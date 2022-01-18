Бербок и Лавров договорились о подготовке встреч в Нормандском формате

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник, 18 января, после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила о необходимости продолжения мирного урегулирования на Донбассе в рамках "нормандского формата".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом она заявила на пресс-конференции.

"Важно наполнить конкретным содержанием нормандский процесс, чтобы наконец-то достичь прогресса во внедрении Минских соглашений. Вчера в Киеве и сегодня в Москве я обсуждала эти шаги. Мы взвешивали встречные предложения и говорили о том, как снова запустить этот процесс. Очень хорошо, что все стороны заявили о поддержке нормандского формата и Минских соглашений и добились совместного понимания продолжения работы на их базе, чтобы подготовить новую совместную встречу", - заявила Бербок.

По ее словам, предварительный результат переговоров с Лавровым заключается в том, что Россия согласилась начать шаги в этом направлении.

В свою очередь, Лавров подчеркнул, что России не нужны бессодержательные переговоры, только чтобы "президент Зеленский мог снова сказать, что по его инициативе собралась группа уважаемых руководителей".

По его словам, Украина до сих пор саботирует выполнение Минских соглашений и отказывается сделать главное, по мнению России, – предоставить особый статус Донбассу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с главой МИД Германии Бербок нормандский формат и транзит газа. ФОТО

"Надежды на Киев никакой нет. Надежда только на Берлин и Париж, что они заставят господина Зеленского выполнить то, что он многократно выполнить обещал. [...] Я вас уверяю: как только будет ясность в отношении тех полномочий, которые согласно Минским соглашениям должны получить Донецк и Луганск, другие вопросы смогут решаться гораздо легче", – заявил Лавров.

Напомним, что последняя встреча лидеров стран Нормандского формата состоялась в декабре 2019 года. В сентябре 2021 года глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над тем, чтобы провести до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель новый саммит лидеров стран "нормандской четверки", но реализовать эти планы не удалось.

11 октября действующая тогда канцлер Германии и президент Франции поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По результатам этих переговоров было принято решение интенсифицировать работу по линии Нормандской четверки и организовать встречу министров иностранных дел.

Также смотрите: Проведение встречи в Нормандском формате – общая цель Германии и Украины, – Кулеба. ВИДЕО

Прошло уже три месяца, а она еще не состоялась. МИД Украины неоднократно заявлял, что российский министр Сергей Лавров отказывается от встречи в формате "четверки".

Участницами "нормандской четверки" являются Украина, Германия, Франция и Россия.