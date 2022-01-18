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"Слуга народа" готовится применить процедуру императивного мандата к 61 депутату: уже есть предварительные списки, - Шуляк

Политическая партия "Слуга народа" на основании данных областных парторганизаций подготовила предварительный список из 61 депутата местных советов, к которому может быть применена процедура императивного мандата, что предполагает досрочный отзыв депутата, сообщила глава политсилы Елена Шуляк.

"Уже есть предварительные списки от областных организаций по поводу депутатов местных советов, к которым может быть применена процедура императивного мандата. По состоянию на сегодняшний день в этом списке 61 лицо, из всей Украины. Но сейчас по каждому конкретному случаю мы рассматриваем кандидатов, поэтому, конечно, данная цифра может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения", - сказала Шуляк в комментарии "Интерфакс-Украина" во вторник, передає Цензор.НЕТ.

"В общем, количество депутатов местных советов от "Слуги народа" составляет 6 тыс 407, поэтому 61 депутат, поданный областными организациями на императивный мандат, - это очень небольшой процент", - добавила политик.

Вместе с тем она отметила, что партия планирует 27 января провести заседание одного из своих руководящих органов - Национального совета громад, членами которого являются главы всех областных организаций и городских организации городов Киев и Кривой Рог Днепропетровской области, на котором и будут обсуждаться непосредственно кандидатуры местных депутатов, по отношению к которым будет применяться императивный мандат.

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"На центральном уровне мы уже посмотрели, поработали с юристами. Но поскольку данную процедуру мы проходим впервые, хотелось бы, чтобы она была максимально прозрачной, понятной для всех участников: почему к тому или иному депутату местного совета это применяется. Необходимо проанализировать все голосования, посещения пленарных заседаний сессий, постоянных комиссий", - сказала политик.

"Согласно законодательству, императивный мандат применяется в случае, если депутат не вошёл во фракцию, был исключен из неё или когда он не голосует в соответствии с решениями фракции. Вместе с тем, мы обязательно мониторим ситуацию на предмет того, работает ли местный депутат вообще, потому что если он не посещает заседаний без уважительной причины, то он не должен представлять интересы избирателей, поскольку просто не выполняет своих обязанностей", - пояснила Шуляк.

Как сообщалось, политическая партия "Слуга народа" намерена в начале февраля 2022 года принять первые решения о применении императивного мандата к местным депутатам от политической силы.

Автор: 

депутат (3318) мандат (385) Слуга народа (2632) Шуляк Елена (86)


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Топ комментарии
+56
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18.01.2022 16:54
+23
так хорошо 2 недели без этих пиз..болов было) повылазили, уродцы из цирка... что-то агрохимия и котлета подзадержались из Майами
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18.01.2022 16:58
+21
весь 95 хотят трудоустроить......
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18.01.2022 16:58
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18.01.2022 16:54 Ответить
Тобто вони обраних депутатів у 2019 замінять на інших? Як казав колись Бєня, депутати скурвляться через 1,5 - 2 роки, але за цей час можна хоть щось досягти. Це щоби наступні вибори до Ради відтермінувати?
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18.01.2022 16:57 Ответить
ні, щоб набрати нових і голодних, що будуть слухатись, та й платити менше ніж теперішнім зажраним або токсичним
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18.01.2022 19:01 Ответить
Можливо, але я більше схиляюся до того, що моносброд змінюють на більш зубатих і вже натасканих на бійку з "нациками" (як вони тепер називають українців-патриотів)
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18.01.2022 19:08 Ответить
одне другого не відміняє, голодними легше керувати, бо вони теж нахапатись хочуть, не те що ці вже вгодовані, не знають куди гроші дівати "анал табу" приклад
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18.01.2022 19:17 Ответить
так хорошо 2 недели без этих пиз..болов было) повылазили, уродцы из цирка... что-то агрохимия и котлета подзадержались из Майами
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18.01.2022 16:58 Ответить
А вобще правільно не агрохімія а хламідія
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18.01.2022 22:02 Ответить
Що вирішили почистити одного "розумного політика" і його посіпак?
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18.01.2022 16:58 Ответить
весь 95 хотят трудоустроить......
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18.01.2022 16:58 Ответить
они и так трудостроены на теплых местах
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18.01.2022 23:48 Ответить
Перед п....м не надихаєшся!
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18.01.2022 17:00 Ответить
Терміново: рф готова до атаки? Аналіз непрямих ознак зростання небезпеки

https://www.youtube.com/watch?v=uFKJ4FGZrLc
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18.01.2022 17:01 Ответить
Так, війна буде.
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18.01.2022 17:48 Ответить
На днях было проведено заседание козацких Рад, под патронатом МГО «Козацтво запорізьке» и московских попов. Так называемые "козаки", находящиеся в структурной связке РПЦ и ее филиалов, являлись основной ударной силой, в регионах, где происходила дестабилизация и интервенция России. Множество организаций, называющихся "козачьми" выполняют функцию спящих ячеек агрессора внутри Украины.
 И вот, весь этот "козачий" шабаш, под патронатом и крышей РПЦвУ, собирается для обсуждения "деятельности организации в современных условиях". В условиях растущей угрозы повторного вторжения со стороны России? В условиях угрозы социально-общественной дестабилизации Украины, участие, в котором так же принимает РПЦвУ. Московские попы с "козаками" готовятся встречать русских "освободителей"
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18.01.2022 21:37 Ответить
А спробуйте методу комуняк,
Не голоснув --- у рів його ****! піддати процедурі імперативного мандату.
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18.01.2022 17:03 Ответить
партія покидьків та дурнів буде рішуче виключати тих, хто не поділяє ці чесноти!
невже пролізли до зелайна чесні та розумні? не вірю!
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18.01.2022 17:05 Ответить
остальным - цак одеть и запретить малиновые штаны
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18.01.2022 17:07 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОТИВ ПОРОШЕНКО. ЧЕГО ЖДАТЬ 19 ЯНВАРЯ

Обе стороны постараются по максимуму использовать тайм-аут.

Для Порошенко критически важно обеспечить к обеду 19 января еще большее число своих сторонников под Печерским судом

Пятый президент выразил надежду, что в среду под судом соберется еще больше людей.
И действительно, если людей будет мало, это, вполне возможно, подтолкнет Банковую 19 января решиться на то, на что она не решилась 17 января.

16 января, накануне заседания Печерского суда, с заявлением о ситуации в Украине https://www.idu.org/the-idu-is-very-concerned-about-the-situation-in-ukraine-both-foreign-and-domestic/ выступил глобальный правоцентристский альянс IDU (Международный демократический союз), членом которого является "Европейская солидарность". В заявлении четко выражены поддержка Порошенко и осуждение действий нынешней украинской власти.

IDU объединяет крупнейшие правоцентристские партии мира, в т.ч. республиканцев США, консерваторов Канады и Великобритании, немецкие ХДС и ХСС, австрийскую Новую народную партию, испанскую Народную партию и т.д.
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18.01.2022 17:08 Ответить
ждать- что ударят по самому больному- придется раскошелиться, и все
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18.01.2022 17:46 Ответить
Дешевше замовити Лі Харві Освальда...
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18.01.2022 17:51 Ответить
Опять будет полный комплект. А столько шума было о развале
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18.01.2022 17:10 Ответить
🐟💨💨
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18.01.2022 17:13 Ответить
Может проще заменить депутатов кнопками?
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18.01.2022 17:16 Ответить
так от, щоб не можна було їх замінити кнопками - депутат має голосувати виключно відповідно до передвиборчої програми; а також мати можливість оскарження рішень з'їздк (конференції) партії, яка, можливо, хоче позбавити його мандату.
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18.01.2022 17:57 Ответить
монозброд. приміть закон про імперативний мандат для депутатів всіх рад. в т.ч. нардепів!
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18.01.2022 17:40 Ответить
Люди вас бы Слуг Уродов уже Всех Отозвали!
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18.01.2022 17:43 Ответить
Этих отозвать не получится , только оторвать
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18.01.2022 19:13 Ответить
или добить на месте
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18.01.2022 19:55 Ответить
Вот и правильно было бы...
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18.01.2022 23:15 Ответить
бо формулювання "Згідно з законодавством, імперативний мандат застосовується у разі, якщо депутат не ввійшов до фракції, був виключений з неї або коли він не голосує відповідно до рішень фракції" - в контексті "був виключений з фракції ... не голосує відповідно до рішень фракції" це дурниця! Депутат має голосувати відповідно до передвиборчої програми, під яку його обирали в раду. За те, що не ввійшов до фракції, чи не відвідує засідання ради/комісії, або ж зробив злочин - так, за це треба гнати з депутатів, тут без питань. Але за те, що виключений з фракції рішенням самої фракції - - це ще не означає, що депутат має позбутись свого мандату!
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18.01.2022 17:48 Ответить
)))зекрыски оплатили два социопроса ,где зебобе пару процентов накинули
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18.01.2022 17:50 Ответить
Интересно а что думает госпожа Шуляк, вместе со всей своей партией, о последних событиях вокруг Украины, откровенного шантажа США и Европы по поводу нас и очевидных приготовлений войны Рашки с нами? Какое мнение партийцев этой замечательной партии по этим вопросам и где депутаты "сн" в ВРУ сейчас находятся?
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18.01.2022 17:52 Ответить
Тебе не візьмуть. Ти не грамотний. В свому пості знайди помилки в правописі та виправ.
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18.01.2022 18:46 Ответить
В тебе шансів 0, даже на посаду двірника.
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18.01.2022 21:37 Ответить
цікаво. . . які зараз ЗМІ "вихваляють" Коломойського. . . напиши будь ласка. .
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18.01.2022 21:40 Ответить
Единственное полезное, что могут сделать для Украины мерзкие и жадные зеленые "СЛУГИ ТОЛСТЫХ КОНВЕРТОВ", это подать в отставку всем балаганом (вместе с пустоголовым цахесом)... Но, к сожалению, для такого РЕАЛЬНОГО ПОДВИГА у этих подонков не хватит ни чести, ни мозгов...
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18.01.2022 18:06 Ответить
Кто не разделяет ценности команды --а кто знает ценности этой " команды"? Их ценности --полное подчинение Великому Зеленскому, полное и безоговорочное выполнение его воли .Вот и вся их ценность , другого я не вижу.
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18.01.2022 18:20 Ответить
Сколько их было, и где теперь, кстати?

Этот, ну как его? На самокате

Кто бы ты ни был, если ты с нами

Воруй, убивай, пообщайся с гусями

Но утилизация после веселия

Вся перспектива второго изделия

Никого не жалко, никого,

ни тебя, ни меня , ни его
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18.01.2022 19:14 Ответить
некоторые поняли в какое гамно они вступили
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18.01.2022 18:42 Ответить

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18.01.2022 18:44 Ответить
и скажите что это не правда
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18.01.2022 20:00 Ответить
Как сказал в старом известном анекдоте один бесфамильный онанист: "Дрочил правой, хорошо. Дрочил левой, гораздо хуже. Имел секс с женщиной... Слабое подобие левой руки". Заранее прошу прощения за пошлость, но это пошлая и обкуренная зелевласть наталкивает на такие сравнения...
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18.01.2022 18:52 Ответить
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18.01.2022 20:01 Ответить
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18.01.2022 19:20 Ответить
одни хари отьели на распиле бюджета, давай следующих...они ж тоже чемоданы носили сопле на выборах, хотят их отбить...
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18.01.2022 19:55 Ответить
Не вижу причин, почему бы не выгнать из депутатов фриков вроде Леры Геоса и Шевченко, призывавшего ввести войска ОКДБ.
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18.01.2022 20:00 Ответить
тебе, тролль из "Канады "виднее за Лероса
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18.01.2022 20:10 Ответить
Нет. Лероса, Шевченко и прочих маргиналов одинаково видно как из Канады, так и из Украины. Твои проблемы с осознанием реальности не связаны со страной проживания.
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18.01.2022 20:18 Ответить
шевченко- реальный ватный отброс. За Лероса не согласен. Граждане Украины могут обсуждать/осуждать свой истиблишмент, но не тролли под канадским прокси
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18.01.2022 20:24 Ответить
Вот не надо эту вонь про прокси. Я 8 лет на форуме не разу не появлядся под другим флажком кроме Канады, в отличии от большинства "патриотов" внезапно появляющихся под анонимным VPN. По поводу Лероса, можете пояснить чем знаменит этот субъект, кроме фака Зеленскому?
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18.01.2022 20:35 Ответить
Мне неинтересно просвещать чужеземцев,, лезущих во внутри-украинские дела. Есть Гугл, Ютьюб. Лерос- вменяемый и возможно- одумавшися субьект. За сим адью.
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18.01.2022 20:45 Ответить
от воно як буває при зе-владі - йде кандидат на вибори як "слуга народу" а потім бац і ти особистий раб фюрера ЗЕ . . .
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18.01.2022 21:36 Ответить
Господи, избавь нас от "зелени"!
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18.01.2022 23:00 Ответить
Обмежених в розумі обмежать в дії
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19.01.2022 01:57 Ответить
Які балувані слуги, не слухаються.
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19.01.2022 02:18 Ответить
тушите свет . поперло быдло к верху . как будто дрожжи бросили в дерьмо . дальше там про северный рейх поется . но это и нас касается --- это ***** можно себе представить какие экземпляры зеленые ..слуги.. урода калломойского подтянутся по списках в депутаты . кто может заменить юзика . тищенко . трухина . безуглую . верещук . арахамчика
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19.01.2022 06:04 Ответить
Яка партія? Хіба вона існує крім як на папері!
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19.01.2022 08:25 Ответить
 
 