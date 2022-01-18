Кулеба поздравил Метсолу с избранием главой Европарламента: рассчитываю на плодотворное сотрудничество
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил евродепутата от Мальты Роберту Метсолу с избранием на должность главы Европейского парламента.
Слова поздравления Кулеба разместил в твитере, информирует Цензор.НЕТ.
"Приветствую Роберту Метсолу с избранием президентом Европейского Парламента. Желаю всяческих успехов на этом посту и рассчитываю на плодотворное сотрудничество в развитии более сильной и безопасной Европы", - отметил он.
Напомним, 18 января на должность президента Европейского парламента второй половины каденции этого института избрана депутат от группы европейских народников, представительница Мальты Роберта Метсола (Roberta Metsola).
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Пока украинцы 30 лет чубы друг другу рвут , не без помощи раши , раша создаёт себе лобби во всех странах мира
Не пора ли украинцам вылезти из подгузников в дипломатическом деле и стать серьёзным игроком в дипломатии ?