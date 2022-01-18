Зеленский и Дуда 20-21 января проведут консультации в Польше: Обсудят ситуацию в регионе
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда 20-21 января проведут консультации в резиденции главы Польского государства в городе Висла.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wnp.pl, об этом заявил глава Бюро международной политики президенту Польши Якуб Кумох.
Темой консультаций будет ситуация с безопасностью в регионе и угрозы со стороны России.
Предыдущая встреча президентов Польши и Украины состоялась 20 декабря 2021 в Гуте на западе Украины в формате Люблинского треугольника - с участием президента Литвы Гитанаса Науседы.
Топ комментарии
+5 саша паламарчук
показать весь комментарий18.01.2022 13:22
+3 Дід Трохим
показать весь комментарий18.01.2022 12:33
+2 Solomon #418722
показать весь комментарий18.01.2022 12:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и будет вам ответ
п'ятогоп'яного Порошенко, ніхто не зможе стільки "намолоть"