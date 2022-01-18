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"Диктаторы нас не разделят": новоизбранная президент Европарламента Метсола пообещала поддержку Украине

Новоизбранная президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила о необходимости усилить дипломатические усилия для разрешения глобальных конфликтов, в том числе вокруг Украины.

Об этом она заявила в выступлении перед голосованием, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В своей речи перед голосованием Метсола упомянула "Украину, которая находится под угрозой", правда, не сказав о России.

"Я вспомнила Украину и Беларусь в контексте, в котором мы живем, который касается безопасности, рисков и угроз на наших внешних границах. Этот парламент очень однозначен в своей позиции – диктаторы нас не разделят. И такие сообщения будут отправляться и дальше", - сказала она позже на пресс-конференции после избрания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентом Европарламента избрана Роберта Метсола

Метсола также особо отметила, что "ситуация в Беларуси по-прежнему вызывает беспокойство и мы продолжим использовать все имеющиеся инструменты, чтобы отправить сильный политический месседж, а также поддержать людей, которые живут под диктаторским режимом и чьи права нарушаются".

Напомним, Метсола была избрана президентом Европейского парламента 18 января сразу в первом туре. Она сменит на посту Давида Сассоли, внезапно скончавшегося 11 января.

Метсола в свои 43 года является самым молодым президентом в истории Европарламента и первой женщиной за 20 лет. Она принадлежит к фракции Европейской народной партии (ЕНП), тогда как Сассоли был членом политической группы левоцентристских социалистов и демократов (S&D).

Автор: 

Беларусь (7900) Европарламент (1803) россия (95683) Мецола Роберт (78)


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Топ комментарии
+5
Так ще є німці,французи та ще дехто...
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18.01.2022 14:28
+4
А DICKтаторы?
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18.01.2022 14:27
+3
а dickтатор у світі один, він же зелупа, він же клоун, він же слуга йудейського урода, квартальний през, членограй, короче стільки титулів як у зешляпи не було навіть у Імператора Всеросійського Миколи 2!
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18.01.2022 14:54
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А DICKтаторы?
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18.01.2022 14:27 Ответить
а dickтатор у світі один, він же зелупа, він же клоун, він же слуга йудейського урода, квартальний през, членограй, короче стільки титулів як у зешляпи не було навіть у Імператора Всеросійського Миколи 2!
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18.01.2022 14:54 Ответить
На сьогодні вже 248!
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18.01.2022 19:57 Ответить
Так ще є німці,французи та ще дехто...
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18.01.2022 14:28 Ответить
Интересно то , что "Батькивщина" Тимошенко является ассоциированньім членом ЕНП , причем , давно , с года примерно 2008 . ЮВТ наверняка использует в работе данное обстоятельство , что правильно и на пользу Украине .
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18.01.2022 14:34 Ответить
зачетный бред! Что курите? Или уже на игле?
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18.01.2022 14:52 Ответить
На голці електорат презекоМанди, а справжні тимошенківці йо.бнуті з дитинства, причому йо.бнуті пезповоротно!
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18.01.2022 14:56 Ответить
Курю "Davidoff" Classik , а что неверно написал ? Или только гадить умеете , без знания матчасти, Гусаченко ? 😜
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18.01.2022 14:56 Ответить
Партии-члены:
Европе́йская наро́дная па́ртия (ЕНП) - правоцентристская общеевропейская политическая партия, основанная в 1976 году.

ЕНП включает в себя христианско-демократические и консервативные партии стран Европы.
Украина:

Європейська солідарність (ЄС) (Европейская солидарность)
Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (Всеукраинское объединение «Батькивщина»)
Народний фронт (НФ) (Народный фронт)
Об'єднання «Самопоміч» (Объединение «Самопомощь»)
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18.01.2022 15:02 Ответить
и тут засцали вещи своими именами называть, агов, вы ж не дипломаты, в парламенте можно ляпать языком как хочешь. потом удивляются почему с ними никто ничего решать не хочет
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18.01.2022 14:35 Ответить
Ага , они вас не разделят , а купят
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18.01.2022 15:12 Ответить
то тільки в ізраілі можна все і всіх купити за гроші, А нормальні люди борються за Ідею, за Правду, за Честь
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18.01.2022 15:35 Ответить
деваха явно не насвоем мисти, тыдать кулебу нать але на худой конец торчка нашего, зеленого, шоб научили вконец европейцев любить украину, як ридну матку
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18.01.2022 15:16 Ответить
 
 