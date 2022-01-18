В Минобороны РФ заявили, что готовятся к боевым действиям за пределами своих границ ответственности

Россия и Беларусь рассматривают сценарий, при котором для обеспечения безопасности двух стран будет необходимо использовать весь военный потенциал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства", — заявил заместитель министра обороны, генерал-полковник Александр Фомин.

Он также отметил, что в ходе учений, российские и белорусские подразделения будут готовиться к боевым действиям за пределами своим границ ответственности.

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"В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях", — пояснил Фомин.

Ранее стало известно, что российские военные прибывают в Беларусь для проверки сил Союзного государства.