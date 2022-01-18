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Украина должна участвовать в обсуждении европейской безопасности, - Блинкен в беседе с Лавровым

Украина должна участвовать в обсуждении европейской безопасности, - Блинкен в беседе с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Отмечается, что стороны обсудили переговоры между США и Россией 10 января, заседание Совета Россия-НАТО 12 января, а также переговоры на уровне Россия-ОБСЕ 13 января.

"Секретарь отметил важность продолжения дипломатического пути для деэскалации напряженности, связанной с глубоко тревожным наращиванием российской армии в Украине и вблизи нее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен подтвердил непреклонную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что любое обсуждение европейской безопасности должно включать в себя союзников по НАТО и европейских партнеров, включая Украину.

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Госдепартамент США (1842) Лавров Сергей (2306) россия (95683) США (26853) Блинкен Энтони (937)


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Дайте вівса "коню педальному"!
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18.01.2022 17:21 Ответить
Зачем он вобще разговаривет с этой кониной?...Его пора уже давно пустить на собачий корм!!!
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19.01.2022 23:38 Ответить
Это когда, тебя в детстве унижали и вытирали об тебя ноги, потом ты, тщательно вализывая, чей то зад, получил должность, не имея ни чести, ни достоинства, всю жизнь врешь, выслуживаешься, доживаешь до полной шизофрении и потом...начинаешь рассказывать окружающим о "понятиях", "пацанах", о которых не имеешь ни малейшего представления(понятия). Еще бы сказал, честь имею. Урод моральный.
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18.02.2022 14:15 Ответить
 
 