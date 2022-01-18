"Диктаторы нас не разделят": новоизбранная президент Европарламента Метсола пообещала поддержку Украине
Новоизбранная президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила о необходимости усилить дипломатические усилия для разрешения глобальных конфликтов, в том числе вокруг Украины.
Об этом она заявила в выступлении перед голосованием, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В своей речи перед голосованием Метсола упомянула "Украину, которая находится под угрозой", правда, не сказав о России.
"Я вспомнила Украину и Беларусь в контексте, в котором мы живем, который касается безопасности, рисков и угроз на наших внешних границах. Этот парламент очень однозначен в своей позиции – диктаторы нас не разделят. И такие сообщения будут отправляться и дальше", - сказала она позже на пресс-конференции после избрания.
Метсола также особо отметила, что "ситуация в Беларуси по-прежнему вызывает беспокойство и мы продолжим использовать все имеющиеся инструменты, чтобы отправить сильный политический месседж, а также поддержать людей, которые живут под диктаторским режимом и чьи права нарушаются".
Напомним, Метсола была избрана президентом Европейского парламента 18 января сразу в первом туре. Она сменит на посту Давида Сассоли, внезапно скончавшегося 11 января.
Метсола в свои 43 года является самым молодым президентом в истории Европарламента и первой женщиной за 20 лет. Она принадлежит к фракции Европейской народной партии (ЕНП), тогда как Сассоли был членом политической группы левоцентристских социалистов и демократов (S&D).
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