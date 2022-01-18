Проезд в транспорте Киева для школьников остается бесплатным, но необходимо оформить электронную карточку ученика, - КГГА

Проезд в коммунальном транспорте для школьников остается бесплатным, но для этого необходимо оформить электронную карточку ученика для ребенка до 1 марта 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМДА.

"Проект "Электронная карта ученика" начат в 2019 году. С тех пор столичные учебные заведения неоднократно призывали родителей оформить новый документ, который должен стать единственным для использования в транспорте. Сейчас почти для половины учеников уже оформлен и издан новый электронный документ. В то же время время остальные родители не спешат присоединиться к проекту.Те, кто до сих пор не оформили для своих детей карточку ученика, должны осознать, что действующее законодательство не позволяет иным образом предоставлять возможность бесплатного проезда школьникам, и в таком случае родителям придется за них платить в общественном транспорте", – объяснил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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В КГГА добавили, что электронная карточка ученика – это современное приложение, которое не только позволит оптимизировать контроль за расходами из городского бюджета на транспорт школьниками, но и станет современным носителем полезных функций – как для школьников, так и для их родителей.