"Слуги народа" будут настаивать на бесплатном проезде в транспорте для киевлян, - глава фракции "СН" в Киевсовете Витренко
"Слуги народа" будут настаивать на переходе общественного транспорта Киева на бесплатную основу.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, во вторник во время Большого отчета сказал руководитель фракции "СН" в Киевсовете Андрей Витренко.
По его словам, "слуги народа" на сессии Киевского городского совета инициировали принятие решения о создании рабочей группы по вопросу стоимости поезда в транспорте.
"К ней присоединился член нашей команды Женя Кузьменко, являющийся специалистом в транспортном секторе. Мы будем прорабатывать вопросы вообще бесплатного транспорта для киевлян", - отметил Витренко.
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Київ - єдине з міст т.з. "жовтої зони", в якому для проїзду потрібна вакцинація або негативний тест!
Звісно якщо на те в них залишаться кошти %)
Воно,таке геніальне,але викидень
Жидки,вони, такі, Вумні...
Скільки,мене,вже,за антисіонізм банили..
Шо,вам,сказать?
но, нет
Очень странно что инициатива исходит от слуги урода..
Сейчас они частные. И куча схем по оптимизации налогообложения, начиная с зарплаты заканчивая маркетинговыми договорами. И бюджет в самом лучшем случае получает 20% того что мог получать при совке. И как ты при этом собрался вводить их социальные льготы.
З.Ы.: Я привел только один пример, а ведь могу и много более...
Они обкурились с утра ???
Следующий шаг Программы Презедента Зеленского - раздача киевлянам бесплатных булок за счёт их бюджета!
Зе-барыги коннченые
ІДІТЬ В СР@КУ ІЗ СВОЇМ ПОПУЛІЗМОМ !!!
ЗЕ владі аби халяви тупої наобіцяти, враження ніби вони навіть не всі школу закінчили всі лише в КВН отримували, як солнцеликий відео блогер (за сумісництвом адвокат Єрмака і президент)
Кретинизм полный....
Я не хочу бесплатного проезда! Потому что знаю, что тогда не будет денег на модернезацию и замену устаревших тролейбусов... А я хочу ездить в качественном новом и безопасном транспорте!