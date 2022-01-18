На лечение онкологии в 2022 году выделили больше, чем в прошлом году, - НСЗУ

В программу медицинских гарантий на 2022 год заложили более 8 миллиардов гривен на лечение онкологических болезней. Это на 4,8 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в интервью "Укринформу" глава НСЗУ Наталья Гусак.

"Бюджет Программы медицинских гарантий-2022 увеличен на 33,8 миллиарда по сравнению с 2021 годом (123,5 млрд). В рамках бюджета Программы медицинских гарантий-2022 предусмотрено более 26 млрд грн на первичную медицинскую помощь, что на 6 млрд больше чем в 2021. Более 8,3 млрд запланировано на лечение онкологических заболеваний, что на 4,8 млрд больше, чем было в бюджете Программы в прошлом году", - отметила она.

В то же время больше денег выделили и на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, а за каждый пролеченный случай неонатальной помощи заведение может получить до 161 тыс. грн.

"На лечение инфарктов и инсультов предусмотрено 4,8 млрд грн. Это больше на 1,8 млрд по сравнению с 2021 годом. Медицинские учреждения получат большие оплаты за приоритетные услуги. Так, по одному из самых высоких тарифов в Программе медицинских гарантий-2022 будет оплачиваться неонатальная помощь. В 2022 году тариф вырастет со 113 до 135 тыс. грн, а максимальный тариф составит 161 тыс. грн за лечение недоношенных детей в учреждениях, которые будут отвечать дополнительным требованиям. Тариф за медицинскую помощь при родах вырастет на 5 тыс. грн – до 15 тыс. грн. А для заведений, которые будут отвечать дополнительным требованиям – до 20 тыс. грн", - пояснила Гусак.

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