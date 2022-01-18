Блинкен проинформирует сотрудников посольства США в Киеве об усилиях по планированию в случае дальнейшей эскалации со стороны РФ, - Госдеп
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, совершая визит в Украину, проинформирует сотрудников посольства США об усилиях по планированию в случае дальнейшей эскалации РФ.
Об этом сообщает Государственный департамент США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление спикера Госдепартамента США Неда Прайса.
"Госсекретарь также встретится с сотрудниками и семьями посольства США, чтобы проинформировать об усилиях Департамента по планированию в случае непредвиденных обстоятельств, если Россия решит пойти на дальнейшую эскалацию", - говорится в заявлении.
"Эта поездка следует за широкими дипломатическими переговорами с нашими европейскими союзниками и партнерами о едином подходе к устранению угрозы, которую Россия представляет для Украины, и о наших совместных усилиях по призыву избрать дипломатию и деэскалацию в интересах безопасности и стабильности", - говорится в заявлении.
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А Блінкен не може не зустрітися з колективом посольства. І на зустрічі він розповість їм, як офіційний Вашингтон буде діяти в тих чи інших обставинах, і які завдання покладатимуться при цьому на співробітників Посольства США.
Але ж всі знають, що ти не повернешся. Ото і гріш ціна твоїм бздикам.