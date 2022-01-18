Киев имеет достаточную финансовую подушку, чтобы заботиться о комфорте киевлян - "слуга народа" Шуляк

Без вмешательства и объединения разных политических сил в киевских властях решение стратегических проблем города невозможно.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, во вторник во время Большого отчета сказала глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, на сегодняшний день существует мало возможностей для давления на киевские власти и мэра столицы Виталия Кличко.

Шуляк озвучила три, по ее мнению, главных проблемы Киева.

Первая – отсутствие полноценного и актуального Генплана, что приводит к появлению хаотических и незаконных застроек.

"Думаю, они всех киевлян уже замучили", - отметила нардеп.

Второй проблемой глава партии "СН" назвала пробки в столице, в которых каждый водитель проводит примерно 227 часов в год.

Также Шуляк отметила проблемы загрязнения воздуха и нехватку зеленых зон.

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Народный депутат отметила, что у Киева "достаточная финансовая подушка", поэтому может заботиться о комфорте киевлян.