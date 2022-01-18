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Зеленский и Дуда 20-21 января проведут консультации в Польше: Обсудят ситуацию в регионе

Зеленский и Дуда 20-21 января проведут консультации в Польше: Обсудят ситуацию в регионе

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда 20-21 января проведут консультации в резиденции главы Польского государства в городе Висла.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wnp.pl, об этом заявил глава Бюро международной политики президенту Польши Якуб Кумох.

Темой консультаций будет ситуация с безопасностью в регионе и угрозы со стороны России.

Предыдущая встреча президентов Польши и Украины состоялась 20 декабря 2021 в Гуте на западе Украины в формате Люблинского треугольника - с участием президента Литвы Гитанаса Науседы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша отметили 30-летие дипломатических отношений. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) Польша (8431) Дуда Анджей (761)


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Топ комментарии
+5
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18.01.2022 13:22
+3
Представляю, что будет молоть это чудо после Пороха в Польше
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18.01.2022 12:33
+2
А может ли говнокомундувич покидать страну в такой сложный момент времени?
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18.01.2022 12:26
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А может ли говнокомундувич покидать страну в такой сложный момент времени?
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18.01.2022 12:26 Ответить
Який головнокомандуючий? Якщо Ви про ЗЕпреза, так він того...якраз те, як Ви назвали в своєму коменті
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18.01.2022 12:50 Ответить
Вспомните о том, что говорил Зеленский о том, когда Порошенко один раз за 5лет решил отдохнуть (подлечиться) вне страны несколько дней
и будет вам ответ
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18.01.2022 12:32 Ответить
Представляю, что будет молоть это чудо после Пороха в Польше
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18.01.2022 12:33 Ответить
Да, після п'ятого п'яного Порошенко, ніхто не зможе стільки "намолоть"
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18.01.2022 13:35 Ответить
Вчера Анджей Дуда подписал Указ об аресте активов Северного Потопа Путлера на 8 ярдов долларов ...а это значит...Срань кремлевская ...в ЖО...
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18.01.2022 12:54 Ответить
Сначала клизму от Блинкена примет, а потом будет видно куда оно поедет.
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18.01.2022 13:00 Ответить
Самое интересное в этой истории о Вяличии РАБссии..то что маленькая Норвегия и США увенчили поставки газа в Евросюз на 59%.... МИЛЛЕР.... закрой вентиль в ЕС...
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18.01.2022 13:07 Ответить
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18.01.2022 13:22 Ответить
 
 