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Новости
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Госрегулирование цен на газ может обернуться падением добычи на 10-15% ежегодно, - эксперт

Госрегулирование цен на газ может обернуться падением добычи на 10-15% ежегодно, - эксперт

Постановления Кабинета Министров о государственном регулировании цен на газ может привести к ежегодному падению добычи на 10-15%, поскольку частные компании вынуждены будут сворачивать инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк" Андрея Закревского.

"В Украине началась эпоха снижения добычи газа и ежегодно она будет падать на 10-15%, если в себестоимости не будет учтена инвестиционная составляющая", - отметил эксперт на ток-шоу Energy Freedom, организованном Energy Club.

По его словам, необходимо искать компромисс, но точно не в тех двух вещах, которые убивают добывающую отрасль.

"А это неравные правила игры, которые приведут к субсидированию и неопределенные правила игры. Вот сейчас мы уже вступили в неопределенные правила", - подчеркнул Закревский.

Также, по его мнению, государственное регулирование цен может быть использовано силовыми органами для незаконного давления на частные газдобывающие компании.

"У меня одно из образований юридическое, но я не смог разобраться в постановлении. И здесь очевидно, что теперь у силовых и контролирующих органов появляется возможность давления на добывающие компании", - заявил Закревский.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

Автор: 

Газ (10232) цены (2290)


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Топ комментарии
+10
А не регулирование приведёт к такому-же падению численности населения ! УКРАИНСКИЙ ГАЗ УКРАИНЦАМ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ .
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18.01.2022 16:47
+9
Експерд,обслуговує газових аферюг..
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18.01.2022 16:51
+7
Практика засвідчила що приватизація енергетики є великою помилкою.
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18.01.2022 16:56
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Правила форума Совет форумчан
А не регулирование приведёт к такому-же падению численности населения ! УКРАИНСКИЙ ГАЗ УКРАИНЦАМ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ .
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18.01.2022 16:47 Ответить
Експерд,обслуговує газових аферюг..
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18.01.2022 16:51 Ответить
да да когда вводили РЫНОК БАЗАР НАЕ..ВО ПАРДОН ЗА ИДИОМУ то орали что начнет расти выдубуток газщув Украине а на деле он упал в разы.. тому госрегулирвоание будет тварей заставлять навпаки увеличивать объемы добычи газа чтобы за счет больего объема добычи им частина прибутку була большоей нежели сегодня..стимулирвоать налдо и вообще разобраться с ценами газ Украина ОДНА ЦЕНА СТОИМОСТЬ.....а ГАЗ КУПЛЕННЫЙ ГДЕ ТО ИНАЯ СПОТОВАЯ РЫНОЧНАЯ И ТАК ДАЛЕЕ И НЕ КАСАЕТСЯ НАСЕЛЕНИЯ - БЮДЖЕТА АРМИИ МЕДИщИНЫ ЖКХ СЕКТОРА....
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18.01.2022 19:41 Ответить
Ахкакой інвестор може постраждати.
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18.01.2022 16:52 Ответить
наглецы , а лицензию отдать трутни хотят ? присосались на недрах дерибанить и Ыспэрдов за бабло нанимать
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18.01.2022 16:54 Ответить
Практика засвідчила що приватизація енергетики є великою помилкою.
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18.01.2022 16:56 Ответить
на жаль падіння видобутку відбувається лише на папері, а насправді воно лише зростає, проте власник видобутого газу (український народ) про це не знає.
На халяву викрадають газ з українських надр, продають все за кордон і ще скиглять що їх хочуть змусити продавати за нижчою ціною вкрадений у народу газ
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18.01.2022 17:08 Ответить
Для всех гавно-икспердов и остальных лоббистов на зарплате : покупать СВОЙ газ ВНЕЗАПНО по 1000 долларов, вместо ещё недавних 100-150-200 - это коллапс сразу нескольких отраслей промышленности и карманов граждан этого государства. Это что-бы немножко понятнее были реалии жизни
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18.01.2022 17:34 Ответить
Так,коли звик до 300-400-ста відсоткової прибутковості вже важко перейти на нормальні двадцять...Тому потрібно міняти всю оту нафтогазівську шелупонь,половину з них пересадити в науку тим хто прийде після...
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18.01.2022 17:38 Ответить
А какую именно инвестиционную компоненту они не могут включить в себестоимость: закупку оборудования? геологоразведку?
Или откатики? Так если шо, там все относительно просто... или через зп и премии или же через маркетинговые исследования украинского газового рынка.
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18.01.2022 17:38 Ответить
расстрелять 10-15% барыг и все будет нормально
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18.01.2022 17:39 Ответить
повылазели проплаченные "эксперты" сулящие "конец света" если от сверхплибылей их хозяев отберут хоть копейку! к сведению "экспертов" - добыча газа в Украине падает не первый год, несмотря на ежегодные обещания "нарастить", "улучшить", "усилить"!
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18.01.2022 18:09 Ответить
"коля хороший парень" похудеет на 10-15%.
как жестоко, бессердечно.
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18.01.2022 18:26 Ответить
Казав колись один начальник райвідділу міліції на Харківщині, що навіть він не знає кому належать газові вишки у нього в районі.
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18.01.2022 22:57 Ответить
Эксперт на зп у олигархата явно.
https://biz.censor.net/news/3289531/topmenedjery_naftogaza_posporili_o_sebestoimosti_dobychi_gaza. Добавь рентабельность 35% и получишь цену для населения, которое владеет недрами и газом, которое на налоги создало Нафтогаз и транспортную систему. Добываемого Украиной газа вполне хватает для нужд населения.
Когда рассказывают про мировые цены, рассказывайте сразу и про мировые зарплаты!
По чем будет и где покупать газ Ахметов, меня не волнует.
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19.01.2022 00:06 Ответить
 
 