Наши разведданные свидетельствуют: массированное нападение России на Украину не самый вероятный сценарий, - Боррель
Масштабное нападение России на Украину не является наиболее вероятным сценарием.
Такое мнение озвучил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время заседания комиссии Европарламента по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.
При этом дипломат призвал Российскую Федерацию к деэскалации ситуации вокруг Украины и подчеркнул: о безопасности Европы не может идти речь без гарантий безопасности Украины.
Кроме того, Боррель предупредил: в случае агрессии России против Украины ЕС готов принять необходимые меры, и не исключил пересмотра архитектуры европейской безопасности.
"Мы продолжаем работу над подготовкой санкций на случай вторжения. Хотя наши разведывательные данные свидетельствуют: возможность массированного нападения на Украину не является наиболее вероятным сценарием. В то же время используются и другие виды атак, например, кибератаки на веб-сайты украинских властей", — подчеркнул Боррель.
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2. Что мы може противопоставить ракетным атакам?
3. Сколько дней сможем противостоять авиации?
Это только три вопроса. Слушаю, аргументировано.
І ще маленький нюанс-Московія велика, за всім не угледиш... Далекий схід, Сибір. Та і сусіди не рівно дихають на ці принади...є над чим подумати і почухати лисину.
Світ трохи зрозумів, що в даний час долею випадку Україна стала форпостом орді (не всі, правда і в який то раз за історію) і тому то почався такий двіж. Так що на рахунок "нечем" питання часу -буде чим, навіть без німців.
А по поим вопросам есть ответы?
Из за такого говнокомандуюшего потери будут большими, погибнут лучшие.
А вот из 73% кто пойдет защищать свою землю не знаю. Оглянувшись вокруг, очень не многие.
Это видно, как меня тут же заспамили, как пуканы затрещали у тех кто боится признать наконец то , что их клоуны-нарики развели как лохов.
В зоні ООС за Зеленського проголосувало ....... А СЕЙЧАС?
Выберут холодильник или телевизор?
Но судя по вашим словам, некоторые уже хотя бы задумываются, но все равно стыдно признаться.
Если они решаться то будет очень удивлены уверен и это станет концом лепрозория .
прямо в вухо, а то не доганяють...
Территории захвачены!
Можно победить в бою, а можно брать осадой (измором).
Посмотрите структуру ВВП и наполнение Бюджета.
Развитие каких отраслей промышленности дало рост ВВП? Никаких. Рост за счет поднятия цен.