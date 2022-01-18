В Минобороны РФ заявили, что готовятся к боевым действиям за пределами своих границ ответственности
Россия и Беларусь рассматривают сценарий, при котором для обеспечения безопасности двух стран будет необходимо использовать весь военный потенциал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
"Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства", — заявил заместитель министра обороны, генерал-полковник Александр Фомин.
Он также отметил, что в ходе учений, российские и белорусские подразделения будут готовиться к боевым действиям за пределами своим границ ответственности.
"В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях", — пояснил Фомин.
Ранее стало известно, что российские военные прибывают в Беларусь для проверки сил Союзного государства.
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Таке вже практикувалось у Московії.
А вмирати на чужій землі за хер зна шо, хотелки Лукашенка- це зовсім друге.
а пока жируют на их денежки,армию свою отстроили и обучили - так что у скрепных все приключения еще впереди..
вот жеж боженька не поскупилась на "соседушек"(((
ни одна страна в мире так не пострадала от этого говна же!
Альфред Кох
"УЛЬТИМАТУМ" Театральная пьеса в одном действии :
- Если вы не примите наши условия, то мы нападем на Украину!
- Нападайте, как мы можем вам помешать?
- Вот и нападем!
- Вот и нападайте!
- Ну, это, мы ведь на самом серьёзе говорим! Нападём.
- И мы не шутим: нападайте!
- Вот и нападём. А вы нам ни хрена ничего не можете сделать!
- Тем более нападайте: чего ж вам бояться, раз мы ничего не сможем сделать?
- А чо вы сможете сделать?
- А вот вы нападите, тогда и увидите!
- А вы заранее скажите!
- Нет. Не скажем.
- А почему?
- А по качану. Мы еще до конца не решили, как мы ответим.
- Вот и мы говорим, что вы будете только совещаться и болтать, а не ответите никак! Нам опять все сойдет в рук! Верно?
- Не знаем. Может сойдет, а может и нет...
- Сойдет-сойдет! Мы знаем, что сойдет, потому что вы политкорректные слабаки.
- Ну раз так, раз мы слабаки, то нападайте!
- Нет, вы сначала скажите, как будете реагировать на наше нападение!
- Нет, вы сначала нападите, тогда сразу и узнаете.
- А мы не будем нападать, пока вы не скажете, как вы ответите!
- Ну и не нападайте! Дело ваше! Мы же вас не заставляем!
- Вот еще: "заставляем"! Нас заставить невозможно! Мы великая держава!
- А мы вас и не заставляем!
- А чо это вы такие хитрые? Вы что-то готовите против нас на случай нашего нападения на Украину?
- А вот вы нападите - тогда, может быть и узнаете!
- А вот хер вам! Мы тогда не будем нападать!
- Ну и не нападайте!
- Ну и не будем! Не очень-то и надо! Подавитесь своей Украиной!
- Вот и славно. Значит не будете нападать?
- Нет, не будем. Вот если бы вы нам заранее сказали, как вы ответите, тогда бы мы вам точно сказали: нападем или нет!
- Нет, заранее мы вам не скажем.
- Ну тогда мы и не будем нападать. Не дождетесь. Нашли дураков, нападать! Ишь чего захотели! Или мы не великая держава?
- Великая, великая! Как не великая? Самая что ни на есть великая. Великее не бывает!
- Вы что это, вы это сейчас над нами издеваетесь?
- Нисколько!
- А то смотрите! Мы ведь и напасть можем! Мы такие !
- Кто б сомневался. Вы - можете. Нет сомнений.
- То-то же. А то ишь какие храбрые!
- Нет, нет! Что вы! Какие же мы храбрые? Мы слабый гнилой Запад. Так, ничего особенного. Вот вы - храбрые и великие, это точно!
- Хорошо, что вы это понимаете! А то смотрите! Может все-таки взять и напасть на Украину, чтобы вы точно усвоили, что мы великие.
- Решайте сами, что вам делать: нападать или не нападать. Вы же великие.
- Да уж вас не спросимся... А как вы ответите?
- А вы нападите - тогда и узнаете!
На Лугандоне,
в грязном фургоне,
с водкой в бидоне, унылые,катим домой...
Фуру швыряет,
водила икает,
яму поймает - и точно майор блевонет...
А "ихтамнеты"
в черных пакетах
едут на родину в землю компостом залечь...
Вышло неловко
с "коммандировкой"
или с путевкой, да чё там, всем похер уже...
когда в набат ударила отчизна:
мочи жыдов, пиндосов и фашистов..
все думали ,что лучше нет работы -
чем бить трусливых укров с пулемета,
а после, хоть в говно - всё на халяву,
кресты на грудь, по всем каналам слава...
и вот.. везем на родину героев,
которых там на пустыре зароют...
Которых там на пустыре зароют...
Но надо добраться,
надо собраться...
Если ужраться, то можно дня на два уснуть.
а Жаркое ж лето...
и в общем-то,нету
кондИционера - ребята ваще потекут...
И мы идём, не в хлам, но очень близко,
работа - пестня, никакого риска,
глубокий тыл, кругом сплошная вата,
вот КПП, братушки там,буряты...
И мы идём уверенно, в натуре!
Опухшие от водки и от "дури"...
идут с Ростова снова гум-конвои,
а значит где-то вновь пустырь разроют...
и значит, где-то вновь пустырь разроют..
На Лугандоне
в грязном фургоне
в целом, нехило кататься с "двухсотыми" в ночь...
Эко их крепко
тОркнули скрепы...
...Больше б дыбилов, а мы поработать не прочь...
Когда сошлись в мозгах "кисель" и водка,
по двухходовой лагерной разводке
погнали за величием бараны,
послушно сдохли, што ваще не странно..
Но нам - ведь - жить!..Кредит вот непогашен,
а тут наш профиль - мы сполна отпашем,
пока холопам за царя подохнуть сладко
и пустырей отсутствует нехватка.
и пустырей отсутствует нехватка..
груз 200. Луганда. Новороссия. ДНР. ЛНР. русский мир. фашизм не пройдет. Деды ваивали. не забудем, не простим...
простите за мой французский
Зовите всех! - Стэн, как всех? Абсолютно всех?
Я сказал всеееехххх!!!! Ааааааа.......
Білоруси напряглися?
Це вас там х-ло захищати збирається?
Від кого захищатися будете, чи не на "старушку Європу" упир оком накинув? На Польщу підете чи ще далі?