Лавров о возможном введении санкций против РФ: Мы никому ничем не угрожаем, но слышим угрозы в наш адрес

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эмоциями возможное введение новых санкций в отношении России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы никому ничем не угрожаем. ... Но мы слышим угрозы в наш адрес. Надеюсь, что все это отражает лишь некоторые эмоции, которые определенные силы утверждают внутри лагеря западных стран. Мы будем руководствоваться конкретными шагами, конкретными делами, и в зависимости от того, какие конкретные шаги будут делать наши партнеры, естественно будем определяться со своей реакцией", - сказал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что США подготовили 18 разных сценариев санкций на случай "российского вторжения" на территорию Украины.

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