Наши разведданные свидетельствуют: массированное нападение России на Украину не самый вероятный сценарий, - Боррель

Масштабное нападение России на Украину не является наиболее вероятным сценарием.

Такое мнение озвучил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время заседания комиссии Европарламента по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.

При этом дипломат призвал Российскую Федерацию к деэскалации ситуации вокруг Украины и подчеркнул: о безопасности Европы не может идти речь без гарантий безопасности Украины.

Кроме того, Боррель предупредил: в случае агрессии России против Украины ЕС готов принять необходимые меры, и не исключил пересмотра архитектуры европейской безопасности.

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"Мы продолжаем работу над подготовкой санкций на случай вторжения. Хотя наши разведывательные данные свидетельствуют: возможность массированного нападения на Украину не является наиболее вероятным сценарием. В то же время используются и другие виды атак, например, кибератаки на веб-сайты украинских властей", — подчеркнул Боррель.