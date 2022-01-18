За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 6 человек, выявлено 972 новых случая заболевания, - Кличко. КАРТА
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 972 больных коронавирусом. 6 человек скончались.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.
За сутки 972 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (в общей сложности 346 228): 562 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 345 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 33 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 32 мальчика от 8 месяцев.
За сутки зафиксировано 6 летальных исходов от вируса (в среднем 8377): 5 женщин от 68 до 87 лет и 1 человек 65 лет.
В больницы столицы госпитализировали 51 больного коронавирусом и 61 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
627 жителей столицы преодолели коронавирус (в общей сложности 327 892).
Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком (196), Соломенском (147) и Оболонском (100).
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