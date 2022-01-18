"Слуга народа" готовится применить процедуру императивного мандата к 61 депутату: уже есть предварительные списки, - Шуляк
Политическая партия "Слуга народа" на основании данных областных парторганизаций подготовила предварительный список из 61 депутата местных советов, к которому может быть применена процедура императивного мандата, что предполагает досрочный отзыв депутата, сообщила глава политсилы Елена Шуляк.
"Уже есть предварительные списки от областных организаций по поводу депутатов местных советов, к которым может быть применена процедура императивного мандата. По состоянию на сегодняшний день в этом списке 61 лицо, из всей Украины. Но сейчас по каждому конкретному случаю мы рассматриваем кандидатов, поэтому, конечно, данная цифра может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения", - сказала Шуляк в комментарии "Интерфакс-Украина" во вторник, передає Цензор.НЕТ.
"В общем, количество депутатов местных советов от "Слуги народа" составляет 6 тыс 407, поэтому 61 депутат, поданный областными организациями на императивный мандат, - это очень небольшой процент", - добавила политик.
Вместе с тем она отметила, что партия планирует 27 января провести заседание одного из своих руководящих органов - Национального совета громад, членами которого являются главы всех областных организаций и городских организации городов Киев и Кривой Рог Днепропетровской области, на котором и будут обсуждаться непосредственно кандидатуры местных депутатов, по отношению к которым будет применяться императивный мандат.
"На центральном уровне мы уже посмотрели, поработали с юристами. Но поскольку данную процедуру мы проходим впервые, хотелось бы, чтобы она была максимально прозрачной, понятной для всех участников: почему к тому или иному депутату местного совета это применяется. Необходимо проанализировать все голосования, посещения пленарных заседаний сессий, постоянных комиссий", - сказала политик.
"Согласно законодательству, императивный мандат применяется в случае, если депутат не вошёл во фракцию, был исключен из неё или когда он не голосует в соответствии с решениями фракции. Вместе с тем, мы обязательно мониторим ситуацию на предмет того, работает ли местный депутат вообще, потому что если он не посещает заседаний без уважительной причины, то он не должен представлять интересы избирателей, поскольку просто не выполняет своих обязанностей", - пояснила Шуляк.
Как сообщалось, политическая партия "Слуга народа" намерена в начале февраля 2022 года принять первые решения о применении императивного мандата к местным депутатам от политической силы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=uFKJ4FGZrLc
И вот, весь этот "козачий" шабаш, под патронатом и крышей РПЦвУ, собирается для обсуждения "деятельности организации в современных условиях". В условиях растущей угрозы повторного вторжения со стороны России? В условиях угрозы социально-общественной дестабилизации Украины, участие, в котором так же принимает РПЦвУ. Московские попы с "козаками" готовятся встречать русских "освободителей"
Не голоснув ---
у рів його ****!піддати процедурі імперативного мандату.
невже пролізли до зелайна чесні та розумні? не вірю!
Обе стороны постараются по максимуму использовать тайм-аут.
Для Порошенко критически важно обеспечить к обеду 19 января еще большее число своих сторонников под Печерским судом
Пятый президент выразил надежду, что в среду под судом соберется еще больше людей.
И действительно, если людей будет мало, это, вполне возможно, подтолкнет Банковую 19 января решиться на то, на что она не решилась 17 января.
16 января, накануне заседания Печерского суда, с заявлением о ситуации в Украине https://www.idu.org/the-idu-is-very-concerned-about-the-situation-in-ukraine-both-foreign-and-domestic/ выступил глобальный правоцентристский альянс IDU (Международный демократический союз), членом которого является "Европейская солидарность". В заявлении четко выражены поддержка Порошенко и осуждение действий нынешней украинской власти.
IDU объединяет крупнейшие правоцентристские партии мира, в т.ч. республиканцев США, консерваторов Канады и Великобритании, немецкие ХДС и ХСС, австрийскую Новую народную партию, испанскую Народную партию и т.д.
Этот, ну как его? На самокате
Кто бы ты ни был, если ты с нами
Воруй, убивай, пообщайся с гусями
Но утилизация после веселия
Вся перспектива второго изделия
Никого не жалко, никого,
ни тебя, ни меня , ни его