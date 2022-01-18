"Не считаю реалистичным сценарий вторжения России в Украину", - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник назвал нереалистичным сценарий вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Эрдоган намерен обсудить тему напряженности на границе с президентом Путиным.

"Я не считаю реалистичным сценарий вторжения России в Украину. Украина не обычная страна, Украина – сильное государство. Кроме того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию", – пояснил президент Турции.

Эрдоган также добавил, что ему хотелось бы "обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным".

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