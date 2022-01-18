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В Минобороны РФ заявили, что готовятся к боевым действиям за пределами своих границ ответственности

В Минобороны РФ заявили, что готовятся к боевым действиям за пределами своих границ ответственности

Россия и Беларусь рассматривают сценарий, при котором для обеспечения безопасности двух стран будет необходимо использовать весь военный потенциал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства", — заявил заместитель министра обороны, генерал-полковник Александр Фомин.

Он также отметил, что в ходе учений, российские и белорусские подразделения будут готовиться к боевым действиям за пределами своим границ ответственности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские войска прибывают в Беларусь для проведения совместных учений, - Минобороны Республики. ФОТО

"В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях", — пояснил Фомин.

Ранее стало известно, что российские военные прибывают в Беларусь для проверки сил Союзного государства.

Автор: 

Беларусь (7900) россия (95683) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+44
Вы лучше заготовьте для себя деревянные бушлаты, они вам точно пригодятся.
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18.01.2022 12:38
+34
беларуский скот погонят убивать украинцев(
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18.01.2022 12:38
+27
"Густішу траву легше косити"-народна мудрість...а предки поганого не радять
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18.01.2022 12:43
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ой, баюс-баюс!
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18.01.2022 12:38 Ответить
Вы лучше заготовьте для себя деревянные бушлаты, они вам точно пригодятся.
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18.01.2022 12:38 Ответить
досвід останніх 8 років свідчить що буде досить чорного мішка для сміття в задньому кармані штанів кожного "завоєвателя"
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18.01.2022 12:56 Ответить
А если жопу оторвёт, вместе с карманом?
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18.01.2022 13:04 Ответить
Класс)) Рассмешили.
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18.01.2022 13:09 Ответить
То хоча б жопа буде в кишені, якнеяк, а тепліше.
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18.01.2022 14:04 Ответить
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18.01.2022 13:05 Ответить
беларуский скот погонят убивать украинцев(
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18.01.2022 12:38 Ответить
Погонять. Бо вони самі не підуть. Ззаду десяток бурятів з кулеметами, для хоробрості наступаючих.
Таке вже практикувалось у Московії.
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18.01.2022 12:57 Ответить
А с чего вы считаете, что сами не пойдут? Действия белорусских моральных уродов в форме на литовской и польской границе свидетельствуют про обратное.
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18.01.2022 13:27 Ответить
Крутити дулі чи показувати сраку не переходячи кордон, чи бити своїх жінок, тримаючи зброю на поготові - це одне.
А вмирати на чужій землі за хер зна шо, хотелки Лукашенка- це зовсім друге.
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18.01.2022 13:34 Ответить
Резать ограждение, слепить лазером и т.д. это не крутить дули. И скорее всего, им, как и московитам, похрен где дохнуть. Мозги так же промыты, как и москалям.
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18.01.2022 13:37 Ответить
уверен,что пленных бульбашей будут стыдить дольше и больше,чем казластанцев..
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18.01.2022 14:38 Ответить
Зачем стыдить? То марна трата часу. Пришёл нас убивать? Пожалте бриться.
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18.01.2022 19:31 Ответить
стыдить можно по-разному..
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18.01.2022 21:02 Ответить
Ну, тогда пускай их "стыдит" вот этот бывший кандидат в мэры Киева и политический заробитчанин Серожа из файного миста Тернопиль
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18.01.2022 21:13 Ответить
у чеченцев неплохо получалось..
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18.01.2022 21:17 Ответить
Ну, то было давно. Пока московиты тейп кадыровых не купил.
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18.01.2022 21:28 Ответить
а они кацапам еще всё припомнят..
а пока жируют на их денежки,армию свою отстроили и обучили - так что у скрепных все приключения еще впереди..
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18.01.2022 21:31 Ответить
Здивували (( з 2014 не перестають "тренуватися" , аби повиздихали до останнього ((
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18.01.2022 12:40 Ответить
Якщо білоруські громадяни та солдати, не дай Боже, проковтнуть наживку **********, то не бути нам братами століття! Це буде крахом братських відносин с Білорусью(((
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18.01.2022 12:43 Ответить
Вже.
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18.01.2022 12:49 Ответить
А казахов белорусы с кацапами и армянами душили с братской любовью?
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18.01.2022 12:52 Ответить
"Густішу траву легше косити"-народна мудрість...а предки поганого не радять
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18.01.2022 12:43 Ответить
свинособаки знову лають, а караван іде..
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18.01.2022 12:45 Ответить
Х..ло лови...

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18.01.2022 12:45 Ответить
эти твари реально думают шо кто-то покусится на помойку, спокойно оккупировать которую можно только если под ноль вырезать местное злобное архаичное население? ибо оккупировать этих ссуществ можно лишь хорошо платя за стресс оккупационным войскам.
вот жеж боженька не поскупилась на "соседушек"(((
ни одна страна в мире так не пострадала от этого говна же!
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18.01.2022 12:47 Ответить
За межою заявили, що готові переробляти кацапський скот на добрива!!!
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18.01.2022 12:48 Ответить
Лучше отработайте вместе копку могил на скорость,
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18.01.2022 12:50 Ответить
Ну хоть честно сказали. Теперь нужно наших колаборантов отп***ть которые называют бульбашей и кацапоидов братским народом
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18.01.2022 12:52 Ответить
даа, нету больше государства Белорусь, есть полигон для учений для соседней сраны..., просрали белорусы свою государственность..., если будет война, она будет вестись на вашей территории, белорусы, потому что вы терпилы...
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18.01.2022 12:56 Ответить
Беларуси уже давно не является суверенным государством..... просто один из многих федеративных округов российской федерации...
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18.01.2022 12:59 Ответить
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18.01.2022 13:05 Ответить
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18.01.2022 13:07 Ответить
Они намекают на ядерное оружие. И настолько дурные,что могут его и применить. Я бы на месте Запада профинансировал лучше их коммунистов для переворота. Но при согласовании условий ухода из Донбасса и Крыма. Кацапы любят комуняк и сами мечтают вернуться в ссср. Народ обнищал. И если их натравить на жирную верхушку - с радостью побегут их грабить. Коммунизм кстати надолго затормозил бы их развитие. И дал бы нам шанс быстрее присоединиться к НАТО и ЕС.
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18.01.2022 13:08 Ответить
У них комунисты такие же, как и верующие. Управляются чуваками из одного и того же ведомства.
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18.01.2022 13:12 Ответить
Всегда найдется свой ленин,который захочет габить все самому.
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18.01.2022 13:13 Ответить
Так уже было в 1917 году. Нам от этого лучше не стало.
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18.01.2022 16:08 Ответить
Одного шизофреніка у стадії загострення не може вгамувати цілий світ.
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18.01.2022 13:10 Ответить
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18.01.2022 13:11 Ответить
Бубубу...мумму ..Бульбаши-то побегут сразу при столкновении с украинцами. Жизнь дороже. А вот кацапские обдолбаные сволочи будут отвечать за корректировку артогня по Украине.
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18.01.2022 13:12 Ответить
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18.01.2022 13:14 Ответить
Искусство в массы!

Альфред Кох

"УЛЬТИМАТУМ" Театральная пьеса в одном действии :

- Если вы не примите наши условия, то мы нападем на Украину!
- Нападайте, как мы можем вам помешать?
- Вот и нападем!
- Вот и нападайте!
- Ну, это, мы ведь на самом серьёзе говорим! Нападём.
- И мы не шутим: нападайте!
- Вот и нападём. А вы нам ни хрена ничего не можете сделать!
- Тем более нападайте: чего ж вам бояться, раз мы ничего не сможем сделать?
- А чо вы сможете сделать?
- А вот вы нападите, тогда и увидите!
- А вы заранее скажите!
- Нет. Не скажем.
- А почему?
- А по качану. Мы еще до конца не решили, как мы ответим.
- Вот и мы говорим, что вы будете только совещаться и болтать, а не ответите никак! Нам опять все сойдет в рук! Верно?

- Не знаем. Может сойдет, а может и нет...

- Сойдет-сойдет! Мы знаем, что сойдет, потому что вы политкорректные слабаки.
- Ну раз так, раз мы слабаки, то нападайте!
- Нет, вы сначала скажите, как будете реагировать на наше нападение!
- Нет, вы сначала нападите, тогда сразу и узнаете.
- А мы не будем нападать, пока вы не скажете, как вы ответите!
- Ну и не нападайте! Дело ваше! Мы же вас не заставляем!
- Вот еще: "заставляем"! Нас заставить невозможно! Мы великая держава!
- А мы вас и не заставляем!
- А чо это вы такие хитрые? Вы что-то готовите против нас на случай нашего нападения на Украину?
- А вот вы нападите - тогда, может быть и узнаете!
- А вот хер вам! Мы тогда не будем нападать!
- Ну и не нападайте!
- Ну и не будем! Не очень-то и надо! Подавитесь своей Украиной!
- Вот и славно. Значит не будете нападать?
- Нет, не будем. Вот если бы вы нам заранее сказали, как вы ответите, тогда бы мы вам точно сказали: нападем или нет!
- Нет, заранее мы вам не скажем.
- Ну тогда мы и не будем нападать. Не дождетесь. Нашли дураков, нападать! Ишь чего захотели! Или мы не великая держава?
- Великая, великая! Как не великая? Самая что ни на есть великая. Великее не бывает!
- Вы что это, вы это сейчас над нами издеваетесь?
- Нисколько!
- А то смотрите! Мы ведь и напасть можем! Мы такие !
- Кто б сомневался. Вы - можете. Нет сомнений.
- То-то же. А то ишь какие храбрые!
- Нет, нет! Что вы! Какие же мы храбрые? Мы слабый гнилой Запад. Так, ничего особенного. Вот вы - храбрые и великие, это точно!
- Хорошо, что вы это понимаете! А то смотрите! Может все-таки взять и напасть на Украину, чтобы вы точно усвоили, что мы великие.
- Решайте сами, что вам делать: нападать или не нападать. Вы же великие.
- Да уж вас не спросимся... А как вы ответите?
- А вы нападите - тогда и узнаете!
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18.01.2022 13:20 Ответить
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18.01.2022 13:42 Ответить
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18.01.2022 14:26 Ответить
в точку!!!
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18.01.2022 16:36 Ответить
Перевожу с *********** - С территории Беларуси надо в час X ударить по бандерам, а агрофюрер пачкает штанишки от одной только Нацгвардии, потому подбросим им пушечного мяса, бабы еще нарожают...
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18.01.2022 13:34 Ответить
искал ссылку на саму песню - везде удалили... музыка розенбаума, черный тюльпан)

На Лугандоне,
в грязном фургоне,
с водкой в бидоне, унылые,катим домой...
Фуру швыряет,
водила икает,
яму поймает - и точно майор блевонет...
А "ихтамнеты"
в черных пакетах
едут на родину в землю компостом залечь...
Вышло неловко
с "коммандировкой"
или с путевкой, да чё там, всем похер уже...

когда в набат ударила отчизна:
мочи жыдов, пиндосов и фашистов..
все думали ,что лучше нет работы -
чем бить трусливых укров с пулемета,
а после, хоть в говно - всё на халяву,
кресты на грудь, по всем каналам слава...
и вот.. везем на родину героев,
которых там на пустыре зароют...
Которых там на пустыре зароют...

Но надо добраться,
надо собраться...
Если ужраться, то можно дня на два уснуть.
а Жаркое ж лето...
и в общем-то,нету
кондИционера - ребята ваще потекут...

И мы идём, не в хлам, но очень близко,
работа - пестня, никакого риска,
глубокий тыл, кругом сплошная вата,
вот КПП, братушки там,буряты...
И мы идём уверенно, в натуре!
Опухшие от водки и от "дури"...
идут с Ростова снова гум-конвои,
а значит где-то вновь пустырь разроют...
и значит, где-то вновь пустырь разроют..

На Лугандоне
в грязном фургоне
в целом, нехило кататься с "двухсотыми" в ночь...
Эко их крепко
тОркнули скрепы...
...Больше б дыбилов, а мы поработать не прочь...

Когда сошлись в мозгах "кисель" и водка,
по двухходовой лагерной разводке
погнали за величием бараны,
послушно сдохли, што ваще не странно..
Но нам - ведь - жить!..Кредит вот непогашен,
а тут наш профиль - мы сполна отпашем,
пока холопам за царя подохнуть сладко
и пустырей отсутствует нехватка.
и пустырей отсутствует нехватка..

груз 200. Луганда. Новороссия. ДНР. ЛНР. русский мир. фашизм не пройдет. Деды ваивали. не забудем, не простим...
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18.01.2022 13:54 Ответить
Совсем епанулись
простите за мой французский
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18.01.2022 13:54 Ответить
Бити ворога на його території? Була вже колись така сталінська військова доктрина, прийшлося від Москви "розгін" брати за допомогою США і Британії. На цей раз союзників не буде.
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18.01.2022 14:08 Ответить
а картопляник,чим не союзник?
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18.01.2022 16:40 Ответить
А це вже так, "одно названіє", сателіт або ж придаток, він з пуйлом вже одне "союзне государство".
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18.01.2022 18:39 Ответить
паРашисты готовятся воевать как Гитлер ранее... Путлер идет по его стопам и отношение к карлику и его ватникам тоже соответствующее, у тут брехня не поможет - пусть это брешит родственникам сбитого Боинга... Конченные твари рашисткие обречены как изгои общества. мрази
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18.01.2022 14:11 Ответить
Однажды уже на чужой территории и малой кровью было, ничего не напоминает?
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18.01.2022 14:12 Ответить
Из фильма....Леон!
Зовите всех! - Стэн, как всех? Абсолютно всех?
Я сказал всеееехххх!!!! Ааааааа.......
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18.01.2022 14:13 Ответить
"Може скластися така обстановка, коли сил та засобів Регіонального угруповання буде недостатньо для гарантованого забезпечення безпеки союзної держави..."
Білоруси напряглися?
Це вас там х-ло захищати збирається?
Від кого захищатися будете, чи не на "старушку Європу" упир оком накинув? На Польщу підете чи ще далі?
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18.01.2022 14:23 Ответить
Далі Вейшнорія не пустить.
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18.01.2022 18:41 Ответить
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18.01.2022 15:31 Ответить
 
 