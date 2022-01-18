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Блинкен проинформирует сотрудников посольства США в Киеве об усилиях по планированию в случае дальнейшей эскалации со стороны РФ, - Госдеп

Блинкен проинформирует сотрудников посольства США в Киеве об усилиях по планированию в случае дальнейшей эскалации со стороны РФ, - Госдеп

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, совершая визит в Украину, проинформирует сотрудников посольства США об усилиях по планированию в случае дальнейшей эскалации РФ.

Об этом сообщает Государственный департамент США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление спикера Госдепартамента США Неда Прайса.

"Госсекретарь также встретится с сотрудниками и семьями посольства США, чтобы проинформировать об усилиях Департамента по планированию в случае непредвиденных обстоятельств, если Россия решит пойти на дальнейшую эскалацию", - говорится в заявлении.

"Эта поездка следует за широкими дипломатическими переговорами с нашими европейскими союзниками и партнерами о едином подходе к устранению угрозы, которую Россия представляет для Украины, и о наших совместных усилиях по призыву избрать дипломатию и деэскалацию в интересах безопасности и стабильности", - говорится в заявлении.

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Автор: 

армия РФ (19375) Госдепартамент США (1842) посольство (1083) россия (95683) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+4
Вернись в Україну і насолоджуйся життям при Зеленському.
Але ж всі знають, що ти не повернешся. Ото і гріш ціна твоїм бздикам.
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18.01.2022 15:53
+2
Готує посольство до від'їзду , на всякий випадок, якщо коротко
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18.01.2022 15:21
+2
Також прослідкує за діями півшостого проти Порошенка.
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18.01.2022 15:33
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Готує посольство до від'їзду , на всякий випадок, якщо коротко
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18.01.2022 15:21 Ответить
Будь-яке посольство завжди готове до від'їзду ще до початку його заснування. Така специфіка дипломатичної роботи. Не завжди цей механізм працює ідеально. Іноді якесь трампонуте може немало нашкодити...
А Блінкен не може не зустрітися з колективом посольства. І на зустрічі він розповість їм, як офіційний Вашингтон буде діяти в тих чи інших обставинах, і які завдання покладатимуться при цьому на співробітників Посольства США.
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18.01.2022 15:49 Ответить
Також прослідкує за діями півшостого проти Порошенка.
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18.01.2022 15:33 Ответить
Він не буде з надією заглядати в труси порошку, він не ти і подібні.
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18.01.2022 15:50 Ответить
Вернись в Україну і насолоджуйся життям при Зеленському.
Але ж всі знають, що ти не повернешся. Ото і гріш ціна твоїм бздикам.
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18.01.2022 15:53 Ответить
А тобі, мірку, Порошенко теж у штани наклав?! От же моторний, стільки часу не при владі, а у вас досі смердить!
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18.01.2022 16:00 Ответить
Порошок наклав всій Україні, і тобі в голову. Бо бути все життя чиновником і при цьому в пограбованій країні стати мільярдером - це достойне лише презирства. Бо Шварценеггер, всесвітньо відомий кіноактор та спортсмен Шварценеггер, губернатор Каліфорнії, має 400 мільйонів. ВЧЕТВЕРО МЕНШЕ ПОРОХЛА. Це ганьба. Саме тому навіть під час гострої фази АТО демократичний світ не довіряв порохлу. Бо чиновник, який п'ятнадцять років нищив Україну, її армію, економіку, імідж держави, який при цьому "випадково" став ВЧЕТВЕРО багатшим Шварценеггера, а коли припекло - почав клянчити допомогу - це достойне найвищого ступеня презирства. В тому числі презирства до тієї ницої купки, хто бігає за ним, як собачки.
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18.01.2022 16:40 Ответить
Ти , про всю Україну, хоч не мичі із за кордону, ексПЕРДЕ діванний! Тимпаче, за АТО, до якого ти, лайцнюк. ніякого відношення не маєш!!! За чотири, з лишком, роки на Сході розумнішав скоріш, ніж ти, пердячи на дивані!
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18.01.2022 17:09 Ответить
Шо курнув, *******? Чи маККарони у дупі застрягли?
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18.01.2022 16:03 Ответить
 
 