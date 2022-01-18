РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11160 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
16 995 98

Наши разведданные свидетельствуют: массированное нападение России на Украину не самый вероятный сценарий, - Боррель

Наши разведданные свидетельствуют: массированное нападение России на Украину не самый вероятный сценарий, - Боррель

Масштабное нападение России на Украину не является наиболее вероятным сценарием.

Такое мнение озвучил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время заседания комиссии Европарламента по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.

При этом дипломат призвал Российскую Федерацию к деэскалации ситуации вокруг Украины и подчеркнул: о безопасности Европы не может идти речь без гарантий безопасности Украины.

Кроме того, Боррель предупредил: в случае агрессии России против Украины ЕС готов принять необходимые меры, и не исключил пересмотра архитектуры европейской безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минобороны РФ заявили, что готовятся к боевым действиям за пределами ответственности

"Мы продолжаем работу над подготовкой санкций на случай вторжения. Хотя наши разведывательные данные свидетельствуют: возможность массированного нападения на Украину не является наиболее вероятным сценарием. В то же время используются и другие виды атак, например, кибератаки на веб-сайты украинских властей", — подчеркнул Боррель.

Автор: 

россия (95683) Евросоюз (17147) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
а у нас есть выбор? выбор есть у свинособак.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:00
+10
Первый караван гробов на рашку быстро приведет в чуство одуревших ура патриотов кацапии.
показать весь комментарий
18.01.2022 12:54
+5
показать весь комментарий
18.01.2022 13:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Первый караван гробов на рашку быстро приведет в чуство одуревших ура патриотов кацапии.
показать весь комментарий
18.01.2022 12:54 Ответить
А сколько гробов пойдет по Украине?
показать весь комментарий
18.01.2022 12:59 Ответить
а у нас есть выбор? выбор есть у свинособак.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:00 Ответить
Т.е. несколько млн наших громадян штурмующих польскую границу вы не предвидите?
показать весь комментарий
18.01.2022 13:10 Ответить
Ну ти штурмувати будеш в перших рядах,, чи з хлібом-сілью будеш зустрічати асвабадітєлєй. Другий варіант, схоже твій
показать весь комментарий
18.01.2022 14:34 Ответить
Мне шо в одну сторону, шо в другую одинаково далеко
показать весь комментарий
18.01.2022 15:07 Ответить
У скрепоносцев уже давно цугцванг потому выбор невелик: а) получить под зад - опять и б) получить в табло - наконец.
показать весь комментарий
18.01.2022 14:00 Ответить
Цілком можливо, що багато(а скільки вже було?). Так що правильно - вибору немає(Юра сказав). А на рахунок "штурмующих польскую границу"- надіюсь, не будете в перших рядах... Все буде Україна!
показать весь комментарий
18.01.2022 13:28 Ответить
В случае полномасштабной войны с мишками нам не светит ничего. Это надо принять как некий факт. Не потому, что мы не можем в принципе, а потому, что сейчас нечем.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:40 Ответить
Та прямо таки нєчєм ... То вам хто і де доповів ,що нєчєм ?
показать весь комментарий
18.01.2022 13:49 Ответить
1. Чем мы можем ответить с моря?
2. Что мы може противопоставить ракетным атакам?
3. Сколько дней сможем противостоять авиации?

Это только три вопроса. Слушаю, аргументировано.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:52 Ответить
Не думаю, що така можлива. Пу енд компані є що втрачати...і втратить, якщо полізе. Світ не хоче ще одного Гітлера з всіма наслідками і буде все робити для цього(принаймі так хочеться думати). Не для цього вони "важко працювали"(три пиджака, два магнитофона) а тут раз...і нічого. Одна фінансова розвідка америкосів може сказати-де, звідки і скільки в тебе появилось бабла...і зробити висновки. А там вже діло техніки. Крім того, є ще і другі організації, "зацікавлені", навіть дуже.
І ще маленький нюанс-Московія велика, за всім не угледиш... Далекий схід, Сибір. Та і сусіди не рівно дихають на ці принади...є над чим подумати і почухати лисину.
Світ трохи зрозумів, що в даний час долею випадку Україна стала форпостом орді (не всі, правда і в який то раз за історію) і тому то почався такий двіж. Так що на рахунок "нечем" питання часу -буде чим, навіть без німців.
показать весь комментарий
18.01.2022 14:34 Ответить
Я Вам про тут, про Украину, а Вы о сибире, форпосте и прочем. Питання часу??? Да ну, и сколько его еще надо? Мы 30 лет имели и шо?
А по поим вопросам есть ответы?
показать весь комментарий
18.01.2022 14:43 Ответить
"Оптиміст" Ви просто класний. А відповідь стосувалось першого допису. З таким настроєм і не варто брикатись-все"правильно і аргументовано." Такі речі, як любов до своєї країни, честь, гордість Вам нічого не говорять?
показать весь комментарий
18.01.2022 15:44 Ответить
Мое настроение, моя честь и достоинство в дупу нужно, когда с неба будут лететь ракеты. Извинити, но ни я, ни Вы к клану Маклаудов не относимся
показать весь комментарий
18.01.2022 16:18 Ответить
значит ты не отрицаешь факт что рашка агрессор, а Украина обороняется
показать весь комментарий
18.01.2022 14:24 Ответить
я думаю раньше. патриотизм пропадёт с открыткой от военкома рф.
показать весь комментарий
18.01.2022 12:59 Ответить
Нас тоже.
Из за такого говнокомандуюшего потери будут большими, погибнут лучшие.
А вот из 73% кто пойдет защищать свою землю не знаю. Оглянувшись вокруг, очень не многие.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:09 Ответить
Більше коректно відштовхуватись від загальної кількості виборців, тоді це приблизно 45% та 15%.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:37 Ответить
Это не математика, это менталитет виборцiв. Существует, как выражаются клоуны, воинствующее меньшинство, которое и станет на защиту Украины.
Это видно, как меня тут же заспамили, как пуканы затрещали у тех кто боится признать наконец то , что их клоуны-нарики развели как лохов.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:50 Ответить
Ти балабол повний . В зоні ООС за Зеленського проголосувало в 2019 не менше половини виборців . Люди йдуть на війну захищати Україну ,а за кого вони голосують ,як громадяни - це їхній вибір.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:54 Ответить
Балоболят такие вот зебилы, усрусь не повинюсь. ВЫ обосрались.

В зоні ООС за Зеленського проголосувало ....... А СЕЙЧАС?
Выберут холодильник или телевизор?
показать весь комментарий
18.01.2022 14:10 Ответить
А "січас" я переконаний ,що виберуть Україну . А от твого смердючого сизоносого кнура знову ж таки не виберуть .
показать весь комментарий
18.01.2022 14:23 Ответить
Дурак ты. Кнур не мой, моя Украина. А шмаркля худший чем кто либо.
показать весь комментарий
18.01.2022 14:53 Ответить
Якщо шмаркля "худший чєм хто лібо" , то українці у 2024 році оберуть кращого . Але знову ж таки це буде не Кнур соєвий .
показать весь комментарий
18.01.2022 15:02 Ответить
Возможно.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:06 Ответить
Звісно ,що так і буде. А ти просто перестань паплюжити українців ,які мають інші політичні вподобання ,ніж ти . Бо це виглядає дуже жалюгідно .
показать весь комментарий
18.01.2022 15:16 Ответить
И тебе того же.
показать весь комментарий
19.01.2022 08:57 Ответить
От ті ,хто постійно тикають цю цифру 73% не задумуючись і ділячи українців на сорти ,перші ж накладуть в свої кімнатні трєнікі гору кізяків від переляку.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:52 Ответить
Во первых это пошло от зебилов - мы сделали это воинствующее меньшинство РАЗОМ. А теперь стыдно признать, что обосрались.
Но судя по вашим словам, некоторые уже хотя бы задумываются, но все равно стыдно признаться.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:58 Ответить
Так ,зробили РАЗОМ. Ти і тобі подібні не в стані усвідомити простого факту - станом на весну 2019 року у сизоносого Кнура антирейтинг був 75% . Це найбільша цифра антирейтингу серед українських політиків на той час . Йому треба було не намагатися очолити патріотичні сили ,а дати дорогу більш компромісній фігурі - Турчинову ,Кривоносу чи тому ж Ярошу. Але ж кнуряка поперся на вибори ,де і отримав заслуженого копняка від українських громадян . І ось вже скоро три роки ,як пекельна жопоболь у його притрушених прихильників не проходить. Ти тому яскравий приклад. Факт відбувся три роки тому ,а до соєвих тормозів вже три роки нічого не дійшло ... Я гадаю ,що ви безнадійні ...
показать весь комментарий
18.01.2022 14:11 Ответить
не приведет, они готовы умирать Сирия, Чечня, ОРДЛО, лишь бы не жить в доме с туалетом на улице.
показать весь комментарий
18.01.2022 14:23 Ответить
Ну вот весь блеф ***** псу под хвост, а даже директор цру приезжал к зеленой сопле
показать весь комментарий
18.01.2022 12:56 Ответить
Для путинистов самый выгодный вариант это держать накал на границах(для того что бы давить на Украину и ЕС) и ввести войска в ОРДЛО, что бы поднять рейтинг в своем лохторате. Это минимум денег и минимум санкций, при этом потешить рашистов можно и представить как победу и борьбу с НАТО
показать весь комментарий
18.01.2022 12:56 Ответить
Тоже склоняюсь, что закончится признанием ЛНР/ДНР и присоединением к рф. Но не исключён вариант полной оккупации Луганской и Донецкой областей с попыткой показательного окружения и разгрома наиболее боеспособны наших сил в районе ООС.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:02 Ответить
Хто буде "акружать і разграмлять" ?
показать весь комментарий
18.01.2022 13:55 Ответить
Дело в том что долго тэто не возможно держать без урона для своих возможностей.Первое это болезни в полевых условиях зимой,второе моральный износ,а третий Украине все везут и везут больше оружия и фактор внезапности отсутствует.
Если они решаться то будет очень удивлены уверен и это станет концом лепрозория .
показать весь комментарий
18.01.2022 13:12 Ответить
Не раскрыли тему о полевых условиях.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:55 Ответить
він його вже не підніме ніколи,розуміючи це жене смердів воювати,аби лиш з міст подалі,щоб не бунтували! згадайте фільм,,Іван Васильович міняє професію,,це в них споконвіку так!
показать весь комментарий
18.01.2022 16:54 Ответить
німцям це скажіть.
прямо в вухо, а то не доганяють...
показать весь комментарий
18.01.2022 13:01 Ответить
на них можна тепер не звертати уваги-продались...
показать весь комментарий
18.01.2022 13:31 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2022 13:03 Ответить
Идиотизм!
показать весь комментарий
18.01.2022 13:20 Ответить
Эх. Опять обманули.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:27 Ответить
1 декабря....на Рождество....ой....На Новый год...ой...на Рождество.....ой... ну скоро...ой с весной.....
показать весь комментарий
18.01.2022 13:29 Ответить
Так это было изначально понятно всем думающим людям. Нет никакого смысла захватывать Украину.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:31 Ответить
Это применимо к адекватной стране. А там шиза на шизе шизой погоняет.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:37 Ответить
"Смисл" був, не так захопити, як розчленувати...але щось пішло не так. А тепер дилема: лишити в спокої Україну-ти в лайні(принаймі для свого лохторату), полізти з війною- в ще більшому...(як би там не було світ не хоче війни). І хочеться, і колеться, але смороду вже не позбутися...
показать весь комментарий
18.01.2022 13:40 Ответить
Технологии для скрепного лохтарата.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:38 Ответить
Технологии выхода в атсрал. Через глубинную скрепную мастрбацию.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:55 Ответить
Україна з її чорноземами, сталеливарні виробництва, інфраструктура, недопущення НАТО НА її територію.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:54 Ответить
Чернозёмы уже все частные, сталелетейка вся тоже частная и + старая, инфраструктура убитая. Зачем им всё это?
показать весь комментарий
18.01.2022 14:04 Ответить
Ну то й що , що приватне, в Криму ви ******** Все, що могли, що завадить вам Це ж зробити на материковій Вкраїні?
показать весь комментарий
18.01.2022 18:26 Ответить
На 1/8 части планеты своих чернозёмов полно не распаханных.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:59 Ответить
Підкажи де саме?
показать весь комментарий
18.01.2022 18:19 Ответить
А ты такую програмульку себе постав, называется гугл планета земля, и сам сможешь космические снимки планеты разглядывать. Особенно восточную часть РФ. Если понравится какой участок, то они тебе даже гектар могут подарить.
показать весь комментарий
18.01.2022 19:23 Ответить
Ти - типовий , самовпевнений тупий, огидний москаль. Але то - таке, звичне. Ти, навіть не можеш побачити , де вони в тебе знаходяться. А це - землі Української республіки: Курщина, Воронежчина, Кубань, окуповані кацапщиною у (18-28) роках минулого століття. Ну ще трошки вздовж кордону з Казахстаном. А на Далекому Сході - їх хер ночував,від слова взагалі Та й потужність чорноземів в Україні (100-120) мм. Вчи матчасть, москалику.
показать весь комментарий
19.01.2022 02:13 Ответить
В гумусе ты тоже не очень разбираешься. Но это поправимо, я тебе объясню. Вообще то термин чернозёмная зона придумали коммунисты, когда почти сто лет назад создали такую административно-территориальная единицу. Так они окрестили область площадью около 200 000 квадратных километров с населением в 12 млн человек потому что там действительно земля была черного цвета. Столица у них была в Воронеже. Цвет грунта конечно имеет значение, как и толщина плодородной почвы, но это для плодородия не главный фактор. Температура, количество осадков и солнечная активность и количество тёплых дней в году и морозостойкость и зимостойкость местных сельскохозяйственных культур, а так же удобная логистика, для земледельцев не менее важный фактор. Так вот в РФ много и непригодных для С/Х земель и мерзлоты вечной много, но тем не менее, именно Россия на сегодня первый экспортёр в мире по пшенице и значительный по другим зерновым. Урожаи там не так что бы уж рекордные по сравнению например с нечернозёмной Ирландией, но площадей на 1/8 части суши хватает. Хватает и для себя на производство мяса и экспорт продукции растёт, принося доход даже больше чем от продажи оружия и приближаясь к нефтянке. Так, что имей в виду, захватывать сельскую Украину нет никакого смысла, это тебя дурят твои политтехнологи.
показать весь комментарий
19.01.2022 05:50 Ответить
"Європейський союз є найбільшим виробником пшениці в світі - 137500 млн т. Друге місце займає Китай з показником в 128 млн. т.; на третьому місці - Індія і Російська Федерація 99700 та 71 млн",-по -перше виробляє т
показать весь комментарий
19.01.2022 11:49 Ответить
Внимательней надо быть. Я тебе пишу "но тем не менее, именно Россия на сегодня первый экспортёр в мире по пшенице и значительный по другим зерновым.", я не писал, сколько она производит. Все всегда экспортируют то чего у них самих много, а импортируют то чего у них мало или вообще нет. Это и Украины касается. У Украины тоже неплохие результаты в этой области. Были. Но мы же с тобой взрослые люди и понимаем, что Россия и Украина конкуренты на зерновом рынке. А как известно конкуренты всегда стараются ставить палки в колёса противнику. Вероятно напряженность между Россией и Украиной отчасти обусловлена и сельскохозяйственным торговым аспектом. Себестоимость зерна как я уже перечислял от природных фактором конечно зависит, но и стоимость ГСМ, удобрений, машинотракторного парка в немалой степени влияет. Россия душит Украину своими ценами на углеводороды. А чего ты хотел? Украина не союзник, а враждебно настроенное государство. Она должна быть готова к независимости.
показать весь комментарий
19.01.2022 13:27 Ответить
І це мені про "вніматєльность" пише той, хто плутає Європейську частину своєї сраної, в прямому сенсі слова, країни з її ж Далеким сходом. Де вас таких дебілів роблять і, головне, ЧИМ?
показать весь комментарий
19.01.2022 17:28 Ответить
А що "ценнава" було для москалів в Криму ? Може ти поясниш ?
показать весь комментарий
18.01.2022 13:57 Ответить
Ні ,там не проголосувало 97% "за" Це визнавала навіть рада при президенті Кацапії у 2014 році. Від сили проголосувавших "за" там було 30-35%. І ця цифра сходиться із соціологічними опитуваннями в Криму у 2013 році. Так що поздоровляю ,кацапе ,з черговою брехнею . Але ж кацап не може не брехати чи не так ?
показать весь комментарий
18.01.2022 14:15 Ответить
Та ти можеш балаболити усе ,що хочеш . Кацап мусить брехати ,така його природа. Коли Гітлер захопив Австрію ,то за її приєднання до третього Рейху проголосувало 99,9% австрійців(згідно даних референдуму ,проведеного нацистами) . Ну і далі що ? А далі був 1945 рік... Ти признайся краще . Смикаєш пісюна лише на ікону ***** ? Чи і на Адіка Шикльгрубера пєрєдьоргіваєш теж ?
показать весь комментарий
18.01.2022 14:28 Ответить
Ты свой уже опозорил. Спросишь чем? Да хотя бы последним голосованием
показать весь комментарий
18.01.2022 14:38 Ответить
Усе вірно . Я українець ,а ти кацап . Чого я маю добирати слова ,спілкуючись з кацапським покидьком ? З якого біса така дурна думка в твою макітру прийшла ? Чи там інших думок ніколи і не водилося ?
показать весь комментарий
18.01.2022 14:43 Ответить
Я русский и я гражданин Украины. Украина, из-за того что сегодня страной управляют такие как ты, стала самой бедной в Европе.
показать весь комментарий
18.01.2022 14:48 Ответить
Ти кацап . І на мою думку тобі треба зібрати чумадан і пензлювати на вокзал . Звідти їдуть поїзди на схід "в самую багатую страну" . Там є все , що ти любиш - бєрьозкі ,балалайки ,пьяниє мєдвєді . Якщо ти розскажеш ,як тебе тут "бандьори праклятиє гнабілі " ,то отримаєш підйомні і зможеш жити пріпєваючі . Путін-***** таких ,як ти любить . Якого біса ти сидиш в "самій бідній країні" і ненавидиш її ? Зроби полегшення і собі ,і українцям нарешті.
показать весь комментарий
18.01.2022 14:54 Ответить
Владімір,ти головне нікуди не пропадай , заходь сюди на ЦН . Дуже ******** нагодувати кацапню її власним лайном . Це для них корисно . Зрозуміло ,що ніде ти до расасії не здриснеш ,я не такий наівний . Твого дєдушку і бабушку не для того до України в тєплушках привезли ,щоб ти от так з переляку втік . Ти будеш жити тут ,тихонько бздіти і отруювати життя українцям . Але заходь сюди ,не встидайся . Я твоїм же власним власним лайном твою же пащеку і наб'ю. На толерантність і паніманіє не сподівайся. Ферштейн ?
показать весь комментарий
18.01.2022 16:55 Ответить
Зачем ты себя и нас обманываешь?
показать весь комментарий
18.01.2022 16:02 Ответить
Що сталося ? Тебе ,кацапа істінновєрующєго , абманулі бандьори ? А-я-яй ,яка ж незадача ... Я тобі от так по доброму і по християнські скажу . Вас ,кацапню немиту дійсно не потрібно обманювати ,хоча це по відношенню до вас не гріх . Вас треба відправляти прямо до дєдушек Члєніна і Сралєна в пекло . Це буде найбільш гуманно і щодо вас ,і щодо українців , і щодо оточуючого світу . Ти усе второпало, створіння набутилочне ?
показать весь комментарий
18.01.2022 16:16 Ответить
Не бреши мацкалю, згідно данних незалежних українських спостерігачів від дільниці до дільниці "ЗА" проголосувало (35-40)%
показать весь комментарий
18.01.2022 18:22 Ответить
Есть хороший студенческий анекдот на эту тему. Приятели по общаге освободили корешу комнату для свидания с девушкой. Возвращаются - ну как, сколько палок бросил? - класс, 5 палок. Ну ты зверь, а она как? - А она не пришла..... ))
показать весь комментарий
18.01.2022 13:39 Ответить
Українці накидали вже кацапам немало палок. А особливо в 2014-15 . Якщо треба буде ,то ще накидають . А ти можеш за той час посмикати пісюна ,споглядаючи ікону ***** у своїй квартірє .
показать весь комментарий
18.01.2022 13:59 Ответить
Почнемо з долару ,який підскочив з 30 ржублів до 75 . Расасія ж на Донбасі не воює ,чому ржубель впав ? Кацапню викинули з G-8. Але ж на це насрати ,вірно ?Плюс тисячі гробів ,які пішли на расасію в рідні їпеня . Але ж це байдуже ? Кацапські свиноматки ще нарожають . Вірно ,кацапе ? А в астальном , прєкрасная маркіза , всьо харашо,всьо харашо ...
показать весь комментарий
18.01.2022 14:20 Ответить
Почитай сколько бабла ушло на ваши военные игры и на содержание лугандона. Понятно что оно (бабло) государственное т.е. почти ничьё, но оторвали то от вас всех, особенно пенсионеров живущих в ваших деревнях жалко…знаю потому как старая тетка в деревне в Забайкалье живет
показать весь комментарий
18.01.2022 14:22 Ответить
Это только с такого крупного города города, как Сергиев Посад: https://irek-murtazin.livejournal.com/1924111.html тыц
показать весь комментарий
18.01.2022 14:39 Ответить
Кацапе ,ти чого замовчав ? Всрався там чи що ?
показать весь комментарий
18.01.2022 14:48 Ответить
Это твой уровень культуры? неужели все украинцы такие? Не позорь свой народ. Украина, из-за того что сегодня страной управляют такие как ты, стала самой бедной в Европе. Я русский и я гражданин Украины.
показать весь комментарий
18.01.2022 14:55 Ответить
Я тобі вже вище відповів . Їдь в багатий Швабростан , там тебе блінами з лопати нагодують . Чого ти тут мучишся ,кацапе ? І що це за назва - русскій ? Чому немає нємєцкіх ,японскіх ,кітайскіх ,індійскіх ,а от рускіє є ? Що це за рускіє ? Якщо глаз узкій ,то ,значить , рускій ?
показать весь комментарий
18.01.2022 15:00 Ответить
Ничего не понял. Зачем ты этих граждан перечислил? "нємєцкіх ,японскіх ,кітайскіх ,індійскіх".
показать весь комментарий
18.01.2022 16:08 Ответить
Та бо до тебе туго доходить . Чому туго ? Бо ти і сам рускій. Там голова не для думання ,а шоб туда кушать .
показать весь комментарий
18.01.2022 16:35 Ответить
А у тебя другая анатомия?
показать весь комментарий
18.01.2022 17:05 Ответить
Я головою насамперед думаю . Думаю ,навіть коли сплю . А ви туди лише кушаєтє.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:23 Ответить
Накінець дійшов, лапоть, до своїх улюблених тем: мошонкі-яйця-куї-сраки. Ну, це, якщо не рахувати ще півників із лайна. В Якутії один митець, навіть бюст ***** зваяв. Мені сподобалось, як живий виглядав. Одна біда - обісраний.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:38 Ответить
А Є ще псков і кацтрама з їхніми вдв-дивізіями. В 14-му бтг зникали аж бігом.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:32 Ответить
Бдительность притупляет. Подозрительный тип.
показать весь комментарий
18.01.2022 13:43 Ответить
Война уже идет!
Территории захвачены!
Можно победить в бою, а можно брать осадой (измором).
Посмотрите структуру ВВП и наполнение Бюджета.
Развитие каких отраслей промышленности дало рост ВВП? Никаких. Рост за счет поднятия цен.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:47 Ответить
 
 