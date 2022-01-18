Столтенберг пригласил Россию и страны НАТО провести ряд встреч для обсуждения тем, вызывающих беспокойство

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил Россию и представителей всех стран Североатлантического альянса провести ряд встреч для обсуждения тем, вызывающих беспокойство.

Об этом он сообщил во вторник, 18 января, во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Союзники из НАТО готовы встретиться с Россией снова. Сегодня я пригласил Россию и всех союзников из НАТО принять участие в серии встреч в рамках совета Россия-НАТО в ближайшем будущем", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что на этих встречах хочет обсудить беспокойство и стран НАТО, и России, а также найти способ предотвратить любые военные действия в отношении Украины.

Кроме того, на встречах, по словам генсека, речь может идти о транспарентности в военной сфере и о контроле над вооружениями.

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"Мы также готовы возобновить взаимные брифинги по учениям и нашим доктринам по ядерному оружию", - добавил Столтенберг.