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Лавров о возможном введении санкций против РФ: Мы никому ничем не угрожаем, но слышим угрозы в наш адрес
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эмоциями возможное введение новых санкций в отношении России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Мы никому ничем не угрожаем. ... Но мы слышим угрозы в наш адрес. Надеюсь, что все это отражает лишь некоторые эмоции, которые определенные силы утверждают внутри лагеря западных стран. Мы будем руководствоваться конкретными шагами, конкретными делами, и в зависимости от того, какие конкретные шаги будут делать наши партнеры, естественно будем определяться со своей реакцией", - сказал министр.
Напомним, ранее сообщалось, что США подготовили 18 разных сценариев санкций на случай "российского вторжения" на территорию Украины.
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+23 Перехватчик
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+11 Александр Чуднивец #474549
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+11 Антон Чигур
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Хіба що нюхають.
мри, а це офіційні, медійні особи. Так що пора коняці підкови здирати
Говорит правду, не скатываясь в желчь и слюни, его программы "наповал" очень интересны.
Ну да, они же не угрожали, они просто сбивали
12 января американский Сенат обнародовал законопроект, предусматривающий персональные санкции против первых лиц Российской Федерации. Они коснуться Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИДа Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Аналогичные ограничения предлагается ввести против командующих различными видами российских войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к войне против Украины.
Один из ключевых пунктов документа состоит в том, что американские власти готовы предать огласке подробный отчет о личном капитале и финансовых активах президента Владимира Путина и его близкого окружения, а также членов их семьи - супругов, детей, родителей, братьев и сестер.
https://antikor.com.ua/articles/511320-jadernyj_udar_po_kremlju_kak_ssha_nakahut_putina_za_novuju_vojnu_i_chto_poluchit_ukraina
2022: "Мы никому ничем не угрожаем."
Давай вже без емоцій, Сумний Кінь!
Якщо вже про своє ім'я бреше, то що казати про такі пустощі як міжнародна політика?
(Якщо що - сумний кінь мав предків вірмен Калантарових та народився у Тбілісі, вул. Араратська, Лавров - вітчим)
Пля, и у этой старой клячи ещё метла поворачивается такое мести? Или в их зоопарке ему овса не додают?
Давно уже пора с него подковы содрать, а самого на мыловарню отправить.
или это не угроза?
он же не простой прохожий, а лидер партии, за которую голосуют миллионы. и в думе занимает нехилый пост.
Зеленский - "Война идёт потому, что она выгодна Порошенко"
Шах и мат, порохоботы!