ты не знаешь сколько строит Украина автомобилей )
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18.01.2022 12:23 Ответить
Россия 2021 - 1 166 048 авто, Украина 6 440 авто, т. е. почти НОЛЬ.
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18.01.2022 12:30 Ответить
Ну да, вот только кацапские дерьмовозы никому в мире не надо. Может тебе напомнить, сколько этого барахла экспортировано в ес в сша-канаду?!
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18.01.2022 12:33 Ответить
Ты не понимаешь. Выпущено 1 166 048 авто. Если бы не надо было, то столько не производили бы. Россия капиталистическая страна. Она не выпускает то что потом нельзя продать, тем более в таких количествах. У нас тоже продаются их авто кстати.
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18.01.2022 12:40 Ответить
понимает он все прекрасно, просто это бот на окладе, который уводит темы чуток в сторону
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18.01.2022 12:49 Ответить
Чучело, иди выше комент прочитай.
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18.01.2022 13:00 Ответить
Сейчас в Украине собирается четыре марки - российские модели KIA, Renault, LADA, Skoda, SsangYong и Geely. Если первыми тремя занимается ЗАЗ, то Skoda собирается на "Еврокар". SsangYong и Geely собираются в Кременчуге.

В нашей стране собирают французскую машину из немецкого радиатора, колес и коробки передач, португальской выхлопной системы, чешского рулевого управления, но на этом много не заработаешь - сотрудники получат зарплату, производитель - прибыль, но за это вся страна будет оплачивать налоговые льготы производителю.
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18.01.2022 12:36 Ответить
А институт демографии в Украине зачем? Он занимается только такими очевидными прогнозами и печальной статистикой, или же же от него какая-то польза всё же есть? Например, направили докладную маленькому никчемному утырку на Банковою со своими прогнозами и предложениями по оздоровлению ситуации... А если нет, то нах... такое академическое стадо содержать за бюджетные деньги?
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18.01.2022 12:18 Ответить
Вы чё ))) Уже больше чем 3 мил. там работает, вся западная Украина работает в Европе, через одного. К 2030 году уедет половина населения с такими правителями как у нас последние лет 20
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18.01.2022 12:21 Ответить
Настоящие патриоты Украины всегда бегут заграницу и любят Родину уже оттуда.
Ходят в вышиванках в Канаде, Польше и прочей Германии и поют украинские песни.
И обязательно общаются между собой по украински. От большой любви к неньке...
Но возвращаться и налаживать жизнь и строить государство неа... не хотят )
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18.01.2022 12:22 Ответить
Та хоч патріоту вкакайся, але 73% ідіотів проголосують за Зелебородька - і шо далі робити? "Налаживать жизнь"? - так вже налажали так, що бульдозером не розгрібеш!
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18.01.2022 12:37 Ответить
Шо воно меле? Вже 7 років живу у Польщі та не помітив, щоб ціни "на питание, на бытовую химию" були вищі од українських.

"Изнурительний график" - а може контракт читати треба до того, як підписуєш?

5 канал постійно намагається пропхати якусь хрєнь про жииття за кордоном, а Цензор йому допомагає.

"Обещание высоких зарплат" - якщо ти дурко і ведешся на обіцянки, то тебе всюди дуритимуть, а в Україні так 2 рази на день!
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18.01.2022 12:34 Ответить
А как это так? Люди едут на заработки в основном в Европу... но ведь каждому известно, что Украина - это Европа.

А если без шуток... то не от хорошей жизни туда едут.
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18.01.2022 12:36 Ответить
Не всё упирается в деньги и еду!
Например, отношение к людям. Сходите в "стол справок" энергонадзора или газового хозяйства.
Посмотрите, как полиция защищает рядовых граждан.
...
И сразу станет видно, почему люди бегут из страны.
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18.01.2022 13:04 Ответить
Трава всегда зеленей у соседа, особенно тому кто никогда у соседа не был.
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18.01.2022 14:29 Ответить
И в чем проблема?
Билет в 2 стороны можно взять за 50 евро!
Кто мешает поехать на выходные или на пару недель?
Да, медом там углы не намазаны. Но имея специальность и умение работать можно неплохо устроиться.
Да, еще, имея специальность и умея хорошо работать (по германским меркам) и в Украине жить хорошо.
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18.01.2022 15:28 Ответить
А что в Украине нельзя нормально устроится если у тебя есть руки и мозги?!
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18.01.2022 22:45 Ответить
ну Портнов и Беня приехали
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18.01.2022 17:00 Ответить
вчера прилетели?
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18.01.2022 17:20 Ответить
вместе с зебуином.
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18.01.2022 17:35 Ответить
тяжко с чебурнетом жить?
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18.01.2022 18:23 Ответить
Украине нужен порох ! ХА.
Вывезти все молодое и трудоспособное , обученное население Украины.
Для этого
Порошенко (вальцманом) со товарищами были придуманы
ефтейские фишечки о нищете Украинских Граждан !
Нищий Гражданин - без вольный !
о без визе .
Все богатое население в Пуэрто -Рике без всяких "без виз" катается по Европам и Америкам !
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24.01.2022 10:11 Ответить
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