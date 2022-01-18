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Проезд в транспорте Киева для школьников остается бесплатным, но необходимо оформить электронную карточку ученика, - КГГА

Проезд в транспорте Киева для школьников остается бесплатным, но необходимо оформить электронную карточку ученика, - КГГА

Проезд в коммунальном транспорте для школьников остается бесплатным, но для этого необходимо оформить электронную карточку ученика для ребенка до 1 марта 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМДА.

"Проект "Электронная карта ученика" начат в 2019 году. С тех пор столичные учебные заведения неоднократно призывали родителей оформить новый документ, который должен стать единственным для использования в транспорте. Сейчас почти для половины учеников уже оформлен и издан новый электронный документ. В то же время время остальные родители не спешат присоединиться к проекту.Те, кто до сих пор не оформили для своих детей карточку ученика, должны осознать, что действующее законодательство не позволяет иным образом предоставлять возможность бесплатного проезда школьникам, и в таком случае родителям придется за них платить в общественном транспорте", – объяснил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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В КГГА добавили, что электронная карточка ученика – это современное приложение, которое не только позволит оптимизировать контроль за расходами из городского бюджета на транспорт школьниками, но и станет современным носителем полезных функций – как для школьников, так и для их родителей.

Автор: 

дети (6520) Киев (25580) проезд (309) транспорт (1758) школа (3016) Мондриевский Валентин (32)


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Топ комментарии
+1
Скоро уже супружеский долг низзя будет исполнять без какой-либо электронной карточки.
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18.01.2022 14:25
+1
с женой на конспиративной квартире по поддельным документам
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18.01.2022 15:05
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безкарточный ребенок - иди гуляй.
державе на веники в сауну не хватает
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18.01.2022 13:57 Ответить
А ви не не можете оформить цей квиток? Якщо існують такі правила, то чому вам і будь кому іншому потрібно робити виключення. Саме оформлення займає 20 хв. часу, не підіймаючи дупи з-за комп'ютера і 50 грн. Якщо щось не подобається, підняли дупу і до міськради або в суд оскаржувати
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18.01.2022 14:49 Ответить
какие правила? еще и 50 гр???
да к райцентру доехать оформить для полвины Украины 100 гр будет стоить.
а где работа в этих селах?
всега хаватало ученического
а если ребенок не ходит в школу и у него нет 50 гр на оформление, он что - изгой?
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18.01.2022 14:56 Ответить
Я дивлюся, у вас в Італії кукуха зовсім кукнулася. Або очі роззуйте, або не пишіть дурниць, бо ви виглядаєте як довбень. Ця інформація для Києва і громадського транспорта Києва і не потрібно приплітати села і райцентри. А пенсіонери і школярі без картки киянина і учнівського київської школи вже понад три роки, як повинні сплачувати проїзд в київському громадському транспорті. Ви це не знали? Думаю одноразово 50 грн. для оформлення учнівського квитка кожен знайде, тим більше що звичайний, паперовий, теж не видавався безкоштовно в школах. А ще таке враження, що ви з кацапських ****** і ви такі ж далекі до питань учнівських квитків в Україні, як морська свинка до моря. Так що не розганяйте зраду-зрадную
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18.01.2022 16:39 Ответить
вот и я о том.
дети в киеве бесплатно по электронным карточкам, а дети приезжие?
50 гр для ученического быть не должно. клочек бумаги с печатью школы

тогда и автобусом школьным надо по билету ездить.
похоже, что вы не вкурсе реалий
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18.01.2022 16:53 Ответить
Зрозуміло, з дурним балакати гаяти час. Хоча в принципі, відповідь писав не скільки для вас, скільки щоб ваш висер не розганявся зраду у інших читачі. Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера це про вас, не переймайтеся, все буде добре, росія впєрдє
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18.01.2022 17:08 Ответить
что бы не быть московией надо детям давать максимально равные права по всей стране
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18.01.2022 17:32 Ответить
https://realist.online/news/po-vsej-ukraine-massovo-minirujut-shkoly-nekotorye-perekhodjat-na-distantsionku По всей Украине массово "минируют" школы: некоторые переходят на "дистанционку из за нехватки природного газа для отопления"
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18.01.2022 14:11 Ответить
дiтям подобається на дистанцiйцi
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18.01.2022 14:41 Ответить
очень может быть.
только почему эти новости из сайта, домен которого
имеют анонимных админов
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18.01.2022 15:04 Ответить
Скоро уже супружеский долг низзя будет исполнять без какой-либо электронной карточки.
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18.01.2022 14:25 Ответить
с женой на конспиративной квартире по поддельным документам
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18.01.2022 15:05 Ответить
А почему в 60 лет нельзя стать школьником ?
В руках ранец, в нём учебники, бутерброд, яблоко, рогатка, машинки и жвачки. Ну, ещё пивко и сигареты.
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18.01.2022 14:39 Ответить
А какого хера вообще школота должна на шару ездить? Страна богатая что ли? Пусть по ученическому проездному 50 процентов платят.
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19.01.2022 00:34 Ответить
 
 