COVID-19 увеличивает риск смерти беременных в 15 раз, а вероятность родить недоношенного ребенка – в 22 раза, - ученые

В том, что для будущих матерей коронавирус представляет наибольшую опасность, ученые убеждались в ходе масштабных исследований.

Беременные делают прививку от COVID-19 значительно реже других женщин детородного возраста – хотя именно для тех, кто вынашивает ребенка, коронавирус представляет наибольшую опасность. К такому выводу пришли шотландские медики, проанализировав данные обо всех родах, принятых в этой стране за первый год вакцинальной кампании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По состоянию на конец октября 2021 года лишь менее трети молодых матерей (32,2%) получили к моменту родов прививки от COVID-19. В то время как в целом в Шотландии среди женщин детородного возраста (от 18 до 44 лет) от коронавируса вакцинировано более трех четвертей (77,4%).

"Для защиты здоровья женщин и детей в ходе продолжающейся пандемии абсолютно необходимо уделять больше внимания уровню вакцинации беременных", – пишут авторы статьи, опубликованной в журнале Nature.

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В том, что именно для будущих матерей коронавирус представляет наибольшую опасность, ученые уже неоднократно убеждались в ходе масштабных исследований.

Согласно последним данным из США, заражение беременной женщины COVID-19 увеличивает риск смерти во время родов в 15 раз, а вероятность родить недоношенного ребенка – в 22 раза.

К подобным выводам пришло и международное исследование, проведенное Оксфордским университетом. По словам профессора Ариса Папагеоргиу, возглавляющего в Оксфордском Институте здоровья матери и ребенка научное направление, беременность и COVID-19 "взаимно усложняют друг друга".