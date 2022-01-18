Украина должна участвовать в обсуждении европейской безопасности, - Блинкен в беседе с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Отмечается, что стороны обсудили переговоры между США и Россией 10 января, заседание Совета Россия-НАТО 12 января, а также переговоры на уровне Россия-ОБСЕ 13 января.

"Секретарь отметил важность продолжения дипломатического пути для деэскалации напряженности, связанной с глубоко тревожным наращиванием российской армии в Украине и вблизи нее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен подтвердил непреклонную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что любое обсуждение европейской безопасности должно включать в себя союзников по НАТО и европейских партнеров, включая Украину.

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