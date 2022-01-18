Проезд в транспорте Киева для школьников остается бесплатным, но необходимо оформить электронную карточку ученика, - КГГА
Проезд в коммунальном транспорте для школьников остается бесплатным, но для этого необходимо оформить электронную карточку ученика для ребенка до 1 марта 2022 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМДА.
"Проект "Электронная карта ученика" начат в 2019 году. С тех пор столичные учебные заведения неоднократно призывали родителей оформить новый документ, который должен стать единственным для использования в транспорте. Сейчас почти для половины учеников уже оформлен и издан новый электронный документ. В то же время время остальные родители не спешат присоединиться к проекту.Те, кто до сих пор не оформили для своих детей карточку ученика, должны осознать, что действующее законодательство не позволяет иным образом предоставлять возможность бесплатного проезда школьникам, и в таком случае родителям придется за них платить в общественном транспорте", – объяснил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
В КГГА добавили, что электронная карточка ученика – это современное приложение, которое не только позволит оптимизировать контроль за расходами из городского бюджета на транспорт школьниками, но и станет современным носителем полезных функций – как для школьников, так и для их родителей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
державе на веники в сауну не хватает
да к райцентру доехать оформить для полвины Украины 100 гр будет стоить.
а где работа в этих селах?
всега хаватало ученического
а если ребенок не ходит в школу и у него нет 50 гр на оформление, он что - изгой?
дети в киеве бесплатно по электронным карточкам, а дети приезжие?
50 гр для ученического быть не должно. клочек бумаги с печатью школы
тогда и автобусом школьным надо по билету ездить.
похоже, что вы не вкурсе реалий
только почему эти новости из сайта, домен которого
имеют анонимных админов
В руках ранец, в нём учебники, бутерброд, яблоко, рогатка, машинки и жвачки. Ну, ещё пивко и сигареты.