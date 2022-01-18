Кулеба поздравил Метсолу с избранием главой Европарламента: рассчитываю на плодотворное сотрудничество

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил евродепутата от Мальты Роберту Метсолу с избранием на должность главы Европейского парламента.

Слова поздравления Кулеба разместил в твитере, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствую Роберту Метсолу с избранием президентом Европейского Парламента. Желаю всяческих успехов на этом посту и рассчитываю на плодотворное сотрудничество в развитии более сильной и безопасной Европы", - отметил он.

Напомним, 18 января на должность президента Европейского парламента второй половины каденции этого института избрана депутат от группы европейских народников, представительница Мальты Роберта Метсола (Roberta Metsola).

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