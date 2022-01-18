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Посла США в Украине назначат в ближайшее время, – сенатор Портман

Посла США в Украине назначат в ближайшее время, – сенатор Портман

В Госдепартаменте США обещают назначить посла в Украину "в ближайшее время".

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил сопредседатель группы поддержки Украины в американском Сенате республиканец Роб Портман, передает Цензор.НЕТ.

"Я снова обсуждал с Госдепартаментом этот вопрос на прошлой неделе, и они заверили меня, что в ближайшее время будет назначен опытный, карьерный дипломат. И я рад это слышать, это нужно сделать", - отметил он.

У США нет посла в Украине уже более двух с половиной лет, с июня 2019-го, когда администрация еще предыдущего президента Дональда Трампа завершила каденцию Мари Йованович. В Украине надеялись на скорейшее назначение посла после инаугурации Джозефа Байдена, но в настоящее время американские интересы в Украине официально представляют дипломаты в статусе "временного поверенного".

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Ой! А как же Шабунин без своей старушки любовницы?!
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18.01.2022 11:25 Ответить
Арестовия сбежал от Голобородьки...по личной причине каже...
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18.01.2022 11:27 Ответить
Перенести ВСЕ заседания Сената США в Мариуполь .
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18.01.2022 11:27 Ответить
Офис президента Украины в Мариуполь. Может тогда торчок начнет выполнять свои конституционные обязанности и заниматься защитой страны от возможной агрессии. Если это не нужно президенту страны - почему этим должны заниматься союзники?
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18.01.2022 11:32 Ответить
Наем, серлещ и прочие борцуны держат пальцы за вторую каденцию йованович.
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18.01.2022 11:45 Ответить
Наконец-то противостояние Демократов и Республиканцев обретает разумные очертания в отношении Украины.Я рад за помощь США.Не будь их,нас бы уже давно съела многоголовая кремлевская гидра,не без помощи 5й колоны,терзающей Украину изнутри.
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18.01.2022 12:09 Ответить
 
 