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Киев имеет достаточную финансовую подушку, чтобы заботиться о комфорте киевлян - "слуга народа" Шуляк

Киев имеет достаточную финансовую подушку, чтобы заботиться о комфорте киевлян -

Без вмешательства и объединения разных политических сил в киевских властях решение стратегических проблем города невозможно.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, во вторник во время Большого отчета сказала глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, на сегодняшний день существует мало возможностей для давления на киевские власти и мэра столицы Виталия Кличко.

Шуляк озвучила три, по ее мнению, главных проблемы Киева.

Первая – отсутствие полноценного и актуального Генплана, что приводит к появлению хаотических и незаконных застроек.

"Думаю, они всех киевлян уже замучили", - отметила нардеп.

Второй проблемой глава партии "СН" назвала пробки в столице, в которых каждый водитель проводит примерно 227 часов в год.

Также Шуляк отметила проблемы загрязнения воздуха и нехватку зеленых зон.

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Народный депутат отметила, что у Киева "достаточная финансовая подушка", поэтому может заботиться о комфорте киевлян.

Киев (25580) пробки (353) экология (1608) застройка (711) Шуляк Елена (86)


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Топ комментарии
+10
очередная сосна в бюджет желает влезть
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18.01.2022 15:00
+9
Кияни! Не пускайте зелену слизину в бюджет свого міста. Женіть їх сцяними ганчірками.
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18.01.2022 15:01
+6
Чомусь у презіка "слуги" Шуляка немає такої подушки для всіх українців.
Роздерибанив по офшорах.
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18.01.2022 15:00
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очередная сосна в бюджет желает влезть
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18.01.2022 15:00 Ответить
Чомусь у презіка "слуги" Шуляка немає такої подушки для всіх українців.
Роздерибанив по офшорах.
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18.01.2022 15:00 Ответить
* у презіка "служки" Шуляк )
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18.01.2022 15:05 Ответить
Кияни! Не пускайте зелену слизину в бюджет свого міста. Женіть їх сцяними ганчірками.
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18.01.2022 15:01 Ответить
Стараемся
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18.01.2022 15:18 Ответить
Стараемся, но зеленые на пену исходят, что Киев не в их руках. Слуги народа в отличие от большинства других городов Украины только 6-е место по количеству занимают в Киевской раде.
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18.01.2022 15:52 Ответить
А третя проблема як для киян так і для всієї України це слуги народу )
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18.01.2022 15:02 Ответить
А что в Украине живут одни киевляне
Раньше в каждого города был генплан
Г. Сумы в 10 микрорайоне стоял Бикборд с планом застройки
9,10,11,12 микрорайонов
Теперь застроили все детские площадки спорт площадки
Домов надстроили окно в окно
И все чтобы не строить коммуникаций /полный хаос /
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18.01.2022 15:08 Ответить
Їй приглянулась фінансова подушка у киян.
Хоче всунути туди свого зеленого писка.
Займіться тим для чого вас вибрали зетіпіли - зменшіть ціну на все вдвічі.
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18.01.2022 15:14 Ответить
Ты веришь в скумбрию по 8 и говядину по 20, и зарплаты учителям по 4000 долларов?)
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18.01.2022 15:54 Ответить
Ти шо, сумніваєшся в можливостях слуг народу? Коли голосували за Кловуна, вірили?
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18.01.2022 16:47 Ответить
Я не голосував, я считай правосек) На первых выборах в 2014 голосовали с женой за Яроша, в 2019 так и быть голосовали за Порошенко. Я тоже от него не в восторге, но лучше, чем зеленый клоун однозначно.
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18.01.2022 17:05 Ответить
Ублюдки зелёные уже хотят и в бюджет Киева залезть, своим жалким вонючим клювом
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18.01.2022 15:17 Ответить
Зрозуміло - треба і у Києві затіяти "велике крадівництво".
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18.01.2022 15:28 Ответить
Ребяти ввійшли в смак, щоб потім не обригались...
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18.01.2022 15:53 Ответить
цапа, мой унитаз, не отвлекайся
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18.01.2022 18:26 Ответить
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18.01.2022 15:49 Ответить
очередная шлюха из БОЛЬШОГО борделя мародера зеленского
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18.01.2022 16:24 Ответить
Как каждая гнида, всё больше и больше рвётся к кормушке, всё мало ей, надо больше и больше. Когда же вы твари уже нажрётесь, подумайте о народе, который не живёт, а выживает, считает эти крохотные гроши.
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18.01.2022 16:29 Ответить
Да, да, без Зеленского и Шулячки, заторы в Киеве не разгрести, эт точно. Не говоря уже шоб справицца с загазованностью. Зеленский видать свои лисапеты на авто киевлян выменивать собрался, так шо газу не будет. Никакого.
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18.01.2022 22:41 Ответить
 
 