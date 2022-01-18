Германия не будет поставлять оружие Украине. Будем стараться дипломатическим путем отвлечь вторжение РФ, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство страны не планирует поставлять оружие Украине, но постарается дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На протяжении многих лет немецкое правительство придерживается конкретной стратегии, и эта стратегия касается того, чтобы не экспортировать летальное вооружение. Мы не меняли эту стратегию, когда мы пришли к власти и начали выполнять полномочия", - сказал канцлер ФРГ.

По словам Шольца, Германия придерживалась этой политики в том числе во время встреч в рамках Совета НАТО-Россия и Постоянного совета ОБСЕ, во время двусторонних переговоров США и РФ, а также в рамках переговоров в Нормандском формате.

"Сейчас мы должны подумать, как обеспечить, чтобы нынешнее обострение прекратилось, и как мы можем осуществить это, чтобы территориальная целостность Украины никак не оказалась под угрозой, и что не будет военной агрессии против Украины и не будет никаких других возможностей и средств, когда кто-то будет пытаться обрести политические изменения посредством применения силы", - пояснил он.

Шольц добавил, что именно над этим Германия сейчас работает в рамках переговоров.

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