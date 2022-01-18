РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5549 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
4 693 30

Лавров о возможном введении санкций против РФ: Мы никому ничем не угрожаем, но слышим угрозы в наш адрес

Лавров о возможном введении санкций против РФ: Мы никому ничем не угрожаем, но слышим угрозы в наш адрес

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эмоциями возможное введение новых санкций в отношении России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы никому ничем не угрожаем. ... Но мы слышим угрозы в наш адрес. Надеюсь, что все это отражает лишь некоторые эмоции, которые определенные силы утверждают внутри лагеря западных стран. Мы будем руководствоваться конкретными шагами, конкретными делами, и в зависимости от того, какие конкретные шаги будут делать наши партнеры, естественно будем определяться со своей реакцией", - сказал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что США подготовили 18 разных сценариев санкций на случай "российского вторжения" на территорию Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не хотим налагать санкции на "Северный поток-2" прямо сейчас, потому что так мы уберем со стола потенциальное оружие против Путина, - сенатор США Шахин

Автор: 

Лавров Сергей (2306) россия (95683) санкции (11317)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
показать весь комментарий
18.01.2022 15:57
+11
Авганська мука набагато гірша за аргентинську-вже немає ніяких сумнівів...
показать весь комментарий
18.01.2022 15:53
+11
Ну кацапня вы и гниды оху..евшие!!!
показать весь комментарий
18.01.2022 15:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Авганська мука набагато гірша за аргентинську-вже немає ніяких сумнівів...
показать весь комментарий
18.01.2022 15:53 Ответить
Та не мука, а овес. Коняки, тим більш сумні, борошно не їдять.
Хіба що нюхають.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:55 Ответить
Про те і мова, що афганську муку воно в дві ніздрі засипає. А взагалі нехай ввімкне ящик і послухає *********, соловьова, там вже Київ декілька раз розбомбили, а ротом то не тільки Київ а і Лондон вже взяли по сто раз. І при цьому це говорять їхні депутаті з Думри, а це офіційні, медійні особи. Так що пора коняці підкови здирати
показать весь комментарий
18.01.2022 17:22 Ответить
выпустили бешенного..на арену...
показать весь комментарий
18.01.2022 15:53 Ответить
Ну ду, молчат ворачают десятками тысяч солдат и техники, возле границы другого государства, а так больше ничего.... Уроды.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:53 Ответить
Лошадинная морда.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:54 Ответить
Ну кацапня вы и гниды оху..евшие!!!
показать весь комментарий
18.01.2022 15:55 Ответить
"Ми нікому нічим не погрожуємо.,,, особливо відсутність рашистських погроз відчуває Грузія і Україна.
показать весь комментарий
18.01.2022 15:57 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2022 15:57 Ответить
Великий человек. Просто будет искренне жалко, когда убьют.
Говорит правду, не скатываясь в желчь и слюни, его программы "наповал" очень интересны.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:20 Ответить
Не нападайте на Украину , и не будет новьіх санкций . Все четко !
показать весь комментарий
18.01.2022 15:57 Ответить
Здохни лошадь!!!
показать весь комментарий
18.01.2022 16:00 Ответить
Лавров шо протів крєпчанія з процвєтанієм Россєюжки із-за санкцій? Шо за прєдатєльсько-русофобский скульож на болотах начався?
показать весь комментарий
18.01.2022 16:00 Ответить
воно не дебіл - воно СВОЛОТА ЗВИЧАЙНА...
показать весь комментарий
18.01.2022 16:05 Ответить
а как же вагнеровцы от ЕрмаЗЕ, они вроде как самолеты сбивали над Украиной.
Ну да, они же не угрожали, они просто сбивали
показать весь комментарий
18.01.2022 16:09 Ответить
Крым верните , цуки кацапские
показать весь комментарий
18.01.2022 16:09 Ответить
та помним...помним.. (и верим))))

показать весь комментарий
18.01.2022 16:10 Ответить
Шакал вже скавчить тільки від законопроекту про санкції.

12 января американский Сенат обнародовал законопроект, предусматривающий персональные санкции против первых лиц Российской Федерации. Они коснуться Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИДа Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Аналогичные ограничения предлагается ввести против командующих различными видами российских войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к войне против Украины.

Один из ключевых пунктов документа состоит в том, что американские власти готовы предать огласке подробный отчет о личном капитале и финансовых активах президента Владимира Путина и его близкого окружения, а также членов их семьи - супругов, детей, родителей, братьев и сестер.
 https://antikor.com.ua/articles/511320-jadernyj_udar_po_kremlju_kak_ssha_nakahut_putina_za_novuju_vojnu_i_chto_poluchit_ukraina
показать весь комментарий
18.01.2022 16:10 Ответить

показать весь комментарий
18.01.2022 16:12 Ответить
Опять падорваному мерину не дали овса - должен заработать пайку.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:17 Ответить
2014: кацапи окупували Крим і частину Донбасу, збили Боїнг.
2022: "Мы никому ничем не угрожаем."
Давай вже без емоцій, Сумний Кінь!
показать весь комментарий
18.01.2022 16:20 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2022 16:32 Ответить
брехло вірменське.
Якщо вже про своє ім'я бреше, то що казати про такі пустощі як міжнародна політика?
(Якщо що - сумний кінь мав предків вірмен Калантарових та народився у Тбілісі, вул. Араратська, Лавров - вітчим)
показать весь комментарий
18.01.2022 16:36 Ответить
"Мы никому ничем не угрожаем. ... Но мы слышим угрозы в наш адрес".

Пля, и у этой старой клячи ещё метла поворачивается такое мести? Или в их зоопарке ему овса не додают?
Давно уже пора с него подковы содрать, а самого на мыловарню отправить.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:51 Ответить
Вы и в Крым зашли никому не угрожая,петушня кацапская.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:51 Ответить
Всегда было: СССР, а сейчас-РФ=оплот мира! Миролюбивая внешняя политика, гармония внутри страны... Идиллия и только!
показать весь комментарий
18.01.2022 17:43 Ответить
Кацапня не погрожує, вони просто вбивають людей по усьому світу і кажуть, що вони самі великі миролюби.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:56 Ответить
а разве жирик не предлагал бомбить нас на новый год?
или это не угроза?
он же не простой прохожий, а лидер партии, за которую голосуют миллионы. и в думе занимает нехилый пост.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:27 Ответить
Лавров -"Мы никому ничем не угрожаем. ... Но мы слышим угрозы в наш адрес."
Зеленский - "Война идёт потому, что она выгодна Порошенко"
Шах и мат, порохоботы!
показать весь комментарий
18.01.2022 18:29 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2022 19:34 Ответить
 
 