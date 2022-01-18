Киев имеет достаточную финансовую подушку, чтобы заботиться о комфорте киевлян - "слуга народа" Шуляк
Без вмешательства и объединения разных политических сил в киевских властях решение стратегических проблем города невозможно.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, во вторник во время Большого отчета сказала глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.
По ее словам, на сегодняшний день существует мало возможностей для давления на киевские власти и мэра столицы Виталия Кличко.
Шуляк озвучила три, по ее мнению, главных проблемы Киева.
Первая – отсутствие полноценного и актуального Генплана, что приводит к появлению хаотических и незаконных застроек.
"Думаю, они всех киевлян уже замучили", - отметила нардеп.
Второй проблемой глава партии "СН" назвала пробки в столице, в которых каждый водитель проводит примерно 227 часов в год.
Также Шуляк отметила проблемы загрязнения воздуха и нехватку зеленых зон.
Народный депутат отметила, что у Киева "достаточная финансовая подушка", поэтому может заботиться о комфорте киевлян.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Роздерибанив по офшорах.
Раньше в каждого города был генплан
Г. Сумы в 10 микрорайоне стоял Бикборд с планом застройки
9,10,11,12 микрорайонов
Теперь застроили все детские площадки спорт площадки
Домов надстроили окно в окно
И все чтобы не строить коммуникаций /полный хаос /
Хоче всунути туди свого зеленого писка.
Займіться тим для чого вас вибрали зетіпіли - зменшіть ціну на все вдвічі.