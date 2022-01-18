Посла США в Украине назначат в ближайшее время, – сенатор Портман

В Госдепартаменте США обещают назначить посла в Украину "в ближайшее время".

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил сопредседатель группы поддержки Украины в американском Сенате республиканец Роб Портман, передает Цензор.НЕТ.

"Я снова обсуждал с Госдепартаментом этот вопрос на прошлой неделе, и они заверили меня, что в ближайшее время будет назначен опытный, карьерный дипломат. И я рад это слышать, это нужно сделать", - отметил он.

У США нет посла в Украине уже более двух с половиной лет, с июня 2019-го, когда администрация еще предыдущего президента Дональда Трампа завершила каденцию Мари Йованович. В Украине надеялись на скорейшее назначение посла после инаугурации Джозефа Байдена, но в настоящее время американские интересы в Украине официально представляют дипломаты в статусе "временного поверенного".

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