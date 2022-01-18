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Бербок и Лавров договорились о подготовке встреч в Нормандском формате

Бербок и Лавров договорились о подготовке встреч в Нормандском формате

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник, 18 января, после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила о необходимости продолжения мирного урегулирования на Донбассе в рамках "нормандского формата".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом она заявила на пресс-конференции.

"Важно наполнить конкретным содержанием нормандский процесс, чтобы наконец-то достичь прогресса во внедрении Минских соглашений. Вчера в Киеве и сегодня в Москве я обсуждала эти шаги. Мы взвешивали встречные предложения и говорили о том, как снова запустить этот процесс. Очень хорошо, что все стороны заявили о поддержке нормандского формата и Минских соглашений и добились совместного понимания продолжения работы на их базе, чтобы подготовить новую совместную встречу", - заявила Бербок.

По ее словам, предварительный результат переговоров с Лавровым заключается в том, что Россия согласилась начать шаги в этом направлении.

В свою очередь, Лавров подчеркнул, что России не нужны бессодержательные переговоры, только чтобы "президент Зеленский мог снова сказать, что по его инициативе собралась группа уважаемых руководителей".

По его словам, Украина до сих пор саботирует выполнение Минских соглашений и отказывается сделать главное, по мнению России, – предоставить особый статус Донбассу.

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"Надежды на Киев никакой нет. Надежда только на Берлин и Париж, что они заставят господина Зеленского выполнить то, что он многократно выполнить обещал. [...] Я вас уверяю: как только будет ясность в отношении тех полномочий, которые согласно Минским соглашениям должны получить Донецк и Луганск, другие вопросы смогут решаться гораздо легче", – заявил Лавров.

Напомним, что последняя встреча лидеров стран Нормандского формата состоялась в декабре 2019 года. В сентябре 2021 года глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над тем, чтобы провести до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель новый саммит лидеров стран "нормандской четверки", но реализовать эти планы не удалось.

11 октября действующая тогда канцлер Германии и президент Франции поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По результатам этих переговоров было принято решение интенсифицировать работу по линии Нормандской четверки и организовать встречу министров иностранных дел.

Также смотрите: Проведение встречи в Нормандском формате – общая цель Германии и Украины, – Кулеба. ВИДЕО

Прошло уже три месяца, а она еще не состоялась. МИД Украины неоднократно заявлял, что российский министр Сергей Лавров отказывается от встречи в формате "четверки".

Участницами "нормандской четверки" являются Украина, Германия, Франция и Россия.

Автор: 

Германия (6987) Лавров Сергей (2306) переговоры (4986) россия (95683) нормандская четверка (1596) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+4
Будут совмесно с Францией додавливать Украину к реализации "формулы Штанмайера" в версии от Путина
1. Изменения в Конституцию, федерализация
2. Тотальная амнистия
3. Голосование на оккупированных ЛДНР
и т.д.
А вывод войск РФ и передача границы - это как РФ решит..

"Лишь бы не стреляли". И чтоб Путин не нервничал
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18.01.2022 15:20
+4
Немцы интересные. Оружие через НАТО блокируют. Сев потоки помогают строить. Шредер годами в росии работает. Ездят договариваются про переговорю об особом статусе ордло. Помощники росии в Европе больше Венгрии.
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18.01.2022 15:24
+3
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18.01.2022 15:24
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Правила форума Совет форумчан
Схоже процес здачі інтересів України зрушив з місця ..(((((((
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18.01.2022 15:17 Ответить
Будут совмесно с Францией додавливать Украину к реализации "формулы Штанмайера" в версии от Путина
1. Изменения в Конституцию, федерализация
2. Тотальная амнистия
3. Голосование на оккупированных ЛДНР
и т.д.
А вывод войск РФ и передача границы - это как РФ решит..

"Лишь бы не стреляли". И чтоб Путин не нервничал
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18.01.2022 15:20 Ответить
Це все написано в Мінських, які написав гетьман разом з пуйлом.
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18.01.2022 17:10 Ответить
Все что нужно знать про немцев "Германия, которая систематически отказывает в продаже оружия Украине, отказала и в пропуске в свое воздушной пространство британским транспортным самолетам, которые перевозят вооружения для ВСУ."
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18.01.2022 15:23 Ответить
Немцы интересные. Оружие через НАТО блокируют. Сев потоки помогают строить. Шредер годами в росии работает. Ездят договариваются про переговорю об особом статусе ордло. Помощники росии в Европе больше Венгрии.
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18.01.2022 15:24 Ответить
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18.01.2022 15:24 Ответить
по ходу шо то аналена там мутит, и кулебу с союой в мацкву не взяла, а то оне б там на пару порезвились у постельке, була б у кулебы третья жинка, бо бог троицу любит
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18.01.2022 15:27 Ответить
Із цього базару витікає, що раша плекає надію на допомогу куплених жабоїдів і фріців
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18.01.2022 15:30 Ответить
фріци з рашистами ,в черговий раз затіяли приєднати Україну до рашистського ордло.Вороги України відстоюють свої особисті інтереси за рахунок України і її народу.
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18.01.2022 15:32 Ответить
Я вас переконую: щойно буде ясність щодо тих повноважень, які згідно з Мінськими угодами мають отримати Донецьк і Луганськ, інші питання зможуть вирішуватися набагато легше", - заявив Лавров. Джерело:

Если Донецк-Луганск получит какой-то особый статус - эта зараза разьест наш и так недорогой политикум так, что весь бюджет пойдет на дороги и мосты. А продналог заменят продразверсткой.
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18.01.2022 15:32 Ответить
з нашим кловуном у президентському кріслі можна очікувати шо завгодно окрім користі для України і це на жаль навіть не обговорюється. тільки війська НАТО на українській землі стримають кончане на всю голову ху.йло від нападу.
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18.01.2022 15:33 Ответить
Лавров - **** конченая!!!Особый статус - тварь , как вас земля еще всех носит особых!!!!ИРОДЫ
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18.01.2022 15:36 Ответить
А хіба мінські підписував лавров?
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18.01.2022 17:11 Ответить
Я вас переконую: щойно буде ясність, щодо тих повноважень, які згідно з Будапештськими угодами потрібно повернути Україні , виплативши відшкодування рашистським окупантом за окупацію українського Криму,частинЛуганської і Донецької областей всі інші питання зможуть вирішуватися набагато легше", - інакше з рашистом немає про що домовлятися
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18.01.2022 15:49 Ответить
Лавров делает хорошую мину при плохой игре : именно в Нормандском формате Москву прямо и открьіто назвали "стороной конфликта" , что рушит все российские схемьі в Минских договоренностях . Путин почти два года упирался против проведения Берлинского саммита Норманди , но безуспешно , его нагнули совместньіми усилиями . Все складьівается удачно для Украиньі .
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18.01.2022 15:55 Ответить
Я бы не обольщался, глядя на поведение Германии и Франции по этому вопросу уже несколько лет.
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18.01.2022 16:10 Ответить
"Поведение" в чем ? Санкции не отмененьі , Москву прижимают аккуратно , но сильно .
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18.01.2022 16:15 Ответить
Там одно название - "санкции".
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18.01.2022 16:56 Ответить
Москву если и прижимают - то уж точно не Германия и Франция, эти два клоуна так и продолжают заигрывать с пуйлом, один СП2 чего стоит.
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18.01.2022 17:18 Ответить
СП-2 не работает как минимум до лета , причем Франция против его работьі. Какие еще претензии ?
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18.01.2022 17:22 Ответить
Вот для чего и хотят Зеленский и его банда посадить в тюрьму Петра Алексеевича Порошенко. Чтобы он и его политсила не мешали превратить Украину в бесформенное территориальное образование, где оккупационные российские войска миллионы граждан РФ будут размещены в Украине на законных основаниях с фактически открытой 400 км. границей с Россией. К чему это приведет нетрудно догадаться.
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18.01.2022 16:45 Ответить
Эти минские соглашения никто иной как Петр Алексеевич на пару с Меркель выдумали.
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18.01.2022 16:58 Ответить
Еще конкретней: Россия добивается таких уступок от Украины по минским соглашениям, которые открывают ей возможность быстрого поглощения остальной Украины без особого сопротивления.
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18.01.2022 17:00 Ответить
Россия вольно трактует "Минск" , в виде своих хотелок . Но Украина , Германия и Франция трактуют их четко по тексту , согласно международного права , о чем Бербок и сказала Лаврову .
Минские соглашения не хочет и не может вьіполнить РФ , им надо убирать с Донбасса "ихтамнетов" и ВСЕ вооружения . А без єтого у Москвьі влияния там не станет , от слова совсем.
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18.01.2022 17:28 Ответить
Для Зеленского и Запада "Минск" - это пусть и призрачная, но возможность мира, для России "Минск" - это возможность новой успешной войны для быстрой и легкой оккупации всей Украины. Возможно проведут "многоходовочку" для замены руководства Украины на своих ставленников, узаконивание террористов и открытая граница дает им для этого огромные возможности. Мы можем даже не успев опомниться оказаться во всеукраинском Лугандоне под контролем России, со всеми его бедами и напастями.
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18.01.2022 18:50 Ответить
Какая открьітая граница ? И граница будет закрьіта , и российское офицерье вместе с вооружениями отправится за поребрик - в соответствии с "Минском". Другое дело , что Москва пьітается "забьіть" про єти пунктьі Соглашений , но кто ей даст ?
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18.01.2022 19:13 Ответить
Честное говоря, объяснять очевидное - неблагодарное занятие. Россия прежде всего требует, чтобы вывод ее войск и наемников был в последнюю очередь, а это означает, что его не будет и вся граница будет в руках России. Если Зеленский и Запад по всяким "формулам" и "кластерам" на это пойдут, то так и будет. А потом им будет достаточно одного-двух месяцев, чтобы поменять поностью власть в Украине и тогде те, кто шел на все их условия могут оказаться в подвале с выбитыми зубами и отбитыми почками.
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18.01.2022 19:48 Ответить
Нема дурньіх ! То , что хочет Москва , не соответствует духу и букве Минских договоренностей . Поєтому России придется вьіходить из Минского процесса самой и бесславно . Максимум , что они смогут , єто "признать" т.н. ЛДНР , по типу Абхазии и Осетии . И получить новую порцию санкций ...
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18.01.2022 21:03 Ответить
Должны дебать Лаврова а будут дебать Зеленского?
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18.01.2022 17:58 Ответить
 
 