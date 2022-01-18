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"Слуги народа" будут настаивать на бесплатном проезде в транспорте для киевлян, - глава фракции "СН" в Киевсовете Витренко

"Слуги народа" будут настаивать на переходе общественного транспорта Киева на бесплатную основу.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, во вторник во время Большого отчета сказал руководитель фракции "СН" в Киевсовете Андрей Витренко.

По его словам, "слуги народа" на сессии Киевского городского совета инициировали принятие решения о создании рабочей группы по вопросу стоимости поезда в транспорте.

"К ней присоединился член нашей команды Женя Кузьменко, являющийся специалистом в транспортном секторе. Мы будем прорабатывать вопросы вообще бесплатного транспорта для киевлян", - отметил Витренко.

Читайте также: Проезд в транспорте Киева для школьников остается бесплатным, но необходимо оформить электронную карточку ученика, - КГГА

Автор: 

Киев (25580) Киевсовет (1373) проезд (309) транспорт (1758) Слуга народа (2632)


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Топ комментарии
+47
ЗЕбильные скоты не знают каким еще популистским говном подмазаться к избирателю
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18.01.2022 16:10
+42
популізм
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18.01.2022 16:10
+37
Голимый ПЕАР!
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18.01.2022 16:10
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Страница 2 из 2
Юзик, первый пошел.
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18.01.2022 16:29 Ответить
я не пойму, а что киевляне особенные))) - пусть включят свой гнилой обещатор на полную, гуляют все - всем все бесплатно)))
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18.01.2022 16:26 Ответить
Так а може безкоштовний газ для початку, електроенергію і бензин? Гуляти так гуляти!
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18.01.2022 16:27 Ответить
А скумбрия для киевлян будет по 8?Вас на выборах послали-гуляйте🤣🖕
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18.01.2022 16:29 Ответить
Напомните - транспорт у нас уже бкогда-нибудь по какрточкам как продукты? Теперь будет - одна поездка на лицо в день.
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18.01.2022 16:29 Ответить
а другие города? или только на войну идти
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18.01.2022 16:29 Ответить
В других городах "слуг народа" нет. Не выбрали. И общественного транспорта тоже нет.Маршрутки и такси.*
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18.01.2022 16:39 Ответить
Зеленський, а ти в минулому житті часом не Троцьким (Лейбою Давидовичем Бронштейном) був?
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18.01.2022 16:30 Ответить
Троцкий был отличный оратор. Так что скорее всего - нет.
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18.01.2022 16:32 Ответить
Це в яблочко , бо дійсно пи@ дять , як Троцький
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18.01.2022 16:35 Ответить
Через месяц после этого будем ходить пешком. А что, зато экологически чисто.
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18.01.2022 16:31 Ответить
Попил и киздёж. Удобней всего пилять бабло на "бесплатных" услугах. Пойди посчитай сколько там народа проехало. Но хомячки будут довольны.
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18.01.2022 16:32 Ответить
Краще зробіть вільним проїзд у транспорті для невакцинованих!
Київ - єдине з міст т.з. "жовтої зони", в якому для проїзду потрібна вакцинація або негативний тест!
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18.01.2022 16:33 Ответить
Зачем? Антиваксеры должны страдать. Это мировой тренд.
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18.01.2022 18:24 Ответить
Якщо серйозно , то реагувати на випади зелених гопників , немає сенсу , так як це збіговисько ідіотів зі всієі України 😡
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18.01.2022 16:34 Ответить
Вся ця шобла мітить як взяти Киів ,адже великий фінансовий ресурс для Зелі ,Бені ,готують закон про столицю що б замість загальнообраного мера всі функціі перейшли до намісника ОП ,наприклад Коля котлета.
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18.01.2022 16:34 Ответить
Вот только это не Таллин где все четко и организованно. Часть перевозчиков обанкротятся так как я сомневаюсь что им будут все вовремя платить из бюджета, а в оставшемся транспорте будет жуткая давка.
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18.01.2022 16:37 Ответить
Отдельным перевозчикам будут платить, и немало. Это "кого надо" перевозчики...
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18.01.2022 16:52 Ответить
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18.01.2022 16:38 Ответить
Продуктовые карточки,бесплатный проезд,что дальше?Трусы по талонам?
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18.01.2022 16:39 Ответить
Готов нести любую ахинею, лишь бы скинуть Кличко!
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18.01.2022 16:40 Ответить
Пролетайте зеляди, пролетайте мимо
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18.01.2022 16:42 Ответить
Спочатку необхідно перевести реєстрацію юридичних осіб та підприємств за адресами фактичних місць де розташовані виробничі потужності, а вже потім вельмишановним киянам надавати право на безкоштовний проїзд.
Звісно якщо на те в них залишаться кошти %)
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18.01.2022 16:42 Ответить
..а остальные в стране, что, нелюди, только киевляне должны иметь такие привилегии?
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18.01.2022 16:44 Ответить
О, вы таки повелись ? Все что делает зе-плесень - это ложь. обман , и развод доверчивых электоральщиков ну и правовой беспредел с 2019. Вы верьте, верьте , и вам повезет
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18.01.2022 16:47 Ответить
Життя,нічому невчить...Бажаєте за трудодні працювати? Тоді,вам,в місто Сонце...
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18.01.2022 17:11 Ответить
Щоб зручніше було до Банкової й на Майдан під'їжджати ?
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18.01.2022 16:45 Ответить
Нетопити Зовсім, а гроші Збирати!
Воно,таке геніальне,але викидень
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18.01.2022 17:02 Ответить
Популизм от СН в чистом виде.
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18.01.2022 16:47 Ответить
Безплатно - це як? У смартфоні? А зелень знає, що за рухомий склад потрібно заплатити? І за його ремонт? І за запчастини? І зарплату водіям і слюсарям заплатити? І хто платити буде? Коломойський, Верещук чи той самий зебіл Вітренко? Та ті ж самі кияни і заплатять. Податками. Утридорога. І блін коли ці прихильники зебілів подорослішають?
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18.01.2022 16:52 Ответить
Нє ,цимус:- Грошва окремо,а відсутній транспорт окремо
Жидки,вони, такі, Вумні...
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18.01.2022 17:06 Ответить
о, провокатор-юдофоб. дуня у будку
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18.01.2022 17:15 Ответить
Звісно,що робити жидобандерівцю
Скільки,мене,вже,за антисіонізм банили..
Шо,вам,сказать?
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18.01.2022 17:37 Ответить
интересно, а есть где то юдофилы? бывают вообще в природе?
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19.01.2022 11:07 Ответить
Безплатно...???? Нет хотят заставить Виталика платить из городского бюджета, так им легче воровать будет, из одного источника. А сейчас попробуй обойди каждую маршрутку и собери дань!
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18.01.2022 18:02 Ответить
А у київський б'юджет напевне Коломойський з Зєлєнскім і квартальними скидуються. Хіба ні? 🤢
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18.01.2022 23:02 Ответить
Я где-то написал про єтих особей? Нет, бюджет города наполняется из налогов, то есть из наших карманов, а вот распоряжается єтими средствами - Виталик. И не зря єта зеленая мразь поставила в повестку сессии ВР закон "о столице". Руки чешутся, так хочется столичній бюджет под себя подобрать.
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19.01.2022 11:59 Ответить
Якщо підходити спрощено, то так. 😊 Насправді Віталій - не цар, і не самодержець, тому тут є нюанси.
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19.01.2022 12:12 Ответить
Нюансы есть во всем, но ьез подписи Виталика средства из гор бюджета выделены не будут. Бюджет же в свою очередь принимается Гор радою, и в нем расписаны доходы и расходы. И да, Виталик и не считает себя царем, а скорее лицом города.
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19.01.2022 12:18 Ответить
Це правда.
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19.01.2022 14:57 Ответить
лоол. хочет клоун любви.

но, нет
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18.01.2022 16:56 Ответить
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18.01.2022 16:57 Ответить
Його,й,зараз недочекаєшся. А,як, пліснява сяде,на потоки, його Неіснуватиме!!!
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18.01.2022 16:59 Ответить
очень прогрессивная и своевременаня идея. Бесплатный общественный транспорт позволит разгрузить дороги.
Очень странно что инициатива исходит от слуги урода..
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18.01.2022 16:59 Ответить
Очень странно что инициативу не хотят оплатить за счёт бюджета. Правда?
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18.01.2022 18:48 Ответить
Угу. Только надо будет зарегистрироваться на 100500 приложениях Дия, а платить за это будут ВСЕ, в т.ч. те кто транспортом не пользуется - за счет инфляции, и неминуемого займа...
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18.01.2022 17:07 Ответить
Этот... дурак пытается пародировать совок, забывая простой факт. В совке все предприятия были государственными. И прибыль шла в бюджет.
Сейчас они частные. И куча схем по оптимизации налогообложения, начиная с зарплаты заканчивая маркетинговыми договорами. И бюджет в самом лучшем случае получает 20% того что мог получать при совке. И как ты при этом собрался вводить их социальные льготы.
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18.01.2022 17:09 Ответить
Только по итогу бюджет совка тратился на гонку вооружений и поддержку террористических комии-режимов по всему миру. Так что "на людей" тратилось еще меньше чем сейчас
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19.01.2022 11:09 Ответить
А ты сравни например... цену путевки в детский лагерь отдыха на 10-12 дней сейчас (стандартная путевка плюс-минус пара дней - можешь даже брать не на море, а куда-нить в лес под Киевом, с самодоставкой) и ... с цифрой 0 за 21 день и отвозом туда-обратно - тогда. И будет тебе понимание, что не только на оборонку тратился бюджет. И да - на оборонку он действительно был раздут, тут ты прав. И что на предмет с "меньше чем сейчас" всё несколько не так, как говорят тебе те, теперь продает путевки твоим детям в лагеря отдыха. Те самые, что руками сограждан твоих предков строились, а затем были "прихватизированы" по копеечным ценам - для полного понимания произошедшего а также сути тех кто впаривает тебе про "кровавый совок" (тм).
З.Ы.: Я привел только один пример, а ведь могу и много более...
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19.01.2022 11:24 Ответить
в совке за проезд тоже оплачивали...
Они обкурились с утра ???
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19.01.2022 13:34 Ответить
Після того як вперли стільки грошей у валідатори і "Київ цифровий " ?
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18.01.2022 17:11 Ответить
А тим хто відмовиться пособіє по 4000 долярів.
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18.01.2022 17:16 Ответить
Типа вся страна должна оплачивать и так самому богатому Куеву проезд?
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18.01.2022 17:20 Ответить
может, еще и доплачивать пассажирам?
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18.01.2022 17:26 Ответить
то есть, вся Украина должна оплачивать проезд киевлянам чтобы в Киеве повысился рейтинг зедебилов?
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18.01.2022 17:30 Ответить
Не ведитесь на этот бред, просто Бенины слуги очень хотят бюджетом Киева порулить, а Кличко отодвинуть никак не выходит.
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18.01.2022 17:39 Ответить
Всё для народа от слуг народа!
Следующий шаг Программы Презедента Зеленского - раздача киевлянам бесплатных булок за счёт их бюджета!
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18.01.2022 17:34 Ответить
Это СВОЛОЧНОЕ решение! Киев и так купается в деньгах! Услуга должна оплачиваться везде и всегда! Бабушке ж в магазине не дают бесплатно хлеб или колбасу из-за того, что ей уже за 80 ??? Популисты и провокаторы, а не политики!
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18.01.2022 17:37 Ответить
Слуги олигархов перед выборами будут всех в *опу целовать, лишь бы не попасть на следствия.
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18.01.2022 17:42 Ответить
Я нормально отношусь к зелёным, но объективно это не реально же? Вроде не Туркменистан какой-нибудь, где пытались подобное вытворять, да и то не получилось....
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18.01.2022 17:47 Ответить
"Я нормально отношусь к зелёным" - дальше мог уже не продолжать
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19.01.2022 11:10 Ответить
Бесплатный проезд + киллограм скумбрии каждому кто воспользовался услугой.
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18.01.2022 18:25 Ответить
начали засевать самый жирный округ в стране
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18.01.2022 18:30 Ответить
Совсем с рейтингом пи***ц? И у слабоумных есть надежда его поправить откровенным пи****м?
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18.01.2022 19:02 Ответить
Популисты угробят страну
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18.01.2022 20:12 Ответить
Краснопузый зебил. Сначала обложил налогами огороды крестьян чтобы потом за эти деньги трепаться о бесплатном проезде горожан.
Зе-барыги коннченые
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18.01.2022 20:23 Ответить
В 90-е годы в Одессе, в 90- е уже был такой мэр-популист, товарищ Гурвиц. Этот чувак, шоб нравицца местным выбарцам, то же ввел бесоплатные транспорт. Закончилось коллапсом подвижного состава, зато местные были оочень Гурвицем довольны. Любили так же как и бубочку.
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18.01.2022 22:17 Ответить
В КРИВОМУ РОЗІ РОБІТЬ СОБІ "БЕЗКОШТОВНИЙ" ПРОЇЗД А НЕ В КИЄВІ.

ІДІТЬ В СР@КУ ІЗ СВОЇМ ПОПУЛІЗМОМ !!!
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18.01.2022 23:25 Ответить
А за чий кошт банкет? Для Киян за грошы платників податків всієї країни? тому що Київ завжди був дотаційним містом. В такому випадку безкоштовний має бути для тих хто податкову декларацію покаже. Чи лише за кошти місцевого бюджету? Тоді це не безкоштовно а за рахунок тих же киян ...

ЗЕ владі аби халяви тупої наобіцяти, враження ніби вони навіть не всі школу закінчили всі лише в КВН отримували, як солнцеликий відео блогер (за сумісництвом адвокат Єрмака і президент)
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19.01.2022 10:38 Ответить
вот о чем ты трындишь?! Киев всегда с профицитным бюджетом
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19.01.2022 11:12 Ответить
А на ремонт дорог и улучшение городского транспорта откуда деньги брать будете???
Кретинизм полный....
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19.01.2022 13:32 Ответить
Пиар за чужой счёт...
Я не хочу бесплатного проезда! Потому что знаю, что тогда не будет денег на модернезацию и замену устаревших тролейбусов... А я хочу ездить в качественном новом и безопасном транспорте!
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19.01.2022 15:05 Ответить
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