Блинкен проинформирует сотрудников посольства США в Киеве об усилиях по планированию в случае дальнейшей эскалации со стороны РФ, - Госдеп

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, совершая визит в Украину, проинформирует сотрудников посольства США об усилиях по планированию в случае дальнейшей эскалации РФ.

Об этом сообщает Государственный департамент США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление спикера Госдепартамента США Неда Прайса.

"Госсекретарь также встретится с сотрудниками и семьями посольства США, чтобы проинформировать об усилиях Департамента по планированию в случае непредвиденных обстоятельств, если Россия решит пойти на дальнейшую эскалацию", - говорится в заявлении.

"Эта поездка следует за широкими дипломатическими переговорами с нашими европейскими союзниками и партнерами о едином подходе к устранению угрозы, которую Россия представляет для Украины, и о наших совместных усилиях по призыву избрать дипломатию и деэскалацию в интересах безопасности и стабильности", - говорится в заявлении.

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