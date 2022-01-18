Зеленский и Дуда 20-21 января проведут консультации в Польше: Обсудят ситуацию в регионе

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда 20-21 января проведут консультации в резиденции главы Польского государства в городе Висла.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wnp.pl, об этом заявил глава Бюро международной политики президенту Польши Якуб Кумох.

Темой консультаций будет ситуация с безопасностью в регионе и угрозы со стороны России.

Предыдущая встреча президентов Польши и Украины состоялась 20 декабря 2021 в Гуте на западе Украины в формате Люблинского треугольника - с участием президента Литвы Гитанаса Науседы.

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