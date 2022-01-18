"Слуги народа" будут настаивать на бесплатном проезде в транспорте для киевлян, - глава фракции "СН" в Киевсовете Витренко

"Слуги народа" будут настаивать на переходе общественного транспорта Киева на бесплатную основу.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, во вторник во время Большого отчета сказал руководитель фракции "СН" в Киевсовете Андрей Витренко.

По его словам, "слуги народа" на сессии Киевского городского совета инициировали принятие решения о создании рабочей группы по вопросу стоимости поезда в транспорте.

"К ней присоединился член нашей команды Женя Кузьменко, являющийся специалистом в транспортном секторе. Мы будем прорабатывать вопросы вообще бесплатного транспорта для киевлян", - отметил Витренко.

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