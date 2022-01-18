К 2030 году из Украины на заработки может выехать 3 млн трудоспособного населения, - Институт демографии
Минус три миллиона трудоспособного населения Украины до 2030-го года – такие прогнозы Института демографии Национальной академии наук.
А все из-за того, что количество желающих выехать за границу ежегодно увеличивается. Лучшей судьбы украинцы ищут в основном в странах ЕС. И о том, что кроме "соблазнительных" зарплат, стоимость жизни на чужбине также дороже, мало кто задумывается. Об этом говорится в сюжете "5 канала".
"В странах Евросоюза цены вдвое выше – на питание, на бытовую химию, на те же услуги красоты. Несколько месяцев я жила в Польше и могу сказать, что это просто не выгодно. У меня есть знакомый, который работал в Польше год, работал абсолютно легально, но был изнурительный график – по 12 часов, 1 выходной в неделю и плюс ему не заплатили за последний месяц. Даже страшно предположить, что может быть если устроиться нелегально", – рассказывает киевлянка Анастасия Яременко.
И на обещание высоких зарплат обольщаться не стоит. Как правило, на них могут рассчитывать лишь те, кто работает на вредной работе или является высококвалифицированным специалистом, говорит гастарбайтер Андрей Зеланс. В то же время, отмечают специалисты, сейчас уровень оплаты труда для специалистов и представителей рабочих профессий в Украине вполне конкурирует с обещанным за рубежом вознаграждением.
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В нашей стране собирают французскую машину из немецкого радиатора, колес и коробки передач, португальской выхлопной системы, чешского рулевого управления, но на этом много не заработаешь - сотрудники получат зарплату, производитель - прибыль, но за это вся страна будет оплачивать налоговые льготы производителю.
Ходят в вышиванках в Канаде, Польше и прочей Германии и поют украинские песни.
И обязательно общаются между собой по украински. От большой любви к неньке...
Но возвращаться и налаживать жизнь и строить государство неа... не хотят )
"Изнурительний график" - а може контракт читати треба до того, як підписуєш?
5 канал постійно намагається пропхати якусь хрєнь про жииття за кордоном, а Цензор йому допомагає.
"Обещание высоких зарплат" - якщо ти дурко і ведешся на обіцянки, то тебе всюди дуритимуть, а в Україні так 2 рази на день!
А если без шуток... то не от хорошей жизни туда едут.
Например, отношение к людям. Сходите в "стол справок" энергонадзора или газового хозяйства.
Посмотрите, как полиция защищает рядовых граждан.
...
И сразу станет видно, почему люди бегут из страны.
Билет в 2 стороны можно взять за 50 евро!
Кто мешает поехать на выходные или на пару недель?
Да, медом там углы не намазаны. Но имея специальность и умение работать можно неплохо устроиться.
Да, еще, имея специальность и умея хорошо работать (по германским меркам) и в Украине жить хорошо.
Вывезти все молодое и трудоспособное , обученное население Украины.
Для этого
Порошенко (вальцманом) со товарищами были придуманы
ефтейские фишечки о нищете Украинских Граждан !
Нищий Гражданин - без вольный !
о без визе .
Все богатое население в Пуэрто -Рике без всяких "без виз" катается по Европам и Америкам !